IT-Branche und Gaming-Branche in Zeiten der Coronavirus-Krise

Die Auswirkungen der Coronavirus-Krise auf die IT- und Gamingindustrie. Einige Sparten profitieren von der Krise, andere wiederum leiden darunter.

Das Coronavirus wird auf die Weltwirtschaft negative Auswirkungen haben. Alleine in Deutschland rechnen Experten mit Kosten von Hunderten Milliarden Euro. Und wie wirkt sich die Krise auf bestimmte Branchen aus? Profitieren die IT- und Gamingindustrie davon, oder leiden auch sie unter der Corona-Krise?

Helfen Digitalisierung und Home Office der IT-Branche?

Angesichts der rasanten Entwicklungen kommt es in der Arbeitswelt zu immer mehr Problemen. Viele Mitarbeiter sind bereits krank oder stehen unter häuslicher beziehungsweise behördlicher Quarantäne. Sie arbeiten deshalb von zu Hause aus. Wo es nur geht, werden Home Offices aufgebaut. Die IT-Branche dürfte davon profitieren. Denn digitale Lösungen sowie die passende Soft- und Hardware sind jetzt mehr denn je gefragt. Dennoch bleibt auch die IT-Branche nicht von der Krise verschont. Große Unternehmen wie Apple oder Microsoft haben bereits verkündet, dass sich durch den Virus die Umsätze und Unternehmensziele in diesem Jahr nicht erreichen lassen. Reisebeschränkungen nach China, kurzfristige Fabrikschließungen, beschränkte Öffnungszeiten oder Schließungen der Stores, Produktionsschwierigkeiten von Hardware durch Zulieferprobleme, die Krankheitswelle – das alles sind Faktoren, die vielen IT-Unternehmen einen normalen Ablauf erschweren. Allerdings hat die Branche bereits zahlreiche Strategien und Maßnahmen entwickelt, um sich vor den Auswirkungen des Coronavirus und vor allem vor den rechtlichen Konsequenzen zu schützen.

Gamingbranche boomt und profitiert

Die Gamingbranche, vor allem die zahlreichen Online Casinos und deren Spielautomaten-Angebote profitieren von der Krise. Denn die meisten Menschen stehen unter Zwangsquarantäne und müssen sich in den eigenen vier Wänden die Zeit vertreiben. Dass da viele von ihnen ins Internet gehen, Filme sehen oder zocken, ist verständlich. Schon jetzt verzeichnen Online Casinos und Automaten-Spiele Nutzerrekorde. Entertainment erlebt in diesen Zeiten einen enormen Aufschwung. Einige der auf www.spielautomaten.com.de/online-casino/ vorgestellten Online Casinos geben an, dass derzeit zum Teil über 20 Millionen Nutzer gleichzeitig auf ihren Plattformen zocken. In diesen Tagen kam es bei einigen Spielseiten sogar zu kurzfristigen Serverüberlastungen. Gaming steht also hoch im Kurs. Experten schätzen, dass die Online Casino Industrie in den kommenden Monaten einen enormen Umsatzanstieg verzeichnen wird. Das gilt auch für Spielvertriebsplattformen und Onlinedienste wie Xbox Live und Nintendo.

Kann die Krise die Gamingbranche treffen?

Online Casinos und Softwareentwickler, die Games kreieren, dürften kurzfristig mehr Einnahmen verzeichnen. Allerdings muss das Videospiel-Segment wohl auf längere Sicht gesehen mit Einbußen rechnen. Denn zahlreiche Studios mussten auf den Homeoffice-Betrieb umstellen. Den Entwicklern erschwert das die Produktion neuer Games, das sorgt für Delays. Unter anderem ist der Switch-Port von The Outer World betroffen. Dieser sollte im März herauskommen, musste aber wegen der Corona-Krise verschoben werden. Andere Entwickler aber geben wiederum Entwarnung. Das Final Fantasy VII Remake sowohl Cyberpunk 2077 werden nach wie vor pünktlich veröffentlicht. Online Casinos, die sowieso schon ohne Mitarbeiter auskommen, sollten die Krise problemlos überstehen. Eventuell werden Live-Casino-Bereiche Einbußen haben, da die Croupiers derzeit nicht arbeiten können. Aber das Gaming wird sich auf die anderen Bereiche der Online Casinos verlegen. Sie werden wie gesagt von der Krise profitieren.

Konsolen-Hersteller leiden unter der Corona-Krise

Schwer von der Krise getroffen sind dagegen die Hersteller von Konsolen, die ebenfalls zur Gaming-Branche zählen. Die Produktionsstätten sind lahmgelegt. Die Produktion kann den Nachfragen nicht mehr nachkommen und es kommt schon jetzt zu Lieferengpässen. Im Februar bestätigte Nintendo, dass es aufgrund der Pandemie zu Engpässen kommen werde. Ebenso wird gemunkelt, dass die Xbox Series X wie auch die neue Playstation 5 den geplanten Veröffentlichungszeitraum nicht einhalten können.

Spieler, die schon lange auf diese beiden Konsolen warten, müssen sich wohl noch ein bisschen länger gedulden. Ebenso zu den Verlierern in der Gamingbranche gehören die die Messen. Unter anderem wurde die E3, die zu den wichtigsten Messen der Branche zählt, aufgrund des Virus abgesagt. Die jährliche GDC Konferenz für Videospielentwickler wurde verschoben. Und auch andere Events sowie E-Sport-Turniere dürfen nicht in der Öffentlichkeit abgehalten werden. Was mit der Gamescom passiert, weiß ebenfalls niemand so genau.

