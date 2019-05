iGaming-Anbieter in Deutschland schließen sich im Deutschen Online Casino Verband zusammen

Lange Zeit galten die Anbieter von Glücksspielen hierzulande als Einzelkämpfer und mussten sich nicht selten den Widerständen aus Politik und Gesellschaft erwehren.

Doch dies soll jetzt ein Ende haben, denn nun schließen sich die Glücksspielbetreiber hierzulande erstmals unter dem Dach des Deutschen Online Casino Verbandes zusammen.

Das dürfte zur Folge haben, dass sich dieser Verband in Zukunft unter anderem für die Belange seiner Mitglieder hierzulande einsetzt und diese beispielsweise auch im Dialog mit den Politikern vertritt.

Den hierzulande sehen sich die iGaming-Anbieter nicht selten großer Kritik ausgesetzt, was mit Sicherheit auch daran liegt, dass bislang noch keine Interessenvertretung für die Belange dieser Anbieter in Deutschland existierte.

Die Zukunft der Glücksspielindustrie in Deutschland

Schaut man sich den momentanen Stellenwert der Glücksspielindustrie hierzulande an, dann fällt äußerst schnell auf, dass die Betreiber von Online Casinos und deren Angebote nicht von allen Bürgern mit Freude zur Kenntnis genommen werden.

Und das gilt zudem auch in Bezug auf die Politiker in diesem Land, welche sich für die Glücksspielpolitik in Deutschland verantwortlich zeichnen. Dennoch unter diesen Politikern sehen sich die Betreiber von Glücksspielen hierzulande ebenfalls häufig großer Kritik ausgesetzt.

So verabschiedeten die Politiker hierzulande in der Vergangenheit bereits das eine oder andere Gesetz, welches sich zum Nachteil der Glücksspielbetreiber geschaffen wurde.

Damit soll jetzt allerdings Schluss sein, denn der Deutsche Online Casino Verband möchten in Zukunft verstärkt gegen derartige Ungereimtheiten vorgehen.

Informationen zum Deutschen Online Casino Verband

Gegründet wurde der Deutsche Online Casino Verband mit dem Ziel, gemeinsam mit seinen Mitgliedern eine zukunftsorientierte Grundlage für die Regelung von Glücksspielangeboten hierzulande zu schaffen.

Insbesondere setzt sich der Verband dabei im Bereich der Themengebiete ein, die wir Ihnen im Folgenden etwas genauer vorstellen möchten.

Regulierung des Glücksspielmarktes

Mithilfe seiner Partner und Mitglieder tritt der DOCV für eine sichere und marktkonforme Regulierung hierzulande ein, um auf diese Weise das hierzulande verfügbare Glücksspielangebot auch international konkurrenzfähig zu machen.

Dabei ist es allerdings das erste Ziel des DOCV den hiesigen Markt zunächst einmal zu reformieren und zudem auch einen effektiven Jugendschutz garantieren zu können.

In diesem Zug fordert der Verband eine grundlegende Novellierung des Glücksspielstaatsvertrages mitsamt einer geordneten Öffnung des Marktes für in Europa lizenzierte Glücksspielanbieter. Hierbei steht es selbstverständlich außer Frage, dass es sich bei den Anbietern lediglich um seriöse Unternehmen aus dem Glücksspielbereich handeln darf, welche hierzulande in der Folge ihre Angebote anbieten dürften.

Denn nach dem aktuell gültigen Glücksspielstaatsvertrag befinden sich onlinebasierte Casinoangebote hierzulande bislang in einer rechtlichen Grauzone.

Und aus diesem Grund benötigt der Glücksspielmarkt hierzulande auch zunächst einmal eine grundlegende Reform, um in der Folge in geordneten Bahnen weiterwachsen zu können.

Spieler und Verbraucherschutz

Wenngleich der DOCV eine kontrollierte Öffnung des Glücksspielmarktes hierzulande anstrebt, lehnt der Verband eine unkontrollierte Öffnung des Marktes energisch ab.

Den schließlich geht es hierbei auch um den Schutz von Spielern und Verbrauchern, denen es ermöglicht werden soll, seriöse Angebote von unseriösen zu unterscheiden.

Dies ist allerdings aufgrund der momentanen hierzulande geltenden Rechtslage nur schwer umsetzbar, da sich der Glücksspielbereich hierzulande in einer rechtlichen Grauzone befindet, ganz zum Leidwesen der Spieler.

Höchstmögliche Rechtssicherheit

Zu guter Letzt setzt sich der DOCV zudem auch für eine europarechtskonforme und somit komplett rechtssichere Regulierung des deutschen Glücksspielmarktes ein.

Aus diesem Grund appelliert der Verband an die politischen Entscheidungsträger den hierzulande gültigen Glücksspielstaatsvertrag nach den Maßgaben der europäischen Gesetzeslage hin zu überarbeiten. Denn diese Gesetze wurden von der europäischen Kommission sowie dem Gerichtshof der Europäischen Union in Zusammenarbeit mit verschiedenen nationalen Gerichten erarbeitet und besitzen somit eine höchstmögliche Rechtssicherheit.

Und da sich im Bereich der Regulierung des Glücksspiels hierzulande in den vergangenen Jahren nur wenig bewegt hat und der Staat nicht einmal dazu in der Lage ist seine eigens geschaffenen Gesetze zu vollziehen, da diese durch den europäischen Gerichtshof gekippt wurden, wäre eine Überarbeitung des Glücksspielstaatsvertrages aus Sicht des DOCV die zu diesem Zeitpunkt beste Option.

Denn nur mit einer grundlegenden und systematischen Reformierung des Glücksspielstaatsvertrages ist es aus Sicht des DOCV hierzulande auf lange Sicht möglich, einen rechtssicheren Glücksspielmarkt auf die Beine zu stellen.

Bessere Regeln für Online Glücksspiele

Der erst im Juli 2016 gegründete Deutsche Online Casino Verband fordert von den Betreibern von Online Glücksspielen hierzulande zudem auch modernere und sichere Regeln.

Auf diese Weise möchte der Verband den Spielerschutz in den Online Casinos zukünftig noch mehr als bislang in den Vordergrund stellen und zudem auch das Verhalten der Spieler in Zukunft effektiver berücksichtigen.

Das Ziel welches der Verband damit verfolgt, sind vollkommen seriöse Online Casinos, von denen der Verbraucherschutz hierbei zudem, auf Grundlage der europäischen Gesetze, optimiert werden soll.

Dabei macht der DOCV deutlich, dass diese Regelungen auf den Vorgaben der Politik sowie den sich ständig verändernden Anforderungen im Zeitalter des Internets basieren.

Damit spricht der Verband vielen Spielern aus der Seele, die diese Maßnahme als einen ersten guten Schritt in die richtige Richtung betrachten, um seriöse Betreiber in Zukunft einfacher und schneller erkennen zu können.

Da unter anderem bereits so renommierte Betreiber wie Casumo, Bet-at-Home, Mr. Green, William Hill, bwin oder mein myBet feste Mitglieder in dem Verband sind, könnte es dem DOCV mit dieser Maßnahme vielleicht tatsächlich gelingen für eine bessere Abgrenzung zwischen seriösen und unseriösen Glücksspielbetreibern zu sorgen.

Denn dies wäre für vor allem den vielen tausenden Spielern hierzulande zu wünschen, die sich hin und wieder mit einem der Spiele in den Online Casinos ihre Zeit vertreiben.

Denn vor allem, da es der Politik hierzulande bislang nicht gelungen ist, für eine derartige Abgrenzung zwischen seriösen und unseriösen Glücksspielbetreibern zu sorgen, wäre es für den im Juli 2016 gegründeten Deutschen Online Casino Verband ein großer Achtungserfolg, wenn diesem eine derartige Abgrenzung tatsächlich gelingen würde.

Und dann hätte der Deutsche Online Casino Verband im Dialog mit der Politik hierzulande zukünftig mit Sicherheit eine deutlich bessere Ausgangssituation, als dies noch aktuell der Fall ist.

Fazit zum Deutschen Online Casinoverband

Obwohl der Deutsche Online Casino Verband (DOCV) erst im Juli 2016 gegründet wurde, gehören diesem bereits einige namhafte Mitglieder aus dem Glücksspielbereich an.

Zudem hat der Verband bereits einige klare Vorstellungen, wie diese sich in Zukunft dem Bereich der Glücksspiele hierzulande vorstellt.

So setzt sich der Verband neben einer grundlegenden Änderung des derzeit geltenden Glücksspielstaatsvertrages zudem auch für einen besseren Jugendschutz sowie für zeitgemäße Regelungen im Bereich der Online Casinos ein und spricht damit genau das an, was etliche Spieler sich bereits seit langem denken.

Und sollte es dem Verband gelingen einige dieser geplanten Änderungen tatsächlich durchzusetzen, dann wäre dies zum einen ein großer Erfolg für diesen selbst, als auch ein Zeichen für die Politik hierzulande, dass sich endlich jemand für die Belange der Glücksspielbetreiber hierzulande aktiv einsetzt.

