Wie wird sich 5G auf Mobile Gaming auswirken?

Glaubt man den Mobilfunkanbietern in Deutschland, ist die Einführung der 5G-Technologie ein Segen ohnegleichen. Dank dem neuen Standard für die Datenübertragung sollen sich für die deutsche Wirtschaft ungeahnte Wachstumschancen ergeben. Handynutzer sollen außer Haus mit glänzenden Augen auf die HD-Videos auf ihrem Bildschirm starren. Und das Internet der Dinge wird endlich Einzug in jeden erdenklichen Bereich des Alltagslebens erhalten.

Wer die überzogenen Werbeversprechen der Unternehmen sieht, kratzt sich oft zu Recht am Kopf und fragt sich, was das Ganze eigentlich soll. Denn die Realität dürfte anders aussehen. Die Vorteile für Privatnutzer dürften sich in Grenzen halten, die Kosten des Netzausbaus müssen sie hingegen über ihren Handytarif mittragen. Eine der Branchen, die oft als ein Beispiel für den Nutzen von 5G zitiert werden, ist das Mobile Gaming. Wie wird sich der neue Mobilfunkstandard auf Gamer auswirken?

Mobile Gaming heute

Online-Gaming setzt eine stabile Internetverbindung voraus. Denn auch eine kurze Unterbrechung der Verbindung kann zum Verlust von Daten führen. Dennoch ist Mobile Gaming in vielen Bereichen des Alltags heute kein Problem. Und das nicht nur, weil es auch unterwegs zahlreiche WLAN-Netze gibt, in die sich Nutzer einloggen können. Auch die aktuell verfügbaren Geschwindigkeiten im Mobilfunknetz reichen vielerorts problemlos aus, um im Online Casino Book of Ra zu spielen. Schwierig kann es allerdings im ländlichen Raum werden, denn dort gibt es immer noch zahlreiche Funklöcher. Auch wenn das Hochgeschwindigkeits-Datenvolumen aufgebraucht ist, blickt so mancher Gamer in die Röhre. Ihm wäre sicherlich mit mehr Datenvolumen eher geholfen als mit einer höheren Geschwindigkeit.

Potenzial des Cloud-Gaming

Eine weitere Technologie, die aktuell in der Gaming-Szene im Gespräch ist, ist das Cloud-Gaming. Cloud-Gaming bedeutet, dass ein Spiel auf einem Server statt dem Endgerät ausgeführt wird. Dadurch können auch auf mobilen Geräten Games mit hohen Hardware-Anforderungen gespielt werden. Besonders wichtig ist für diese Art des Spielens eine geringe Latenzzeit. Die soll durch die 5G-Technologie ermöglicht werden. Allerdings ist unklar, ob größere Spielräume bei der Hardware tatsächlich ein entscheidender Faktor für das Online-Gaming sind. Schließlich ist die Bildschirmgröße ohnehin gering, so dass eine hohe Auflösung oder ein hoher Detailgrad nur sehr bedingt zur Geltung kommen. Und auch die Möglichkeiten zur Spielsteuerung sind im Vergleich zu Konsolen oder PCs eingeschränkt. Schließlich werden mobile Spiele auch zu einem großen Teil zwischendurch gespielt, etwa während auf den Bus gewartet wird oder während einer kurzen Kaffeepause. Dafür eignen sich komplizierte Spielkonzepte, die besonders vom Cloud-Gaming profitieren würden, nur bedingt.

Größere Werbeeinnahmen

Einen Punkt gibt es allerdings, von dem die Entwicklerstudios profitieren können. 5G könnte helfen, die Einnahmen von werbefinanzierten Spielen zu steigern. Schließlich lassen sich durch eine höhere Übertragungsgeschwindigkeit wunderbar hochauflösende Werbeclips oder ähnliche Inhalte verbreiten. Diese sind deutlich teurer für Anzeigenkunden als etwa die Einblendung eines Werbebanners. Für Gamer dürfte eine solche Entwicklung allerdings eher lästig sein. Wie sehr sich Nutzer über zusätzliche Werbevideos freuen, lässt sich aktuell hervorragend am Beispiel der Video-Plattform Youtube beobachten.

Natürlich ist es dennoch möglich, dass im Laufe der Zeit Ideen entstehen, die mithilfe der höheren Übertragungsgeschwindigkeit bessere Inhalte für Mobile Gamer schaffen. Bislang sieht es allerdings eher danach aus, als sei die große Offensive der Netzbetreiber ein Sturm im Wasserglas.

