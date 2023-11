Mobile Gaming weiterhin an der Spitze: Das treibt den mobilen Trend

Die Videospielindustrie verzeichnet in Deutschland bereits seit Jahren enormes Wachstum und konnte nach dem Rekordjahr 2021 ein enorm hohes Niveau halten. Immer mehr Deutsche greifen zu Konsole, PC und Smartphone, um sich in Spielwelten zu stürzen und sich zu unterhalten. Dabei erweist sich vor allem eine Plattform als enorm populär: das Mobilgerät.

Sowohl in Deutschland als auch weltweit ist das Mobilgerät seit einigen Jahren der größte Treiber der Videospielindustrie, auf dem im Vergleich zu den anderen Spielplattformen der meiste Umsatz generiert wird. Das spiegelt sich auch in den Zahlen der deutschen Games-Branche wider, wie der Branchenverband berichtete. Mit einem Umsatz mit Spielen von 2,8 Milliarden Euro im vergangenen Jahr hing das Smartphone die Konsole (2 Milliarden Euro) und den PC (rund 1,6 Milliarden Euro) ab. Auch die Anzahl der mobilen Gamer spricht für sich: Mit 22,8 Millionen Spielern ist das Smartphone die beliebteste Spielplattform der Deutschen. Doch wie kam es zu dieser Entwicklung und welche Trends treiben Mobile Gaming auch weiterhin voran?

Spielauswahl steigt ins Unermessliche

Etwas, das die mobile Plattform so enorm beliebt macht, ist die riesige Auswahl an Spielen aus den unterschiedlichsten Genres, die Tag für Tag weiter zunimmt. Die App-Stores für iOS- und Android-Geräte umfassen Millionen an Spielen, die für jede Art von Spieler etwas bereithalten. Ob für Einsteiger zum Zeitvertreib, Gelegenheitsspieler für Unterhaltung zwischendurch oder Hardcore-Gamer, am Smartphone ist für jeden etwas Passendes dabei. Den Anfang machten die Casual Games, die die Menschen bereits seit über einem Jahrzehnt am mobilen Bildschirm in ihren Bann ziehen. Games wie Angry Birds, Doodle Jump und Cut the Rope machten den Anfang und führten eine Vielzahl von Menschen mit ihren zugänglichen Spielsystemen an die Welt der mobilen Spiele heran.

Auch bekannte Gesellschaftsspiele und Casinospiele, die bereits vor der Smartphone-Ära verbreitet waren, erleichterten den Einstieg in die mobile Games-Welt. Zahlreiche Klassiker, von Schach und Monopoly bis Poker und Slots, lassen sich jetzt zu jeder Zeit am Handy spielen. So stehen nun zahlreiche Schach-Apps bereit, mit denen Nutzer Schachpartien gegen Spieler aus aller Welt starten können. Auch der Strategieklassiker Monopoly ist längst per App am Handy spielbereit, um den klassischen Spieleabend virtuell veranstalten zu können. Genauso ist jetzt der Besuch der Spielbank virtuell über den Bildschirm möglich. So steht im Online Casino eine vielseitige Bibliothek an Online-Spielautomaten bereit, die sowohl über den PC als auch am Mobilgerät gespielt werden können. Mit zahlreichen klassischen und modernen Slots, mit allen möglichen Themenwelten und Features haben die traditionellen Spiele aus der Spielbank damit jetzt auf dem Handy Einzug gehalten. Spieler kennen diese Art der Spiele bereits, was den Einstieg in die Spielwelt am Smartphone erleichtert.

Technische Möglichkeiten werden stetig besser

Hinzu kommt, dass der technologische Fortschritt Smartphones zu immer stärkeren Gaming-Maschinen werden lässt. Größere Displays mit einer besseren Auflösung, stärkere Prozessoren mit mehr Rechenleistung und Co. machen das Spielen am Handy immer angenehmer. Das mobile Spielerlebnis kann da trotz kleinerem Display inzwischen längst mit den anderen Plattformen mithalten.

Zudem macht es der technologische Fortschritt möglich, neben Casual Games auch anspruchsvollere Titel mobil zu spielen. Im Zuge dessen haben zahlreiche Konsolentitel auf dem kleinen Bildschirm Einzug gehalten. Von beliebten Shootern wie Call of Duty und PUBG über League of Legends und Minecraft bis Grand Theft Auto lassen sich jetzt zahlreiche große Videospiele unterwegs spielen. Der Fortschritt der Technik fördert zudem die Online-Spielerfahrung. Mit stetig schnelleren Internetverbindungen und dem Aufkommen des rasant schnellen 5G-Netzes sind selbst hektische Online-Spiele flüssig und ohne Lags möglich. All das macht das Spielen am Mobilgerät sowohl für Einsteiger als auch für eingesessene Spieler immer attraktiver.

Kostengünstiges Spielen

Einer der größten Treiber des mobilen Gaming-Segments sind zudem die niedrigen Kosten, die damit einhergehen. Während PC-Spieler regelmäßig für teures Geld ihre Spielmaschine aufrüsten müssen und Konsolenspieler die aktuelle Konsole benötigen, um neue AAA-Games einwandfrei zu spielen, können mobile Gamer ein Gerät verwenden, das die meisten ohnehin bereits besitzen: ihr Smartphone. Für den Einstieg in die mobile Games-Welt ist damit für die meisten zunächst keine Anschaffung vonnöten. Über den App-Store lassen sich Spiele ruckzuck herunterladen und ausprobieren, und das zumeist sogar vollkommen gratis. Das mindert die Einstiegsbarrieren in das Segment dramatisch und macht mobile Spiele besonders zugänglich.

Das Smartphone ist die am meisten genutzte Spielplattform, und das scheint sich auch in der nahen Zukunft nicht zu ändern. Die riesige Auswahl an Spielen, der technologische Fortschritt und niedrige Einstiegsbarrieren machen das Smartphone weiterhin sowohl bei Neueinsteigern als auch bei erfahrenen Gamern zum Spielen enorm beliebt.