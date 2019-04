70 Jahre NATO: Was die NATO-Staaten fürs Militär ausgeben

Die Außenminister der Nato-Staaten trafen sich am 3.4.2019 in Washington, um den 70. Jahrestag der Nato-Gründung zu begehen. Zu feiern gibt es für das Bündnis allerdings zurzeit wenig – insbesondere für Mitgliedsland Deutschland nicht. So hat Donald Trump die BRD erneut wegen der aus Sicht der USA zu niedrigen Verteidigungsausgaben gerügt.

Wie die Grafik mit aktuellen Daten der Nato zeigt, gibt Deutschland aktuell rund 51 Milliarden US-Dollar für seine Verteidigung aus. Damit steht die BRD zwar an vierter Stelle der größten Geldgeber der Nato, hinter Frankreich, Großbritannien und dem mit Abstand größten Finanzier USA. Doch von den angestrebten zwei Prozent am BIP der Militärausgaben ist Deutschland mit 1,2 Prozent noch immer weit entfernt. Aktuell halten dieses Ziel von den 29 Mitgliedsstaaten außer den USA nur Großbritannien, Polen, Griechenland ein, außerdem die Slowakei und die baltischen Staaten Estland und Lettland.

Die Nato wurde am 4. April 1949 gegründet, um die Sicherheit der Mitgliedsstaaten und die weltweite Stabilität zwischen Westen und Osten zu gewährleisten. In den letzten Jahren ist das Bündnis jedoch in eine schwere Krise gerutscht, unter anderem da Donald Trump die Nato generell in Frage stellt. Frauke Suhr

https://de.statista.com/infografik/4861/militaerausgaben-nato-laender/

