Gaming Notebooks – Mobiles Gaming

Die Lieblingsgames zocken, wo und wann man will. Mit einem Gaming Notebook kein Problem. Dank eines breiten und vielfältigen Produktangebots kann heute jede*r zum Traumgerät finden. Der Ausgangspunkt jeder Suche sollten die eigenen Ansprüche sein. Beantwortet euch zum Beispiel erst einmal folgende Fragen:

Welche Games sollen gezockt werden?

Möchte ich ein Display mit hoher Bildwiederholungsrate (Hz)?

Soll das Gerät einen kleineren oder größeren Bildschirm vorweisen?

Will ich mit dem Gerät noch andere Dinge machen, wie beispielsweise Bild- und Videobearbeitung?

Welche Hardwareupgrades bringen welche Vorteile?

Wie hoch ist das persönliche Budget?

Notebooks sind in der Konfiguration heute so vielfältig wie ihre Desktop-Pendanten. Die Pandemie hat die Nachfrage nach mobilen Arbeitsplätzen erhöht. Wieso also nicht gleich Arbeit und Spaß in einem Gerät vereinen? Gaming Notebooks bieten genügend Leistung für anspruchsvolle Arbeiten und das Zocken moderner Games.

Das XMG Gaming Notebook Angebot umfasst eine Vielzahl von Konfigurationen. Egal ob Intel oder AMD Ryzen der neuesten Generation oder hochleistungsfähige Intel-Prozessoren. XMG bietet euch eine starke Plattform, die auch Möglichkeiten wie Raytracing mittels NVDIA RTX ermöglicht.

Im Laptop-Konfigurator von bestware.com kannst Du Dir aus einer großen Auswahl an Prozessoren, Grafikchips, Arbeitsspeichern, SSDs und Bildschirmen Deinen optimalen Gaming-Laptop zusammenstellen.

Zielsicher mit der passenden Gaming Maus

Jedes noch so gute Notebook Touchpad gerät beim Zocken anspruchsvoller Games wie Shootern schnell an die Grenzen. Daher ist es richtig und wichtig sich zum Gaming Notebook auch Gedanken, um die passende Gaming Maus zu machen. In der Grundfunktion schubst jede Maus den Cursor über den Bildschirm. Doch bei Gaming-Mäusen entscheidet das Wie.

Mäuse mit hoher DPI (dots per inch) ermöglichen es schnell und präzise die Maus zu bewegen. Auf engen Räumen können hohe DPI wahre Lebensretter sein. Sie ermöglichen euch mit feinsten Bewegungen die Maus präzise zu steuern. Ein hoher DPI Auswahlbereich erlaubt in jeder Situation das Fadenkreuz oder den Mauszeiger präzise ans Ziel zu führen.

Neben der DPI bietet eine gute Gaming Maus je nach Produkt noch auch noch eine Reihe an Zusatztasten. Die Menge der Zusatztasten ist je nach Maus unterschiedlich. Manche bieten nur ein paar zusätzliche Seitentasten, andere gleich Mäuse bieten ein halbes Dutzend zusätzliche Tasten. Diese sind besonders praktisch, um sie mit Funktionen zu belegen, für die ihr auf der Tastatur die Finger weiter ausstrecken müsst.

Eine Wireless Gaming Maus befreit euch gleich noch von der Last eines herumliegenden oder hängenden Kabels. Sie sind zwar etwas teurer als ihre kabelgebundenen Geschwister, geben euch aber die volle Freiheit des mobilen Zockens. Moderne Akkutechnologien bescheren mittlerweile Tage voller Spielspaß eher der Akku anfängt zu schwächeln. Integrierte Akkus erlauben euch darüber hinaus das Weiterzocken während des Ladevorgangs.

Gaming Tastatur – Weil jeder Anschlag zählt

Über den Geschmack von Tastaturen mag man sich streiten. Doch über Zuverlässigkeit und Haltbarkeit findet man schnell Einigkeit: Niemand will eine Tastatur, auf der plötzlich eine Taste nicht oder nur noch teilweise funktioniert. Die Eigenschaften der Tastaturen sind vielfältig und hängen allem voran von euren Vorlieben ab. Doch die Entscheidung zu einer mechanischen Gaming Tastatur hat auch praktische Vorteile, sowohl was Zuverlässigkeit als auch Haltbarkeit betrifft.

Viele Gaming Tastaturen sind mechanisch, doch was bedeutet das eigentlich? Eine preiswerte Tastatur setzt oft auf eine simple Gummimembran. Beim Betätigen einer Taste wird die Membran eingedrückt und ein Signal auf der Tastatur ausgelöst. Das hat jedoch zwei entscheidende Nachteile: Zum einen ermüden diese Gummimembranen und fühlen sich nach einer Zeit oft je nach Tasteneinsatz unterschiedlich an. Zum anderen ist der Auslöseweg vom Betätigen der Taste bis zur Signalübermittlung vergleichsweise lang.

Eine mechanische Gaming Tastatur begegnet vor allem diesen beiden Problemen. Mechanische Tastaturen verkraften 10 bis 100x so viele Auslösungen wie konventionelle Membrantastaturen. Zusätzlich findet die Signalübermittlung immer Punkt genau an einem fest definierten mechanischen Auslösepunkt statt. Dieser befindet sich nur wenige Millimeter unter der Taste und ist bei jeder Taste zu jedem Zeitpunkt gleich.

Fotos: (c) bestware.com, XMG