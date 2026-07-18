TI 2.0 und Cybersicherheit: Was VSDM 2.0, PoPP und Zero Trust für Primärsysteme bedeuten

Die Telematikinfrastruktur (TI) vernetzt Praxen, Apotheken, Kliniken und Krankenkassen im deutschen Gesundheitswesen. Die nächste Ausbaustufe TI 2.0 bringt neue Verfahren wie VSDM 2.0, die elektronische Prüfung und Aktualisierung der Versichertenstammdaten, PoPP, den Nachweis, dass ein Patient vor Ort ist, und ZETA – Zero Trust Access, ein Sicherheitsmodell, das jeden Zugriff einzeln prüft. Für Hersteller von Praxisverwaltungssystemen ist das mehr als ein technisches Update: Es verändert grundlegend, wie diese Systeme künftig auf Patientendaten zugreifen.
Management Summary
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TI 2.0 erzwingt eine neue Sicherheits‑ und Integrationsarchitektur: Primärsysteme wechseln von geschlossenen Netzen zu internetbasierter, Zero‑Trust‑gesicherter Direktkommunikation. Architektur, Security und Testing werden zu gleichwertigen Kernaufgaben der Produktentwicklung – nicht mehr nur technische Add‑ons.
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VSDM 2.0 wird zur komplexen Integrationsaufgabe statt zur Fachfunktion: Identitätsprüfung, Berechtigungsnachweise, Sicherheitsnachweise und Fehlerbehandlung müssen orchestriert werden. Der Zugriff auf TI‑Fachdienste verlangt robuste Abläufe, die tief in Produktlogik und Release‑Management eingreifen.
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PoPP als neuer Sicherheitsanker im Versorgungskontext: Der kryptografische Nachweis der Patientenpräsenz wird zum zentralen Autorisierungsmechanismus. Ohne korrekt erzeugten PoPP sind TI‑Zugriffe künftig nicht zulässig – ein Paradigmenwechsel für Praxissoftware.
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Zero Trust (ZETA) verändert Grundannahmen der bisherigen TI: Vertrauen entsteht nicht mehr durch Netzzugehörigkeit, sondern durch kontextbezogene Prüfung jedes einzelnen Zugriffs. Hersteller müssen bestehende Vertrauensmodelle hinterfragen und Sicherheitsentscheidungen granular implementieren.
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Frühe Vorbereitung entscheidet über Integrationsrisiken und Time‑to‑Market: Spezifikationen, Roadmap‑Termine, modulare Integrationsschritte sowie Security‑ und Integrationstests müssen vor der ersten Codezeile geplant werden. Wer spät beginnt, riskiert teure Architektur‑Anpassungen und verpasst Pilotierungsfenster.
Praxisverwaltungssysteme, in der TI als Primärsysteme bezeichnet, bilden die technische Grundlage vieler digitaler Versorgungsprozesse im Praxisalltag. Sie steuern das E-Rezept, die elektronische Patientenakte (ePA), die Kommunikation und Anwendungen wie die Online-Abrechnung. Änderungen der Telematikinfrastruktur wirken sich stets auf bestehende Produktarchitekturen aus.
Hersteller von Primärsystemen kennen Anpassungen: Die meisten Produkte werden seit Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und müssen parallel regulatorische Vorgaben, Kundenanforderungen und bestehende TI-Anwendungen unterstützen. Neue Funktionen müssen sich in Architekturen, Release-Zyklen und bestehende Produktlogiken integrieren, während Support, Wartung und Weiterentwicklung unverändert weiterlaufen.
Frühere Ausbaustufen der TI erweiterten Primärsysteme vor allem um zusätzliche Funktionen oder Schnittstellen. Mit der TI 2.0 verschiebt sich der Fokus. Im Mittelpunkt steht künftig nicht mehr allein die Anbindung einzelner Dienste, sondern die Art und Weise, wie Zugriffe auf diese Dienste abgesichert, autorisiert und technisch umgesetzt werden.
Die Sicherheitsarchitektur entwickelt sich damit von einer geschlossenen Netzinfrastruktur hin zu einer stärker internetbasierten, Zero-Trust-abgesicherten Direktkommunikation. Die Änderungen bedeuten neue Zugriffsmuster, Sicherheitsnachweise und technische Abläufe. Authentisierung, Autorisierung, Zugriffskontrolle, Verschlüsselung und Fehlerbehandlung gewinnen an Bedeutung. Cybersicherheit wird damit zu einem integralen Bestandteil von Architektur, Entwicklung, Integration und Test.
Für die Hersteller von Primärsystemen steigt die Komplexität: Entwickler müssen nicht nur neue Schnittstellen implementieren, sondern neue Sicherheitsprinzipien verstehen und Vertrauensmodelle hinterfragen; Architekturannahmen der bisherigen TI sind nicht automatisch übertragbar.
Drei Bausteine greifen ineinander
Die neuen Anforderungen lassen sich im Zusammenspiel der einzelnen Komponenten verstehen. VSDM 2.0 bildet den konkreten ersten Anwendungsfall: Das Versichertenstammdatenmanagement wird künftig über den direkten Zugriff des Primärsystems auf einen TI-Fachdienst umgesetzt, wo es Versichertenstammdaten abruft. Damit ändern sich nicht nur technische Schnittstellen, sondern der gesamte Ablauf einer Transaktion. Das Primärsystem muss Identitäten prüfen, Berechtigungen nachweisen, Sicherheitsnachweise erzeugen und Dienste zuverlässig koordinieren. Aus einer klassischen Fachfunktion wird damit eine Integrationsaufgabe.
Damit dieser Zugriff zulässig ist, wird künftig ein Proof of Patient Presence (PoPP) benötigt. Dieser kryptografische Nachweis bestätigt, dass sich die versicherte Person tatsächlich in einem konkreten Versorgungskontext befindet und bildet die Grundlage für den sicheren und nachvollziehbaren Zugriff auf die benötigten Versichertendaten.
Den sicherheitstechnischen Rahmen liefert ZETA (Zero Trust Access). Dahinter steht das Zero-Trust-Prinzip: Vertrauen wird nicht mehr aus der Zugehörigkeit zu einem Netzwerk abgeleitet, sondern für jeden einzelnen Zugriff anhand von Identität, Kontext, Geräteeigenschaften und geltenden Richtlinien neu geprüft. Das ist besonders relevant, weil Primärsysteme in unterschiedlichen Praxisumgebungen betrieben werden und sensible Gesundheitsdaten zwischen Praxen, Apotheken, Kliniken, Laboren und weiteren Akteuren verarbeiten. Zero Trust ist damit nicht nur ein Zugangsmodell der TI 2.0, sondern ein Architekturprinzip für kontrollierbare Sicherheitsentscheidungen.
Erst das Zusammenspiel von VSDM 2.0, PoPP und ZETA bildet den eigentlichen Prozess. Für Primärsysteme bedeutet das, mehrere technische Abläufe zuverlässig zu orchestrieren – von der Ermittlung des Versorgungskontexts über die Erstellung des PoPP-Nachweises bis hin zur sicheren Kommunikation mit dem TI-Fachdienst und der Behandlung möglicher Fehlerfälle.
Funktionalität allein reicht nicht aus
Mit den neuen Anforderungen steigen auch die Ansprüche an Entwicklung und Qualitätssicherung. Eine erfolgreiche TI-2.0-Integration lässt sich künftig nicht allein daran messen, ob ein Aufruf technisch funktioniert: Ebenso wichtig sind die Fragen, ob Sicherheitsnachweise korrekt erzeugt werden, Zugriffe zuverlässig autorisiert sind und Fehlerfälle nachvollziehbar behandelt werden.
Der Abschlussbericht des BSI-Projekts »Sicherheit von Praxisverwaltungssystemen« zeigt, wie anspruchsvoll Produktsicherheit in diesem Kontext ist. Die Untersuchung adressiert unter anderem Security by Default, Zugriffskontrollen, Transportverschlüsselung, Encryption at Rest, sichere Datenbankkonfigurationen und kryptografische Verfahren. Das unterstreicht: Security by Design und Security by Default sind zentrale Voraussetzungen für eine belastbare TI-2.0-Integration.
Die Vorbereitung beginnt vor der ersten Codezeile
Parallel zur technischen Weiterentwicklung konkretisieren sich die Vorgaben der gematik. Gemäß Roadmap und Fachinformation soll die gestaffelte Pilotierung von VSDM 2.0 am 1. September 2026 mit einer großen Krankenkasse und mindestens einem Primärsystem beginnen und anschließend schrittweise erweitert werden.
Für Hersteller ist es nun entscheidend, bestehende Systeme auf die TI 2.0 vorzubereiten – sicher, spezifikationskonform, testbar und vorbereitet für kommende Ausbaustufen. Gerade bei neuen Sicherheitsmechanismen entstehen Risiken häufig an den Übergängen zwischen mehreren Komponenten, also dort, wo Architektur, Spezifikation und praktische Umsetzung zusammenkommen. In der Praxis betrifft das vor allem vier Bereiche: die Einordnung relevanter Spezifikationen und Roadmap-Termine, die Prüfung bestehender Architektur- und Vertrauensannahmen, die Planung modularer Integrationsschritte sowie frühzeitige Security- und Integrationstests.
Dabei ist klar: VSDM 2.0, PoPP und ZETA sind Aufgaben, die über klassische Feature-Entwicklung hinausgehen. Wer erst mit Beginn der Implementierung beginnt, Spezifikationen auszuwerten oder bestehende Vertrauensmodelle zu überprüfen, erhöht das Risiko späterer Anpassungen erheblich. Sinnvoll ist deshalb ein schrittweises Vorgehen. achelos unterstützt Primärsystemhersteller bei den neuen Aufgaben. Mit fachlicher Einordnung neuer TI-Anforderungen, Architekturberatung, Security Engineering, Integrationsunterstützung sowie Test- und Qualitätssicherung. Ergänzend erleichtern modulare Werkzeuge wie ein TI-2.0-Toolkit die Umsetzung von VSDM 2.0, PoPP und Zero Trust.
Die eigentliche Produktentwicklung bleibt Kernaufgabe der Hersteller. Benutzerführung, Produktlogik und Release-Management lassen sich sinnvoll nur innerhalb der eigenen Entwicklungsteams gestalten. Entscheidend ist daher, welche Aufgaben Hersteller selbst übernehmen und wo spezialisierte Unterstützung hilft, Lernkurven zu verkürzen, Testaufwände zu reduzieren und Integrationsrisiken beherrschbar zu machen.
Fazit
Mit der TI 2.0 verändert sich nicht nur die technische Anbindung einzelner Anwendungen, sondern die grundlegende Integrationsarchitektur der Primärsysteme. VSDM 2.0, PoPP und ZETA verlangen ein Zusammenspiel aus sicherer Identitätsprüfung, kontrollierter Zugriffsteuerung und robuster Integration in bestehende Produktlandschaften. Damit werden Architektur, Security und Testing zu gleichwertigen Bestandteilen der Produktentwicklung. Hersteller, die sich dieser Themen früh annehmen, schaffen nicht nur die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Rollout von VSDM 2.0. Sie legen zugleich die technische Grundlage für die weiteren Ausbaustufen der TI 2.0.
Gorden Bittner, Sales Director eHealth achelos GmbH,
Holger Volke, Technical Advisor achelos GmbH
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