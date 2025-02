Digitalisierung 2025: DACH-Unternehmen setzen neue Prioritäten

Neue Studie zu Software-Individualisierung bei deutschen Großunternehmen – Status Quo und Trends.

In einem Zeitalter, in dem der technologische Fortschritt unaufhaltsam voranschreitet, stehen Unternehmen in der DACH-Region vor der Herausforderung, ihre digitalen Strategien neu zu kalibrieren. Eine umfassende Studie der techconsult GmbH liefert wertvolle Einblicke in Investitionsschwerpunkte, die Unternehmen für ihre digitale Transformation setzen, und zeigt, welche Aspekte bei der Auswahl eines geeigneten Partners besondere Relevanz besitzen [1].

Kapitalströme in die digitale Zukunft

Großunternehmen im DACH-Raum gehen – je nach Branche – in ihren Digitalisierungsinvestitionen sehr unterschiedlich vor. Die Industrie plant beispielsweise im Jahr 2026 signifikante Investitionen in Software, die darauf abzielen, Geschäftsprozesse effizienter zu gestalten und somit die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Im öffentlichen Sektor ist für dasselbe Jahr ebenfalls ein Investitionshoch zu erwarten, insbesondere in der Prozessautomatisierung, z. B. in der Verwaltungsdigitalisierung, sowie im Einsatz von künstlicher Intelligenz. Diese Investitionen sind entscheidend, um den steigenden Anforderungen in der digitalen Welt gerecht zu werden und die Servicequalität zu verbessern.

Modularität als Schlüssel zur Verknüpfung

Ein weiteres zentrales Ergebnis der Studie ist die hohe Bedeutung modularer Softwarearchitekturen. Unternehmen suchen nach Lösungen, die nicht nur flexibel, sondern auch zukunftssicher sind. Modulare Systeme erlauben es, standardisierte Lösungen zu erweitern und verschiedene Geschäftsbereiche nahtlos miteinander zu verknüpfen. Dies ist besonders in der Prozessoptimierung sowie bei CRM- und ERP-Systemen ein bevorzugter Ansatz. »Wir sehen den Bedarf an flexiblen und skalierbaren Softwarelösungen als zentral für den Erfolg unserer Kunden. Modulare Architekturen schaffen nicht nur die Basis für zukunftssichere Systeme, sondern bestätigen auch unsere Strategie, Kunden mit gezielt entwickelten Formaten und passgenauen Lösungen zu unterstützen. So können wir individuelle Anforderungen optimal bedienen und nachhaltige Wettbewerbsvorteile ermöglichen«, Michaela Ehrt-Küver, Produkt Marketing und Market-Research bei doubleSlash.

Je relevanter für das Kerngeschäft, desto eher Individualsoftware

Der Bedarf an maßgeschneiderten Softwarelösungen bleibt ungebrochen hoch, da Unternehmen zunehmend branchenspezifische Anforderungen berücksichtigen müssen. In der DACH-Region sehen Unternehmen vor allem im Kerngeschäft die Notwendigkeit, eine Lösung zu verwenden, die so stark wie möglich auf ihre eigenen Anforderungen und Prozesse zugeschnitten ist. Auch bei datenintensiven Anwendungen wie KI-Lösungen oder zur Prozessoptimierung greifen deutschsprachige Großunternehmen auf Individualsoftware zurück.

»Standardlösungen stoßen an Grenzen, wenn es um hoch individuelle und geschäftskritische Prozesse geht. Unternehmen sind deshalb gut beraten, auf maßgeschneiderte Softwarelösungen zu setzen, um ihre individuellen Anforderungen präzise abzubilden – besonders in den Bereichen KI und Prozessoptimierung, die oft durch Automatisierung den größten Hebel erfahren. Wer hier nicht investiert, riskiert Effizienzverluste und Wettbewerbsnachteile«, so Nicole Lontzek, Chief Marketing Officer bei QAware.

»Die steigende Nachfrage nach maßgeschneiderten digitalen Lösungen bestätigt unsere Erfahrung aus zahlreichen Digitalisierungsprojekten: Standardlösungen stoßen oft an ihre Grenzen, wenn Unternehmen ihre branchenspezifischen Prozesse und Wettbewerbsvorteile optimal digital abbilden möchten. Gerade bei datenintensiven Anwendungen wie KI-gestützten Systemen oder Prozessautomatisierung zeigt sich der Mehrwert von Individualsoftware: Durch eine enge Zusammenarbeit werden technologische Innovationen nicht nur eingeführt, sondern auch nachhaltig in bestehende Geschäftsprozesse eingebettet«, erläutert Thomas Jäger, Geschäftsführer von Accso.

Individuell oft nur mit Unterstützung

Die Entwicklung solcher Softwarelösungen erfordert jedoch fundiertes technisches Know-how und eine enge Zusammenarbeit mit spezialisierten Dienstleistern, die über die notwendige Erfahrung und Expertise verfügen. Bereits 41 Prozent der befragten Großunternehmen nutzen eine maßgeschneiderte Softwarelösung, die entweder vollständig durch einen Dienstleister oder in enger Zusammenarbeit mit einem solchen entwickelt wurde. Darüber hinaus befinden sich 27 Prozent der Unternehmen derzeit in der Entwicklungsphase und arbeiten hierbei aktiv mit IT-Dienstleistern zusammen. Weitere 15 Prozent planen, in naher Zukunft mit der Entwicklung von Individualsoftware zu beginnen. Diese Zahlen verdeutlichen, dass die Nachfrage nach speziell zugeschnittenen Softwarelösungen zunimmt, da Unternehmen zunehmend erkennen, dass solche Lösungen entscheidend sind, um wettbewerbsfähig zu bleiben und ihre Geschäftsprozesse effizient zu gestalten.

Erfolgsfaktor Zusammenarbeit

Die erfolgreiche Entwicklung von Individualsoftwareprojekten hängt maßgeblich von der Qualität der Zusammenarbeit mit IT-Dienstleistern ab. Die Studie zeigt auf, dass Vertrauen, transparente Kommunikation und eine kollegiale Zusammenarbeit die wichtigsten Kriterien für den gemeinsamen Erfolg sind. Unternehmen legen großen Wert darauf, dass Absprachen eingehalten werden und die Kommunikation auf Augenhöhe stattfindet. Diese Faktoren sind entscheidend, um Projekte termingerecht und im Einklang mit den Erwartungen aller Beteiligten abzuschließen. Eine offene und verlässliche Kommunikation schafft nicht nur Vertrauen, sondern stellt auch sicher, dass alle Projektziele klar definiert und erreichbar sind. »Die Praxis zeigt, dass Missverständnisse und kostspielige Überraschungen ihren Ursprung meist in Kommunikationsdefiziten haben. Ein transparenter Partner, der es auch nicht scheut, Rückschläge zu thematisieren, kann das Projekt zielgerichteter, agiler, schneller und kostengünstiger für seinen Kunden umsetzen«, erläutert Pascal Brunnert, Senior Analyst bei techconsult.

[1] Die komplette Studie steht online kostenlos zum Download bereit: Software-Individualisierung bei deutschen Großunternehmen – techconsult GmbH

Die Studie »Digitalisierung und Softwareinvestition – Worauf es für DACH-Unternehmen ab 2025 ankommt« wurde von der techconsult GmbH im Auftrag von Accso, doubleSlash, iteratec, MaibornWolff sowie QAware konzipiert und durchgeführt. Insgesamt wurden 201 IT- sowie Business-Entscheiderinnen und -Entscheider aus Unternehmen der DACH-Region ab 1.000 Beschäftigten nach ihren Digitalisierungsinvestitionen, Trendthemen, Eigenentwicklungen sowie Einsatzfeldern verschiedener Softwarearten befragt. Das Studiendesign ermöglicht Blickwinkel aus unterschiedlichen Aufgabenfeldern – von Management bis IT.

Um tiefgreifendere Einblicke in die Gründe, Verfahrensprozesse und Anforderungen unterschiedlicher Branchen bei ihrer Investitionsstrategie sowie der Umsetzung von Individualsoftware zu erhalten, wurden zusätzlich fünf Experten aus Handel, Versicherung, Banken, Verlagen und Industrie befragt. Die befragten Experten haben leitende Positionen – von Chief Architect Software über die Leitung der IT-Administration bis hin zum CIO und Head of IT – in deutschen Unternehmen ab 800 Beschäftigten inne.

