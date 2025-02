Digitalisierung im Vermietgeschäft – Vermietungssoftware als Wettbewerbsvorteil nutzen

Die modernen Möglichkeiten der Digitalisierung haben es geschafft, den Unternehmensalltag in den meisten Branchen grundlegend zu verändern.

Ein Bereich, der in diesem Zusammenhang mit einigen grundlegenden Veränderungen konfrontiert war, ist das Vermietgeschäft und hier insbesondere die Bereiche, die sich auf die Vermietung von Baumaschinen, Hebebühnen, Staplern und ähnlichen Geräten fokussiert haben.

Ein Ende der Entwicklungen ist hier noch lange nicht in Sicht… unter anderem deswegen, weil aktuell viele Unternehmen erkennen, dass bei ihnen – gerade im Bereich der Vermietungssoftware – Nachholbedarf besteht. Aber allein schon aufgrund der Tatsache, dass das Baugewerbe zu den eher wettbewerbsintensiven Branchen gehört, ist es wichtig, hier keine Zeit zu verlieren. Eine moderne Vermietungssoftware kann dabei helfen, die Effizienz zu steigern. Vielen Unternehmen, die entsprechend investieren, fällt es dann umso leichter, den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden.

Welche Vorteile bietet eine Vermietungssoftware ihren Nutzern?

Viele Bauunternehmen kennen das Problem: Sie werden mit einem Auftrag betraut und wissen ganz genau, welche Art von Equipment sie brauchen, um diesen zur vollsten Zufriedenheit ihrer Kunden auszuführen. Das Problem: Ihnen fehlen die passenden Maschinen. In einer Zeit, in der viele Aufgaben rund um Baustellen und Instandhaltungsmaßnahmen immer individueller werden, stellt es eine enorm große Herausforderung dar, alle Gerätschaften aus dem eigenen Fuhrpark zu stellen.

Wer sich jedoch dazu entscheidet, Baumaschinen, Hebebühnen und Staplern zu mieten, anstatt zu kaufen, kann von vielen Vorteilen profitieren. Besonders überzeugend ist in der Regel das Argument, dass es sich bei der Miete um eine vergleichsweise günstige Alternative zum Kauf handelt.

Vor allem dann, wenn ein Unternehmen jedoch viele Maschinen mietet, ist die Gefahr, dass die Übersicht leidet, hoch. Zudem ist es als Kunde von Vorteil, sich auf ein hohes Maß an Flexibilität verlassen zu können. Und genau an dieser Stelle kommen die Vorteile einer modernen Vermietungssoftware ins Spiel.

Maximale Übersicht über alle zur Verfügung stehenden Angebote

Unternehmen, die sich auf der Suche nach Baumaschinen oder Baugeräten befinden, haben in der Regel besonders genaue Vorstellungen davon, mit welcher Leistung diese aufwarten, wie groß sie sein sollen (oder dürfen) und welche Vorgaben außerdem erfüllt sein müssen. Eine übersichtlich gestaltete Vermietungssoftware hilft dabei, die Suche so unkompliziert wie möglich zu gestalten. Hier reicht es in der Regel aus, einfach mit Hinblick auf das gewünschte Equipment zu filtern, zu sortieren und am Ende den jeweiligen Favoriten für die gewünschte Laufzeit zu buchen.

Ein hohes Maß an Flexibilität

Der Alltag im Baugewerbe zeigt immer wieder, dass der Bedarf an einer Maschine häufig »von Jetzt auf Gleich« entstehen kann. Auch hier hilft eine einschlägige Software weiter. Viele Unternehmen setzen heutzutage darauf, dass ihre Kunden – auch bei kurzfristigen Aufträgen – gut und individuell planen können. Gleichzeitig unterstreichen sie ihre Flexibilität, indem sie auch kundenfreundliche Stornierungs- und Umbuchungsbedingungen anbieten. Immerhin können ungeplante Zwischenfälle auf jeder Baustelle dafür sorgen, dass sich Projektabschnitte verzögern.

Kostentransparenz für eine übersichtliche Planung

Obwohl es mit Hinblick auf das Mieten von Baumaschinen – gerade im Vergleich zum Kauf – in der Regel immer möglich ist, Geld zu sparen, steht außer Frage, dass es natürlich wichtig ist, nach Möglichkeit sein Budget zu schonen. Auch hier lassen die modernen Vermietungssoftware-Lösungen keine Wünsche offen. Unternehmen, die sich für die entsprechenden Lösungen interessieren, sollten immer eine Option wählen, die mit einer überzeugenden Transparenz aufwartet. Mit Hinblick auf die Mietpreise bedeutet dies, dass im Idealfall auf den ersten Blick ersichtlich sein sollte, wie sich der jeweils veranschlagte Endpreis zusammensetzt. Genau diese Transparenz sorgt dann letztendlich auch dafür, dass einem unkomplizierten Vergleich – zum Beispiel zwischen unterschiedlichen Mietdauern – nichts im Wege steht.

Wie ist es möglich, eine Vermietungssoftware als Wettbewerbsvorteil zu nutzen?

Vorweg: Inwieweit ein Unternehmen, das durch das Mieten seiner Baumaschinen (im Vergleich zum Kauf) Geld spart, dies an seine Kunden weitergibt, entscheidet natürlich jeder für sich. Hier spielen vor allem interne Kalkulationen und Preisstrukturen eine wichtige Rolle.

Fest steht jedoch: Wer seinen Kunden, weil er selbst weniger Geld ausgegeben hat, Preisvorteile bietet, hat die Möglichkeit, sich aus der Masse der Mitbewerber abzuheben. Abgesehen davon kann sich die Entscheidung, Baugerätschaften zu mieten auch positiv auf das jeweilige Endergebnis auswirken. Denn: Unternehmen, die mit einem bestimmten Projekt beauftragt werden und die die Möglichkeit haben, aus einem breitgefächerten Miet-Angebot aus den Vollen zu schöpfen, müssen keine Kompromisse eingehen, sondern können genau die Maschinen wählen, die zum Auftrag passen.

Fazit

Eine Vermietungssoftware bietet Unternehmen aus dem Baugewerbe zahlreiche Vorteile. Unter anderem können hiervon auch die Endkunden profitieren – sowohl finanziell als auch in Bezug auf das Endergebnis.

Es mag ein wenig verwundern, dass die Digitalisierung im Vermietgeschäft in einigen Bereichen noch nicht so weit fortgeschritten ist, wie es eigentlich der Fall sein könnte. Letztendlich dürften jedoch die genannten Vorteile dafür sorgen, dass auch das Baugewerbe in Zukunft schnell noch digitaler wird. Die nötigen Voraussetzungen sind definitiv gegeben.

Artikel zu „Vermieten software“