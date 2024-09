DIY-Digitalisierung: Prozessautomatisierung im Baukastenprinzip

Die durchgehende Digitalisierung von Geschäftsabläufen ist für viele Unternehmen immer noch eine große Herausforderung. Gleichzeitig fehlen fast überall IT-Fachkräfte. Nico Bäumer, CTO von d.velop, zeigt, wie sich mit innovativen Lösungen das Do-it-Yourself-Prinzip (DIY) in der Prozessautomatisierung umsetzen lässt und worauf Unternehmen bei der Auswahl entsprechender Werkzeuge dafür achten müssen.

Laut einer aktuellen Bitkom-Studie sehen sich 48 Prozent der befragten Unternehmen 2024 immer noch mit Problemen bei der Digitalisierung konfrontiert. Im Vergleich zu 2023 stieg dieser Anteil sogar um neun Prozent. Eines der größten Digitalisierungshindernisse stellt dabei der Fachkräftemangel dar. 78 Prozent der Befragten gaben an, dass sie damit Probleme haben. Gegenüber 2023 zeigt sich damit noch einmal eine deutliche Steigerung um 14 Prozent. In der nächsten Zeit wird der Bedarf an Digital-Skills vermutlich noch weiter anwachsen und Unternehmen müssen sich neue Ansätze überlegen, wenn sie weiter wettbewerbsfähig bleiben wollen.

Digital- und Datenkompetenz in der Belegschaft fördern

Wenn es um Datenbestände geht, wird in der Digitalwirtschaft gerne vom Aufbrechen von Silos gesprochen. Dieser Ansatz lässt sich auch auf Kompetenzen übertragen. Traditionell waren Digital- und Daten-Skills in der IT-Abteilung gebündelt. In der heutigen Zeit und in Anbetracht fehlender IT-Fachkräfte ist dieser Ansatz allerdings nicht mehr zeitgemäß. Unternehmen sollten deshalb eine Basis schaffen, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den einzelnen Fachbereichen dazu befähigt, eigenständig und ohne tiefgehende IT-Kenntnisse Prozesse zunächst visuell zu skizzieren und anschließend zu automatisieren. Als Basis hierfür eignen sich zentrale Dokumentenmanagementsysteme, denn diese bringen oftmals auch eine No-/Low-Code Prozessdigitalisierung mit, die übergreifend eingesetzt werden kann.

Dieser No-/Low-Code-Ansatz in der Prozessdigitalisierung bietet spannende Möglichkeiten, auch ohne Programmierkenntnisse eigenständig Automatisierungen zu erstellen. Gerade in Zusammenwirkung mit künstlicher Intelligenz können individuelle Unternehmensprozesse viel leichter automatisiert werden. Gleichzeitig erweitern die Mitarbeiter ihr eigenes Skill-Set, um wertvolle Kompetenzen und werden so zu Citizen-Developern.

Den richtigen Ansatz auswählen

Um die Vorteile von No-Code / Low-Code nutzen zu können, benötigen Unternehmen leistungsfähige Werkzeuge. Die Komplexität der Programmierung verschwindet schließlich auch bei diesem Ansatz nicht vollständig, sie steckt dagegen hinter den einfach zu nutzenden Modulen und Oberflächen, die praktisch allen Anwendenden die intuitive Gestaltung digitaler Prozesse ermöglichen. Daher ist es umso wichtiger, ein Produkt auszuwählen, das Usability, Sicherheit, Compliance und Performance, der DIY-Lösungen garantieren kann. Bei der Entscheidung für No-Code/ Low-Code zur Prozessdigitalisierung gibt es mehrere entscheidende Kriterien, die Unternehmen berücksichtigen sollten:

Benutzerfreundlichkeit

Eine benutzerfreundliche und intuitive Oberfläche ist wichtig, damit auch Nutzer ohne technische Vorkenntnisse schnell und effizient arbeiten können. Zum Beispiel erleichtern Drag-and-Drop-Funktionalitäten das Erstellen und Anpassen von Prozessen, da einzelne Elemente intuitiv hinzugefügt und modifiziert werden können. Funktionsumfang

Der Ansatz sollte sich leicht in bestehende Systeme und Softwarelösungen integrieren lassen, um einen Zugriff auf alle benötigten Daten zu gewährleisten. Angebote wie das d.velop process studio nutzen zum einen die Informationen, die in dem bestehenden System zur Verfügung stehen, können aber zusätzlich mittels einer REST-API mit Daten aus Drittsystemen befüllt werden, um zum Beispiel Formulare automatisiert anzureichern.Vordefinierte Prozessvorlagen können den Start erleichtern und bieten eine Grundlage, die an spezifische Anforderungen angepasst werden kann. Außerdem sollte es eine Lösung ermöglichen, Workflows individuell zu gestalten und auf die spezifischen Bedürfnisse des Unternehmens zuzuschneiden. Entsprechende Skalierbarkeit auf Seiten des Anbieters sorgt dafür, dass die Lösung auch an den zukünftigen Bedarf flexibel angepasst werden kann.

Sicherheit und Compliance

No-Code- / Low-Code-Lösungen erfordern die gleiche Sorgfalt bei Sicherheit und Compliance wie traditionelle Softwareentwicklung. Unternehmen sollten die Datenflüsse und -verarbeitung beim Anbieter prüfen. Seriöse Anbieter arbeiten transparent, besitzen relevante Zertifizierungen und gewährleisten Rechtskonformität. Diese Vorsichtsmaßnahmen stellen sicher, dass innovative Ansätze keine unerwarteten Risiken bergen. Transparenz bei Kosten und Leistungen

Nicht zuletzt sollte die Kostenstruktur transparent und das Preis-Leistungs-Verhältnis angemessen sein. Ebenso wichtig ist es, einen entsprechenden Support für Fragen und bei Problemstellungen zu bekommen. Umfangreiches Schulungsmaterial sowohl in Form von Präsenzschulungen also auch E-Learnings runden eine gute Lösung ab.

Gefangen im Low-Code-Spinnennetz​

Low-Code-Plattformen gelten zu Recht als hocheffizientes Tool bei der praxisnahen Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen. Aber sie sind kein Selbstläufer. Welche typischen Fehler sollten vermieden werden, um sich nicht im Low-Code-Spinnennetz zu verfangen. Ein Werkzeug allein repariert noch kein Auto und eine Low-Code-Plattform allein ist noch kein Garant für eine gelungene Prozessoptimierung und -automatisierung. Um mit ihr die selbstgesteckten Ziele zu erreichen, gilt es, einige grundsätzliche Regeln zu beachten. Pegasystems erklärt, welche typischen Fehler bei der Implementierung und Nutzung vermieden werden sollten: Die falsche Plattform wählen. Low-Code-Plattformen decken eine enorme Fülle von Funktionen und Einsatzszenarien ab. Sie reichen von relativ einfachen Anwendungen, wie etwa Web Application Development, und einfachen Workflows bis zu komplexen Szenarien, wie beispielsweise Business Workflow Automation mit System-Integrationen. Deshalb müssen bei der Auswahl des jeweils geeigneten Tools die eigenen Anforderungen und Erwartungen klar definiert und mit dem Funktionsprofil der potenziellen Kandidaten abgeglichen werden. Mit einem unpassenden Tool sind frustrierende Erfahrungen vorprogrammiert und die Arbeit damit wirkt kontraproduktiv. Schatten-IT entstehen lassen. Die Low-Code-Plattform verlagert einen Teil der Applikations-Entwicklung und -Weiterentwicklung von der IT in die Fachabteilungen, um fachspezifische Problemstellungen praxisnaher lösen zu können. Sie darf aber kein losgelöster, selbstständiger IT-Bereich sein, sondern muss sich in die existierende IT-Landschaft einfügen und von der IT-Abteilung gepflegt werden. Daher ist es wichtig, die Arbeitsteilung und die Zuständigkeiten zwischen IT und den Fachbereichen klar zu regeln. Die gemeinsam entwickelten Anwendungen sollten zudem ein einheitliches Aussehen und eine konsistente Benutzerführung besitzen, um Einarbeitung und Nutzung zu erleichtern. Mitarbeiter nur mangelhaft einbinden. Es funktioniert in der Praxis nur dann, wenn alle Beteiligten von vorneherein eingebunden werden, entsprechend geschult sind und in einer gemeinsamen DevOps-Struktur arbeiten. Für die Applikations-Entwicklung werden gut geschulte und motivierte Mitarbeiter aus den Fachbereichen gebraucht, die selbstständig mit Softwarebausteinen und Modellierungstools umgehen können. Für schnelle Erfahrungen und Erfolgserlebnisse erfolgen die ersten Low-Code-Schritte idealerweise mit einfachen Projekten. Flickenteppich entstehen lassen. Die von den Fachabteilungen entwickelten Anwendungen müssen gemeinsame Qualitäts- und Sicherheitsstandards erfüllen, ein einheitliches Look-and-Feel besitzen und in komplexen Prozessketten einsetzbar sein. Nur dann sind sie geeignet, als Lösungs-Baustein in Repositories vielfach wiederverwendet werden zu können. Dazu ist es notwendig, dass bei der Softwareentwicklung nicht nur punktuelle Probleme gelöst, sondern immer auch die kompletten Prozessketten im Blick behalten werden. Wichtig ist auch die Wiederverwendbarkeit von Apps oder App-Elementen, die in einem Software-Pool (Repository) bereitgestellt werden. Qualitätssicherung nicht ernst nehmen. Softwaresicherheit und -qualität haben oberste Priorität. Das gilt auch bei der App-Entwicklung mit Low-Code-Plattformen. Sie bieten eine solide Basis für hohe Sicherheitsstandards, diese müssen in der Praxis aber auch durch Konzepte wie »Security by Design« und »Security by Default« umgesetzt werden. Idealerweise entwickelt sich aus der Kooperation von IT und den Fachabteilungen ein Center of Excellence (CoE), das für die Governance und zentrale Verwaltung der Plattform verantwortlich ist und seine Expertise für alle Low-Code-Projekte anbietet. »Low Code ist keine Lösung an sich, sondern eine besonders effiziente Methode zur praxisnahen Softwareentwicklung«, erklärt Florian Binder, Principal Solution Consultant bei Pegasystems. »Wer ihre Vorzüge konsequent ausschöpfen will, benötigt dafür die richtige Plattform, agile Strukturen sowie gut geschulte und motivierte Mitarbeiter.«

