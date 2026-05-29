Die Cloud-Falle schnappt zu: Warum HCI für KMUs zur Exit-Strategie wird

Das Versprechen der Public Cloud war so simpel wie verlockend: unendliche Skalierbarkeit bei ständig sinkenden Kosten. Doch im Jahr 2026 ist Ernüchterung angekommen. Zwischen massiven Ausfällen großer Hyperscaler und dem plötzlichen Ende der Preisdeflation stehen vor allem mittelständische Unternehmen vor einer existenziellen Frage: Wie lässt sich die digitale Transformation vorantreiben, ohne die Kontrolle über die eigenen Daten und das Budget vollständig aus der Hand zu geben? Die Antwort liegt in einer neuen Strategie, die hyperkonvergente Infrastruktur als Exit-Strategie nutzt.

Und täglich grüßt das Cloud-Risiko

Wer IT-Dienste betreibt, lebt seit jeher mit einem gewissen Risiko, dass diese Systeme ausfallen könnten. Vor Virtualisierung und Cloud-Computing musste Hardware möglichst redundant aufgebaut sein, um höchste Verfügbarkeit zu garantieren. Viele Anbieter gaben dies mit einer Verfügbarkeit von möglichst vielen »Neunen« (99.99999 %) für einen Ausfall der Hardware an. Im Cloudzeitalter werden IT-Dienste natürlich immer seltener auf eigenen Servern gehostet, sondern eher in der Cloud. Und auch hier werben die Anbieter im Rahmen ihrer SLAs mit höchster Verfügbarkeit.

Ganz egal, ob sieben Neuner oder SLAs mit garantierter Verfügbarkeit, es gibt keine Strategie, die eine hundertprozentige Verfügbarkeit garantieren kann. Kunden von AWS mussten dies im Oktober letzten Jahres erleben, als viele Dienste des Hyperscalers für 15 Stunden offline waren. Auch der Brand bei OVH Cloud im März 2021 ist noch in guter Erinnerung, da er Millionen von Webseiten beeinträchtigte. Um nicht von einer Cloud abhängig zu sein und Kontrolle über die eigenen Workloads und Daten zu erhalten, betreiben die meisten Unternehmen heute Hybride Clouds. Diese bieten die Möglichkeit, Workloads bei Problemen auf alternative Infrastrukturen umzuschalten. So erreicht man einen sehr hohen Grad an Verfügbarkeit und hat darüber hinaus mehr Kontrolle über die Infrastruktur, Daten und Workloads.

Die Realität der Kontrolllücke

Die Realität vieler KMUs beim Betrieb von Clouddiensten ist jedoch, dass sie fast keine Möglichkeit außerhalb der Public Cloud haben, diese zu betreiben. Vielen fehlt es an den notwendigen Budgets, um in die Hardware und das interne Know-how für den Aufbau von Hybrid oder Private Clouds zu investieren. Viele dieser Unternehmen sind deshalb gezwungen, auf Cloud-Only- oder Cloud-First-Strategien zu setzen. Diese Unternehmen haben, wenn etwas schief geht, so gut wie keine Kontrolle über ihre Daten und Workloads – und schauen, wie im Oktober bei AWS geschehen, ohne jegliche Möglichkeit zu reagieren auf einen blanken Bildschirm. Auch bei den Preisen für Clouddienste hat man bei der Nutzung der Public Cloud wenig Kontrolle. Seit Jahren lautete die PR-Botschaft von AWS, dass die Preise für Clouddienste immer weiter sinken würden – dank der Skaleneffekte der Public Cloud. Seit Januar dieses Jahres sehen wir nun das Gegenteil. AWS erhöhte die Preise und beendete damit die Ära sinkender Preise. Offizieller Grund für die Preiserhöhung sind offenbar Engpässe in der Hardware-Lieferkette für GPUs und DRAM.

HCI als Exit-Strategie: Die Rückkehr zur kontrollierten Infrastruktur

Lange Zeit galt die enorme Komplexität als unüberwindbare Hürde für den Ausstieg aus der Public Cloud, da der Aufbau privater Infrastrukturen spezialisierte Teams und hohe Budgets erforderte. Moderne hyperkonvergente Infrastrukturen (HCI) haben dieses Paradigma grundlegend geändert: Als kompakte »Cloud-in-a-Box«-Lösungen reduzieren sie den gesamten Hardware-Stack auf eine einzige, softwaredefinierte Ebene und machen tiefgreifendes Fachwissen bei der Implementierung überflüssig. Speziell für KMUs und Edge-Anwendungen konzipiert, lassen sich neue Standorte heute in weniger als einer Stunde in Betrieb nehmen und über zentralisierte Konsolen effizient fernverwalten. Diese Systeme balancieren ihre Ressourcen automatisch, um Überversorgungen zu vermeiden, und bieten eine modulare Basis für hybride Cloud-Modelle. Für Unternehmen, die unter der »Kontrolllücke« und den unvorhersehbaren Abrechnungen der Hyperscaler leiden, bietet HCI somit die ultimative Ausstiegsstrategie: Eine einfach zu skalierende Private Cloud, die geschäftskritische Workloads zurück in die eigene Infrastruktur holt und so die Abhängigkeit von der Public Cloud nachhaltig verringert.

Fazit: Souveränität ist kein Luxusgut mehr

Die Ereignisse der letzten Monate haben gezeigt, dass »Cloud-Only« für viele KMU kein Sicherheitsnetz, sondern ein Risiko darstellt. Die gute Nachricht ist: Der Ausstieg aus der totalen Abhängigkeit – die Cloud-Repatriation – ist dank moderner HCI-Lösungen kein hochkomplexes IT-Großprojekt mehr. Durch die Nutzung eigener Infrastruktur gewinnen Unternehmen ihre Handlungsfähigkeit zurück, die sie im Oktober letzten Jahres vermisst haben. Unternehmen, die heute auf hyperkonvergente Strukturen setzen, investieren nicht nur in Hardware; sondern investieren in die Unabhängigkeit ihres Geschäftsmodells. In einer Ära unvorhersehbarer Cloud-Kosten und globaler Lieferengpässe wird die eigene Infrastruktur damit zum Wettbewerbsvorteil.

Tobias Pföhler, Sales-Director EMEA, StorMagic

Hochleistung im Westentaschenformat: Ein SNUC-Cluster nutzt modernste Prozessorarchitektur, um die Rechenpower eines traditionellen Server-Racks auf minimaler Grundfläche zu bündeln – ideal für hybride Cloud-Szenarien im Mittelstand. Hier im Bild des SNUC EE-2000.

Was ist eine hyperkonvergente Infrastruktur?

Eine hyperkonvergente Infrastruktur (HCI) kombiniert Virtualisierung, Storage und Netzwerkfunktionen in einem einzigen Cluster, der sich einfach skalieren lässt – oft beginnend ab drei Knoten. Ziel ist es, die Komplexität klassischer Rechenzentren zu reduzieren und eine Cloud‑ähnliche Einfachheit im eigenen Datacenter bereitzustellen.

HCI basiert auf einer Software-zentrierten Architektur, in der Prozessoren, Speicher, Netzwerk und Virtualisierung eng verzahnt sind. Die Storage‑Software bündelt lokal angeschlossene SSDs/HDDs zu einem virtuellen, hochverfügbaren Speicherpool.

Zentrale Komponenten einer HCI

Hypervisor zur Virtualisierung der Compute‑Ressourcen

zur Virtualisierung der Compute‑Ressourcen Software‑Defined Storage (SDS) zur Abbildung eines verteilten Speicherpools

zur Abbildung eines verteilten Speicherpools Software‑Defined Networking (SDN) zur Virtualisierung der Netzwerkschicht

zur Virtualisierung der Netzwerkschicht Zentrales Management‑Tool für Überwachung, Automatisierung und Skalierung

Vorteile einer hyperkonvergenten Infrastruktur

Weniger Komplexität durch einheitliche Plattform statt separater Systeme

durch einheitliche Plattform statt separater Systeme Zentrales Management aller Ressourcen über eine Oberfläche

aller Ressourcen über eine Oberfläche Hohe Skalierbarkeit durch einfaches Hinzufügen weiterer Knoten

durch einfaches Hinzufügen weiterer Knoten Niedrigere Kosten (Platz, Energie, Wartung) durch Standard‑Hardware

(Platz, Energie, Wartung) durch Standard‑Hardware Cloud‑ähnliche Bereitstellung für moderne Workloads wie KI, Big Data, VDI

Konvergent vs. hyperkonvergent

Konvergente Infrastruktur: Komponenten sind gebündelt, aber weiterhin separat und weniger automatisiert.

Komponenten sind gebündelt, aber weiterhin und weniger automatisiert. Hyperkonvergente Infrastruktur: Komponenten sind vollständig integriert, softwaredefiniert und zentral verwaltbar.

Fazit für IT‑Entscheider

HCI ist ein strategischer Modernisierungsansatz, der Rechenzentren konsolidiert, Betriebskosten senkt und die Grundlage für Private‑Cloud‑ und Edge‑Szenarien schafft. Durch die vollständige Virtualisierung aller Ressourcen bietet HCI eine zukunftssichere, skalierbare und effizient verwaltbare Plattform für moderne Unternehmens‑IT.

Albert Absmeier & KI

5870 Artikel zu „Cloud Falle“