Die Cloud-Falle schnappt zu: Warum HCI für KMUs zur Exit-Strategie wird

Das Versprechen der Public Cloud war so simpel wie verlockend: unendliche Skalierbarkeit bei ständig sinkenden Kosten. Doch im Jahr 2026 ist Ernüchterung angekommen. Zwischen massiven Ausfällen großer Hyperscaler und dem plötzlichen Ende der Preisdeflation stehen vor allem mittelständische Unternehmen vor einer existenziellen Frage: Wie lässt sich die digitale Transformation vorantreiben, ohne die Kontrolle über die eigenen Daten und das Budget vollständig aus der Hand zu geben? Die Antwort liegt in einer neuen Strategie, die hyperkonvergente Infrastruktur als Exit-Strategie nutzt.
Und täglich grüßt das Cloud-Risiko
Wer IT-Dienste betreibt, lebt seit jeher mit einem gewissen Risiko, dass diese Systeme ausfallen könnten. Vor Virtualisierung und Cloud-Computing musste Hardware möglichst redundant aufgebaut sein, um höchste Verfügbarkeit zu garantieren. Viele Anbieter gaben dies mit einer Verfügbarkeit von möglichst vielen »Neunen« (99.99999 %) für einen Ausfall der Hardware an. Im Cloudzeitalter werden IT-Dienste natürlich immer seltener auf eigenen Servern gehostet, sondern eher in der Cloud. Und auch hier werben die Anbieter im Rahmen ihrer SLAs mit höchster Verfügbarkeit.
Ganz egal, ob sieben Neuner oder SLAs mit garantierter Verfügbarkeit, es gibt keine Strategie, die eine hundertprozentige Verfügbarkeit garantieren kann. Kunden von AWS mussten dies im Oktober letzten Jahres erleben, als viele Dienste des Hyperscalers für 15 Stunden offline waren. Auch der Brand bei OVH Cloud im März 2021 ist noch in guter Erinnerung, da er Millionen von Webseiten beeinträchtigte. Um nicht von einer Cloud abhängig zu sein und Kontrolle über die eigenen Workloads und Daten zu erhalten, betreiben die meisten Unternehmen heute Hybride Clouds. Diese bieten die Möglichkeit, Workloads bei Problemen auf alternative Infrastrukturen umzuschalten. So erreicht man einen sehr hohen Grad an Verfügbarkeit und hat darüber hinaus mehr Kontrolle über die Infrastruktur, Daten und Workloads.
Die Realität der Kontrolllücke
Die Realität vieler KMUs beim Betrieb von Clouddiensten ist jedoch, dass sie fast keine Möglichkeit außerhalb der Public Cloud haben, diese zu betreiben. Vielen fehlt es an den notwendigen Budgets, um in die Hardware und das interne Know-how für den Aufbau von Hybrid oder Private Clouds zu investieren. Viele dieser Unternehmen sind deshalb gezwungen, auf Cloud-Only- oder Cloud-First-Strategien zu setzen. Diese Unternehmen haben, wenn etwas schief geht, so gut wie keine Kontrolle über ihre Daten und Workloads – und schauen, wie im Oktober bei AWS geschehen, ohne jegliche Möglichkeit zu reagieren auf einen blanken Bildschirm. Auch bei den Preisen für Clouddienste hat man bei der Nutzung der Public Cloud wenig Kontrolle. Seit Jahren lautete die PR-Botschaft von AWS, dass die Preise für Clouddienste immer weiter sinken würden – dank der Skaleneffekte der Public Cloud. Seit Januar dieses Jahres sehen wir nun das Gegenteil. AWS erhöhte die Preise und beendete damit die Ära sinkender Preise. Offizieller Grund für die Preiserhöhung sind offenbar Engpässe in der Hardware-Lieferkette für GPUs und DRAM.
HCI als Exit-Strategie: Die Rückkehr zur kontrollierten Infrastruktur
Lange Zeit galt die enorme Komplexität als unüberwindbare Hürde für den Ausstieg aus der Public Cloud, da der Aufbau privater Infrastrukturen spezialisierte Teams und hohe Budgets erforderte. Moderne hyperkonvergente Infrastrukturen (HCI) haben dieses Paradigma grundlegend geändert: Als kompakte »Cloud-in-a-Box«-Lösungen reduzieren sie den gesamten Hardware-Stack auf eine einzige, softwaredefinierte Ebene und machen tiefgreifendes Fachwissen bei der Implementierung überflüssig. Speziell für KMUs und Edge-Anwendungen konzipiert, lassen sich neue Standorte heute in weniger als einer Stunde in Betrieb nehmen und über zentralisierte Konsolen effizient fernverwalten. Diese Systeme balancieren ihre Ressourcen automatisch, um Überversorgungen zu vermeiden, und bieten eine modulare Basis für hybride Cloud-Modelle. Für Unternehmen, die unter der »Kontrolllücke« und den unvorhersehbaren Abrechnungen der Hyperscaler leiden, bietet HCI somit die ultimative Ausstiegsstrategie: Eine einfach zu skalierende Private Cloud, die geschäftskritische Workloads zurück in die eigene Infrastruktur holt und so die Abhängigkeit von der Public Cloud nachhaltig verringert.
Fazit: Souveränität ist kein Luxusgut mehr
Die Ereignisse der letzten Monate haben gezeigt, dass »Cloud-Only« für viele KMU kein Sicherheitsnetz, sondern ein Risiko darstellt. Die gute Nachricht ist: Der Ausstieg aus der totalen Abhängigkeit – die Cloud-Repatriation – ist dank moderner HCI-Lösungen kein hochkomplexes IT-Großprojekt mehr. Durch die Nutzung eigener Infrastruktur gewinnen Unternehmen ihre Handlungsfähigkeit zurück, die sie im Oktober letzten Jahres vermisst haben. Unternehmen, die heute auf hyperkonvergente Strukturen setzen, investieren nicht nur in Hardware; sondern investieren in die Unabhängigkeit ihres Geschäftsmodells. In einer Ära unvorhersehbarer Cloud-Kosten und globaler Lieferengpässe wird die eigene Infrastruktur damit zum Wettbewerbsvorteil.
Tobias Pföhler, Sales-Director EMEA, StorMagic
Hochleistung im Westentaschenformat: Ein SNUC-Cluster nutzt modernste Prozessorarchitektur, um die Rechenpower eines traditionellen Server-Racks auf minimaler Grundfläche zu bündeln – ideal für hybride Cloud-Szenarien im Mittelstand. Hier im Bild des SNUC EE-2000.
Was ist eine hyperkonvergente Infrastruktur?
Eine hyperkonvergente Infrastruktur (HCI) kombiniert Virtualisierung, Storage und Netzwerkfunktionen in einem einzigen Cluster, der sich einfach skalieren lässt – oft beginnend ab drei Knoten. Ziel ist es, die Komplexität klassischer Rechenzentren zu reduzieren und eine Cloud‑ähnliche Einfachheit im eigenen Datacenter bereitzustellen.
HCI basiert auf einer Software-zentrierten Architektur, in der Prozessoren, Speicher, Netzwerk und Virtualisierung eng verzahnt sind. Die Storage‑Software bündelt lokal angeschlossene SSDs/HDDs zu einem virtuellen, hochverfügbaren Speicherpool.
Zentrale Komponenten einer HCI
- Hypervisor zur Virtualisierung der Compute‑Ressourcen
- Software‑Defined Storage (SDS) zur Abbildung eines verteilten Speicherpools
- Software‑Defined Networking (SDN) zur Virtualisierung der Netzwerkschicht
- Zentrales Management‑Tool für Überwachung, Automatisierung und Skalierung
Vorteile einer hyperkonvergenten Infrastruktur
- Weniger Komplexität durch einheitliche Plattform statt separater Systeme
- Zentrales Management aller Ressourcen über eine Oberfläche
- Hohe Skalierbarkeit durch einfaches Hinzufügen weiterer Knoten
- Niedrigere Kosten (Platz, Energie, Wartung) durch Standard‑Hardware
- Cloud‑ähnliche Bereitstellung für moderne Workloads wie KI, Big Data, VDI
Konvergent vs. hyperkonvergent
- Konvergente Infrastruktur: Komponenten sind gebündelt, aber weiterhin separat und weniger automatisiert.
- Hyperkonvergente Infrastruktur: Komponenten sind vollständig integriert, softwaredefiniert und zentral verwaltbar.
Fazit für IT‑Entscheider
HCI ist ein strategischer Modernisierungsansatz, der Rechenzentren konsolidiert, Betriebskosten senkt und die Grundlage für Private‑Cloud‑ und Edge‑Szenarien schafft. Durch die vollständige Virtualisierung aller Ressourcen bietet HCI eine zukunftssichere, skalierbare und effizient verwaltbare Plattform für moderne Unternehmens‑IT.
Albert Absmeier & KI
5870 Artikel zu „Cloud Falle“
News | IT-Security | Lösungen | Services | Ausgabe 11-12-2025
Wie Multi-Cloud-Monitoring die Überwachung Ihrer IT wieder effizient macht – Raus aus der Kostenfalle
»Warum bekomme ich 153 Warnungen – aber keine klare Antwort?«
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»manage it« TechTalk: So lassen sich IAM-Cloud-Lösungen vor Ausfällen schützen
Identity Access Management-Lösungen stehen nicht nur im (eigenen) Rechenzentrum für das Verwalten und Vergeben von Zugriffsrechten bereit, sondern auch in dem ein oder anderen Fall in der Cloud. Doch was tun, wenn die Cloud einmal ausfällt oder gar die komplette Internetverbindung?
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Kostenfalle Microsoft Cloud: Warum die Preiserhöhungen eine Kostenwelle auslösen – und wie Unternehmen gegensteuern können
Die jüngste Ankündigung von Microsoft schlägt hohe Wellen: Ab April 2025 steigen die Preise für Cloud-Dienste wie Microsoft 365, Teams und Azure um bis zu 40 Prozent. Für Unternehmen, die zunehmend auf die Cloud setzen, bedeutet dies einen enormen Kostenanstieg, der viele Budgets überlasten könnte. Doch diese Erhöhungen sind kein Einzelfall: Es handelt sich bereits…
News | Business | Cloud Computing | Ausgabe 5-6-2024
Strategien gegen Verschwendung und Ineffizienz in der Cloud – Mit Cloud Cost Management raus aus der Kostenfalle
Keine Frage: KI & Automatisierung ist das Hype-Thema, an dem aktuell niemand vorbeikommt. Bei aller Euphorie sollte man allerdings ein brisantes Thema nicht aus den Augen verlieren: Cloud Computing, und hierbei insbesondere das Management von Cloud-Kosten.
News | Business | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | Services | Strategien | Ausgabe 5-6-2024
Unternehmen in der Cloud-Falle – Den Ausweg aus der digitalen Abhängigkeit finden
Unsere Eltern haben uns immer vor Abo-Fallen gewarnt, doch jetzt stürzen wir uns begeistert hinein. Das böse Erwachen kommt dann meist zu spät. Wie gefährlich die digitale Abhängigkeit sein kann, zeigt das aktuelle VMware-Debakel. Spätestens jetzt sollte jeder den Weckruf gehört haben und die eigene IT-Strategie überdenken.
News | Cloud Computing | Tipps
Kostenfalle Cloud: Mit diesen Tipps vermeiden Unternehmen ein böses Erwachen
Einfache und skalierbare Preisgestaltung, ohne zusätzliche Gebühren; Leistung, die einen problemlosen Datentransfer sicherstellt; verlässlicher Datenschutz. Das sind nur drei von vielen weiteren Anforderungen, die eine adäquate Speicherlösung für Unternehmen auf jeden Fall erfüllen muss – und deren Erfüllung sich Unternehmen von einem Wechsel in die Cloud erhoffen. Ein unüberlegter Wechsel in die Cloud kann…
News | Cloud Computing | IT-Security | Tipps
Weniger Ausfallzeiten mit der Cloud: So schützen Sie Ihr Unternehmen vor Cloud-Ausfällen
Es wird erwartet, dass Cloud-Service-Anbieter den Unternehmen rund um die Uhr unterbrechungsfreie Dienste bereitstellen. Im digitalen Zeitalter, in dem Informationen ständig verfügbar sind, gibt es nie einen guten Zeitpunkt für einen Cloud-Ausfall, schreibt Scott Wilson, Leiter für International Sales und Support bei eFax. Unternehmen sind zunehmend auf eine cloudbasierte Infrastruktur angewiesen, um ihre Daten…
News | Cloud Computing | Trends Cloud Computing | Trends 2019 | Outsourcing | Services
Storage-Markttrends 2019: Die Public Cloud tappt in die Kostenfalle
Der Storage-Markt ist in Bewegung. Kostenprobleme in der Public Cloud, künstliche Intelligenz und sich selbst verwaltende Service-Dienstleistungen. Die Komplexität von IT-Infrastrukturen und neue Cloud-Technologien werden Hersteller, den Channel und die Kunden zusätzlich vor neue Herausforderungen stellen. In der Einschätzung von Arcserve, einem Anbieter von Datenschutzlösungen, werden vor allem diese drei Trends den Markt für Backup…
Business | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | IT-Security | Ausgabe 3-4-2018
Missverständnisse bei der Cloud-Sicherheit – Nicht aus allen Wolken fallen
Häufig herrscht immer noch Unklarheit über das Shared-Responsibility-Modell in der Public Cloud.
Trends 2026 | News | Cloud Computing | Trends Infrastruktur | Trends Cloud Computing | Trends Services | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services
USA und China dominieren den Cloud-Markt
Der langjährige Marktführer Amazon Web Services (AWS) war auch im ersten Quartal 2026 die klare Nummer 1 im stetig wachsenden Markt für Cloud-Infrastruktur. Laut Schätzungen der Synergy Research Group kommt AWS auf einen Marktanteil von rund 28 Prozent [1]. Dahinter folgen die Microsoft-Plattform Azure mit 21 Prozent und Google Cloud mit 14 Prozent. Zusammen kommen…
Trends 2026 | News | Business | Cloud Computing | Trends Infrastruktur | Trends Cloud Computing | Infrastruktur
Der Cloud-Markt wächst und wächst
In den vergangenen Jahren ist der Markt für Cloud-Infrastrukturdienste stark gewachsen, da immer mehr IT-Services in die Cloud verlagert wurden. Laut Synergy Research stiegen die Umsätze mit Cloud-Infrastrukturdiensten im vergangenen Jahr um 90 Milliarden US-Dollar auf 419 Milliarden US-Dollar – ein fast neunfacher Anstieg seit 2017 [1]. Und nachdem sich das Marktwachstum im Jahr 2023…
News | Business | Cloud Computing | Infrastruktur
Cloud-Migration bei IWMS: Warum Sicherheit heute das stärkste Argument für SaaS ist
Die Verlagerung geschäftskritischer Anwendungen in die Cloud ist längst mehr als ein reines Effizienzthema – sie wird zunehmend zu einer Frage der Sicherheit und Resilienz. Gerade im Bereich Integrated Workplace Management Systeme (IWMS), die zentrale Daten und Prozesse rund um Immobilien und Gebäude bündeln, stehen viele Unternehmen vor einer strategischen Entscheidung. Dr. Christopher Brennan, Geschäftsführer…
News | Business Process Management | Effizienz | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
Proaktive Vermeidung von IT‑Ausfällen durch agentenbasierte künstliche Intelligenz
Moderne IT‑Landschaften sind durch hohe Komplexität, hybride Architekturen und eine wachsende Anzahl an Abhängigkeiten gekennzeichnet. In solchen Umgebungen führen Störungen häufig zu erheblichen geschäftlichen Auswirkungen. Ein zunehmend relevanter Ansatz zur Bewältigung dieser Herausforderungen ist der Einsatz von agentenbasierter künstlicher Intelligenz zur vorausschauenden Erkennung und Prävention von IT‑Problemen. Von reaktiver Störungsbehebung zu präventivem IT‑Betrieb Traditionell…
News | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Strategien
Cloud-Rückführung: Optimierung der Infrastruktur für KI im großen Maßstab
Cloud‑Rückführung ist kein Rückzug aus der Public Cloud, sondern eine strategische Neuausrichtung hin zu optimierten Hybrid‑ und On‑Prem‑Architekturen, um KI im großen Maßstab effizient zu betreiben. Bei der Skalierung von KI erweisen sich Daten‑ und Speicherinfrastrukturen zunehmend als kritische Engpässe – oft ebenso relevant wie die Verfügbarkeit von GPUs. Insbesondere Objektspeicher spielt dabei eine…
Ausgabe 3-4-2026 | News | Business Process Management | Cloud Computing | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz
KI, Cloud und digitale Souveränität – Fünf zentrale Trends im DMS
Künstliche Intelligenz prägt auch 2026 das Dokumentenmanagement und treibt spürbare Effizienzgewinne voran. Gleichzeitig wächst der Anspruch, Daten stärker zu kontrollieren und digitale Souveränität zu sichern. Daraus ergeben sich die zentralen DMS-Trends des Jahres.
Ausgabe 3-4-2026 | News | Business | Cloud Computing | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Strategien
Der Mittelstand zwischen Cloud, KI und Regulierung – Der schleichende Verlust digitaler Kontrolle
Digitale Souveränität ist längst kein politisches Schlagwort mehr, sondern entwickelt sich zur Überlebensfrage für Unternehmen, die zwischen geopolitischen Spannungen, neuen EU‑Regeln und rasanter KI‑Nutzung bestehen müssen. Abhängigkeiten von globalen Cloud‑Konzernen, rechtliche Grauzonen beim Datenschutz und unkontrollierte Schatten‑KI entpuppen sich dabei als reale Risiken für Sicherheit, Compliance und Wettbewerbsfähigkeit. Der Mittelstand sollte jetzt handeln– und sich Schritt für Schritt von der technologischen Abhängigkeit lösen.
Ausgabe 3-4-2026 | News | Cloud Computing | ERP | Infrastruktur | Strategien
IT-Betriebsmodelle im Umbruch – Wie viel Cloud verträgt die Produktion?
In Fertigungsunternehmen entscheidet das Betriebsmodell von ERP und MES mit darüber, wie stabil Abläufe laufen – und wie gut sich Systeme weiterentwickeln lassen. Zwischen Produktionsrealität und IT-Strategie entsteht dabei ein Spannungsfeld, in dem Cloud und SaaS Chancen bieten, aber nicht überall gleich gut passen.
News | Cloud Computing | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien
Enterprise-KI auf souveräner Cloud-Infrastruktur: Modelloffene Ansätze für regulierte Umgebungen
Der Einsatz generativer künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig stehen Organisationen – insbesondere in Europa – vor der Herausforderung, Anforderungen an Datenschutz, regulatorische Konformität und technologische Unabhängigkeit mit dem Wunsch nach innovativen KI-Anwendungen zu vereinbaren. Vor diesem Hintergrund rücken modelloffene Plattformen und souveräne Cloud-Infrastrukturen verstärkt in den Fokus. Ein aktuelles…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Verhaltensanalysen für KI-Agenten in Cloud-Umgebungen: Transparenz und Anomalieerkennung als Sicherheitsfaktor
Wie Security-Teams autonome Software-Agenten über den Lebenszyklus hinweg beobachten, Normalverhalten modellieren und Abweichungen frühzeitig erkennen können. Mit der zunehmenden Verbreitung von KI-Agenten in Unternehmen entsteht eine neue Herausforderung für die IT-Sicherheit: Autonome Systeme handeln eigenständig, interagieren miteinander und greifen auf Daten sowie Dienste zu – häufig bei eingeschränkter Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen und Aktionen. Klassische…
Ausgabe 3-4-2026 | Security Spezial 3-4-2026 | News | Business Process Management | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz
KI im Patch-Management – Weniger Ausfälle, mehr Stabilität
Patch-Management entscheidet heute mit über Stabilität, Sicherheit und Kundenvertrauen. KI-gestützte Automatisierung hilft Informationstechnologie-Teams, Schwachstellen gezielt zu priorisieren, problematische Updates früh zu erkennen und Wartung so zu planen, dass aus potenzieller Downtime planbare Uptime wird. Intelligente Priorisierung macht Updates sicherer und Wartung zum Business-Vorteil.