Der Mittelstand zwischen Cloud, KI und Regulierung – Der schleichende Verlust digitaler Kontrolle

Digitale Souveränität ist längst kein politisches Schlagwort mehr, sondern entwickelt sich zur Überlebensfrage für Unternehmen, die zwischen geopolitischen Spannungen, neuen EU‑Regeln und rasanter KI‑Nutzung bestehen müssen. Abhängigkeiten von globalen Cloud‑Konzernen, rechtliche Grauzonen beim Datenschutz und unkontrollierte Schatten‑KI entpuppen sich dabei als reale Risiken für Sicherheit, Compliance und Wettbewerbsfähigkeit. Der Mittelstand sollte jetzt handeln– und sich Schritt für Schritt von der technologischen Abhängigkeit lösen.
Die Debatte um digitale Souveränität hat sich grundlegend verändert. Was lange als technologiepolitisches Leitbild auf EU-Ebene diskutiert wurde, ist zu einer operativen Frage für Unternehmen geworden. Geopolitische Spannungen, regulatorische Verschärfungen durch NIS2 und DORA sowie die rasante Verbreitung von KI-Anwendungen erzeugen einen Handlungsdruck, den besonders der Mittelstand in konkrete Maßnahmen übersetzen muss.
Kontrolle behalten in einem abhängigen Ökosystem
Im unternehmerischen Kontext bedeutet digitale Souveränität die Fähigkeit, über die eigene IT-Infrastruktur, über Geschäftsdaten und über technologische Entscheidungen selbstbestimmt zu verfügen. Das klingt selbstverständlich, doch die Realität zeichnet ein anderes Bild. Neun von zehn deutschen Unternehmen sind laut Bitkom digital von externen Plattformen abhängig, der globale Cloud-Markt wird zu rund 63 Prozent von drei US-amerikanischen Hyperscalern dominiert, und bei Hardware, Software und Kommunikationswerkzeugen führen fast alle Wege in die USA oder nach China.
Dass diese Abhängigkeiten kein theoretisches Risiko darstellen, hat der Konflikt um Grönland eindrücklich gezeigt. Innerhalb weniger Wochen geriet das Vertrauen in US-Technologiekonzerne ins Wanken – SAP hatte bereits im September 2025 milliardenschwere Investitionen in souveräne Cloud-Lösungen angekündigt und sah sich in Davos durch die massiv gestiegene Nachfrage bestätigt. Parallel prüfen deutsche und französische Behörden den Wechsel von Microsoft-Produkten zu Open-Source-Alternativen. Die strategische Dimension des Themas ist auf allen Ebenen angekommen.
Souveränität als Voraussetzung für Compliance
Für Unternehmen hat das ganz praktische Konsequenzen: Die aktuellen regulatorischen Anforderungen lassen sich ohne ein Mindestmaß an technologischer Unabhängigkeit schlicht nicht erfüllen. Die DSGVO verlangt, dass Unternehmen jederzeit wissen, wo personenbezogene Daten liegen, wer darauf zugreifen kann und welches Recht gilt. Doch eine Cloud mit Serverstandort in Deutschland ist keineswegs automatisch eine deutsche Cloud im datenschutzrechtlichen Sinne. Gehört der Anbieter zu einem US-amerikanischen Mutterkonzern, greift potenziell der CLOUD Act, der US-Behörden Zugriff auf Daten ermöglicht, die von US-Providern auch außerhalb der USA gehostet werden. Dieser Mechanismus steht in direktem Konflikt mit Artikel 48 der DSGVO.
NIS2 und DORA verschärfen die Anforderungen weiter. Beide Regelwerke fordern nachweisbare digitale Resilienz über die gesamte Lieferkette hinweg – einschließlich eines konkreten Konzepts, das die Beziehungen zu direkten Anbietern und Diensteanbietern regelt. Wer ausschließlich auf proprietäre Cloud-Dienste setzt und in einen Vendor Lock-in geraten ist, kann diese Anforderungen im Ernstfall kaum glaubhaft erfüllen.
Schatten-KI als Blindstelle der Unternehmens-Compliance
Während Unternehmen ihre Cloud-Strategien auf den Prüfstand stellen, entsteht an anderer Stelle ein häufig übersehenes Souveränitätsproblem. Immer mehr Beschäftigte nutzen im Arbeitsalltag KI-Anwendungen, die weder von der IT-Abteilung geprüft noch offiziell freigegeben wurden. Laut Bitkom gehen vier von zehn Unternehmen davon aus, von solcher Schatten-KI betroffen zu sein. Die Ursachen liegen selten in böser Absicht – Mitarbeitende greifen auf frei verfügbare Tools zurück, weil interne Lösungen fehlen oder weil unklar ist, welche KI-Nutzung erlaubt ist.
Die Konsequenzen reichen allerdings weit. Daten fließen unkontrolliert an externe Anbieter, ohne dass ein Auftragsverarbeitungsvertrag existiert. Ungeprüfte Tools können zu Einfallstoren für Cyberkriminelle werden. Und werden Unternehmensdaten zum Training externer KI-Modelle verwendet, verliert das Unternehmen faktisch die Hoheit über seine Informationen. Schatten-KI zeigt damit anschaulich, wie eng digitale Souveränität und Compliance-Fähigkeit zusammenhängen. Wer seine Datenströme und IT-Werkzeuge nicht überblickt, kann weder Datenschutzvorgaben einhalten noch auf Sicherheitsvorfälle angemessen reagieren.
Konkrete Ansatzpunkte für den Mittelstand
Volle digitale Souveränität ist für viele KMU unrealistisch – souveräne Cloud-Lösungen europäischer Anbieter sind häufig teurer, und Open-Source-Alternativen funktionieren nur mit entsprechendem Fachpersonal. Umso wichtiger ist es, pragmatisch anzusetzen.
Der erste Schritt besteht darin, Transparenz über die eigenen Datenströme und Verarbeitungsprozesse herzustellen. Wo liegen die Daten, wer hat Zugriff, welchem Rechtsrahmen unterliegen die eingesetzten Cloud-Services tatsächlich? Ebenso wichtig ist die Frage, welche Verarbeitungen besonders schutzbedürftig sind – wegen personenbezogener Daten, Geschäftsgeheimnissen oder regulatorischer Vorgaben. Eine zentrale Dokumentationsplattform, die alle Abteilungen und Gesellschaften abdeckt, schafft die Grundlage, um bei Audits schnell reagieren und konsolidierte Nachweise erbringen zu können.
Der zweite Ansatzpunkt betrifft die strategische Vermeidung von Vendor Lock-in. Unternehmen sollten auf Diversifizierung setzen, um Single Points of Failure zu vermeiden. Bei Vertragsverhandlungen mit Cloud-Anbietern kommt es vor allem auf tragfähige Exit-Optionen an: Datenübergabe in offenen Formaten und vertragliche Audit-Rechte von Anfang an.
Der dritte Hebel liegt im Umgang mit KI selbst. Statt Schatten-KI durch Verbote eindämmen zu wollen, sollten Unternehmen ihren Beschäftigten geprüfte Lösungen strukturiert bereitstellen und die späteren Nutzer von Anfang an in die Auswahl einbeziehen. Ein wirksames KI-Governance-Rahmenwerk legt fest, welche Werkzeuge zu welchem Zweck genutzt werden dürfen und wie mit Fehlerquoten und Halluzinationen umzugehen ist.
Handlungsfenster nutzen
Die EU hat die Anforderungen an IT-Compliance deutlich angehoben. Unternehmen, die ihre digitale Handlungsfähigkeit heute sichern, schaffen die Voraussetzung für nachweisbare Compliance und technologische Eigenständigkeit in einer zunehmend fragmentierten Welt. Digitale Souveränität ist dabei kein Alles-oder-nichts-Projekt. Entscheidend ist, dort zu beginnen, wo Compliance-Risiken und Geschäftskritikalität am höchsten sind. Wer die eigenen Datenverarbeitungen, Dienstleisterbeziehungen und IT-Systeme konsolidiert überblickt und die erkannten Risiken systematisch adressiert, legt den Grundstein für unternehmerische Unabhängigkeit und langfristige Wettbewerbsfähigkeit.
Alexander Ingelheim,
CEO und Mitgründer
von Proliance
Illustration: © Anton Skavronskiy | Dreamstime.com
1193 Artikel zu „KI Souveränität“
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft | Digitale Transformation | Lösungen | New Work
Souveränität für europäische Tech-Ökosysteme: »Top 100 Rising European Startups« Ranking
Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe der »Top 100 Rising European Startups« präsentiert VivaTech die zweite Ausgabe des Rankings. Zwölf Länder sind vertreten, wobei das Vereinigte Königreich (28), Frankreich (23) und Deutschland (23) als bedeutende Brutstätten für Unternehmen hervorstechen. Die sechs am stärksten vertretenen Sektoren sind Artificial Intelligence (unterteilt in sechs Unterkategorien); FinTech; Cybersecurity; HealthTech;…
Trends 2026 | News | Business | Trends 2030 | Trends Wirtschaft | Digitale Transformation | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz
KI und digitale Souveränität: KI entscheidet über Wettbewerbsfähigkeit bis 2030
Keine Zukunft ohne künstliche Intelligenz (KI)? Eine neue Studie der Digitalberatung valantic in Kooperation mit dem Handelsblatt Research Institut (HRI) gibt hierauf eine klare Antwort: Unternehmen, die nicht konsequent auf KI-Technologien setzen, werden bis 2030 ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Vier von fünf Entscheider (79 Prozent) stimmten dieser Aussage im Rahmen der neuen C-Level-Befragung »Digital Excellence Outlook…
News | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Strategien
Regionale Datensouveränität im Zeitalter der KI
Wie das Spannungsfeld zwischen Freiheit und Regulierung maximalen Mehrwert für Unternehmen schafft. Als Apollo 13 infolge der Explosion eines Sauerstofftanks in über 200.000 Meilen Entfernung von der Erde in eine kritische Situation geriet, standen die Ingenieure der NASA vor der Aufgabe, unter extremen Beschränkungen handlungsfähig zu bleiben. Rasche Entscheidungen mussten innovative Lösungsansätze mit unverrückbaren…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Services | Strategien
Digitale Souveränität, Sicherheit, KI: Wie sich Europas IT-Strategien neu ausrichten
Unternehmen in Europa stehen vor einem Dilemma: Entweder sie halten am Status quo fest und riskieren eine folgenschwere Abhängigkeit von einzelnen Anbietern – oder sie akzeptieren die tiefgreifenden technologischen Veränderungen und machen ihre IT wirklich zukunftsfähig. Das Festhalten an proprietären Single‑Vendor‑Lösungen ist längst nicht mehr nur eine Frage der Technologie. Es ist ein finanzielles Risiko und kann zur Bedrohung für das…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
IT-Trends 2026: KI, Cyberrisiken und digitale Souveränität verändern die IT-Landschaft
Die digitale Welt befindet sich im Umbruch – sie wird komplexer, schneller und zugleich deutlich angreifbarer. Vor allem künstliche Intelligenz und moderne IT-Sicherheitskonzepte gehören zu den zentralen Trends, die bestimmen, wie Unternehmen ihre Netzwerke, Schutzmechanismen und Datenstrukturen künftig gestalten müssen. »Wir stehen an einem Punkt, an dem Unternehmen ihre technologische Zukunft konsequenter denn je…
News | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Künstliche Intelligenz | Strategien
Deutsche Unternehmen streben nach digitaler Souveränität und erhöhen Investitionen in KI
Für 80 % der Befragten in Deutschland nimmt die digitale Souveränität eine Top-Priorität in ihrer IT-Strategie ein. Für 96 % der Befragten ist eine Open-Source-Strategie von entscheidender Bedeutung, insbesondere im Hinblick auf digitale Souveränität, Hybrid- und Multi-Cloud, Virtualisierung sowie Sicherheit. 98 % der Befragten stimmen zu, dass Deutschland bereits weltweit führend im Bereich KI ist…
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Strategien
SAP und französische KI-Unternehmen stärken gemeinsam Europas digitale Souveränität
Die SAP SE hat eine engere Zusammenarbeit mit französischen KI-Unternehmen bekannt gegeben, die sowohl neue als auch vertiefte Partnerschaften mit Bleu, Capgemini und Mistral AI einschließt. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die SAP-Expertise bei Unternehmensanwendungen mit dem dynamischen KI-Ökosystem Frankreichs zu vereinen. Damit sollen sichere, skalierbare und KI-gestützte Cloud-Lösungen entwickelt werden, die den Schutz von…
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Services | Strategien
KI-Souveränität: Deutsche Telekom startet eine der größten KI-Fabriken Europas
Die Deutsche Telekom und NVIDIA bauen gemeinsam eine der größten KI-Fabriken Europas in München, die im ersten Quartal 2026 in Betrieb gehen soll. Diese »Industrial AI Cloud« wird deutschen Unternehmen ermöglichen, ihre KI-Modelle und -Anwendungen mit proprietären Daten weiterzuentwickeln und bietet eine um 50 Prozent erhöhte KI-Rechenleistung. Die Partnerschaft umfasst eine Investition von über einer…
News | Kommentar | Künstliche Intelligenz
KI-Souveränität bedeutet Wahlmöglichkeit in einem globalen Ökosystem
Souverän ist, wer Wahlfreiheit hat – nicht, wer alles selbst baut. In der KI-Entwicklung bedeutet das: Globale Innovationen nutzen, aber lokal kontrollieren, sagt Tim van Wasen, Geschäftsführer DACH bei Dell Technologies. Kaum ein Begriff taucht derzeit so häufig in europäischen Strategiepapieren auf wie »souveräne KI«. Doch je öfter er fällt, desto wichtiger wird es,…
News | Cloud Computing | Infrastruktur | Strategien | Ausgabe 5-6-2025
Cloud-Souveränität 2025 – Zwischen Regulierung, KI und technischer Realität
Digitale Souveränität zählt zu den strategischen Leitthemen europäischer Industriepolitik. Doch was bedeutet sie konkret für Cloud-Anbieter und ihre Kunden?
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Kommentar | Künstliche Intelligenz
Souveränität: KI als Trojanisches Pferd
Wie ein simples Präsidenten-Dekret Europa den KI-Stecker ziehen könnte. Über digitale Souveränität wurde schon viel geschrieben, aber der Begriff bleibt häufig abstrakt. Was er bedeutet, hat Donald Trump vor Kurzem beim Internationalen Strafgerichtshof demonstriert. Er hat dem Chefankläger Karim Khan den Zugang zu seinem Microsoft-E-Mail-Account gekappt, seine britischen Bankkonten gesperrt und US-Bürgern mit Verhaftung…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Strategien
Stargate und die Streichung der KI-Regulierung sind eine Gefahr für die europäische Wirtschaft und Technologiesouveränität
Donald Trump streicht die bestehenden Vorgaben zur Kontrolle von künstlicher Intelligenz in den USA und kündigt ein 500 Milliarden Investment in die Technologie an. Damit gerät Europa weiter in Gefahr: Die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit ist ernsthaft beeinträchtigt, führende KI-Denker wandern ab und Europa wird seine Technologiesouveränität nicht mehr sicherstellen können. Ein Statement von KI-Experte Carsten Kraus.…
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Strategien
Digitale Souveränität braucht auch einen professionellen Aufenthaltsrahmen
Digitale Souveränität wird meist über technische und strategische Fragen definiert. Datenstandorte, Cloud-Architekturen, Zugriffsrechte, Security-Konzepte, Plattformabhängigkeiten und Compliance gelten zu Recht als zentrale Bausteine. Im Unternehmensalltag zeigt sich aber, dass Souveränität nicht nur in Systemen entsteht. Sie zeigt sich auch in den Rahmenbedingungen, unter denen Entscheidungen vorbereitet, diskutiert und abgestimmt werden. Gerade bei sensiblen Themen reicht…
News | Business | Cloud Computing | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Strategien
Digitale Souveränität: Kontrolle statt Illusion der Unabhängigkeit
Warum Unternehmen jetzt klare Architektur-entscheidungen treffen müssen. Digitale Souveränität wird oft mit vollständiger Unabhängigkeit verwechselt – doch in der Realität geht es um etwas anderes: die Fähigkeit, Abhängigkeiten bewusst zu steuern. Zwischen regulatorischem Druck, geopolitischen Risiken und wachsender Marktkonzentration müssen Unternehmen ihre IT‑Architektur neu bewerten. Entscheidend ist nicht Abschottung, sondern Kontrolle. Digitale Souveränität…
Ausgabe 3-4-2026 | News | Business | Cloud Computing | Strategien
Exit-Strategie – Warum Souveränität jetzt Priorität hat
Die wachsende Abhängigkeit von Hyperscalern wird für Unternehmen zunehmend zum strategischen Risiko – technologisch, rechtlich und geopolitisch. Digitale Souveränität entwickelt sich daher vom Ideal zur Notwendigkeit, wobei europäische, offene Cloud‑Lösungen als Schlüssel für Sicherheit, Kontrolle und Zukunftsfähigkeit gelten.
News | Cloud Computing | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien
Enterprise-KI auf souveräner Cloud-Infrastruktur: Modelloffene Ansätze für regulierte Umgebungen
Der Einsatz generativer künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig stehen Organisationen – insbesondere in Europa – vor der Herausforderung, Anforderungen an Datenschutz, regulatorische Konformität und technologische Unabhängigkeit mit dem Wunsch nach innovativen KI-Anwendungen zu vereinbaren. Vor diesem Hintergrund rücken modelloffene Plattformen und souveräne Cloud-Infrastrukturen verstärkt in den Fokus. Ein aktuelles…
News | Cloud Computing | IT-Security | Produktmeldung
Neue Managed Services stellen die Weichen für digitale Souveränität
Controlware betreibt Cloud-basiertes Security Operations Center auf Basis von Sekoia.io Controlware erweitert das Managed Service-Portfolio um neue, digital souveräne SOC-Services auf Basis der europäischen Threat-Detection-&-Response-Plattform Sekoia.io. Das Angebot richtet sich an mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen, die ihre Cyberabwehr stärken und gleichzeitig wachsenden Anforderungen an Datenhoheit, regulatorische Sicherheit und technologische Unabhängigkeit gerecht…
Ausgabe 3-4-2026 | Security Spezial 3-4-2026 | News | Business Process Management | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz
KI im Patch-Management – Weniger Ausfälle, mehr Stabilität
Patch-Management entscheidet heute mit über Stabilität, Sicherheit und Kundenvertrauen. KI-gestützte Automatisierung hilft Informationstechnologie-Teams, Schwachstellen gezielt zu priorisieren, problematische Updates früh zu erkennen und Wartung so zu planen, dass aus potenzieller Downtime planbare Uptime wird. Intelligente Priorisierung macht Updates sicherer und Wartung zum Business-Vorteil.
News | Cloud Computing | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Produktmeldung | Rechenzentrum | Services
KI ohne Kopfschmerzen – DSGVO-konforme KI-Lösungen für Systemhäuser, Softwarehersteller und Öffentliche Verwaltung
Vier Deployment-Varianten in digital souveränen Rechenzentren. Volle Kostenkontrolle dank Fixpreisen oder Abrechnung nach Token. Ideal für Channel sowie Unternehmen mit und ohne eigene Software-Abteilungen. Fachverfahren der Öffentlichen Verwaltung mit KI-Funktionen aufwerten. Die mitteldeutsche IT GmbH (mIT), Spezialist für Cloud-Infrastrukturen- und -Services, erweitert ihr Cloud-Portfolio um vier souveräne und datenschutzkonforme KI-Lösungen: Ein…
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft | Trends Geschäftsprozesse | Favoriten der Redaktion | Trends Services | Künstliche Intelligenz
Unternehmen mit erfolgreichen KI-Initiativen investieren mehr in die Grundlagen für Daten und Analysen
Bis 2030 wird es die zentrale Aufgabe von D&A-Führungskräften sein, neue vertrauenswürdige Daten, kontextbezogene Grundlagen und fundierte Erkenntnisse bereitzustellen. Unternehmen, die über erfolgreiche KI-Initiativen berichten, investieren, gemessen am Umsatz, bis zu viermal mehr in grundlegende Bereiche wie Datenqualität, Governance, KI-Kompetenzen der Mitarbeitenden und Change Management als solche, die mit KI nur geringe Erfolge erzielen.…