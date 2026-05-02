Der Mittelstand zwischen Cloud, KI und Regulierung – Der schleichende Verlust digitaler Kontrolle

Digitale Souveränität ist längst kein politisches Schlagwort mehr, sondern entwickelt sich zur Überlebensfrage für Unternehmen, die zwischen geopolitischen Spannungen, neuen EU‑Regeln und rasanter KI‑Nutzung bestehen müssen. Abhängigkeiten von globalen Cloud‑Konzernen, rechtliche Grauzonen beim Datenschutz und unkontrollierte Schatten‑KI entpuppen sich dabei als reale Risiken für Sicherheit, Compliance und Wettbewerbsfähigkeit. Der Mittelstand sollte jetzt handeln– und sich Schritt für Schritt von der technologischen Abhängigkeit lösen.

Die Debatte um digitale Souveränität hat sich grundlegend verändert. Was lange als technologiepolitisches Leitbild auf EU-Ebene diskutiert wurde, ist zu einer operativen Frage für Unternehmen geworden. Geopolitische Spannungen, regulatorische Verschärfungen durch NIS2 und DORA sowie die rasante Verbreitung von KI-Anwendungen erzeugen einen Handlungsdruck, den besonders der Mittelstand in konkrete Maßnahmen übersetzen muss.

Kontrolle behalten in einem abhängigen Ökosystem

Im unternehmerischen Kontext bedeutet digitale Souveränität die Fähigkeit, über die eigene IT-Infrastruktur, über Geschäftsdaten und über technologische Entscheidungen selbstbestimmt zu verfügen. Das klingt selbstverständlich, doch die Realität zeichnet ein anderes Bild. Neun von zehn deutschen Unternehmen sind laut Bitkom digital von externen Plattformen abhängig, der globale Cloud-Markt wird zu rund 63 Prozent von drei US-amerikanischen Hyperscalern dominiert, und bei Hardware, Software und Kommunikationswerkzeugen führen fast alle Wege in die USA oder nach China.

Dass diese Abhängigkeiten kein theoretisches Risiko darstellen, hat der Konflikt um Grönland eindrücklich gezeigt. Innerhalb weniger Wochen geriet das Vertrauen in US-Technologiekonzerne ins Wanken – SAP hatte bereits im September 2025 milliardenschwere Investitionen in souveräne Cloud-Lösungen angekündigt und sah sich in Davos durch die massiv gestiegene Nachfrage bestätigt. Parallel prüfen deutsche und französische Behörden den Wechsel von Microsoft-Produkten zu Open-Source-Alternativen. Die strategische Dimension des Themas ist auf allen Ebenen angekommen.

Souveränität als Voraussetzung für Compliance

Für Unternehmen hat das ganz praktische Konsequenzen: Die aktuellen regulatorischen Anforderungen lassen sich ohne ein Mindestmaß an technologischer Unabhängigkeit schlicht nicht erfüllen. Die DSGVO verlangt, dass Unternehmen jederzeit wissen, wo personenbezogene Daten liegen, wer darauf zugreifen kann und welches Recht gilt. Doch eine Cloud mit Serverstandort in Deutschland ist keineswegs automatisch eine deutsche Cloud im datenschutzrechtlichen Sinne. Gehört der Anbieter zu einem US-amerikanischen Mutterkonzern, greift potenziell der CLOUD Act, der US-Behörden Zugriff auf Daten ermöglicht, die von US-Providern auch außerhalb der USA gehostet werden. Dieser Mechanismus steht in direktem Konflikt mit Artikel 48 der DSGVO.

NIS2 und DORA verschärfen die Anforderungen weiter. Beide Regelwerke fordern nachweisbare digitale Resilienz über die gesamte Lieferkette hinweg – einschließlich eines konkreten Konzepts, das die Beziehungen zu direkten Anbietern und Diensteanbietern regelt. Wer ausschließlich auf proprietäre Cloud-Dienste setzt und in einen Vendor Lock-in geraten ist, kann diese Anforderungen im Ernstfall kaum glaubhaft erfüllen.

Schatten-KI als Blindstelle der Unternehmens-Compliance

Während Unternehmen ihre Cloud-Strategien auf den Prüfstand stellen, entsteht an anderer Stelle ein häufig übersehenes Souveränitätsproblem. Immer mehr Beschäftigte nutzen im Arbeitsalltag KI-Anwendungen, die weder von der IT-Abteilung geprüft noch offiziell freigegeben wurden. Laut Bitkom gehen vier von zehn Unternehmen davon aus, von solcher Schatten-KI betroffen zu sein. Die Ursachen liegen selten in böser Absicht – Mitarbeitende greifen auf frei verfügbare Tools zurück, weil interne Lösungen fehlen oder weil unklar ist, welche KI-Nutzung erlaubt ist.

Die Konsequenzen reichen allerdings weit. Daten fließen unkontrolliert an externe Anbieter, ohne dass ein Auftragsverarbeitungsvertrag existiert. Ungeprüfte Tools können zu Einfallstoren für Cyberkriminelle werden. Und werden Unternehmensdaten zum Training externer KI-Modelle verwendet, verliert das Unternehmen faktisch die Hoheit über seine Informationen. Schatten-KI zeigt damit anschaulich, wie eng digitale Souveränität und Compliance-Fähigkeit zusammenhängen. Wer seine Datenströme und IT-Werkzeuge nicht überblickt, kann weder Datenschutzvorgaben einhalten noch auf Sicherheitsvorfälle angemessen reagieren.

Konkrete Ansatzpunkte für den Mittelstand

Volle digitale Souveränität ist für viele KMU unrealistisch – souveräne Cloud-Lösungen europäischer Anbieter sind häufig teurer, und Open-Source-Alternativen funktionieren nur mit entsprechendem Fachpersonal. Umso wichtiger ist es, pragmatisch anzusetzen.

Der erste Schritt besteht darin, Transparenz über die eigenen Datenströme und Verarbeitungsprozesse herzustellen. Wo liegen die Daten, wer hat Zugriff, welchem Rechtsrahmen unterliegen die eingesetzten Cloud-Services tatsächlich? Ebenso wichtig ist die Frage, welche Verarbeitungen besonders schutzbedürftig sind – wegen personenbezogener Daten, Geschäftsgeheimnissen oder regulatorischer Vorgaben. Eine zentrale Dokumentationsplattform, die alle Abteilungen und Gesellschaften abdeckt, schafft die Grundlage, um bei Audits schnell reagieren und konsolidierte Nachweise erbringen zu können.

Der zweite Ansatzpunkt betrifft die strategische Vermeidung von Vendor Lock-in. Unternehmen sollten auf Diversifizierung setzen, um Single Points of Failure zu vermeiden. Bei Vertragsverhandlungen mit Cloud-Anbietern kommt es vor allem auf tragfähige Exit-Optionen an: Datenübergabe in offenen Formaten und vertragliche Audit-Rechte von Anfang an.

Der dritte Hebel liegt im Umgang mit KI selbst. Statt Schatten-KI durch Verbote eindämmen zu wollen, sollten Unternehmen ihren Beschäftigten geprüfte Lösungen strukturiert bereitstellen und die späteren Nutzer von Anfang an in die Auswahl einbeziehen. Ein wirksames KI-Governance-Rahmenwerk legt fest, welche Werkzeuge zu welchem Zweck genutzt werden dürfen und wie mit Fehlerquoten und Halluzinationen umzugehen ist.

Handlungsfenster nutzen

Die EU hat die Anforderungen an IT-Compliance deutlich angehoben. Unternehmen, die ihre digitale Handlungsfähigkeit heute sichern, schaffen die Voraussetzung für nachweisbare Compliance und technologische Eigenständigkeit in einer zunehmend fragmentierten Welt. Digitale Souveränität ist dabei kein Alles-oder-nichts-Projekt. Entscheidend ist, dort zu beginnen, wo Compliance-Risiken und Geschäftskritikalität am höchsten sind. Wer die eigenen Datenverarbeitungen, Dienstleisterbeziehungen und IT-Systeme konsolidiert überblickt und die erkannten Risiken systematisch adressiert, legt den Grundstein für unternehmerische Unabhängigkeit und langfristige Wettbewerbsfähigkeit.

Alexander Ingelheim,

CEO und Mitgründer

von Proliance

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