KI ohne Kopfschmerzen – DSGVO-konforme KI-Lösungen für Systemhäuser, Softwarehersteller und Öffentliche Verwaltung

- Vier Deployment-Varianten in digital souveränen Rechenzentren.
- Volle Kostenkontrolle dank Fixpreisen oder Abrechnung nach Token.
- Ideal für Channel sowie Unternehmen mit und ohne eigene Software-Abteilungen.
- Fachverfahren der Öffentlichen Verwaltung mit KI-Funktionen aufwerten.
Die mitteldeutsche IT GmbH (mIT), Spezialist für Cloud-Infrastrukturen- und -Services, erweitert ihr Cloud-Portfolio um vier souveräne und datenschutzkonforme KI-Lösungen: Ein KI Gateway, ein Sprachmodell als LLM-VM, ein hochverfügbares Kubernetes LLM Cluster sowie ein KI Agent Deployment. IT-Dienstleister, Systemhäuser, Softwarehersteller und Öffentliche Verwaltung können sie schnell, sicher und ohne Abhängigkeit von internationalen Hyperscalern nutzen oder in bestehende Anwendungen integrieren. Die Abrechnung erfolgt zu fest definierten Preisen oder nach Token, sodass Unternehmen zukunftssicher planen und skalieren können.
Die neuen KI-Services basieren auf der jetzt nach BSI C5 Typ 2 zertifizierten mIT Cloud und werden ausschließlich in Rechenzentren in Deutschland betrieben. Sie sind für unterschiedliche Anforderungen ausgelegt – angefangen von ersten Pilotprojekten über individuelle Unternehmensanwendungen bis hin zu hochverfügbaren KI-Architekturen, beispielsweise für Fachverfahren in der Öffentlichen Verwaltung. Die KI-Lösungen sind ab sofort verfügbar und innerhalb weniger Minuten einsatzbereit.
KI ohne Kopfschmerzen
„In der mIT KI Cloud ist die KI kein Selbstzweck, sondern das passende Werkzeug für den sofortigen produktiven Einsatz in vorhandenen Geschäfts- und Verwaltungsprozessen“, sagt Martin Flechsig, Gründer und Geschäftsführer der mIT. „Wir machen für unsere Kunden eine sichere KI-Infrastruktur und DSGVO-konforme KI-Modelle auf Knopfdruck verfügbar. Damit steht mIT für KI ohne Kopfschmerzen.“
Vier Varianten für unterschiedliche Anforderungen
- Mit dem KI Gateway bietet mIT einen vorgefertigten Container für den direkten Zugriff auf verschiedene Open-Source-KI-Modelle (beispielsweise Qwen, Mistral oder GPT-OSS) im hochverfügbaren mIT KI-Cluster. Die Lösung eignet sich besonders für Pilotprojekte und erste Anwendungsfälle und ermöglicht die schnelle Einbindung des KI-Modells in die eigenen Anwendungen über eine Standard-API. Der Aufwand ist gering, die Kosten sind minimal, die Bereitstellungszeit liegt bei unter zwei Minuten.
- Das frei wählbare Sprachmodell als LLM-VM richtet sich an Unternehmen mit höheren Ansprüchen an Kontrolle und Individualisierung. Das LLM wird innerhalb von fünf Minuten in einer virtuellen Maschine bereitgestellt. Es ist für sensible Daten und spezifische Anpassungen vorgesehen und nutzt dedizierte Nvidia-GPUs, so dass die Kosten hier höher sind als in der ersten Variante.
- Für maximale Skalierbarkeit und Verfügbarkeit stellt mIT ein High Availability Kubernetes LLM Cluster zur Verfügung. Diese Variante zielt auf Organisationen mit umfangreichen KI-Workloads und hohen Verfügbarkeitsanforderungen. Die Bereitstellungszeit liegt bei weniger als zwei Stunden, durch den Einsatz von mehreren GPUs sind die Kosten deutlich höher.
- Darüber hinaus bietet mIT mit dem „KI Agent Deployment” eine Lösung für die Anbindung von KI an bestehende Systeme, wie CRM- und Ticketsysteme oder SIP-Telefonanlagen. Damit erhalten IT-Dienstleister über eine quelloffene Benutzeroberfläche (Open WebUI) mit Hilfe eines MCP-Servers praktisch einen neuen virtuellen Support-Mitarbeiter, mit dem Kunden text- oder sprachbasiert kommunizieren können. Mögliche Einsatzbereiche sind beispielsweise Call-Center, die Bearbeitung von Support-Tickets und die Projekt- und Aufgabenverwaltung sowie die Programmierunterstützung. Zudem hilft der KI-Agent beim Verfassen von E-Mails und bei der Textkorrektur. Dabei setzt mIT ausschließlich auf Open-Source-Modelle. Der Aufwand ist gering, die Bereitstellungszeit liegt bei unter fünf Minuten, die Kosten sind moderat.
Flexibler Einsatz in Channel und Unternehmen mit und ohne eigene Software-Abteilungen
Der Channel erhält immer häufiger mit Anfragen von Kunden, die sich für KI-Lösungen interessieren, die sie in ihre eigene Infrastruktur oder wiederum in die ihrer Kunden integrieren wollen. Sie benötigen dafür Lösungen, die, gerade auch als Teil der Kritischen Infrastruktur (KRITIS), besondere Zertifizierungsanforderungen erfüllen. Die digital souveränen mIT-Angebote sind exakt auf diese Anforderungen zugeschnitten, schnell und flexibel einsetzbar bei maximaler Transparenz und klarer Kostenstruktur. Insbesondere für den Support stellt mIT selbst entwickelte fertige KI-Angebote zur Verfügung, etwa für Ticket-Systeme oder den Einsatz im First-Level-Support. Weitere Informationen finden Sie auf mitteldeutsche-it.de/ki-loesung.
Souverän dank umfangreicher Zertifizierung
Alle Cloud-Angebote von mIT werden in TÜV-geprüften Rechenzentren in Leipzig, Hannover und Frankfurt betrieben und sind nach BSI C5 Typ 2, Trusted Cloud, ISO 27001 und ISO 9000 zertifiziert. Die DSGVO-Konformität gewährleistet, da sensible Unternehmens- und Kundendaten jederzeit geschützt sind. Die KI wird ausschließlich innerhalb der eigenen Kundenumgebung trainiert, so dass sensible Daten das Unternehmen nicht verlassen. Ein Training der Kundendaten durch mIT ist ebenfalls ausgeschlossen. Damit bietet mIT seinen Kunden nicht nur eine technologische Modernisierung, sondern auch die notwendige rechtliche Sicherheit für die Modernisierung der Infrastruktur.
Alle Grafiken (c) mIT
Über die mitteldeutsche IT GmbH (mIT)
Die mitteldeutsche IT GmbH (mIT) ist ein deutscher Anbieter von Cloud-Infrastrukturen und Managed Services mit Sitz in Leipzig. Zum Portfolio gehören die mIT Cloud, das mIT Office sowie eine eigene IaaS- und PaaS-Plattform für IT-Dienstleister und Softwarehersteller. Alle Services lassen sich mit wenigen Mausklicks innerhalb kürzester Zeit bereitstellen und in Betrieb nehmen. mIT realisiert zudem seit mehr als 10 Jahren zusammen mit Ihrer Schwestergesellschaft, welche im Netzbau tätig ist, Projekte zum Glasfaser- und Highspeed-Internetausbau und bietet digitale Infrastrukturen aus einer Hand – schnell, zuverlässig und sicher. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 140 Mitarbeiter.
Alle Lösungen der mIT werden in TÜV-geprüften Rechenzentren in Deutschland betrieben und sind nach BSI IT-Grundschutz und C5 Typ 2, Trusted Cloud, ISO 27001 sowie ISO 9000 zertifiziert. Kunden profitieren so von höchstem Datenschutz, DSGVO-Konformität und kompromissloser Qualität. Zahlreiche Softwarehersteller, IT-Dienstleister, Kommunen und Unternehmen vertrauen bereits auf die Lösungen der mIT, darunter bps software GmbH, G&W Software AG, GOESYS AG und netactive GmbH. Mit ihrem Ansatz, IT auf Knopfdruck verfügbar zu machen, trägt sie dazu bei, die digitale Zukunft in Deutschland und Europa aktiv zu mitzugestalten. Weitere Informationen unter www.mitteldeutsche-it.de.
1125 Artikel zu „Souveränität Cloud“
News | Business | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Kommentar | Rechenzentrum | Services | Strategien
Cloudwashing – Warum digitale Souveränität mit US-amerikanischen Partnern ein Märchen ist
In den USA ansässige Cloudprovider werben im europäischen Markt mit »Sovereign Clouds« und EU-konformer Datensouveränität. Unter Vorschriften wie dem CLOUD Act und FISA 702 bleiben europäische Daten jedoch niemals vor den USA geschützt. Wie funktioniert systematisches Cloudwashing, welche Risiken entstehen daraus für deutsche Unternehmen und welche Alternativen bieten echte Datensouveränität? Roland Stritt, CRO beim…
News | Business | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Rechenzentrum | Services | Strategien | Tipps
Europas Weg zur digitalen Souveränität: Chancen und Herausforderungen der souveränen Cloud
Europa strebt nach digitaler Unabhängigkeit und setzt dabei auf die souveräne Cloud. Dieser Artikel beleuchtet die führenden Anbieter, die Herausforderungen bei der Implementierung und die Chancen, die sich durch Initiativen wie Gaia-X und Virtuora bieten. Erfahren Sie, wie Europa seine digitale Zukunft selbst gestalten will und welche Rolle die Cloud-Souveränität dabei spielt. Europa will…
News | Cloud Computing | IT-Security | Produktmeldung | Services
Bitdefender und secunet: Digitale Souveränität in der Cloud
Bitdefender, ein in Europa ansässiges führendes Cybersecurity-Unternehmen, hat seine strategische Partnerschaft mit secunet bekanntgegeben, einem Unternehmen, das auf digitale Souveränität und den Schutz hochkritischer Umgebungen, etwa von Behörden, spezialisiert ist. In Deutschland kann Bitdefender ab sofort Bitdefender GravityZone, seine umfassende Plattform für Cybersicherheit, Risikomanagement und Compliance, in der souveränen OpenStack Cloud von SysEleven, einem Tochterunternehmen…
News | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services | Strategien | Ausgabe 7-8-2025
Unabhängigkeitserklärung von der Cloud – Colocation schafft IT-Souveränität in unsicheren Zeiten
Die Unsicherheit angesichts der geopolitischen Entwicklung steigt. Militärische Konflikte, politische Allianzen oder neue Zölle stellen für Unternehmen erhebliche Risikofaktoren dar. Organisationen sind gefordert, sich strategisch sicher und IT-souverän aufzustellen – auch um ihrer Daten willen. Wer heute auf lückenlose Verfügbarkeit, rechtssicheren Datenzugriff und langfristige Geschäftskontinuität setzt, sollte digitale Datenspeicherung neu bewerten.
News | Cloud Computing | Infrastruktur | Strategien | Ausgabe 5-6-2025
Cloud-Souveränität 2025 – Zwischen Regulierung, KI und technischer Realität
Digitale Souveränität zählt zu den strategischen Leitthemen europäischer Industriepolitik. Doch was bedeutet sie konkret für Cloud-Anbieter und ihre Kunden?
News | Cloud Computing | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | IT-Security | Strategien
Wer Cloud sagt, muss Datensouveränität denken
Die Cloud hat sich längst zu einem neuen IT-Standard entwickelt. Ihr Einsatz bringt allerdings neue Herausforderungen mit sich – insbesondere im Hinblick auf geopolitische Risiken und die Gefahr einseitiger Abhängigkeiten. Klar ist: Unternehmen, Behörden und Betreiber kritischer Infrastrukturen benötigen eine kompromisslose Datensouveränität. Materna Virtual Solution zeigt, welche zentralen Komponenten dabei entscheidend sind. Für die meisten…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Produktmeldung | Rechenzentrum
Für IT-Souveränität im Mittelstand: Unternehmensdaten in dedizierter und geschützter Private Cloud
q.beyond launcht KI-Plattform aus eigenen Rechenzentren. Compliance-konform: passende Lösung für kritische Firmeninformationen. Mit »Private Enterprise AI« werden Unternehmen unabhängig von Public Clouds. Für mittelständische Unternehmen, die das volle Potenzial künstlicher Intelligenz nutzen möchten, ihre sensiblen Firmendaten jedoch nicht in einer Public Cloud speichern wollen, hat q.beyond jetzt die passende Lösung: »Private Enterprise AI«. Diese…
News | Cloud Computing | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Rechenzentrum | Strategien
Digitale Souveränität: Wie viele Rechenzentren braucht es für eine Unabhängigkeit von US-Cloud-Diensten?
Wenn geopolitische Realität auf digitale Abhängigkeit trifft. Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Europa reagiert auf US-Strafzölle mit Gegenzöllen auf digitale Dienstleistungen – Cloud-Dienste wie AWS, Microsoft Azure oder Google Cloud könnten dadurch drastisch teurer oder regulatorisch eingeschränkt werden. Dieses Szenario ist längst keine geopolitische Spekulation mehr, sondern eine reale Drohkulisse: Nach der Ankündigung…
News | Business | Cloud Computing | Infrastruktur | Produktmeldung | Rechenzentrum | Services
Die Zukunft der europäischen Cloud-Souveränität
Wesentlicher Beitrag zu IPCEI-CIS beschleunigt Europas Wechsel von US-Hyperscalern zu souveräner Cloud-Infrastruktur. Leaseweb, ein Anbieter von Cloud-Diensten und Infrastructure as a Service (IaaS), gibt einen wesentlichen Fortschritt in seinem Beitrag zu den wichtigen EU-Projekten von gemeinsamem europäischem Interesse für Cloud-Infrastrukturen und -Dienste (IPCEI-CIS) bekannt: Mit dem Projekt »European Cloud Campus« legt Leaseweb aktiv den…
News | Cloud Computing | Trends 2025
Cloud-Trends 2025: Flexibilität, Kostenkontrolle und digitale Souveränität
Die angespannte Wirtschaftslage stellt viele Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen. Gleichzeitig steigen die regulatorischen Anforderungen, und die Risiken durch Abhängigkeiten von großen Anbietern rücken immer stärker in den Fokus. Diese Herausforderungen erfordern von Unternehmen neue Ansätze, ihre IT-Infrastrukturen flexibler, unabhängiger und widerstandsfähiger zu machen. Multi-Cloud-Strategien, digitale Souveränität und der Ausbruch aus dem Vendor Lock-in werden daher…
News | Cloud Computing | Trends 2024 | Trends Cloud Computing | Künstliche Intelligenz
Public-Cloud-GenAI-Services: Nachhaltigkeit und digitale Souveränität
Bis 2027 werden Nachhaltigkeit und digitale Souveränität als Hauptkriterien für die Wahl zwischen verschiedenen Public-Cloud-GenAI-Services immer relevante. Cloud-Technologie wird weiterhin am besten für die Bereitstellung von GenAI-gestützten Anwendungen in großem Maßstab geeignet sein. Bis 2027 werden laut Gartner 70 Prozent der Unternehmen, die generative KI (GenAI) einsetzen, Nachhaltigkeit und digitale Souveränität als Hauptkriterien für…
News | IT-Security | Ausgabe 5-6-2021 | Security Spezial 5-6-2021
Gaia-X und die Cloud-Infrastruktur – Wie Open Source Europa zu mehr Datensouveränität verhilft
Europa braucht dringend eine eigene Cloud-Infrastruktur. Nur auf diesem Weg lassen sich die europäischen Vorstellungen von Datenschutz und Datensouveränität in die Tat umsetzen. Einen entscheidenden Beitrag dazu kann das Open Source Ecosystem leisten. Das zeigt unter anderem das Gaia-X-Projekt.
News | Favoriten der Redaktion | Trends 2021
IT-Trends 2021: Cloud, Datenschutz und Datensouveränität
Fast 45 Prozent der Nutzer außereuropäischer Cloud-Anbieter wollen ihre Cloud-Kapazitäten in Europa erweitern. Bedenken in Bezug auf Datenschutz und Datensouveränität beeinflussen die Cloud-Strategie von Unternehmen und Behörden. Die wichtigsten drei Technologietrends 2021: Production Safety and Production Security, Predictive Analytics und Schutz vor Bedrohungen durch IoT. Die Ergebnisse der jährlich erscheinenden IT-Trends-Studie von Capgemini zeigen,…
News | Cloud Computing | Produktmeldung
Europäische Datensouveränität und DSGVO-Konformität: Telekom und Nextcloud bieten Collaboration-Lösung
Covid-Pandemie zwingt zu Zusammenarbeit aus der Ferne. Gemanagtes Angebot für Unternehmen in Europa. Europäische Datensouveränität und DSGVO-Konformität im Mittelpunkt. Die Deutsche Telekom und Nextcloud GmbH bieten Unternehmen ab sofort eine rein europäische Collaboration-Plattform an. Die gemanagte Lösung erfüllt die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) für sicheren Daten- und Dokumentenaustausch mit Online-Bearbeitungsfunktionen. Sie basiert auf Nextcloud Hub…
News | IT-Security | Security Spezial 7-8-2020
Digitale Souveränität – Wir sind dem US Cloud Act nicht wehrlos ausgeliefert
Solange deutsche und europäische Unternehmen de facto dem US Cloud Act unterliegen, sind Datenschutz und Datensouveränität für sie Dinge der Unmöglichkeit. Doch es gibt Abhilfe – und die kommt vor allem aus der Open-Source-Community.
News | Cloud Computing | IT-Security | Kommentar
Datensouveränität bedeutet auch Schlüsselsouveränität: Panne bei Cloud-Anbieter
Ein deutscher Cloud-Anbieter verliert Kryptografie-Schlüssel und seine Kunden dadurch Daten: Dieser aktuelle Vorfall schadet der gesamten Cloud-Branche in Deutschland, weil sie deren größten Wettbewerbsvorteil zunichte macht. Deutsche Cloud-Anbieter mit ihren hohen Standards sind bei der Absicherung von Daten führend. Das ist die gute Nachricht. Trotzdem ist jetzt eine Panne passiert, die so nicht hätte…
News | Cloud Computing | Künstliche Intelligenz | New Work | Veranstaltungen
An fünf Dienstagen zum CSP‑Erfolg: ADN Thementage 2026 zu Cloud, KI und Modern Work
ADN veranstaltet vom 2. bis 30. Juni 2026 erstmals die CSP‑Thementage, eine mehrwöchige Online‑Eventserie für Microsoft-Partner, die ihr CSP‑Geschäft strategisch, sicher und profitabel weiterentwickeln möchten. An fünf Dienstagen im Juni stehen jeweils unterschiedliche Schwerpunktbereiche des Microsoft‑Ökosystems im Fokus: von digitaler Souveränität und Cloud‑Regulatorik über KI‑gestützte Sicherheit bis hin zu Daten‑ und KI‑Plattformen, Modern Work mit…
News | IT-Security | Kommunikation | Produktmeldung | Services
OfficeMaster Suite 9: Mehr digitale Souveränität, Sicherheit und Flexibilität
Die Ferrari electronic AG, Anbieter für Unified-Messaging-Lösungen, präsentiert die Version 9 seiner OfficeMaster Suite. Mit der neuen Version führt Ferrari electronic innovative Funktionen ein, um Projekte zur Digitalisierung und digitalen Souveränität in allen Branchen voranzubringen. Dazu zählen künstliche Intelligenz im Messaging, zeitgemäße Technologien wie der SMS-Nachfolger RCS für den Dokumentenempfang und als Tech Preview ein…
News | Cloud Computing | TechTalk | Rechenzentrum
TechTalk: Unsere Rechenzentren sind Cloud Act Free by Design
Auf dem CloudFest 2026 handelten viele Gespräche vom Thema souveräne Cloud. Daher war es naheliegend, mit Stefan Schäfer vom Cloud-Anbieter OVHcloud genau darüber zu sprechen. Herausgekommen ist dieses Video, in dem er nicht nur einmal »Cloud-Act-free« sagt…
News | Cloud Computing | IT-Security | Rechenzentrum | Services | Whitepaper
Sicheres Cloud Computing: BSI veröffentlicht C5:2026
Cloud-Dienste informiert auswählen, statt nur auf deren Sicherheit zu vertrauen. Cloud Computing ist essenziell für die Digitalisierung von Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft. Um die Potenziale dieser Technologie sicher nutzen zu können, bedarf es industrietauglicher Sicherheitsstandards. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) stellt mit dem Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue (C5) seit 2016…