KI ohne Kopfschmerzen – DSGVO-konforme KI-Lösungen für Systemhäuser, Softwarehersteller und Öffentliche Verwaltung

Vier Deployment-Varianten in digital souveränen Rechenzentren.

Volle Kostenkontrolle dank Fixpreisen oder Abrechnung nach Token.

Ideal für Channel sowie Unternehmen mit und ohne eigene Software-Abteilungen.

Fachverfahren der Öffentlichen Verwaltung mit KI-Funktionen aufwerten.

Die mitteldeutsche IT GmbH (mIT), Spezialist für Cloud-Infrastrukturen- und -Services, erweitert ihr Cloud-Portfolio um vier souveräne und datenschutzkonforme KI-Lösungen: Ein KI Gateway, ein Sprachmodell als LLM-VM, ein hochverfügbares Kubernetes LLM Cluster sowie ein KI Agent Deployment. IT-Dienstleister, Systemhäuser, Softwarehersteller und Öffentliche Verwaltung können sie schnell, sicher und ohne Abhängigkeit von internationalen Hyperscalern nutzen oder in bestehende Anwendungen integrieren. Die Abrechnung erfolgt zu fest definierten Preisen oder nach Token, sodass Unternehmen zukunftssicher planen und skalieren können.

Die neuen KI-Services basieren auf der jetzt nach BSI C5 Typ 2 zertifizierten mIT Cloud und werden ausschließlich in Rechenzentren in Deutschland betrieben. Sie sind für unterschiedliche Anforderungen ausgelegt – angefangen von ersten Pilotprojekten über individuelle Unternehmensanwendungen bis hin zu hochverfügbaren KI-Architekturen, beispielsweise für Fachverfahren in der Öffentlichen Verwaltung. Die KI-Lösungen sind ab sofort verfügbar und innerhalb weniger Minuten einsatzbereit.

KI ohne Kopfschmerzen

„In der mIT KI Cloud ist die KI kein Selbstzweck, sondern das passende Werkzeug für den sofortigen produktiven Einsatz in vorhandenen Geschäfts- und Verwaltungsprozessen“, sagt Martin Flechsig, Gründer und Geschäftsführer der mIT. „Wir machen für unsere Kunden eine sichere KI-Infrastruktur und DSGVO-konforme KI-Modelle auf Knopfdruck verfügbar. Damit steht mIT für KI ohne Kopfschmerzen.“

Vier Varianten für unterschiedliche Anforderungen

Mit dem KI Gateway bietet mIT einen vorgefertigten Container für den direkten Zugriff auf verschiedene Open-Source-KI-Modelle (beispielsweise Qwen, Mistral oder GPT-OSS) im hochverfügbaren mIT KI-Cluster. Die Lösung eignet sich besonders für Pilotprojekte und erste Anwendungsfälle und ermöglicht die schnelle Einbindung des KI-Modells in die eigenen Anwendungen über eine Standard-API. Der Aufwand ist gering, die Kosten sind minimal, die Bereitstellungszeit liegt bei unter zwei Minuten.

Das frei wählbare Sprachmodell als LLM-VM richtet sich an Unternehmen mit höheren Ansprüchen an Kontrolle und Individualisierung. Das LLM wird innerhalb von fünf Minuten in einer virtuellen Maschine bereitgestellt. Es ist für sensible Daten und spezifische Anpassungen vorgesehen und nutzt dedizierte Nvidia-GPUs, so dass die Kosten hier höher sind als in der ersten Variante.

richtet sich an Unternehmen mit höheren Ansprüchen an Kontrolle und Individualisierung. Das LLM wird innerhalb von fünf Minuten in einer virtuellen Maschine bereitgestellt. Es ist für sensible Daten und spezifische Anpassungen vorgesehen und nutzt dedizierte Nvidia-GPUs, so dass die Kosten hier höher sind als in der ersten Variante. Für maximale Skalierbarkeit und Verfügbarkeit stellt mIT ein High Availability Kubernetes LLM Cluster zur Verfügung. Diese Variante zielt auf Organisationen mit umfangreichen KI-Workloads und hohen Verfügbarkeitsanforderungen. Die Bereitstellungszeit liegt bei weniger als zwei Stunden, durch den Einsatz von mehreren GPUs sind die Kosten deutlich höher.

zur Verfügung. Diese Variante zielt auf Organisationen mit umfangreichen KI-Workloads und hohen Verfügbarkeitsanforderungen. Die Bereitstellungszeit liegt bei weniger als zwei Stunden, durch den Einsatz von mehreren GPUs sind die Kosten deutlich höher. Darüber hinaus bietet mIT mit dem „KI Agent Deployment” eine Lösung für die Anbindung von KI an bestehende Systeme, wie CRM- und Ticketsysteme oder SIP-Telefonanlagen. Damit erhalten IT-Dienstleister über eine quelloffene Benutzeroberfläche (Open WebUI) mit Hilfe eines MCP-Servers praktisch einen neuen virtuellen Support-Mitarbeiter, mit dem Kunden text- oder sprachbasiert kommunizieren können. Mögliche Einsatzbereiche sind beispielsweise Call-Center, die Bearbeitung von Support-Tickets und die Projekt- und Aufgabenverwaltung sowie die Programmierunterstützung. Zudem hilft der KI-Agent beim Verfassen von E-Mails und bei der Textkorrektur. Dabei setzt mIT ausschließlich auf Open-Source-Modelle. Der Aufwand ist gering, die Bereitstellungszeit liegt bei unter fünf Minuten, die Kosten sind moderat.

Flexibler Einsatz in Channel und Unternehmen mit und ohne eigene Software-Abteilungen

Der Channel erhält immer häufiger mit Anfragen von Kunden, die sich für KI-Lösungen interessieren, die sie in ihre eigene Infrastruktur oder wiederum in die ihrer Kunden integrieren wollen. Sie benötigen dafür Lösungen, die, gerade auch als Teil der Kritischen Infrastruktur (KRITIS), besondere Zertifizierungsanforderungen erfüllen. Die digital souveränen mIT-Angebote sind exakt auf diese Anforderungen zugeschnitten, schnell und flexibel einsetzbar bei maximaler Transparenz und klarer Kostenstruktur. Insbesondere für den Support stellt mIT selbst entwickelte fertige KI-Angebote zur Verfügung, etwa für Ticket-Systeme oder den Einsatz im First-Level-Support. Weitere Informationen finden Sie auf mitteldeutsche-it.de/ki-loesung.

Souverän dank umfangreicher Zertifizierung

Alle Cloud-Angebote von mIT werden in TÜV-geprüften Rechenzentren in Leipzig, Hannover und Frankfurt betrieben und sind nach BSI C5 Typ 2, Trusted Cloud, ISO 27001 und ISO 9000 zertifiziert. Die DSGVO-Konformität gewährleistet, da sensible Unternehmens- und Kundendaten jederzeit geschützt sind. Die KI wird ausschließlich innerhalb der eigenen Kundenumgebung trainiert, so dass sensible Daten das Unternehmen nicht verlassen. Ein Training der Kundendaten durch mIT ist ebenfalls ausgeschlossen. Damit bietet mIT seinen Kunden nicht nur eine technologische Modernisierung, sondern auch die notwendige rechtliche Sicherheit für die Modernisierung der Infrastruktur.

Alle Grafiken (c) mIT

Über die mitteldeutsche IT GmbH (mIT)

Die mitteldeutsche IT GmbH (mIT) ist ein deutscher Anbieter von Cloud-Infrastrukturen und Managed Services mit Sitz in Leipzig. Zum Portfolio gehören die mIT Cloud, das mIT Office sowie eine eigene IaaS- und PaaS-Plattform für IT-Dienstleister und Softwarehersteller. Alle Services lassen sich mit wenigen Mausklicks innerhalb kürzester Zeit bereitstellen und in Betrieb nehmen. mIT realisiert zudem seit mehr als 10 Jahren zusammen mit Ihrer Schwestergesellschaft, welche im Netzbau tätig ist, Projekte zum Glasfaser- und Highspeed-Internetausbau und bietet digitale Infrastrukturen aus einer Hand – schnell, zuverlässig und sicher. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 140 Mitarbeiter.

Alle Lösungen der mIT werden in TÜV-geprüften Rechenzentren in Deutschland betrieben und sind nach BSI IT-Grundschutz und C5 Typ 2, Trusted Cloud, ISO 27001 sowie ISO 9000 zertifiziert. Kunden profitieren so von höchstem Datenschutz, DSGVO-Konformität und kompromissloser Qualität. Zahlreiche Softwarehersteller, IT-Dienstleister, Kommunen und Unternehmen vertrauen bereits auf die Lösungen der mIT, darunter bps software GmbH, G&W Software AG, GOESYS AG und netactive GmbH. Mit ihrem Ansatz, IT auf Knopfdruck verfügbar zu machen, trägt sie dazu bei, die digitale Zukunft in Deutschland und Europa aktiv zu mitzugestalten. Weitere Informationen unter www.mitteldeutsche-it.de.

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