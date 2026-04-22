Pentagon-Deal für OpenAI: Eskalation im Machtkampf mit Anthropic

Der Konkurrenzkampf zwischen OpenAI und Anthropic, und was die Entscheidung des U.S.-Verteidigungsministeriums gegen Anthropic bedeuten könnte.
OpenAI, der Hersteller von ChatGPT, hat sich Ende Februar diesen Jahres mit dem Verteidigungs- oder Kriegsministerium der USA auf einen exklusiven Vertrag geeinigt, der sich besonders gegen den Konkurrenten Anthropic richtet. Anthropic ist ein junges Unternehmen im AI-Umfeld, das sich mit seiner viel versprechenden Technologie, die bisher erst zum Teil eine Produktreife erreicht haben soll, einen Namen bei der Waffenindustrie in den USA und darüber hinaus gemacht haben soll. Sogar bei den Angriffen der USA und Israels auf den Iran soll Anthropic-Technologie eingesetzt worden sein.
Laut einem Bericht der italienischen Wirtschaftszeitung „Il Solle – 24 ore” vom 27 Februar 2026 war Trump verärgert über Anthropic gewesen, weil das Unternehmen den Einsatz von AI zur Massenüberwachung abgelehnt hatte: Keine U.S.-Behörde dürfe sie jemals wieder zu diesem Zweck verwenden, hieß es bei dem jungen Unternehmen. Das Start-up (2021 gegründet) lehnt bisher öffentlich die Forderung des Pentagons nach uneingeschränktem Zugriff des Staates auf seine Technologie ab und hält an seiner Ablehnung von Massenüberwachung und autonomen, selbständig handelndem Waffensystemen fest.
U.S.-Präsident Donald Trump hat sich jetzt mit Nachdruck in den Streit zwischen Anthropic und dem Pentagon eingeschaltet: Er habe „allen Bundesbehörden der USA befohlen, die Anwendung dieses AI-Modells einzustellen”, sagte Trump bei “Social Truth”: „Diese linken Fanatiker haben einen verhängnisvollen Fehler begangen.“
Anthropic versus U.S.-Staat
„Drohungen ändern nichts an unserer Position”, heißt es dagegen bei CEO Dario Amodei von Anthropic: “Wir können den Forderungen von Trump nicht guten Gewissens nachgeben.“
“Claude” von Anthropic ist derzeit das einzige AI-Modell, das in den streng geheimen Systemen des U.S.-Militärs verfügbar ist und schon jetzt bei besonders sensiblen Aktivitäten der US-Regierung erfolgreich funktioniert. Das Pentagon hatte sich deshalb uneingeschränkten Zugriff auf die komplette Technologie und die Security-Systeme des jungen Unternehmens zugesichert.
Das Start-up hatte sich bisher durchaus kompromissbereit gezeigt und sogar ein Entgegenkommen bei zwei Bereichen in Aussicht gestellt: Dies sollte eine erweiterte Überwachung von Teilen der amerikanischen Bevölkerung und neue Entwicklungen bei autonomen Waffensystemen betreffen, die in naher Zukunft ohne menschliches Eingreifen operieren könnten. Das Pentagon hatte allerdings auch in diesen Bereichen mehr gefordert.
„In all unseren Gesprächen hat das “DoW” (“Department of War”) großen Respekt vor der Sicherheit gezeigt und den Wunsch nach einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit bewiesen”, ließ sich dagegen Sam Altman, Konkurrent von OpenAI, in einem Social-Media-Beitrag vernehmen.
Der neue Deal von OpenAI schien ein geschäftlicher und politischer Coup für das Unternehmen zu sein, da man sich in vielen Punkten gegen den Konkurrenten Anthropic durchsetzen konnte. OpenAI hatte mehr die Sicherheit des ganzen Staatsgefüges im Auge, während sich Anthropic auch um die Rechte und Sicherheiten einzelner Staatsbürger kümmern wollte. Anthropic erklärte in aller Öffentllichkeit, es benötige besondere Bedingungen, um den Einsatz seiner AI-Technologie zur Überwachung von US-Bürgern im Inland oder auch für autonome Waffensysteme zu verhindern.
Das Pentagon erklärte dagegen, ein privater Auftragnehmer könne nicht selbst entscheiden, wie seine Tools für die nationale Sicherheit eingesetzt würden. Der Streit eskalierte immer weiter und wurde auch in aller Öffentlichkeit ausgetragen, da beide Seiten auf ihren Positionen beharrten. Kriegsminister Pete Hegseth stufte Anthropic daraufhin sogar als „Risiko für die Lieferkette und die nationale Sicherheit“ ein – eine offizielle Etikettierung, die dem AI-Unternehmen generell eine weitere Zusammenarbeit mit der U.S.-Regierung verwehren könnte.
Die Ambitionen von OpenAI
Parallel führte OpenAI weitere Gespräche mit dem Pentagon über einen Technologievertrag, wie zwei mit den Gesprächen vertraute Personen in einigen Medien ausplauderten. Und Altman verhandelte erneut direkt mit dem Verteidigungsministerium – anders als Anthropic – und stimmte der Verwendung der OpenAI-Technologie für neue, bisher nicht veröffentlichte Aufgaben zu. Und er erklärte: „OpenAI wird technische Sicherheitsvorkehrungen treffen, um sicherzustellen, dass unsere Modelle wie vorgesehen funktionieren, was auch vom Verteidigungsministerium so gewünscht war.“
Diese Vereinbarungen ermöglichten es Altman auch, die eigenen Sicherheitsprinzipien im Bereich der AI in aller Öfffentlichkeit hochzuhalten und gleichzeitig den Pentagon-Auftrag zu erhalten. Er berichtete ferner, dass das Pentagon zugestimmt habe, dass einige OpenAI-Mitarbeiter gemeinsam mit Regierungsmitarbeitern an geheimen Projekten arbeiten – um „unsere Modelle zu verbessern und deren Sicherheit zu gewährleisten“.
Wie es scheint, sind Sam Altman von OpenAI und Dario Amodei vom Konkurrenten Anthropic schon länger erbitterte Rivalen auf der Vorstandsebene. Amodei und einige andere Gründer von Anthropic arbeiteten zuvor bei OpenAI. Sie verließen das Unternehmen jedoch 2021 nach Meinungsverschiedenheiten mit einer Gruppe um Altman und anderen über die weitere Finanzierung, Entwicklung und Veröffentlichung von AI-Zielen und -Ergebnissen. Laut Informationen in der U.S.-Presse vom Ende Februar 2026 wurden Altman und Amodei während eines AI-Gipfels in Indien dabei gefilmt, wie sie sich sogar bei einem Fototermin mit Premierminister Narendra Modi weigerten, sich gegenseitig die Hand zu geben.
Eine Branche im Umbruch
Es könnte allerdings noch einige Zeit dauern, bis die Technologie von OpenAI vom Pentagon eingesetzt wird. Der Hersteller ist noch nicht für besonders geheime Projekte zugelassen, unter anderem weil seine Technologien noch nicht über die Dienste von Amazon Cloud Computing verfügbar sind. Über diese Services greift die amerikanische Regierung häufig auf geheime Systeme zu. Das könnte sich bald ändern, nachdem OpenAI vor kurzem eine Partnerschaft mit Amazon eingegangen ist: Amazon wird zu einem Investor von OpenAI, zunächst mit 50 Milliarden U.S.-Dollar. (Zum Umfeld von Anthropic siehe auch: https://forbes.it/2025/01/09/valutazione-anthropic-rendera-miliardari-fondatori).
Das Pentagon könnte auch AI-Dienste anderer Anthropic-Konkurrenten in Anspruch nehmen. Google und Elon Musks xAI verfügen bereits über Verträge mit dem US-Verteidigungsministerium, und das Pentagon gab vor kurzem bekannt, auch eine Vereinbarung zum Einsatz von Musks xAI-Technologie für geheime Operationen getroffen zu haben.
Google soll ähnliche Gespräche geführt haben, der aktuelle Stand ist jedoch unklar. Im Jahr 2018, während der ersten Amtszeit von Präsident Trump, hatte sich Google nach Protesten von Mitarbeitern noch von einem Militärauftrag zurückgezogen. Doch die Zeiten haben sich geändert: Inzwischen soll das Unternehmen bereits einer erneuten Zusammenarbeit mit dem Pentagon zugestimmt haben.
OpenAI hat allein im Jahr 2026 verschiedene Finanzierungsrunden von an die 110 Milliarden Dollar mit Investoren geführt. Das junge Unternehmen repräsentiert bereits einen Wert von 730 Milliarden Dollar. Es hat darüber hinaus vor kurzem von Amazon 50 Milliarden Dollar an Einlagen bekommen, während an SoftBank aus Japan und an Nvidia jeweils 30 Milliarden Dollar gingen.
6 Jahre nach der Gründung von OpenAI ist das Unternehmen noch immer unprofitabel. Ein Gang an die Börse gewinnt auch deshalb an Wahrscheinlichkeit, um neues Geld und Investitionen aufzunehmen. Doch alle Zahlen, die so an den Börsen herumschwirren, sind gegenwärtig noch bloße Annahmen und Spekulationen. (Siehe auch den Artikel “OpenAI Raises $ 110 Billion to Fuel Growth, Extending A.I. Boom”, in The New York Times vom 27.Februar 2026: www.nytimes.com/2026/02/27/business/openai-funding.html.)
Hartmut Wiehr, freier Journalist
- Konflikt mit dem Pentagon eskaliert: Das US-Verteidigungsministerium hat Anthropic/„Claude“ als „Supply-Chain-Risiko“ eingestuft; damit ist Anthropic für DoD-Aufträge faktisch gesperrt (bzw. stark eingeschränkt), während die Regierung parallel auf Alternativen setzt.
- Gerichtsverfahren laufen: Anthropic hat gegen die Maßnahmen geklagt. Es gab unterschiedliche gerichtliche Entscheidungen: Ein Gericht blockierte zeitweise ein generelles Nutzungsverbot, während in einer anderen Instanz die DoD-Einstufung vorerst bestehen blieb; die rechtliche Klärung ist also noch offen.
- Politische Lage wirkt beweglich: In den letzten Tagen berichten Medien von Gesprächen im Weißen Haus und einem gemäßigteren Ton aus Washington – ohne dass das DoD-Thema damit schon gelöst wäre.
- Technologisch im Fokus („Claude Mythos Preview“): Anthropic hat ein neues, sehr leistungsfähiges Modell zur Schwachstellen-/Security-Analyse vorgestellt, das wegen Missbrauchsrisiken nicht breit veröffentlicht wird. Gerade das erhöht aber das Interesse von Behörden an einer kontrollierten Nutzung.
- Geschäftlich sehr stark: Anthropic wächst stark im Enterprise-Geschäft und hat zuletzt große Finanzierungs-/Infrastruktur-News (u. a. AWS/Amazon) – trotz (oder teilweise wegen) des öffentlichen Konflikts.
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