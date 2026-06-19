Dropbox erweitert die Datenspeicherung in der EU durch neue Infrastruktur in Paris und Frankfurt

Angesichts der wachsenden Bedeutung von Datenstandort, Data Governance und der Kontrolle über geschäftskritische Informationen im europäischen Raum, gibt Dropbox die Erweiterung seiner europäischen Infrastruktur um neue Standorte in Paris und Frankfurt bekannt.

Dropbox unterstützt seine europäischen Kunden bereits seit Langem durch eine cloudbasierte Infrastruktur in der Region und führt nun zusätzlich eine eigene, von Dropbox betriebene Infrastruktur innerhalb der EU ein. Dieser Übergang verschafft Dropbox mehr Kontrolle darüber, wie Daten in der Region gespeichert und verwaltet werden, während die nahtlose Nutzererfahrung für die Kunden erhalten bleibt.

»Der Ausbau unserer Infrastruktur in Paris und Frankfurt spiegelt die wachsende Bedeutung des Datenstandorts für Unternehmen in ganz Europa wider«, so Eric Webster, Chief Business Officer bei Dropbox. »Durch den Betrieb unserer eigenen Infrastruktur innerhalb der EU geben wir unseren Kunden mehr Kontrolle über ihre Daten und bieten ihnen gleichzeitig weiterhin die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Einfachheit, die sie von Dropbox erwarten.«

Die zunehmende Bedeutung von Data Governance und Datenstandort ist ein Trend, den die Vertriebspartner von Dropbox in Kundengesprächen in ganz Europa beobachten.

»Datensouveränität, Transparenz und Compliance werden für Unternehmen in ganz Deutschland zu immer wichtigeren Anforderungen. Das Angebot von Dropbox zur lokalen Datenspeicherung trägt dazu bei, diese Prioritäten zu erfüllen«, sagt Malte Stolze, Geschäftsführer der wirverbindenwelten GmbH.

»Für viele unserer Kunden ist die lokale Datenresidenz heute eine grundlegende Voraussetzung. Die Möglichkeit, Daten innerhalb der EU zu speichern, vereinfacht Compliance-Gespräche und unterstützt die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften«, sagt Jimmy Lesage, Geschäftsführer von Abis Informatique.

Die Bereitstellung erfolgt weiterhin über die globale Plattform von Dropbox, unterstützt durch lokale Teams in Paris und Frankfurt. Für Kunden entstehen im Zuge der Umstellung weder Ausfallzeiten noch Änderungen bei Abonnements, Logins oder bestehenden Workflows.

Mit dem Betrieb eigener Infrastruktur in Europa stärkt Dropbox zudem seine langfristigen Möglichkeiten, neue Angebote gezielt in der Region bereitzustellen. Die Erweiterung ist Teil umfassender Investitionen und Innovationen, mit denen Dropbox eine moderne, zukunftsorientierte Arbeitsweise im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz gestalten möchte.

Das erweiterte Angebot zur Datenspeicherung in der EU gilt ab sofort und steht berechtigten Dropbox-Kunden zur Verfügung. Dropbox-Kunden mit kostenpflichtigen Team-Abonnements können die Aktivierung über ein Support-Ticket beantragen. Kunden, die von einem Vertriebsmitarbeiter oder Channelpartner betreut werden, wenden sich für Unterstützung direkt an ihre Ansprechpartner.

Über Dropbox

Dropbox ist der zentrale Ort, um Inhalte zu organisieren und Arbeitsprozesse effizient zu gestalten. Mit mehr als 700 Millionen registrierten Nutzern in rund 180 Ländern hat es sich das Unternehmen zur Aufgabe gemacht, eine moderne und intelligentere Arbeitsweise zu ermöglichen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, und beschäftigt Mitarbeitende weltweit. Weitere Informationen unter: http://www.dropbox.com