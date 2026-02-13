Ein sicherer Übersteuerungsmechanismus in KI-Systemen, die nationale kritische Infrastrukturen unterstützen, ist unerlässlich, um die letztendliche Kontrolle durch den Menschen sicherzustellen.
Gartner, Inc., ein Unternehmen für Geschäfts- und Technologieanalysen, prognostiziert, dass bis 2028 eine fehlkonfigurierte KI in cyber-physischen Systemen (CPS) die kritische Infrastruktur eines G20-Landes zum Erliegen bringen wird.
Gartner definiert cyber-physische Systeme (CPS) als technische Systeme, die Sensorik, Rechenleistung, Steuerung, Vernetzung und Analyse miteinander verzahnen, um mit der physischen Welt zu interagieren. Der Begriff CPS dient dabei als Oberkategorie und umfasst unter anderem Betriebstechnologie (OT), industrielle Steuerungssysteme (ICS), industrielle Automatisierungs- und Steuerungssysteme (IACS), das industrielle Internet der Dinge (IIoT), Robotik, Drohnen sowie Anwendungen im Kontext von Industrie 4.0.
»Der nächste große Infrastrukturausfall wird womöglich nicht durch Hackerangriffe oder Naturkatastrophen ausgelöst, sondern durch einen Ingenieur, der in besten Absichten handelt, ein fehlerhaftes Update-Skript oder eine falsch gesetzte Dezimalstelle«, sagt Wam Voster, VP Analyst bei Gartner. »Ein sicherer ›Kill Switch‹ oder ein klar definierter Override-Modus, auf den ausschließlich autorisierte Fachkräfte zugreifen können, ist daher entscheidend, um die nationale Infrastruktur vor unbeabsichtigten Ausfällen zu schützen, die durch eine fehlerhafte Konfiguration von KI-Systemen entstehen.«
Eine fehlkonfigurierte KI kann eigenständig essenzielle Dienste abschalten, Sensordaten falsch interpretieren oder riskante Aktionen auslösen. Die Folgen reichen von physischen Schäden bis hin zu großflächigen Versorgungsunterbrechungen. Damit entsteht nicht nur ein erhebliches Risiko für die öffentliche Sicherheit, sondern auch für die wirtschaftliche Stabilität. Insbesondere dann, wenn die Kontrolle über zentrale Systeme wie Stromnetze oder Produktionsanlagen beeinträchtigt wird.
Moderne Stromnetze etwa sind heute auf KI angewiesen, um Erzeugung und Verbrauch in Echtzeit auszubalancieren. Ein falsch konfiguriertes Prognosemodell könnte einen regulären Nachfrageschub fälschlicherweise als Instabilität deuten und dadurch unnötige Netztrennungen oder Lastabwürfe auslösen, die ganze Regionen oder im Extremfall sogar ein gesamtes Land betreffen.
»Moderne KI-Modelle sind so komplex, dass sie oft wie ›Black Boxes‹ wirken«, sagt Voster. »Selbst Entwickler können nicht immer vorhersagen, wie kleine Konfigurationsänderungen das emergente Verhalten des Modells beeinflussen werden. Je undurchsichtiger diese Systeme werden, desto größer ist das Risiko durch Fehlkonfigurationen. Daher ist es umso wichtiger, dass Menschen eingreifen können, wenn es nötig ist.«
Um Risiken zu minimieren, empfiehlt Gartner, dass Chief Information Security Officers (CISOs) Folgendes tun sollten:
- Sichere Übersteuerungsmodi implementieren: Für alle CPS, die kritische Infrastruktur unterstützen, sollte ein sicherer »Kill-Switch« oder andere Übersteuerungsmechanismen eingebaut werden, auf die nur autorisierte Bediener zugreifen können, damit Menschen auch bei vollständiger Autonomie die letztendliche Kontrolle behalten.
- Digitale Zwillinge: Entwickeln Sie einen vollumfänglichen digitalen Zwilling der Systeme, die die kritische Infrastruktur unterstützen, um Updates und Konfigurationsänderungen realistisch zu testen, bevor sie implementiert werden.
- Echtzeitüberwachung: Veranlassen Sie eine Echtzeitüberwachung mit Rücksetzmechanismen für Änderungen an KI in CPS und sorgen Sie gleichzeitig für die Einrichtung nationaler KI-Incident-Response-Teams.
Nur für Gartner-Kunden:
https://www.gartner.com/account/signin?method=initialize&TARGET=https%3A%2F%2Fwww.gartner.com%2Fdocument%2F7282930
Nach Registrierung:
https://www.gartner.com/en/publications/modern-infrastructure-for-tomorrow-business-demands
6173 Artikel zu „KI Problem“
News | Trends 2025 | Trends Security | Trends Services | Infrastruktur | IT-Security | Künstliche Intelligenz
42 % der Unternehmen verlieren Umsatz durch IT-Probleme – große Hoffnung auf KI
Wie stark wirken sich Probleme mit der IT sich Effizienz, Motivation und Umsatz aus? Bei 42 % der weltweit 4.200 befragten Unternehmen hat ineffiziente IT bereits zu Umsatzverlusten geführt. IT-Probleme kosten Beschäftigte jeweils 1,3 Arbeitstage pro Monat. 48 % glauben, dass KI diese Probleme künftig verringern sowie Arbeitsabläufe verbessern wird. Eine aktuelle Untersuchung von…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
Die meisten KI-Tools haben massive Sicherheitsprobleme
Cybersicherheitsexperten sagen, dass »unkontrollierte KI-Nutzung« gefährliche blinde Flecken schafft, da Untersuchungen zeigen, dass 84 % der KI-Tool-Anbieter Sicherheitsverletzungen erlitten haben. Vor drei Wochen enthüllte das ChatGPT-Leck »geteilte Gespräche« und machte Tausende von Benutzerchats – einige davon mit Namen, Adressen und anderen persönlich identifizierbaren Informationen – in den Google-Suchergebnissen sichtbar. Die Links, die ursprünglich über…
News | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Effizienz | Künstliche Intelligenz
KI-Einführung boomt mit hohem ROI, doch es gibt noch Probleme
Während die Einführung von KI immer schneller voranschreitet und erhebliche Gewinne bringt, hat ein neuer Bericht von Workiva besorgniserregende Lücken in den Bereichen Datenqualität, KI-Governance und rollenspezifischer Schulungen für Unternehmen auf der ganzen Welt aufgedeckt [1]. Im Rahmen der unabhängigen, globalen Practitioner-Studie wurden 2.300 Fachleute aus den Bereichen Finanzen, Nachhaltigkeit, Revision und Risiko befragt, die…
News | Business | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Strategien
Sicherheitsprobleme bei Grok: Unkontrollierte KI vergrößert die Angriffsfläche
Das neueste Grok-Debakel liest sich wie eine Fallstudie darüber, wie man keinen AI-Chatbot auf den Markt bringt. Elon Musks xAI, frisch aus dem Hype-Zyklus für Grok 4.0, befand sich im Schadensbegrenzungsmodus, nachdem der Bot antisemitische Klischees verbreitet, Hitler gelobt und mit einer Art von »Wahrheitssuche«-Rhetorik nachgelegt hatte, die zu einem Dog-Whistle für »alles ist erlaubt«…
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Lösungen | Strategien | Tipps
Innovationskiller in der IT: Warum Dauernörgler und Problemzüchter keine Chance haben dürfen
In der IT entscheidet heute mehr denn je die Fähigkeit zur Veränderung über Erfolg und Scheitern. Digitalisierung ist nicht nur ein Modewort, sondern eine Notwendigkeit, die jeden Geschäftsbereich durchzieht – von der Produktion bis zur Verwaltung. Gerade mittelständische und größere Unternehmen müssen dabei permanent Neuland betreten, neue Lösungen entwickeln und bestehende Strukturen hinterfragen. Doch genau…
News | Business | Effizienz | Strategien | Ausgabe 1-2-2025
ROI-Problem für generative KI – Notwendig: ein pragmatischer Ansatz für generative KI
Das Potenzial von KI lässt sich durch eine ingenieurwissenschaftliche Denkweise erschließen. Dazu muss die bestehende fachliche Expertise mit KI-Wissen kombinieren werden. Erst dann lässt sich eine Roadmap für einen konkreten, langfristigen Nutzen erstellen.
News | Business | Business Intelligence | Trends 2024 | Künstliche Intelligenz | Strategien | Whitepaper
Probleme mit dem Datenvertrauen führen zu negativen Auswirkungen auf Daten- und KI-Initiativen
Precisely, Anbieter von Datenintegrität, veröffentlichte eine neue Studie, die in Zusammenarbeit mit dem Center for Applied AI and Business Analytics am LeBow College of Business der Drexel University (Drexel LeBow) durchgeführt wurde [1]. Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem diesjährigen »2025 Outlook: Data Integrity Trends and Insights« beleuchten die drängendsten Herausforderungen, denen sich Unternehmen bei der…
News | Künstliche Intelligenz | Trends 2023
Generative KI: Mehrheit fürchtet Bias, Datenschutzverletzungen und Urheberrechtsprobleme
Applause befragt über 3.000 Fachleute weltweit zu ihrer Nutzung und ihren Bedenken von Nutzung generativer KI am Arbeitsplatz. 90 Prozent der Teilnehmer weltweit befürchten, dass KI-Voreingenommenheit die Genauigkeit der Antworten beeinträchtigen könnte. 67 Prozent glauben, dass generative KI-Dienste den Datenschutz verletzen. Applause, ein Anbieter für Software-Testing und digitale Qualitätssicherung, hat die Ergebnisse seiner ersten…
News | Infrastruktur | Strategien | Tipps
Probleme der IT-Infrastruktur: »Das Dreckige Dutzend«
»Das Dreckige Dutzend« ist weit mehr als ein US-Kriegsfilm. Der Begriff ist sehr oft auf verschiedene Weise in verschiedenen Branchen genutzt worden, vom Einzelhandel bis zur Luftfahrtindustrie. Für die IT-Branche hat Eric Herzog, CMO bei Infinidat, eine Liste der »Dreckigen Dutzend« erstellt. Es handelt sich um eine Liste von Problemen der IT-Infrastruktur, die aktuelle Unternehmensimplementierungen…
News | Künstliche Intelligenz | Trends 2020
KI: Die Diskrepanz zwischen ethischem Handeln und Problembewusstsein
Das Bewusstsein für ethische Fragestellungen beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) ist in Unternehmen und Verwaltungen gestiegen. Dennoch fällt die diesjährige Erfolgsbilanz gemischt aus, da nur in Teilbereichen Verbesserungen erzielt wurden. Ein Grund: Nur 53 Prozent der Organisationen verfügen über eine Führungskraft, die für ethische und vertrauenswürdige KI-Systeme verantwortlich ist. Zugleich sind im Vergleich…
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps
KI treibt die Industrialisierung von Romance-Scams voran
Natürlich rücken Romance-Scams rund um den Valentinstag verstärkt in den Fokus. Doch die Realität ist weitaus düsterer: Dieses Geschäft läuft 365 Tage im Jahr – unabhängig von saisonalen Anlässen. 2026 markiert den Beginn einer neuen Ära der Romance-Scams. Leistungsstarke KI-Modelle – darunter Gemini von Google, ChatGPT von OpenAI sowie Claude von Anthropic – eröffnen…
News | Business | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Strategien
KI in der Fertigungsindustrie: KI muss endlich produktiv werden
Für die Fertigungsindustrie markiert 2026 einen Wendepunkt: Nach Jahren technologischer Experimente rücken belastbare Ergebnisse, wirtschaftlicher Nutzen und operative Resilienz in den Mittelpunkt. Denn der Produktionsalltag ist weiterhin geprägt von steigender Komplexität und regulatorischen Anforderungen sowie volatilen Lieferketten. Das zwingt Unternehmen jetzt dazu, den tatsächlichen Mehrwert von Technologie neu zu bewerten – vor allem dort, wo…
News | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
KI führen statt blind nutzen
Warum künstliche Intelligenz 2026 zur Führungsfrage wird. Künstliche Intelligenz ist 2026 kein Zukunftsthema mehr. Sie ist angekommen. Tief integriert in Office-, CRM- und ERP-Systeme. Trotzdem scheitern viele Unternehmen daran, echten Nutzen aus diesen Technologien zu ziehen. Ich begleite Organisationen und Teams bei der Einführung von KI. Und sehe dabei immer wieder: Der Engpass liegt…
News | Trends 2026 | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Services
Wo KI-Agenten für Verbraucher nützlich sind
https://de.statista.com/infografik/35700/unterstuetzung-durch-ki-agenten/?lid=qdudofbzcv53 Was Kunden erwarten – und wie Unternehmen reagieren sollten KI-Agenten, also Programme, die selbstständig Aufgaben umsetzen können, sind der nächste große Trend in der künstlichen Intelligenz. die Telekom MMS Studie zeigt: 43 % der Verbraucherinnen und Verbraucher nutzen bereits KI-Agenten oder können sich das vorstellen. 75 % der IT-Entscheider erwarten, dass ihre Kunden künftig…
News | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | New Work | Services
Barrierefreie KI: Zehn praxisnahe Schritte für inklusive Innovation am Arbeitsplatz
Generative KI verändert rasant die Art, wie wir arbeiten. Sie schreibt Texte, generiert Bilder und Videos, unterstützt Entscheidungen, automatisiert Prozesse. Doch allzu oft bleibt ein zentraler Aspekt unbeachtet: Barrierefreiheit. Wer Inklusion ernst nimmt, muss sicherstellen, dass KI-Systeme für alle zugänglich sind – unabhängig von körperlichen oder kognitiven Fähigkeiten. Diese zehn Schritte zeigen, wie Organisationen GenAI…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz
OpenClaw & Moltbook: KI-Agenten, die handeln – und die Menschen, die zuschauen
KI-Agenten wie OpenClaw unterscheiden sich von klassischen Chatbots, da sie eigenständig handeln, Informationen speichern und Aufgaben über längere Zeiträume koordinieren können, was neue Sicherheitsrisiken birgt. Besonders gefährlich ist, dass Angreifer durch Prompt Injection die Agenten dazu bringen können, ihre legitimen Zugriffsrechte missbräuchlich zu nutzen, ohne das System direkt zu hacken. Um Risiken zu minimieren, sollten…
News | Business | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Tipps
KI menschenzentriert einsetzen – auch für Frontline-Beschäftigte
Frontline-Beschäftigte tragen den Betrieb – und sind oft unbeachtet. Unternehmen müssen reagieren, sagt Benedikt Lell, VP Solutions Consulting EMEA bei UKG. Ob im Handel, in der Pflege, in der Logistik oder in der Produktion: Frontline-Beschäftigte halten vielerorts den Betrieb am Laufen. Sie stehen im direkten Kontakt mit Kunden, Patienten oder Maschinen, sichern Wertschöpfung und…
News | E-Commerce | Geschäftsprozesse | Kommentar | Services | Strategien
Zwischen KI-Hype und Kostenrealität: Trends im Retourenmanagement 2026
Kommentar von Artjom Bruch, CEO von Trusted Returns Schon seit Jahren wächst der Onlinehandel – doch 2026 steht der E‑Commerce unter ganz anderem Druck als noch in den letzten Jahren: Margen schrumpfen, Marktplätze gewinnen an Macht, KI verändert Einkaufspfade – und die Retourenabwicklung bleibt der teuerste blinde Fleck. Artjom Bruch, CEO von Trusted Returns,…
News | Trends 2026 | Business | Trends 2030 | Digitale Transformation | Trends Wirtschaft | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz
KI und digitale Souveränität: KI entscheidet über Wettbewerbsfähigkeit bis 2030
Keine Zukunft ohne künstliche Intelligenz (KI)? Eine neue Studie der Digitalberatung valantic in Kooperation mit dem Handelsblatt Research Institut (HRI) gibt hierauf eine klare Antwort: Unternehmen, die nicht konsequent auf KI-Technologien setzen, werden bis 2030 ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Vier von fünf Entscheider (79 Prozent) stimmten dieser Aussage im Rahmen der neuen C-Level-Befragung »Digital Excellence Outlook…
News | Produktmeldung | Rechenzentrum | Services
KI-gestützter vorausschauender Wartungsservice für moderne Rechenzentren und KI-Fabriken
Vertiv Next Predict ist ein neuer KI-gestützter Managed Service, der Fachwissen aus der Praxis mit fortschrittlichen Algorithmen für maschinelles Lernen kombiniert, um Probleme zu antizipieren, bevor sie auftreten. Vertiv, ein weltweit führender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, stellt mit Vertiv Next Predict einen KI-gestützten Managed Service vor, der die Wartung von Rechenzentren grundlegend verändert.…