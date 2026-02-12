KI in der Fertigungsindustrie: KI muss endlich produktiv werden

Für die Fertigungsindustrie markiert 2026 einen Wendepunkt: Nach Jahren technologischer Experimente rücken belastbare Ergebnisse, wirtschaftlicher Nutzen und operative Resilienz in den Mittelpunkt. Denn der Produktionsalltag ist weiterhin geprägt von steigender Komplexität und regulatorischen Anforderungen sowie volatilen Lieferketten. Das zwingt Unternehmen jetzt dazu, den tatsächlichen Mehrwert von Technologie neu zu bewerten – vor allem dort, wo der Einsatz von KI konkret geplant ist.
Mendix, ein Siemens-Unternehmen, hat vier zentrale Entwicklungen identifiziert, die zeigen, wie Hersteller künstliche Intelligenz auf pragmatische Weise einsetzen, ohne sich von Hypes oder unrealistischen Erwartungen leiten zu lassen.
- Von KI-Buzzwords zu belastbaren Ergebnissen:
Die Fertigungsindustrie erlebt eine wachsende Ermüdung gegenüber neuen Konzepten und Akronymen im KI-Umfeld. Statt nur von GenAI, wird dieses Jahr über analytische, prädiktive oder agentische KI gesprochen. Dabei rückt eine zentrale Frage in den Fokus: Welchen messbaren Mehrwert liefern diese Technologien tatsächlich? Unternehmen wollen einen belegbaren Geschäftsnutzen und ROI ihrer KI-Lösungen, anstatt nur in weitere Pilotprojekte zu investieren und sich in Schulungsprogrammen zu verlieren.
Gerade KI-Agenten werden aktuell als universelle Problemlöser positioniert, doch die Realität in der Fertigung ist deutlich komplexer. Es fehlen häufig die notwendigen Datenstrukturen, Systemintegrationen und organisatorischen Voraussetzungen, damit KI überhaupt ihre Wirkung entfalten kann. Sie liefert damit nicht per se einen Wettbewerbsvorteil. Entscheidend wird sein, wie gut Unternehmen in der Lage sind, KI sinnvoll, kontextbezogen und datengetrieben einzusetzen – inklusive klarer Zieldefinition, Governance und Qualifizierung.
- Low-Code wird zur Integrationsschicht für daten- und KI-getriebene Lieferkettenresilienz:
Die wiederholten Störungen globaler Lieferketten haben gezeigt, wie begrenzt die Transparenz in vielen Logistiknetzwerken noch immer ist. Hersteller benötigen einen durchgängigen Überblick über ihre Lieferanten und Abhängigkeiten, um Produktionspläne dynamisch anpassen zu können. Low-Code-Plattformen gewinnen dabei an Bedeutung: In Kombination mit KI und bestehenden Kernsystemen ermöglichen sie die schnelle Verknüpfung heterogener Datenquellen sowie den Aufbau prädiktiver Modelle zur frühzeitigen Erkennung von Lieferkettenstörungen – ohne langwierige Entwicklungszyklen.
- Nachhaltigkeit bleibt gesetzt, aber mit verändertem Fokus:
Nachhaltigkeitsthemen verlieren auch 2026 nicht an Relevanz, denn Hersteller stehen weiterhin unter regulatorischem wie ethischem Druck, ihren CO₂-Fußabdruck und Materialabfälle zu reduzieren. Doch der Fokus verschiebt sich: Ins Zentrum rücken leistungsfähige, datenbasierte Systeme, die Qualität, Ressourceneinsatz und Umweltauswirkungen bereits im Produktionsprozess vorhersagen können. Gleichzeitig wird stärker diskutiert, wie agentische KI indirekt zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen beitragen kann – etwa durch bessere Planung, geringere Ausschussquoten oder optimierte Prozesse.
- Daten werden strategischer und Kontext schlägt Volumen:
Die Zusammenführung von Daten und KI entwickelt sich zum dominierenden Trend in der Fertigung. Zwar haben Unternehmen über Jahre enorme Datenmengen gesammelt, diese liegen jedoch oft isoliert in unterschiedlichen Systemen und Formaten vor. 2026 rückt die Frage in den Vordergrund, wofür diese Daten genutzt werden sollen und wie sie sinnvoll kontextualisiert werden können. Unternehmen, die sich weiterhin ausschließlich auf einfache prädiktive oder präskriptive Ansätze verlassen, geraten zunehmend unter Druck. Erfolgreich werden jene sein, die aktiv in KI-Lösungen investieren, die tief in ihre Datenarchitekturen integriert sind und proaktiv auf Störungen reagieren können.
Der Vorhang fällt für Innovationstheater in der Fertigung
»Innovation darf kein Schauspiel sein, denn entscheidend ist nicht, welcher Trend gerade gehypt wird, sondern ob und welchen konkreten Wert er für die Produktivität, Produktqualität und Betriebskosten liefert«, so Raffaello Lepratti, Global Vice President Industrial Manufacturing bei Mendix. »Statt auf große, riskante Transformationsprojekte zu setzen, sollten moderne Fertigungsbetriebe schrittweise neue digitale Fähigkeiten integrieren, operative Lücken schließen und kontinuierlich lernen, welche Innovationen tatsächlich Wirkung entfalten. Auf diese Weise entsteht eine Struktur, in der Fortschritt planbar, kontrollierbar und nachhaltig ist.«
1834 Artikel zu „KI Fertigung“
News | Trends 2026 | Business | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Services | Whitepaper
Fertigungsindustrie: KI wird 2026 der Haupttreiber für Margengewinne sein
74 % der Führungskräfte bei Herstellern gehen davon aus, dass KI-Agenten bis 2028 einen erheblichen Teil der routinemäßigen Produktionsentscheidungen treffen werden. 89 % erwarten eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI in der Produktion, wenn die KI-Einführung zunimmt. Auf der ganzen Welt setzen Industrieunternehmen verstärkt auf intelligent gesteuerte und autonomere Fertigungsprozesse. Das ist das…
News | Trends 2025 | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Zunehmende Cyberrisiken in der Fertigung: 61 Prozent der Cybersicherheitsexperten planen Einführung von KI
Laut des Berichts zum Stand der intelligenten Fertigung zählt Cybersicherheit mittlerweile nach der Wirtschaftslage zu den größten externen Bedenken. Rockwell Automation hat die Ergebnisse des zehnten Jahresberichts zum Stand der intelligenten Fertigung bekannt gegeben. Der Bericht basiert auf Erkenntnissen von über 1500 Führungskräften in der Fertigung aus 17 der wichtigsten Industrieländer und zeigt: Cybersicherheit…
News | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Ausgabe 3-4-2025
Daten und KI für reibungslose Flugabfertigung – Aus Daten abgeleitetes Wissen ist Gold wert
Die Fraport AG nutzt die Databricks Data Intelligence Plattform um die Abläufe für die Passagiere zu optimieren und dem Fachkräftemangel entgegenzutreten.
News | Trends 2024 | Digitalisierung | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Services | Strategien | Whitepaper
Intelligente Fertigung: Deutsche Unternehmen setzen zunehmend auf KI
Der Report »State of Smart Manufacturing« von Rockwell Automation liefert wertvolle Einblicke in Trends, Herausforderungen und Pläne für Hersteller. Hierfür wurden mehr als 1.500 Unternehmen der Fertigungsindustrie aus 17 Ländern befragt, darunter Deutschland, das Vereinigte Königreich (UK), Frankreich, Italien und Spanien. Knapp über 100 der teilnehmenden Firmen kommen aus Deutschland (101). Unter den vielen…
News | Trends 2024 | Künstliche Intelligenz
KI-Trends 2024: Hardwaremonopol, Fertigungsindustrie und Regulierung
Gainfarm-CTO und KI-Experte Christian Behrens über die Trends 2024 im Bereich Künstlicher Intelligenz. Künstliche Intelligenz (KI) war das große Thema in der Tech-Community im Jahr 2023 – und auch 2024 wird KI für reichlich Gesprächsstoff sorgen. »Neue Technologien, Fortschritte und Anwendungsmöglichkeiten werden künstliche Intelligenz immer stärker zu einem wesentlichen Bestandteil der Gesellschaft machen«, sagt…
News | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
KI führen statt blind nutzen
Warum künstliche Intelligenz 2026 zur Führungsfrage wird. Künstliche Intelligenz ist 2026 kein Zukunftsthema mehr. Sie ist angekommen. Tief integriert in Office-, CRM- und ERP-Systeme. Trotzdem scheitern viele Unternehmen daran, echten Nutzen aus diesen Technologien zu ziehen. Ich begleite Organisationen und Teams bei der Einführung von KI. Und sehe dabei immer wieder: Der Engpass liegt…
News | Trends 2026 | Business | Trends 2030 | Digitale Transformation | Trends Wirtschaft | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz
KI und digitale Souveränität: KI entscheidet über Wettbewerbsfähigkeit bis 2030
Keine Zukunft ohne künstliche Intelligenz (KI)? Eine neue Studie der Digitalberatung valantic in Kooperation mit dem Handelsblatt Research Institut (HRI) gibt hierauf eine klare Antwort: Unternehmen, die nicht konsequent auf KI-Technologien setzen, werden bis 2030 ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Vier von fünf Entscheider (79 Prozent) stimmten dieser Aussage im Rahmen der neuen C-Level-Befragung »Digital Excellence Outlook…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
KI braucht Menschen: Human in the Loop
Künstliche Intelligenz hält Einzug in immer mehr Unternehmensprozesse. Doch viele KI-Initiativen bleiben hinter den Erwartungen zurück – nicht wegen der Technologie, sondern wegen fehlender Akzeptanz und Kontrolle. Genau hier setzt unser neues Whitepaper »Human in the Loop« an. Es zeigt, warum menschliche Einflussmöglichkeiten zum entscheidenden Erfolgsfaktor für KI-gestützte Systeme werden – und wie Unternehmen…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien
Führungskräfte können die KI-Strategie nicht mehr allein stemmen
KI spielt in Deutschland eine immer größere Rolle. Rund 40 % der deutschen Unternehmen setzen sie bereits in ihren Geschäftsprozessen ein, weitere bereiten den Einstieg vor [1]. Damit ist KI kein Randthema mehr, sondern Teil des operativen Alltags. Mit dieser Verbreitung wächst auch die organisatorische Herausforderung. Obwohl KI heute in deutlich mehr Fachbereichen als…
News | Trends 2026 | Digitale Transformation | Trends Infrastruktur | Trends Geschäftsprozesse | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz
Trotz steigender Software-Budgets: Mangel an KI-Kompetenzen wird zum Engpass der digitalen Transformation
Eine durchgängige Technologie-Integration und Qualifizierung von Mitarbeitenden sind entscheidend für die Industrie 5.0. Die Studie »Smart Manufacturing 2026: Agile Führungskräfte stellen sich dem KI-Kompetenzdefizit« zeigt, dass Investitionen in Technologie weltweit trotz anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheiten weiter stark ansteigen, insbesondere im Bereich KI und Automatisierung [1]. Gleichzeitig fällt es manchen Unternehmen schwer, Talente mit den passenden…
News | Trends 2026 | Effizienz | Trends Infrastruktur | Trends Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum
Unternehmens-KI gewinnt an Bedeutung – Agentic AI rückt in den Fokus von CIOs
CIOs in Europa und dem Nahen Osten rechnen bei KI-Investitionen mit einer Rendite von bis zu 178 Prozent. Mit der zunehmenden Nutzung von Agentic AI werden weitere Effizienzgewinne erwartet. Mehr als die Hälfte der Unternehmen in Europa und dem Nahen Osten (57 Prozent) befindet sich in einer fortgeschrittenen oder späten Phase der KI-Einführung. Allerdings verfügen…
News | Trends 2026 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
KI-Identitäten außer Kontrolle: Massive Governance-Lücken in deutschen Unternehmen
Künstliche Intelligenz ist längst kein Zukunftsthema mehr. Sie agiert in Arbeitsumgebungen bereits heute autonom. Das ist auf der einen Seite ein Riesenvorteil, auf der anderen Seite jedoch schwierig überwachbar. Eine neue internationale Umfrage, beauftragt von Saviynt und in Deutschland, Großbritannien und den USA durchgeführt, zeigt: KI-Identitäten greifen bereits tief in kritische Systeme ein [1].…
News | Business | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Tipps
Wie mit agilen Prinzipien eine menschenzentrierte und nachhaltige KI-Einführung gelingt
In vielen Unternehmen werden KI-Lösungen implementiert, für die Mitarbeitende nicht bereit sind und die dann nicht akzeptiert und genutzt werden. Agile Prinzipien können helfen, die Technologien sinnvoll, schnell und wirksam einzusetzen. Katja Koch und Judith Borgmann, beide Senior Manager People & Culture bei der Management- und IT-Beratung MHP, sprechen im Interview darüber, wie sich künstliche…
News | Trends 2026 | Business | Trends Security | Künstliche Intelligenz | Services
Unkontrollierter Einsatz von KI birgt versteckte Geschäftsrisiken
Unternehmen gehen beim Einsatz von Large Language Models (LLMs) ohne angemessene Regularien, Verifikation und Aufsicht erhebliche rechtliche, finanzielle und reputationsbezogene Risiken ein. Die Studie »Risks of Unmanaged AI Reliance: Evaluating Regional Biases, Geofencing, Data Sovereignty, and Censorship in LLM Models« von Trend Micro zeigt, dass KI-Systeme je nach geografischem Standort, Sprache, Modelldesign und integrierten…
News | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
KI-gestützte Ausfallsicherheit: Die Zukunft des Site Reliability Engineering
Die Integration von KI in das Site Reliability Engineering revolutioniert die Arbeitsweise von SRE-Teams, indem sie von reaktiver Problemlösung zu proaktiver Systemoptimierung übergehen. KI automatisiert nicht nur repetitive Aufgaben wie Patch-Management und Log-Analyse, sondern ermöglicht auch eine vorausschauende Fehlerdiagnose und effizienteres Incident Management. Entscheidend für den Erfolg ist jedoch, dass KI als strategischer Partner eingesetzt…
News | Trends 2026 | Digitale Transformation | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0
Die Fertigungsindustrie im Jahr 2026 – zwischen Transformation und Regulierung
Die Fertigungsindustrie steht 2026 vor einem tiefgreifenden Wandel: Digitale Technologien und künstliche Intelligenz verändern Prozesse, während geopolitische Unsicherheiten, steigende Kosten und Fachkräftemangel die Unternehmen zu strategischen Anpassungen zwingen. Neue regulatorische Anforderungen wie der digitale Produktpass und die Notwendigkeit zur Plattformkonsolidierung fordern insbesondere den Mittelstand heraus. Wer jetzt in Technologie, Kompetenzen und resiliente Strukturen investiert, sichert…
News | Trends 2026 | Effizienz | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz
2026 wird KI vom Innovations- zum Produktivitätsmotor
Die Fertigungslandschaft hat im vergangenen Jahr stürmische Zeiten erlebt und KI war mittendrin. 2026 wird das Jahr, in dem der KI-Einsatz von der experimentellen Test- in die produktive Wertschöpfungsphase tritt. Schwierige Umgebungsbedingungen, enormes Innovationstempo und strenge regulatorische Anforderungen haben 2025 für Produktionsunternehmen eine komplexe Gemengelage geschaffen. Der Einsatz künstlicher Intelligenz galt und gilt in…
News | Trends 2026 | Business Process Management | Trends Kommunikation | Trends Geschäftsprozesse | Trends Services | IT-Security | Services
Das KI-Paradox in der Softwareentwicklung
Künstliche Intelligenz revolutioniert die Softwareentwicklung und beschleunigt die Code-Erstellung, bringt jedoch neue Herausforderungen bei Qualität, Sicherheit und Compliance mit sich. Das sogenannte KI-Paradox zwingt Unternehmen dazu, ihre operativen Frameworks zu überdenken und intelligente Orchestrierungslösungen zu etablieren. Die Studie zeigt, dass menschliche Kontrolle und Expertise trotz flächendeckendem KI-Einsatz weiterhin unverzichtbar bleiben. GitLab hat seinen aktuellen…
News | Trends 2026 | Business | Business Process Management | Trends Wirtschaft | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | New Work | Strategien
KI-Trends – Kooperation von Menschen und intelligenten Maschinen
KI wird sich im laufenden Jahr weg von beeindruckenden Demo-Anwendungen und hin zu einem verantwortungsbewussten, energieeffizienten Betriebsmodell entwickeln, in dem Menschen und intelligente Maschinen Workflows, Daten, Sicherheit und Vertrauen in großem Maßstab verändern werden. Die Experten von Pure Storage sind zuversichtlich: 2026 wird KI nicht mehr nur eine beeindruckende Demo-Anwendung sein, sondern ein neues…
News | Trends 2026 | Trends Kommunikation | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz
Kritisches Denken wird zur rollenübergreifenden Schlüsselfähigkeit im Umgang mit KI
Der »Job Skills Report 2026« von Coursera deutet eine Verschiebung der menschlichen Rolle in KI-gestützten Arbeitsprozessen an: weg von ausführenden Tätigkeiten, hin zur kritischen Ergebnisbewertung [1]. »Kritisches Denken« weist das zweitschnellste Wachstum unter Lernenden aus Unternehmen weltweit auf; zugleich liegt »KI-Agenten« auf Platz drei der am schnellsten wachsenden GenAI-Skills. Der Report analysiert die aktuell gefragtesten Fähigkeiten und…