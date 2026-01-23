Die Fertigungsindustrie im Jahr 2026 – zwischen Transformation und Regulierung

Die Fertigungsindustrie steht 2026 vor einem tiefgreifenden Wandel: Digitale Technologien und künstliche Intelligenz verändern Prozesse, während geopolitische Unsicherheiten, steigende Kosten und Fachkräftemangel die Unternehmen zu strategischen Anpassungen zwingen. Neue regulatorische Anforderungen wie der digitale Produktpass und die Notwendigkeit zur Plattformkonsolidierung fordern insbesondere den Mittelstand heraus. Wer jetzt in Technologie, Kompetenzen und resiliente Strukturen investiert, sichert sich entscheidende Wettbewerbsvorteile in einer zunehmend datengetriebenen Branche.
Inmitten wachsender Herausforderungen befindet sich die Fertigungsbranche auf ihrem Weg in eine digitale und KI-getriebene Zukunft. Geopolitische Unsicherheiten, steigende Energie- und Rohstoffkosten sowie der zunehmende Fachkräftemangel lassen den Unternehmen dabei kaum eine andere Wahl, als ihre Strategien grundlegend zu überdenken. Tatsächlich haben – laut einer Studie von Revalize – 85 Prozent der Fertigungsunternehmen ihre Supply-Chain-Strategien bereits angepasst [1]. Doch damit allein ist es nicht getan. Insgesamt zeichnen sich fünf zentrale Trends ab, die das Jahr 2026 prägen werden.
Trend 1: KI optimiert Prozesse – doch das Vertrauen muss erst wachsen
Künstliche Intelligenz hält derzeit in nahezu alle Bereiche Einzug – von Produktionsprozessen bis hin zu Softwaresystemen. Mittlerweile setzen laut der Revalize-Studie bereits knapp mehr als die Hälfte der Fertigungsunternehmen KI für das Management von Lieferketten und Beständen ein. Innerhalb von Product-Lifecycle-Management -Systemen (PLM) wie dem von Proalpha [2] sorgt sie dabei für eine deutlich schnellere Bereitstellung benötigter Informationen und automatisiert zugleich komplexe Workflows.
Allerdings zeigt sich gerade in den DACH-Ländern noch ein spürbarer Widerstand: Mit 29 Prozent liegt die Skepsis gegenüber KI-Technologien hier deutlich höher als etwa in den USA, wo nur 19 Prozent der Unternehmen Vorbehalte äußern. Hinzu kommt eine Kompetenzlücke: 42 Prozent der DACH-Unternehmen beklagen fehlende KI-Fähigkeiten in ihren Teams. Experten betonen daher, dass KI-Ergebnisse nicht unkritisch übernommen werden sollten – das Vertrauen in die Technologie muss sich erst noch entwickeln [3].
Trend 2: Digitaler Produktpass – ab 2027 wird es ernst
Ab 2027 verpflichtet die Europäische Union Hersteller und Zulieferer schrittweise – je nach Branche – dazu, einen digitalen Produktpass bereitzustellen [4]. Diese standardisierte Dokumentation erfasst den gesamten Lebenszyklus, die verwendeten Materialien sowie die Nachhaltigkeitskennzahlen eines Produkts in digitaler Form. Doch die deutschen Industrieunternehmen sind laut einer Umfrage von Forterro [5] darauf bislang nur unzureichend vorbereitet: Lediglich 42 Prozent wissen überhaupt, was der digitale Produktpass konkret umfasst, und rund ein Viertel kann nicht einschätzen, ob das eigene Unternehmen überhaupt bereit ist.
Die größten Hürden für den Mittelstand liegen dabei vor allem in fehlenden Compliance-Ressourcen (42 Prozent), der Komplexität der Anforderungen (42 Prozent) sowie mangelnden Orientierungshilfen (37 Prozent). Dabei wird oft übersehen, dass der digitale Produktpass eng mit PLM-Lösungen verbunden ist. Er erfüllt also nicht nur regulatorische Anforderungen, sondern schafft auch Transparenz gegenüber Kunden. Unternehmen, die ihn strategisch zu nutzen wissen, können sich einen echten Wettbewerbsvorteil verschaffen.
Technisch setzt der digitale Produktpass auf bestehende Systeme auf: Das ERP-System fungiert dabei sowohl als Datenlieferant als auch als Datenkonsument, stellt Materialinformationen bereit und ermöglicht im Reparaturfall den Zugriff auf die Produkthistorie. Zur Bereitstellung von Produktionsdaten wie Stücklisten oder Fertigungsschritten kann die Verwaltungsschale (Asset Administration Shell = AAS) genutzt werden, um eine standardisierte und interoperable Datenstruktur zu gewährleisten.
Trend 3: Geopolitische Risiken – näher ran an die Märkte
Handelskonflikte und Zölle wirken sich derzeit massiv auf die globalen Lieferketten aus. In den DACH-Ländern haben bereits 52 Prozent der Hersteller ihre Abhängigkeit von Regionen mit hohen Zöllen reduziert, während 22 Prozent den US-Markt sogar depriorisiert oder ganz verlassen haben [1].
Die Strategie ist dabei eindeutig. Die Diversifizierung und Regionalisierung der Produktion stehen im Fokus. Hersteller investieren daher verstärkt in digitale Risk-Management-Tools, um potenzielle Risiken in Echtzeit zu erkennen und entsprechend schnell reagieren zu können. Schnelle Anpassungsfähigkeit wird so zum kritischen Erfolgsfaktor.
Trend 4: Fachkräftemangel – ohne Weiterbildung geht es nicht
Der Fachkräftemangel verschärft sich weiter. Kompetenzen in Datenanalyse, Automatisierung und Cybersecurity zählen dabei zu den gefragtesten Qualifikationen überhaupt. Laut dem MINT-Frühjahrsreport vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln fehlen derzeit rund 163.600 qualifizierte Arbeitskräfte – und ähnliche Entwicklungen lassen sich auch in anderen europäischen Ländern beobachten [6].
Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die bestehende Belegschaft. Digitale Kompetenz wird zur Grundvoraussetzung, einschließlich der Fähigkeit, routiniert mit PLM-Systemen, digitalen Zwillingen, KI-Systemen und cloudbasierten Kollaborationstools zu arbeiten. Das gilt längst nicht mehr nur für Konstrukteure, sondern zunehmend auch für Teams in Qualitätsmanagement, Compliance und im Kundenkontakt. Erfolgreiche Unternehmen setzen daher auf Online-Plattformen und fördern kontinuierliches Lernen, um ihre Mitarbeitenden fit für neue Anforderungen zu machen.
Trend 5: Plattformkonsolidierung – weniger ist mehr
Auch die Konsolidierung von Technologie-Stacks nimmt spürbar Fahrt auf: Inzwischen bündeln Fertigungsunternehmen ihre Plattformen, um die wachsende Komplexität zu reduzieren. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Viele Unternehmen kämpfen mit erheblichen Integrationsproblemen, die Innovation bremsen und die Kosten in die Höhe treiben. Vereinfachte Tech-Stacks beschleunigen hingegen die Einführung neuer Funktionen, senken die Betriebskosten und verbessern die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen. Interoperabilität zwischen Systemen wird damit zum entscheidenden Auswahlkriterium bei Softwareinvestitionen.
Fazit: Datengetriebene Resilienz als Schlüssel
»Das Jahr 2026 wird zum Wendepunkt für die Fertigungsindustrie. Unternehmen, die digitale Technologien konsequent über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg integrieren, gewinnen an Flexibilität und Wettbewerbsfähigkeit«, so Wolfram Menser, Business Process Architect bei Proalpha.
»Entscheidend ist dabei vor allem der Zugang zu Echtzeitdaten – von der Konstruktion über die Produktion bis hin zur Lieferkette. Der digitale Produktpass könnte sich in diesem Zusammenhang als weit mehr als ein reines Regulierungsinstrument erweisen: Er gilt als Schlüssel zu datengetriebener Nachhaltigkeit und damit zu einer zukunftssicheren Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie. Erfolgreiche Hersteller investieren deshalb schon jetzt in Technologie, Talente und resiliente Strukturen. Denn letztlich entscheidet die Fähigkeit zu schnellem, datenbasiertem Handeln über den Erfolg von Unternehmen.«
[1] www.revalizesoftware.com/de/digital-library/pro-file-herstellungsbericht-fall-25/
[2] www.proalpha.com/de/erp-system-mittelstand/prozesse/pdm-plm
[3] www.beyondbuzzwords.de/
[4] www.iese.fraunhofer.de/blog/digitaler-produktpass-beispiel-dpp/
[5] www.forterro.com/de/ressourcen/digital-future-research-report
[6] www.nationalesmintforum.de/newsroom/detail/mint-report-mint-fachkraeftemangel-gefaehrdet-zukunftsprojekte
504 Artikel zu „Fertigungsindustrie“
News | Trends 2026 | Business | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Services | Whitepaper
Fertigungsindustrie: KI wird 2026 der Haupttreiber für Margengewinne sein
74 % der Führungskräfte bei Herstellern gehen davon aus, dass KI-Agenten bis 2028 einen erheblichen Teil der routinemäßigen Produktionsentscheidungen treffen werden. 89 % erwarten eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI in der Produktion, wenn die KI-Einführung zunimmt. Auf der ganzen Welt setzen Industrieunternehmen verstärkt auf intelligent gesteuerte und autonomere Fertigungsprozesse. Das ist das…
News | Industrie 4.0 | IT-Security | Lösungen
Cloud-Smart-Security: Neue Maßstäbe für die Sicherheit in der Fertigungsindustrie
Die zunehmende Vernetzung von IT- und OT-Systemen bedeutet für die Fertigungsindustrie neue Sicherheitsrisiken. Ein moderner Cloud-Smart-Ansatz verbindet Innovation mit effektiven Sicherheitslösungen, um diesen Herausforderungen gerecht zu werden. Die industrielle Digitalisierung stellt die Fertigungsindustrie heute vor neue Herausforderungen – insbesondere in puncto Sicherheit. Denn mit der wachsenden Vernetzung von IT- und OT-Systemen steigen nicht nur…
News | Trends 2025 | Digitale Transformation | Digitalisierung | Trends Geschäftsprozesse | Industrie 4.0
Fertigungsindustrie zu zögerlich bei der Digitalisierung
Eine neue Studie von IFS, Anbieter von Cloud- und KI-Software für Unternehmen, verdeutlicht, dass die Fertigungsindustrie an einem kritischen Wendepunkt steht. Obwohl sich Produktionsunternehmen der Notwendigkeit einer digitalen Transformation bewusst sind, verhindern fehlende Strategien und ein Überangebot an technologischen Lösungen ein entschiedenes Handeln. Die Umfrage unter 815 internationalen Führungskräften aus dem produzierenden Gewerbe zeigt,…
News | Trends 2025 | Digitale Transformation | Digitalisierung | Industrie 4.0
Innovationen in der Fertigungsindustrie: Digital Tech Trendradar 2025
Welche digitalen Trends beschäftigen in den kommenden Monaten die deutsche Fertigungsindustrie? DIW Digital Industries World, ein globales Netzwerk für digitale industrielle Transformation, kennt die Antwort. Denn Innovationsmanager aus ausgewählten DIW-Mitgliedsunternehmen der Fertigungsindustrie haben insgesamt 24 digitale Technologietrends unter die Lupe genommen und deren Einfluss auf ihre Unternehmen bewertet. Dabei wurden die Megatrends Automation & Robotics,…
News | Business | Digitalisierung | Industrie 4.0 | Kommunikation | Services
Wissenstransfer in der Fertigungsindustrie: So bleibt das wertvolle Expertenwissen erhalten
Mittelständischen Unternehmen der Fertigungsindustrie droht zunehmend der Verlust ihres wertvollen Wissensschatzes. Denn Fachkräftemangel und steigende Fluktuation führen dazu, dass Expertenwissen immer schwerer zu bewahren ist. Der demografische Wandel wird diese Problematik in den kommenden Jahren weiter verschärfen. Studien gehen davon aus, dass der Fachkräftemangel in den nächsten zehn Jahren um mehr als 250 Prozent zunehmen…
News | Business | Industrie 4.0 | Lösungen | Ausgabe 7-8-2024
Fertigungsindustrie – Stammdatenmanagement in der Produktionsplanung und Fertigungssteuerung
Stammdaten sind essenziell, um Effizienz und Genauigkeit in der Fertigung zu gewährleisten. Die Qualität und Aktualität dieser Daten haben direkten Einfluss auf die Produktionsprozesse und die Fähigkeit eines Unternehmens, Kundenanforderungen termingerecht und kosteneffizient zu erfüllen.
News | Trends 2024 | Künstliche Intelligenz
KI-Trends 2024: Hardwaremonopol, Fertigungsindustrie und Regulierung
Gainfarm-CTO und KI-Experte Christian Behrens über die Trends 2024 im Bereich Künstlicher Intelligenz. Künstliche Intelligenz (KI) war das große Thema in der Tech-Community im Jahr 2023 – und auch 2024 wird KI für reichlich Gesprächsstoff sorgen. »Neue Technologien, Fortschritte und Anwendungsmöglichkeiten werden künstliche Intelligenz immer stärker zu einem wesentlichen Bestandteil der Gesellschaft machen«, sagt…
News | Digitale Transformation | Digitalisierung | Industrie 4.0
Fertigungsindustrie am Abgrund: Künstliche Intelligenz als Rettungsanker?
Die letzten Jahre waren gerade für die Fertigungsindustrie von großen Problemen und Herausforderungen geprägt: Die Lieferketten haben sich vor allem auch in Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine als äußerst fragil herausgestellt, woraufhin die Material- und Produktionskosten aufgrund der Energiekrise und der Inflation unentwegt steigen. Dennoch muss die Entwicklung der Digitalisierung vorangetrieben werden.…
News | Produktmeldung
20-jähriges Jubiläum der Collaboration-Plattform der Fertigungsindustrie
Von einer visionären Idee zum globalen Supply-Chain-Netzwerk für die Fertigungsindustrie: Bosch, Continental, Schaeffler und ZF feiern das 20-jährige Jubiläum ihres Joint-Ventures SupplyOn SupplyOn, die globale Collaboration-Plattform der Fertigungsindustrie, feiert sein 20-jähriges Bestehen. Was im Jahr 2000 als gemeinsame Vision der Automobilzulieferer Bosch, Continental, Schaeffler und ZF seinen Anfang nahm, ist heute die führende Branchenlösung…
News | Business Intelligence | Favoriten der Redaktion | Services | Ausgabe 5-6-2019
Datengetriebene Services für Maschinenbau, Anlagenbau und Fertigungsindustrie erfolgreich entwickeln
Die Digitalisierung industrieller Produktionssysteme gewinnt immer mehr an Bedeutung. Data Analytics bietet vor allem Unternehmen aus dem stark vernetzten Maschinen- und Anlagenbau Chancen, innovative datenbasierte Dienstleistungen zu entwickeln und zu vermarkten. Aber wie sieht eine praxiserprobte Vorgehensweise aus, welche zentralen Herausforderungen gilt es zu meistern?
News | Trends Security | Trends Infrastruktur | IT-Security | Trends 2019 | Rechenzentrum | Services
Trends 2019 in der Fertigungsindustrie: Sicherheit und höhere Service Levels
Immer mehr Fertigungsbetriebe vernetzen und automatisieren ihre Arbeitsplätze. Sie ermöglichen so flexibilisiertes und produktives Arbeiten. Der Hintergrund: Unternehmen wollen sich individuell an Kundenwünsche anpassen können, Wissen aus Daten gewinnen und Produktionen kosteneffizienter machen. Auch viele mittelständische Unternehmen rüsten um, doch stehen sie noch großen technologischen Herausforderungen gegenüber. Wie sollen große Datenmengen verwaltet und vor allem…
News | Business | Business Process Management | Digitale Transformation | Digitalisierung | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Internet der Dinge | Kommunikation | Online-Artikel | Services | Strategien | Whitepaper
Trends in der Fertigungsindustrie: Elektrofahrzeuge, intelligente Arbeitsplätze und Roboter der nächsten Generation
2017 war für die deutsche verarbeitende Industrie ein Jahr des Wandels. Einerseits haben wir die positiven Seiten aufkommender Technologien gesehen, eine Erneuerung der Hightech-Strategie der Bundesregierung sowie die VDMA-Berichterstattung darüber, dass die Industrie das Jahr mit prall gefüllten Auftragsbüchern beendet hat. Auf der anderen Seite hat sich wegen der Automatisierung von Jobs unter den Beschäftigten…
News | Business | Business Process Management | Digitale Transformation | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Industrie 4.0 | Online-Artikel | Rechenzentrum | Services | Strategien
Industrie 4.0 : Fertigungsindustrie stellt die Weichen für Wachstum in 2018
Technologischer Vorsprung und Produktivität – diese zwei Faktoren sind und bleiben die wichtigsten Instrumente der Fertigungsindustrie und nahezu aller anderen Industriezweige im deutschsprachigen Raum, um sich im globalen Markt durchzusetzen. Jedoch: Wettbewerber holen hier auf. Daher gilt: Nicht Einsparungen führen zu Wachstum, sondern Produktinnovationen und -individualisierung, Serviceorientierung sowie die Fähigkeit, sich schnell auf neue Marktanforderungen…
News | Business | Business Process Management | Trends 2025 | Digitale Transformation | Trends Wirtschaft | Geschäftsprozesse | Trends Geschäftsprozesse | Trends Services | Trends 2017 | Lösungen | Trends 2020 | Strategien
Fertigungsindustrie steht vor neuer Ära
Neue Welle von Megatrends eröffnet neue Produkt- und Servicemärkte im Wert von einer Billion US-Dollar. Aufsehenerregende Innovationen haben das Jahr 2017 geprägt. Sie reichen von autonomen Taxidrohnen bis hin zu Maschinen zur personalisierten DNA-Dekodierung. Ermöglicht werden sie durch eine neue Welle von Megatrends. Die Innovationen sind Indikatoren für die Entstehung neuer Produkt- und Servicemärkte.…
News | Trends Services | Industrie 4.0 | Internet der Dinge | Trends 2017 | Services
Diese Trends prägen die Fertigungsindustrie im Jahr 2017
Von der IoT-Integration über neue Service-orientierte Geschäftsmodelle bis hin zu dynamischen Planungsprozessen: Das Industrial Internet of Things (IIoT) und die gestiegenen Kundenerwartungen verändern die Fertigungsindustrie. IFS erläutert die wesentlichen Trends der Branche und welche Anforderungen sich daraus an die Business-Software der Unternehmen ergeben. Unternehmen integrieren vorhandene IoT-Quellen Das Industrial Internet of Things nimmt 2017…
Lösungen | Ausgabe 5-6-2016
ERP-System für die Fertigungsindustrie – Partnerwechsel
Nicht immer bringt die Einführung eines neuen ERP-Systems den gewünschten Erfolg. Fehlt dem IT-Partner die Lösungs- und Branchenkompetenz, muss er ausgewechselt werden, um einen nachhaltigen Projekterfolg sicherzustellen.
News | Business | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Industrie 4.0 | Trends 2016 | CeBIT 2016
2016: Sechs digitale Trends für die Fertigungsindustrie
Das Jahr 2016 – Jahr des Wandels, der Chancen und Unwägbarkeiten. Das Internet der Dinge bringt neue Geschäftsmodelle hervor. Fokus auf Visibilität – erfolgversprechender Ansatz für übersättigte Märkte. Für das Jahr 2016 gibt die Software AG Prognosen für die Fertigungs- und Supply-Chain-Branche ab. Sean Riley, verantwortlich für Global Manufacturing und Supply Chain Solutions, fasst das…
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Trends Geschäftsprozesse | Trends 2015
Prozesse der Fertigungsindustrie nur noch ausreichend?
Seit der Ersterhebung im Jahr 2011 weist der Business Performance Index (BPI) in der Fertigung nach einem Jahr der Steigerung nun das dritte Jahr in Folge einen Performance-Rückgang auf [1]. In diesem Jahr verzeichnet die Fertigung einen BPI von 61,7 von 100 Punkten und damit eine Verschlechterung des BPI um 4,4 Punkte. Damit kann der…
News | Trends 2026 | Effizienz | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz
2026 wird KI vom Innovations- zum Produktivitätsmotor
Die Fertigungslandschaft hat im vergangenen Jahr stürmische Zeiten erlebt und KI war mittendrin. 2026 wird das Jahr, in dem der KI-Einsatz von der experimentellen Test- in die produktive Wertschöpfungsphase tritt. Schwierige Umgebungsbedingungen, enormes Innovationstempo und strenge regulatorische Anforderungen haben 2025 für Produktionsunternehmen eine komplexe Gemengelage geschaffen. Der Einsatz künstlicher Intelligenz galt und gilt in…
News | Trends 2026 | Business | Business Process Management | Trends Wirtschaft | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | New Work | Strategien
KI-Trends – Kooperation von Menschen und intelligenten Maschinen
KI wird sich im laufenden Jahr weg von beeindruckenden Demo-Anwendungen und hin zu einem verantwortungsbewussten, energieeffizienten Betriebsmodell entwickeln, in dem Menschen und intelligente Maschinen Workflows, Daten, Sicherheit und Vertrauen in großem Maßstab verändern werden. Die Experten von Pure Storage sind zuversichtlich: 2026 wird KI nicht mehr nur eine beeindruckende Demo-Anwendung sein, sondern ein neues…