20-jähriges Jubiläum der Collaboration-Plattform der Fertigungsindustrie

Von einer visionären Idee zum globalen Supply-Chain-Netzwerk für die Fertigungsindustrie: Bosch, Continental, Schaeffler und ZF feiern das 20-jährige Jubiläum ihres Joint-Ventures SupplyOn

SupplyOn, die globale Collaboration-Plattform der Fertigungsindustrie, feiert sein 20-jähriges Bestehen. Was im Jahr 2000 als gemeinsame Vision der Automobilzulieferer Bosch, Continental, Schaeffler und ZF seinen Anfang nahm, ist heute die führende Branchenlösung zur unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit für die Kernbranchen Automotive, Aerospace, Railway und Manufacturing. Mittlerweile nutzen mehr als 100.000 Unternehmen in über 70 Ländern die Branchenlösung.

SupplyOn stellt heute ein umfassendes Lösungsportfolio zur Verfügung, das alle Geschäftsprozesse an der Schnittstelle zwischen einem Unternehmen und seinen Geschäftspartnern wie Lieferanten, Dienstleister und Spediteure abdeckt. Damit lassen sich komplexe globale Lieferketten effizient, transparent und krisenresistent managen.

Vor 20 Jahren war SupplyOn einer der ersten Anbieter von Cloud-Lösungen für industrielle Anwendungen und damit Vorreiter in der Vernetzung von global agierenden Konzernen mit ihren Geschäftspartnern. Das umfassende Lösungsportfolio sowie das weltweite Netzwerk wurden 2017 durch die Akquisition von Newtron und 2018 von Eurolog vervollständigt.

»Wir leben heute in einer Welt, die dem permanenten Wandel unterworfen ist, in der alles und jeder miteinander vernetzt ist und in der die wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen so groß sind, dass sie nur gemeinsam in einer Industrieinitiative gelöst werden können«, so Markus Quicken, Vorstandsvorsitzender der SupplyOn AG. »Unternehmen müssen hierfür intensiver denn je zusammenarbeiten und benötigen eine Plattform, die alle relevanten Akteure entlang ihrer Lieferketten einfach und effizient vernetzt. Genau das hat SupplyOn in den vergangenen 20 Jahren sowohl auf funktionaler Ebene als auch im Blick auf die weltweite Nutzung geschaffen und kontinuierlich ausgebaut.«

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor von SupplyOn ist, dass die Entwicklung der Lösungen von Anfang an in enger Zusammenarbeit mit den Kunden erfolgte: In Councils und Expert-Groups werden basierend auf den Anforderungen der Industrie die abzubildenden Prozesse definiert, um Industriestandards zu schaffen.

»Die Einführung neuer Technologien wie Big Data kombiniert mit Machine Learning hat unsere Lösungen intelligenter gemacht«, so Dr. Stefan Brandner, Vorstand der SupplyOn AG. »Damit ist es unseren Kunden heute nicht nur möglich, mehr Transparenz in der globalen Supply Chain zu haben, sondern vor allem auch vorausschauend Lieferrisiken frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig zu reagieren.«

Die herausragenden Leistungen von SupplyOn wurden von Gartner durch die zweimalige Positionierung in Folge – 2018 und 2020 – als ein Leader im Magic Quadrant für Multi Enterprise Supply Chain Business Networks bestätigt. Darüber hinaus erhielt SupplyOn den Product Leadership Award 2019 im Bereich »Digital Supply Network for Discrete Manufacturing« von Frost & Sullivan.

SupplyOn dankt seinen Kunden, die an die Vision einer globalen Supply-Chain-Collaboration-Plattform geglaubt und damit maßgeblich den Erfolg des Unternehmens mitgestaltet haben. Dieser Dank richtet sich auch an die rund 400 Mitarbeiter, die mit außerordentlichem Engagement und ihrem starken Fokus auf die Kundenzufriedenheit sowohl das globale Unternehmensnetzwerk als auch das umfassende Lösungsportfolio kontinuierlich ausbauen und weiterentwickeln.

