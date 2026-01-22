2026 wird KI vom Innovations- zum Produktivitätsmotor

Die Fertigungslandschaft hat im vergangenen Jahr stürmische Zeiten erlebt und KI war mittendrin. 2026 wird das Jahr, in dem der KI-Einsatz von der experimentellen Test- in die produktive Wertschöpfungsphase tritt.
Schwierige Umgebungsbedingungen, enormes Innovationstempo und strenge regulatorische Anforderungen haben 2025 für Produktionsunternehmen eine komplexe Gemengelage geschaffen. Der Einsatz künstlicher Intelligenz galt und gilt in dieser Situation für die Branche als Königsweg. Laut einer weltweiten Manufacturing-Studie planen folgerichtig 93 Prozent der befragten COOs großer Unternehmen eine weitere Steigerung ihrer Investitionen in KI und digitale Technologien [1]. Beide müssen in diesem Jahr sinnvoll, sprich wertschöpfend in die Produktionsprozesse eingebunden werden, die Zeit des Experimentierens ist vorbei. IFS, Anbieter von Industrial-AI-Software, zeigt die Leitlinien auf, die das Jahr 2026 in der Fertigungsbranche prägen werden.
- KI-gerechte Organisationsstrukturen:
Ein wirklich produktiver und wertschöpfender Einsatz von KI verträgt sich nicht mit den herkömmlichen linearen Prozessen und sequenziellen Organisationsstrukturen. Zuständigkeits- und Hierarchiegrenzen sind strukturelle Barrieren, die Fortschritte behindern. Es wird 2026 daher die wohl wichtigste Aufgabe sein, vorhandene Strukturen zu überdenken und anzupassen.
- Intelligente Lieferketten:
Produktionsunternehmen müssen sich prädiktiv auf Störungsszenarien vorbereiten. Mit KI-Unterstützung ist es möglich, komplexe Was-wäre-wenn-Szenarien zu modellieren, Störungen zu simulieren und Reaktionen zu planen, bevor Probleme die Produktion erreichen. So werden Optimierung, Widerstandsfähigkeit und Wertschöpfung direkt in das Management der Lieferketten integriert.
- KI-gestützte Nachhaltigkeit:
Zu den typischen Produktionskriterien wie Kosten und Qualität tritt die Nachhaltigkeit als gleichwertiger Faktor. Dementsprechend streng müssen die Auswirkungen auf die Umwelt in Echtzeit überwacht, gemeldet und optimiert werden. Die Vorschriften zur Offenlegung von Emissionen und zur Energietransparenz erfordern jederzeit KI-gestützte Einblicke in Energieverbrauch, Emissionen und Abfall.
- Humanoide Roboter und KI im Teamwork:
Knappe Arbeitskraftressourcen sind der wohl größte Bremsklotz für Produktivitätssteigerungen. Daher ist der nächste Sprung in der industriellen Produktivität nur mit einem grundlegend neuen Betriebsmodell möglich, bei dem Menschen, humanoide Roboter und KI-fähige Systeme zusammenarbeiten. Das betrifft die passende Technologie ebenso wie die sinnvolle Arbeitsteilung und die Sicherheitsprotokolle.
»2026 wird für die Produktionsbranche von zwei Leitlinien geprägt sein. Unternehmen müssen ein immenses Innovations- und Transformationstempo bei gleichzeitig volatilen Rahmenbedingungen vorlegen«, erklärt Sören Michl, Vice President AI Adoption bei IFS. »Dynamisches und diszipliniertes Handeln mit klarem Fokus des KI-Einsatzes auf die wertschöpfenden Prozesse wird dabei zum Rückgrat des Erfolgs.«
[1] https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/from-pilots-to-performance-how-coos-can-scale-ai-in-manufacturing
1808 Artikel zu „Fertigung KI“
News | Trends 2026 | Business | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Services | Whitepaper
Fertigungsindustrie: KI wird 2026 der Haupttreiber für Margengewinne sein
74 % der Führungskräfte bei Herstellern gehen davon aus, dass KI-Agenten bis 2028 einen erheblichen Teil der routinemäßigen Produktionsentscheidungen treffen werden. 89 % erwarten eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI in der Produktion, wenn die KI-Einführung zunimmt. Auf der ganzen Welt setzen Industrieunternehmen verstärkt auf intelligent gesteuerte und autonomere Fertigungsprozesse. Das ist das…
News | Trends 2025 | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Zunehmende Cyberrisiken in der Fertigung: 61 Prozent der Cybersicherheitsexperten planen Einführung von KI
Laut des Berichts zum Stand der intelligenten Fertigung zählt Cybersicherheit mittlerweile nach der Wirtschaftslage zu den größten externen Bedenken. Rockwell Automation hat die Ergebnisse des zehnten Jahresberichts zum Stand der intelligenten Fertigung bekannt gegeben. Der Bericht basiert auf Erkenntnissen von über 1500 Führungskräften in der Fertigung aus 17 der wichtigsten Industrieländer und zeigt: Cybersicherheit…
News | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Ausgabe 3-4-2025
Daten und KI für reibungslose Flugabfertigung – Aus Daten abgeleitetes Wissen ist Gold wert
Die Fraport AG nutzt die Databricks Data Intelligence Plattform um die Abläufe für die Passagiere zu optimieren und dem Fachkräftemangel entgegenzutreten.
News | Trends 2024 | Digitalisierung | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Services | Strategien | Whitepaper
Intelligente Fertigung: Deutsche Unternehmen setzen zunehmend auf KI
Der Report »State of Smart Manufacturing« von Rockwell Automation liefert wertvolle Einblicke in Trends, Herausforderungen und Pläne für Hersteller. Hierfür wurden mehr als 1.500 Unternehmen der Fertigungsindustrie aus 17 Ländern befragt, darunter Deutschland, das Vereinigte Königreich (UK), Frankreich, Italien und Spanien. Knapp über 100 der teilnehmenden Firmen kommen aus Deutschland (101). Unter den vielen…
News | Trends 2024 | Künstliche Intelligenz
KI-Trends 2024: Hardwaremonopol, Fertigungsindustrie und Regulierung
Gainfarm-CTO und KI-Experte Christian Behrens über die Trends 2024 im Bereich Künstlicher Intelligenz. Künstliche Intelligenz (KI) war das große Thema in der Tech-Community im Jahr 2023 – und auch 2024 wird KI für reichlich Gesprächsstoff sorgen. »Neue Technologien, Fortschritte und Anwendungsmöglichkeiten werden künstliche Intelligenz immer stärker zu einem wesentlichen Bestandteil der Gesellschaft machen«, sagt…
News | Trends 2026 | Business Process Management | Trends Kommunikation | Trends Geschäftsprozesse | Trends Services | IT-Security | Services
Das KI-Paradox in der Softwareentwicklung
Künstliche Intelligenz revolutioniert die Softwareentwicklung und beschleunigt die Code-Erstellung, bringt jedoch neue Herausforderungen bei Qualität, Sicherheit und Compliance mit sich. Das sogenannte KI-Paradox zwingt Unternehmen dazu, ihre operativen Frameworks zu überdenken und intelligente Orchestrierungslösungen zu etablieren. Die Studie zeigt, dass menschliche Kontrolle und Expertise trotz flächendeckendem KI-Einsatz weiterhin unverzichtbar bleiben. GitLab hat seinen aktuellen…
News | Trends 2026 | Business | Business Process Management | Trends Wirtschaft | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | New Work | Strategien
KI-Trends – Kooperation von Menschen und intelligenten Maschinen
KI wird sich im laufenden Jahr weg von beeindruckenden Demo-Anwendungen und hin zu einem verantwortungsbewussten, energieeffizienten Betriebsmodell entwickeln, in dem Menschen und intelligente Maschinen Workflows, Daten, Sicherheit und Vertrauen in großem Maßstab verändern werden. Die Experten von Pure Storage sind zuversichtlich: 2026 wird KI nicht mehr nur eine beeindruckende Demo-Anwendung sein, sondern ein neues…
News | Trends 2026 | Trends Kommunikation | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz
Kritisches Denken wird zur rollenübergreifenden Schlüsselfähigkeit im Umgang mit KI
Der »Job Skills Report 2026« von Coursera deutet eine Verschiebung der menschlichen Rolle in KI-gestützten Arbeitsprozessen an: weg von ausführenden Tätigkeiten, hin zur kritischen Ergebnisbewertung [1]. »Kritisches Denken« weist das zweitschnellste Wachstum unter Lernenden aus Unternehmen weltweit auf; zugleich liegt »KI-Agenten« auf Platz drei der am schnellsten wachsenden GenAI-Skills. Der Report analysiert die aktuell gefragtesten Fähigkeiten und…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps
Sicherer Umgang mit persönlichen KI‑Agenten
Gefahren, Risiken und konkrete Schutzmaßnahmen von persönlichen KI-Assistenten Persönliche KI‑Agenten entwickeln sich rasant – schneller als Vertrauen, Regulierung und Nutzerbewusstsein. Behörden, Sicherheitsforscher und IT‑Experten warnen deshalb vor realen Risiken, die über klassische IT‑Sicherheitsprobleme hinausgehen. Zentrale Gefahren Datenmissbrauch & Privatsphäre KI‑Agenten verarbeiten oft hochsensible Informationen (E‑Mails, Kalender, Dokumente, Passwörter). Cloud‑basierte Agenten können Daten weiterverarbeiten, speichern oder…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz
Agentische KI skaliert schneller als Vertrauen, Verantwortung und Verbraucherbewusstsein
Da autonome KI-Agenten in den Handel eintreten, warnt ein Cybersicherheitsexperte die Verbraucher. Laut Miguel Fornes, Information Security Manager bei Surfshark, tritt die beispiellose Beschleunigung der agentischen KI nun in eine neue und potenziell riskante Phase ein: den agentischen Handel, oft als »agentisches Shopping› vermarktet. »Wir erleben den größten technologischen Krieg, den die Menschheit je gesehen…
News | Business Process Management | Trends 2030 | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Strategien
Humanoide Roboter und autonome Fabriken: Wie zwei Megatrends die industrielle Fertigung bis 2030 neu definieren
Humanoide Roboter betreten die Werkshallen, vollautonome Fabriken organisieren sich selbst. Was aktuell noch Zukunftsmusik ist, könnte die Industrie in den kommenden Jahren ziemlich durcheinanderwirbeln. Wie könnte die Fertigung im Jahr 2030 aussehen? Moderne Produktionssysteme, die eigenständig handeln und aus ihren Erfahrungen lernen, werden immer mehr zum Standard. Das geht sogar so weit, dass der…
News | Trends 2026 | Trends Security | IT-Security | Kommentar
Ausblick 2026: Agentic AI und KI-basierte Angriffe prägen Cyberresilienz-Strategien
Mit Blick auf das Jahr 2026 werden Innovationen wie Agentic AI und immer mehr KI-basierte Angriffe Cyberresilienz, Governance und Identitätssicherheit in den Mittelpunkt von Sicherheitsstrategien rücken. Wie können Unternehmen das Spannungsfeld zwischen Innovationsdruck, neuen Bedrohungen und Widerstandsfähigkeit meistern? Wiederherstellung und Resilienz: So lässt sich die Herausforderung durch KI-gesteuerte Angriffe bewältigen Künstliche Intelligenz (KI) beschleunigt…
News | Trends 2026 | Trends Infrastruktur | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum
Quantencomputer, KI-Agenten und neue Rechenzentren: Die IT-Welt steht 2026 Kopf
Das neue Jahr eröffnet Unternehmen viele neue Chancen – angetrieben durch Technologien, die die IT-Landschaft grundlegend verändern werden. Fortschritte in Quantencomputing, agentenbasierter KI und Rechenzentrumsarchitektur ebnen den Weg für mehr Effizienz, Intelligenz und Skalierbarkeit. Ein Spezialist für Out-of-Band-Managementlösungen zum Schutz kritischer Infrastrukturen beleuchtet die Trends für 2026 und zeigt auf, welche Schritte IT-Teams ergreifen können,…
News | Business | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps | Whitepaper
Die Gefahren von KI-Agenten und wie Unternehmen ihnen begegnen können
Mit dem rasanten Aufstieg agentischer KI-Systeme – also KI-Agenten, die eigenständig Aufgaben ausführen, Entscheidungen treffen und ohne menschliches Eingreifen agieren – entsteht eine neue Klasse operativer und sicherheitsrelevanter Risiken. Unternehmen profitieren zwar von Effizienzsteigerungen, stehen aber zugleich vor Herausforderungen, die klassische IT-Sicherheitskonzepte nicht mehr abdecken. Neue Risikoklasse: Was macht KI-Agenten so gefährlich? Agentische KI…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Tipps
Eine neue Klasse operativer und sicherheitsrelevanter Risiken: KI-Agenten
OWASP hat erstmals die Top 10 for Agentic Applications veröffentlicht. Der Bericht macht deutlich, welche erheblichen geschäftlichen Risiken von agentischer KI ausgehen können – insbesondere, weil diese Systeme eigenständig Entscheidungen treffen und ohne menschliches Eingreifen handeln [1]. Dazu ein Kommentar von Keren Katz, Co-Lead, OWASP Agentic AI Project; Senior Group Manager of AI Security,…
News | Cloud Computing | Trends 2025 | Trends Security | Trends Cloud Computing | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
State of Cloud Security Report 2025: Cloud-Angriffsfläche wächst schnell durch KI
99 Prozent der Unternehmen von KI-Angriffen betroffen – Sicherheitsteams können mit unsicherem Code nicht Schritt halten. Nur eine agentenzentrierte Plattform die Code, Cloud und SOC umfasst, kann Abhilfe schaffen. Die Verwendung von KI im Unternehmensalltag nimmt immer rasanter zu und führt zu einem beispiellosen Anstieg der Cloud-Sicherheitsrisiken. Um Unternehmen beim Kampf gegen diese eskalierenden…
News | Trends 2026 | Digitale Transformation | Trends Infrastruktur | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Strategien
KI-Einführung, nachhaltige Transformationen und die Weiterentwicklung der Belegschaft
Trotz ambitionierter Ziele geben 51 Prozent der Unternehmen an, dass Kompetenzlücken der Hauptgrund für das Scheitern oder die unterdurchschnittliche Performance von KI- und Technologieinitiativen sind. Die Untersuchung von GlobalLogic und HFS Research basiert auf einer Befragung von 100 C-Level- und Senior Executives aus Industriekonzernen mit mehr als 1 Mrd. US-Dollar Umsatz aus den Bereichen…
News | Trends 2026 | Cloud Computing | Effizienz | Trends Infrastruktur | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Infografiken | Rechenzentrum
Storage-Limitierungen bremsen Unternehmen beim Einsatz von KI aus
Für fast alle deutschen IT- und Business-Entscheider ist klar, dass das Training und der Betrieb von KI im eigenen Rechenzentrum viele Vorteile bringt. Zugleich müssen sie aber mehrheitlich einräumen, dass ihre bestehenden Storage-Landschaften dafür ungeeignet sind. Das geht aus der aktuellen »IT Strategy Pulse«-Umfrage von Dell Technologies hervor. Im Rahmen der Umfrage wurden im…
News | Trends 2026 | Business | Business Process Management | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Strategien
2026: Die KI-Revolution geht weiter und wird noch schneller
Im Jahr 2026 wird die KI-Revolution weiter beschleunigen und Unternehmen sowie ganze Branchen grundlegend verändern, wobei resiliente und flexible Infrastrukturen entscheidend für den Erfolg sind. Governance-Frameworks werden immer wichtiger, um Stabilität und Kontrolle im KI-Ökosystem zu gewährleisten, während Datenmanagement als zentrales Rückgrat für Innovationen dient. Agentenbasierte KI-Systeme übernehmen zunehmend operative Aufgaben, optimieren Prozesse in Echtzeit…
News | Trends 2026 | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Trends Services | Künstliche Intelligenz
Ausblick 2026: KI schließt Lücke zwischen Intelligenz und Kontext
Für die meisten von uns folgt die Technologie, die wir bei der Arbeit nutzen, einem vertrauten Rhythmus. Das Internet hat den Zugang zu unbegrenzten Informationen eröffnet, mobile Geräte haben uns von unseren Schreibtischen befreit und Cloud-Software hat es jedem Team ermöglicht, sein eigenes Ökosystem aus spezialisierten Tools aufzubauen. Diese Veränderungen haben Geschwindigkeit und Flexibilität gebracht,…