Humanoide Roboter und autonome Fabriken: Wie zwei Megatrends die industrielle Fertigung bis 2030 neu definieren

Humanoide Roboter betreten die Werkshallen, vollautonome Fabriken organisieren sich selbst. Was aktuell noch Zukunftsmusik ist, könnte die Industrie in den kommenden Jahren ziemlich durcheinanderwirbeln. Wie könnte die Fertigung im Jahr 2030 aussehen?
Moderne Produktionssysteme, die eigenständig handeln und aus ihren Erfahrungen lernen, werden immer mehr zum Standard. Das geht sogar so weit, dass der Mensch auf dem Shopfloor künftig nicht mehr notwendig sein wird – zumindest wenn es nach den Strategen geht. Fest steht jedoch, dass sich Rollen und Verantwortlichkeiten verschieben werden. NTT DATA stellt die zwei großen Trends in der Fertigung vor, hinterfragt ihr Potenzial und beantwortet die wichtigsten Fragen.
Trend 1: Humanoide Roboter.
Diese Maschinen, die dem menschlichen Körper in Form und Bewegung nachempfunden sind, stehen für eine neue Entwicklungsstufe der Automation: Sie führen nicht nur einzelne, vorab definierte Abläufe aus, sondern treffen selbstständig Entscheidungen und passen sich an wechselnde Situationen an. Damit unterscheiden sie sich grundlegend von klassischen Industrierobotern, die nach wie vor stark auf manuell programmierte Routinen angewiesen sind und nur in streng kontrollierten Umgebungen zuverlässig funktionieren.
Welche Technologie steckt dahinter?
Möglich wird dieser Paradigmenwechsel durch den rasanten Fortschritt multimodaler KI-Modelle, die Sehen, Hören, Sprache und Motorik vereinen. Diese Modelle können Objekte erkennen, verbale Anweisungen verstehen, komplexe Sequenzen planen und sie in präzise Teilaufgaben zerlegen. Zugleich verändert sich die Art und Weise, wie Roboter ihre Fähigkeiten erwerben. Anstelle des ausschließlichen Lernens in realen Testumgebungen bildet heute ein dreistufiges Entwicklungsmodell das Fundament. Zunächst analysieren große KI-Modelle riesige Mengen realer und synthetischer Bewegungs- und Sensordaten. Aus diesen Daten werden Grundregeln für Greifen, Balancieren oder Navigieren abgeleitet. Anschließend verfeinern die Systeme diese Fertigkeiten in digitalen Zwillingen, die so präzise physikalische Simulationen liefern, dass selbst komplexe Szenen wie Treppensteigen, der Umgang mit variierenden Gewichten oder das Reagieren auf unvorhergesehene Ereignisse realitätsnah trainiert werden können. Die Ergebnisse werden schließlich auf Bordcomputer mit ausreichender Rechenleistung übertragen, um Wahrnehmung, Planung und Motorik in Echtzeit miteinander zu verknüpfen. Die derzeitigen humanoiden Roboter sind in ihren Einsatzmöglichkeiten allerdings eingeschränkt. Sie können einfache Tätigkeiten wie Greifen, Sortieren oder Materialbewegungen übernehmen. Komplexe Montagearbeiten, feinmotorische Tätigkeiten oder hochdynamische Interaktionen mit Menschen sind nach wie vor technologisch herausfordernd und setzen weitere Fortschritte in den Bereichen Sensorik, Safety-Mechanismen und Echtzeitplanung voraus.
Für wen sind sie interessant?
Humanoide Roboter rücken dort in den Fokus, wo Personalengpässe, ein hoher Anteil manueller Arbeitsschritte oder ergonomisch anspruchsvolle Tätigkeiten einen effizienten Betrieb behindern. Der demografische Druck wirkt dabei wie ein Verstärker: In nahezu allen Branchen steigt der Bedarf an Systemen, die Aufgaben übernehmen, die bislang ausschließlich Menschen vorbehalten waren. Entsprechend breit ist das Spektrum potenzieller Nutzer. In der industriellen Fertigung wächst das Interesse vor allem dort, wo hohe Varianz, enge räumliche Verhältnisse oder kontinuierliche Materialbewegungen dominieren. Projekte in der Automobilproduktion zeigen, dass humanoide Systeme Tätigkeiten aus dem Logistik- und Materialflussumfeld nahezu eigenständig übernehmen können. Was gerne vergessen wird: Diese Roboter können zwar Aufgaben erledigen, die bisher nur von geschulten Fachkräften ausgeführt werden konnten. Trotzdem ist ihr menschlicher Körperbau nicht für alle industriellen Anwendungen die richtige Lösung. Gemäß dem »Form follows Function«-Prinzip sind an vielen Stellen der Fertigungsstraße oftmals spezialisierte Systeme oder alternative Automatisierungskonzepte die bessere Wahl.
Wie gehen Unternehmen am besten vor?
Zunächst sollten Fertiger analysieren, welche Prozesse sich realistisch automatisieren lassen und welche aufgrund hoher Feinmotorik oder enger Toleranzen weiterhin menschliche Expertise benötigen. Auf dieser Grundlage sollten Pilotprojekte mit klar definierten Erfolgskriterien ausgewählt werden. Parallel dazu ist es entscheidend, die Datenbasis zu harmonisieren. Das reicht von den Bewegungs- und Qualitätsdaten über die Anlagenzustände bis zu Echtzeitinformationen aus dem Materialfluss. Viele Produktionslinien arbeiten mit heterogenen Datenformaten, was Fehlentscheidungen oder ineffiziente Bewegungsabläufe begünstigt. Ebenso wichtig ist eine robuste IT/OT-Security. Da humanoide Roboter im physischen Raum agieren, sind sichere Kommunikationswege, segmentierte Netzwerke, klare Freigabemechanismen und transparente Audit-Logs unverzichtbar. Vor dem Hintergrund, dass der Markt aktuell wenig standardisiert ist, empfiehlt sich darüber hinaus eine modulare Architektur auf Basis offener Protokolle und austauschbarer KI-Module, um Abhängigkeiten zu vermeiden. Zu guter Letzt ist ein KPI-basiertes Vorgehen etwa zu Taktzeit, Verfügbarkeit oder Fehlerraten inklusive einer kritischen Bewertung der Wirtschaftlichkeit zielführend, damit Pilotprojekte nicht an überzogenen Erwartungen scheitern.
Trend 2: Autonome Fabriken.
Hinter der Vision einer vollkommen autonomen Fabrik, die häufig als »Dark Factory« bezeichnet wird, steht ein radikaler Paradigmenwechsel in der industriellen Produktion. Eine solche Anlage benötigt theoretisch kein Licht mehr, weil sie ohne menschliche Anwesenheit auskommt. In der Praxis trifft das zwar nicht vollständig zu, da optische Sensoren und Kameras weiterhin auf Beleuchtung angewiesen sind, doch es beschreibt treffend das Zielbild: eine Produktionsumgebung, in der Maschinen sämtliche Prozesse übernehmen, koordinieren und in Echtzeit optimieren. Der Kernbegriff ist dabei Autonomie und nicht Automatisierung. Während in Industrie-4.0-Fabriken nur Teilprozesse automatisiert werden und Mitarbeitende weiterhin als Entscheider und Problemlöser notwendig sind, verlagert die autonome Produktion diese Rollen schrittweise an intelligente Systeme.
Welche Technologie steckt dahinter?
Autonome Fabriken setzen sich aus mehreren eng miteinander verzahnten Schichten zusammen. Das Internet der Dinge (IoT) agiert dabei wie ein Nervensystem, das Maschinen, Werkstücke, Transportmittel und Qualitätssensoren permanent miteinander verbindet. Tausende Signale fließen dabei ohne Unterbrechung in zentrale Systeme. Dort übernimmt die KI gewissermaßen die Rolle des Gehirns: Sie erkennt Muster, prognostiziert Störungen, passt Produktionspläne bei Materialengpässen an und steuert ganze Prozessketten dynamisch. Dieser Ansatz wird in Asien inzwischen großflächig umgesetzt, insbesondere über sogenannte Autonomous Production Twins. Dabei handelt es sich um digitale Zwillinge der Fabrik, die nicht nur simulieren, sondern auch Entscheidungen treffen, beispielsweise wenn Lieferungen verspätet eintreffen, Maschinen ausfallen oder Aufträge kurzfristig priorisiert werden müssen. Das Ergebnis sind eine deutlich höhere Produktivität, eine geringere Fehlerquote und reduzierte Betriebskosten. Allerdings funktioniert das nicht ohne eine tiefgreifende infrastrukturelle Transformation: Eine Dark Factory ist kein Upgrade einer bestehenden Industrie-4.0-Fertigungsstraße, sondern ein System, das durchgehend auf digitale Entscheidungslogik ausgelegt sein muss. Komplexe Anlagen mit jahrelanger Historie oder proprietären Steuerungen erfordern einen extrem hohen Integrationsaufwand, bevor autonomes Verhalten überhaupt zuverlässig möglich ist.
Für wen ist das interessant?
Autonome Fabrikkonzepte sind schon lange nicht mehr nur für Automobilhersteller relevant. Sie gewinnen vielmehr in allen Industriezweigen an Bedeutung, in denen wiederkehrende Prozesse, hohe Qualitätsanforderungen und schwankende Marktbedingungen aufeinandertreffen. Das ist beispielsweise im Maschinen- und Anlagenbau der Fall. Gerade für global agierende Unternehmen mit einer hohen Variantenvielfalt wird die autonome Fabrik deshalb zu einem strategischen Instrument, um Lieferfähigkeit, Marge und Wettbewerbsposition nachhaltig zu sichern.
Wie gehen Unternehmen am besten vor?
Der Weg zur autonomen Produktion ist kein »Big Bang«, sondern ein mehrjähriger Transformationsprozess, in dem Architektur, Datenflüsse, Prozesse und Governance neu definiert werden. Erfolgsentscheidend ist ein methodisches Vorgehen, das technologische Reife, Integrationsaufwand und wirtschaftliche Effekte realistisch bewertet. Wie bei den humanoiden Robotern auch sind hochgradig verlässliche und zeitkritisch verfügbare Daten über Maschinenzustände, Materialfluss, Qualität, Energieverbrauch und logistische Bewegungen die erste Voraussetzung. Das umfasst einheitliche Datenmodelle über Maschinen, Anlagen und ERP/MES-Systeme, Edge-Architekturen mit einer Latenz unter zehn Millisekunden bei kritischen Prozessen sowie eindeutige Identitäten für Werkstücke und Transporteinheiten. In puncto Sicherheit müssen die Unternehmen ihre OT-Netzwerke segmentieren und Zero-Trust-Prinzipien implementieren, sichere APIs zwischen Maschinen, MES, digitalen Zwillingen und KI-Plattformen einführen, ein Monitoring für OT-Protokolle etablieren sowie Governance-Regeln definieren. Diese legen fest, wann die KI autonom handeln darf und wann menschliche Freigaben erforderlich sind. Eines der größten Risiken ist die Fragmentierung der Fabrik-IT. Um einen Vendor Lock-in zu vermeiden, sollten die Unternehmen auf offene Kommunikationsstandards (OPC UA, MQTT), interoperable Digital-Twin-Modelle, containerisierte KI-Workloads und eine modulare Steuerungstechnik setzen. Nur so sind ein Anbieterwechsel, neue Funktionen oder Skalierungsschritte später einfach realisierbar. Kurzum: Autonome Fabriken lassen sich nicht auf Knopfdruck realisieren. Selbst in hochdigitalisierten Produktionsumgebungen werden Mischformen aus automatisierten, teilautonomen und menschlich gesteuerten Prozessen vorerst die Norm bleiben.
»Humanoide Roboter und autonome Fabriken sind heute eher noch eine Vision mit ersten Pilotprojekten als flächendeckende Realität. Die industrielle Wertschöpfung wird sich jedoch spürbar wandeln, wenn diese Roboter zum Bindeglied zwischen Mensch und Maschine werden und Fabriken ganze Produktionssysteme eigenständig steuern. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Overall Equipment Effectiveness steigt ebenso wie Qualität und Flexibilität. Dadurch werden komplett neue Geschäftsmodelle möglich. Die Risiken sollten Fertiger jedoch nicht unterschätzen. Technische Hürden, mangelnde Standardisierung und fehlende Governance können zu Fehlinvestitionen, Ausfällen und Enttäuschungen beim ROI führen«, sagt Jochen Gemeinhardt, Head of Production & Supply Chain bei NTT DATA DACH. »Entscheidend ist deshalb ein pragmatisches Vorgehen: datengetriebene Pilotprojekte, robuste IT/OT-Integration, transparente Sicherheits- und Entscheidungsregeln sowie eine modulare Architektur, die technologische Abhängigkeiten reduziert und schrittweise skaliert. Unternehmen, die heute investieren, sichern sich Wettbewerbsvorteile in einer Fertigungslandschaft, die sich in den kommenden Jahren fundamental verändern wird.«
217 Artikel zu „Autonome Fabrik“
News | Business Process Management | Trends 2030 | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Strategien
Humanoide Roboter und autonome Fabriken: Wie zwei Megatrends die industrielle Fertigung bis 2030 neu definieren
Humanoide Roboter betreten die Werkshallen, vollautonome Fabriken organisieren sich selbst. Was aktuell noch Zukunftsmusik ist, könnte die Industrie in den kommenden Jahren ziemlich durcheinanderwirbeln. Wie könnte die Fertigung im Jahr 2030 aussehen? Moderne Produktionssysteme, die eigenständig handeln und aus ihren Erfahrungen lernen, werden immer mehr zum Standard. Das geht sogar so weit, dass der…
News | Trends 2026 | Trends Security | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | Infrastruktur | IT-Security
Fertigung 2026: Sicherheit für die Fabrik von Morgen
Im Jahr 2026 verschärfen sich weltweit die regulatorischen Anforderungen an den Umgang mit Daten, insbesondere durch neue Datenschutzrahmen und KI-spezifische Vorgaben, was Unternehmen zu einer proaktiven, automatisierten und unternehmensweiten Daten-Governance zwingt. Die Governance von künstlicher Intelligenz rückt in den Fokus, wobei Transparenz, Nachvollziehbarkeit und ethische Kontrolle von Modellen sowie der Schutz generativer KI immer wichtiger…
News | Business | Trends 2030 | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Strategien
Die wichtigsten neuen Technologien zur Unterstützung autonomer Unternehmen
Gartner hat den »Hype Cycle für neue Technologien 2025« veröffentlicht [1]. Viele der diesjährigen herausragenden technologischen Innovationen unterstützen die neue Ära des autonomen Wirtschaftens – darunter Maschinenkunden, KI-Agenten, Entscheidungsintelligenz sowie programmierbares Geld. Die Gartner Hype Cycles zeigen in grafischer Form, wie weit Technologien und Anwendungen in ihrer Reife und Akzeptanz fortgeschritten sind und welche…
News | Digitalisierung | Effizienz | Lösungen | Services
Simulationen verbessern die Entwicklung von autonomen Fahrzeugen
Einem Auto das autonome Fahren beizubringen, ist ein aufwendiger Prozess, der umfangreiche Tests erfordert. Bislang mussten die Fahrzeuge mehrere Millionen Kilometer auf echten Straßen zurücklegen, doch inzwischen lassen sich viele Tests in virtuellen Umgebungen durchführen. HTEC, ein globaler Entwickler kundenspezifischer Hardware- und Softwarelösungen, nennt die wichtigsten Vorteile von Simulationen bei der Entwicklung autonomer Fahrzeuge. Ein…
News | Digitale Transformation | Infrastruktur | Kommunikation | Lösungen
Denkfabrik und Entwicklungsschmiede für das »Auto von morgen«
Navigator, Sprachassistent, Lebensretter. Das smarte Auto von morgen kann vieles heute schon. Was es in der Zukunft leisten soll, lernt es auf MARK 51°7 – bei Volkswagen Infotainment. Schon heute sind alle ab 2019 vom Band gelaufenen Fahrzeuge aus dem Konzern weltweit mit der innovativen Technik aus Bochum unterwegs: der Online Connectivity Unit. Dazu gehören…
News | Digitalisierung | ERP | Industrie 4.0
ERP der Zukunft für die Fabrik der Zukunft – Asseco Solutions auf der Intertool 2024
Nach wie vor sind es die großen Ziele der Industrie – die Digitalisierung und die Automatisierung der Werkshalle –, die die Verantwortlichen in der Branche umtreiben. Dass sie den Schlüssel zu einer zukunfts- und wettbewerbsfähigen Produktion darstellen, daran bestehen kaum Zweifel. Doch wie lassen sie sich ganz konkret in der Praxis realisieren? Diese Frage steht…
News | Business Process Management | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Trends Infrastruktur | Trends Services | Infrastruktur | Trends 2018 | Services
Trend Watch 2019 beleuchtet aktuelle Trends wie das Internet der Dinge, 5G und autonomes Fahren
Der diesjährige Bericht gibt Einblicke in die Megatrends von heute sowie die damit verbundenen Herausforderungen für die Mess- und Prüfbranche. National Instruments trägt mit seiner softwaredefinierten Plattform zu einer schnelleren Entwicklung leistungsstarker automatisierter Mess- und automatisierter Prüfsysteme bei. Das Unternehmen stellte Ende Oktober 2018 die aktuelle Ausgabe seines jährlich erscheinenden Technologieberichts vor, den NI Trend…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Trends 2017 | Trends 2022
Cybercrime größte Gefahr für autonomes Fahren
Ein Blick in eine Zukunft zwischen Drohnen und der 25-Stunden-Woche. Die Technologie- und Innovationsberatungsgesellschaft Invensity hat konkrete Szenarien entworfen, wie die Welt in den Jahren 2023 und 2030 aussehen könnte. Geschäftsführer Frank Lichtenberg beschreibt die Hintergründe des Gedankenspiels: »Mit unseren Szenarien wollten wir bewusst keine Studie erstellen oder fantasieren, sondern auf reale Themen bezogen aufzeigen,…
News | Trends 2026 | Trends Infrastruktur | Trends Mobile | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | New Work
Top 5 Robotik-Trends 2026 weltweit
Der Marktwert installierter Industrie-Roboter hat mit 16,7 Mrd. US$ weltweit einen neuen Höchststand erreicht. Die Nachfrage wird durch technologische Innovationen, neue Marktentwicklungen und die Erschließung neuer Geschäftsfelder weiter angetrieben. Die International Federation of Robotics berichtet über die wichtigsten Trends, die die Robotik und Automation im Jahr 2026 prägen werden: 1 – KI und Autonomie…
News | Trends 2026 | Trends Security | IT-Security | Kommentar
Ausblick 2026: Agentic AI und KI-basierte Angriffe prägen Cyberresilienz-Strategien
Mit Blick auf das Jahr 2026 werden Innovationen wie Agentic AI und immer mehr KI-basierte Angriffe Cyberresilienz, Governance und Identitätssicherheit in den Mittelpunkt von Sicherheitsstrategien rücken. Wie können Unternehmen das Spannungsfeld zwischen Innovationsdruck, neuen Bedrohungen und Widerstandsfähigkeit meistern? Wiederherstellung und Resilienz: So lässt sich die Herausforderung durch KI-gesteuerte Angriffe bewältigen Künstliche Intelligenz (KI) beschleunigt…
News | Effizienz | Kommunikation | Services | Whitepaper
Produktivität und ROI in hybriden Arbeitswelten maximieren
Deutschlands Wirtschaft steht vor einer großen Herausforderung: Immer mehr erfahrene Fachkräfte gehen in den Ruhestand, das wertvolle Know-how der älteren Generationen droht verloren zu gehen. Gleichzeitig erwarten 64 Prozent der Unternehmen starke Disruptionen durch technologische Fortschritte. Ein Viertel der Unternehmen sieht sich gezwungen, seine Strategie grundlegend zu überdenken. Eine neue globale Studie von IDC…
News | Trends 2026 | Business | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Services | Whitepaper
Fertigungsindustrie: KI wird 2026 der Haupttreiber für Margengewinne sein
74 % der Führungskräfte bei Herstellern gehen davon aus, dass KI-Agenten bis 2028 einen erheblichen Teil der routinemäßigen Produktionsentscheidungen treffen werden. 89 % erwarten eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI in der Produktion, wenn die KI-Einführung zunimmt. Auf der ganzen Welt setzen Industrieunternehmen verstärkt auf intelligent gesteuerte und autonomere Fertigungsprozesse. Das ist das…
News | Trends 2026 | Trends Infrastruktur | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum
Quantencomputer, KI-Agenten und neue Rechenzentren: Die IT-Welt steht 2026 Kopf
Das neue Jahr eröffnet Unternehmen viele neue Chancen – angetrieben durch Technologien, die die IT-Landschaft grundlegend verändern werden. Fortschritte in Quantencomputing, agentenbasierter KI und Rechenzentrumsarchitektur ebnen den Weg für mehr Effizienz, Intelligenz und Skalierbarkeit. Ein Spezialist für Out-of-Band-Managementlösungen zum Schutz kritischer Infrastrukturen beleuchtet die Trends für 2026 und zeigt auf, welche Schritte IT-Teams ergreifen können,…
News | Business | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps | Whitepaper
Die Gefahren von KI-Agenten und wie Unternehmen ihnen begegnen können
Mit dem rasanten Aufstieg agentischer KI-Systeme – also KI-Agenten, die eigenständig Aufgaben ausführen, Entscheidungen treffen und ohne menschliches Eingreifen agieren – entsteht eine neue Klasse operativer und sicherheitsrelevanter Risiken. Unternehmen profitieren zwar von Effizienzsteigerungen, stehen aber zugleich vor Herausforderungen, die klassische IT-Sicherheitskonzepte nicht mehr abdecken. Neue Risikoklasse: Was macht KI-Agenten so gefährlich? Agentische KI…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Tipps
Eine neue Klasse operativer und sicherheitsrelevanter Risiken: KI-Agenten
OWASP hat erstmals die Top 10 for Agentic Applications veröffentlicht. Der Bericht macht deutlich, welche erheblichen geschäftlichen Risiken von agentischer KI ausgehen können – insbesondere, weil diese Systeme eigenständig Entscheidungen treffen und ohne menschliches Eingreifen handeln [1]. Dazu ein Kommentar von Keren Katz, Co-Lead, OWASP Agentic AI Project; Senior Group Manager of AI Security,…
News | Trends 2026 | Business | Business Process Management | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Strategien
2026: Die KI-Revolution geht weiter und wird noch schneller
Im Jahr 2026 wird die KI-Revolution weiter beschleunigen und Unternehmen sowie ganze Branchen grundlegend verändern, wobei resiliente und flexible Infrastrukturen entscheidend für den Erfolg sind. Governance-Frameworks werden immer wichtiger, um Stabilität und Kontrolle im KI-Ökosystem zu gewährleisten, während Datenmanagement als zentrales Rückgrat für Innovationen dient. Agentenbasierte KI-Systeme übernehmen zunehmend operative Aufgaben, optimieren Prozesse in Echtzeit…
News | Trends 2026 | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Trends Services | Künstliche Intelligenz
Ausblick 2026: KI schließt Lücke zwischen Intelligenz und Kontext
Für die meisten von uns folgt die Technologie, die wir bei der Arbeit nutzen, einem vertrauten Rhythmus. Das Internet hat den Zugang zu unbegrenzten Informationen eröffnet, mobile Geräte haben uns von unseren Schreibtischen befreit und Cloud-Software hat es jedem Team ermöglicht, sein eigenes Ökosystem aus spezialisierten Tools aufzubauen. Diese Veränderungen haben Geschwindigkeit und Flexibilität gebracht,…
News | Digitalisierung | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Lösungen
Werkbank 4.0: Sechs smarte Einsatzszenarien für GenAI und Co.
Generative KI, Agentic AI und Physical AI bringen frischen Wind in die Industrie. Während klassische KI längst für Predictive Maintenance und Qualitätskontrolle eingesetzt wird, eröffnen diese Technologien ganz neue Möglichkeiten entlang des gesamten Fertigungsprozesses – von der Konstruktion über den laufenden Betrieb bis hin zur Mensch-Roboter-Interaktion. Die Fertigung erlebt gerade einen tiefgreifenden Wandel. Maschinen,…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft
Blockbuster: Welche Filme waren im Kino am erfolgreichsten?
»Avatar – Aufbruch nach Pandora« ist immer noch der erfolgreichste Film aller Zeiten. Der 2009 erschienene Film über die außerirdischen Naavi, die sich gegen die Ausbeutung ihres Planeten durch die Menschen wehren, spielte weltweit an den Kinokassen fast drei Milliarden US-Dollar ein (nicht inflationsbereinigt). Ähnlich erfolgreich war bislang nur »Avengers: Endgame«. Nicht ganz so erfolgreich,…
News | Trends 2026 | Trends Security | IT-Security
Cybersicherheitstrends 2026: Welche Angriffe ohne Malware zunehmen
Da Malware-freie Angriffe mittlerweile den Großteil der kriminellen Aktivitäten ausmachen, steht außer Frage, dass die Trends in der gesamten Landschaft dazu geführt haben, dass sich diese Bedrohungen ausbreiten konnten. Für 2026 erwartet Zero Networks eine weitere Zunahme der Angriffe ohne Malware. Dazu gehören insbesondere: Maschinenidentitäten schaffen Sicherheitslücken Maschinenidentitäten wie Dienstkonten, die bekanntermaßen überprivilegiert und…
142 Artikel zu „Humanoide Roboter“
News | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Whitepaper
Humanoide Roboter: »Vision und Realität«
Menschenähnliche Roboter gelten als die nächste große Innovation in der Robotik: Der weltweit größte Markt für Industrieroboter, China, hat bereits konkrete Pläne für die Massenproduktion von Humanoiden festgelegt. Gleichzeitig kündigten Technologieunternehmen in den USA und Europa große Investitionsvorhaben in diesem Bereich an. Die Vision ist, Allzweckroboter zu entwickeln, die auf menschlicher Mechanik basieren. Einblicke in…
News | Effizienz | Services | Tipps
Die besten Technologien für die Poolpflege: Vom manuellen Staubsauger bis zum automatischen Poolroboter
Die Pflege eines Pools kann eine Herausforderung sein, insbesondere während der Sommermonate, wenn er intensiv genutzt wird. Um den Pool in einwandfreiem Zustand zu halten, ist es wichtig, die richtigen Technologien und Geräte zu wählen, die sowohl Zeit sparen als auch die Reinigung effizienter gestalten. Viele dieser praktischen Lösungen finden Sie direkt auf der Website.…
News | Trends 2024 | Digitalisierung | Trends Infrastruktur | Infrastruktur
Top 5 Roboter-Trends 2024
Der weltweite Bestand an Industrie-Robotern hat mit rund 3,9 Millionen Einheiten einen neuen Rekord erreicht. Die starke Nachfrage wird von einer Reihe spannender technologischer Innovationen getrieben. Die International Federation of Robotics berichtet über die wichtigsten Trends, die die Robotik und Automatisierung im Jahr 2024 prägen werden. 1 – Künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning…
News | Kommentar | Ausgabe 5-6-2023
Brave New World: Humanoide – Das neue Abbild unseres Selbst?
Was ein Chatbot über unser Denken verrät und wie er unser Verhalten beeinflusst. ChatGPT und Co. aus philosophischer Sicht.
News | Infrastruktur | Logistik | Whitepaper
Mobile Roboter revolutionieren die Industrie weltweit
Mobil arbeitende Roboter boomen weltweit: Der Absatz von Autonomen Mobilen Robotern (AMR) wird beispielsweise zwischen 2020 und 2023 in der Logistikbranche jährlich um 31 % steigen. Gleichzeitig nimmt der Einsatz von AMRs im öffentlichen Raum rasant zu – die IFR prognostiziert ein Wachstum der jährlichen Verkaufszahlen um 40 % weltweit. Wie sich Mobilität auf die…
News | Trends Infrastruktur | Trends 2021
Roboter-Trends 2021
Die Zahl der weltweit installierten Industrie-Roboter hat sich innerhalb von zehn Jahren (2010-2019) mehr als verdreifacht und erreichte zuletzt eine Stückzahl von 381.000 Einheiten per annum. Die International Federation of Robotics berichtet von den Top-5-Trends, die die industrielle Fertigung rund um den Globus derzeit prägen. »Die Industrie-Roboter befinden sich in einer Pole-Position, wenn es darum…
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Lösungen
Assistenzroboter und anziehbare Roboter: Im Alter selbstständig bleiben
Im Alter möglichst lange selbstständig und in der gewohnten Umgebung bleiben – das wünschen sich die meisten Menschen. Dies sollen humanoide Assistenzroboter möglich machen, die bei der Bewältigung des Alltags entlasten, sowie anziehbare Roboter, die Bewegungen des Trägers unterstützen. Damit solche futuristischen Robotik-Lösungen alltagstauglich werden, forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Karlsruher Institut für Technologie (KIT).…
News | Business | Trends 2025 | Digitalisierung | Trends Infrastruktur | Trends Services | Internet der Dinge | Trends 2017 | Strategien
Roboter als Kollege? Entscheider sind unsicher
Nur jeder sechste Entscheider kann sich Roboter als Kollegen vorstellen. Aktuell planen 44 Prozent keinen Einsatz von intelligenten Maschinen. Die Unternehmen in Deutschland schätzen die Bedeutung von Robotik und Künstlicher Intelligenz für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung hoch ein, sind aber unsicher, wenn es um die Akzeptanz von klugen Robotern als Kollegen geht. Das ergab…
News | Business | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Industrie 4.0 | Trends 2016 | Kommentar | Online-Artikel
Roboter auf dem Vormarsch
Telekom-Personalvorstand Christian P. Illek über die Veränderung von Arbeit durch intelligente Maschinen und deren Einfluss auf die Unternehmenskultur. Aus dem Nichts gestalten Menschen Neues. Kreativität, Fantasie und das Vorhandensein von Bewusstsein sind Merkmale des menschlichen Gehirns, über die Maschinen nicht verfügen. Dennoch: Der Einsatz von neuronalen Netzwerken in Maschinen wie AlphaGO zeigt die rasante Geschwindigkeit…
News | Trends 2026 | Trends Infrastruktur | Trends Mobile | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | New Work
Top 5 Robotik-Trends 2026 weltweit
Der Marktwert installierter Industrie-Roboter hat mit 16,7 Mrd. US$ weltweit einen neuen Höchststand erreicht. Die Nachfrage wird durch technologische Innovationen, neue Marktentwicklungen und die Erschließung neuer Geschäftsfelder weiter angetrieben. Die International Federation of Robotics berichtet über die wichtigsten Trends, die die Robotik und Automation im Jahr 2026 prägen werden: 1 – KI und Autonomie…
News | Trends 2026 | Trends Wirtschaft | Trends Security | Trends Infrastruktur | Trends Cloud Computing | Trends Kommunikation | Trends Geschäftsprozesse | Trends Services | Strategien
Technologietrends für 2026: Innovation und Transformation in einer KI-gesteuerten, hypervernetzten Welt
Die strategischen Technologietrends für 2026 umfassen KI-Supercomputing-Plattformen, Multiagentensysteme, domänenspezifische Sprachmodelle, KI-Sicherheitsplattformen, KI-native Entwicklungsplattformen, vertrauliches Rechnen, physische KI, präventive Cybersicherheit, digitale Herkunft und Geopatriation. Diese Trends treiben Innovation und Transformation in einer KI-gesteuerten, hypervernetzten Welt voran [1]. »2026 wird ein entscheidendes Jahr für Technologieführer, in dem Disruption, Innovation und Risiken in einem nie dagewesnen Tempo…
News | Business | Business Process Management | Trends 2025 | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Nachhaltigkeit | Services | Whitepaper
Kompakte KI für energieeffiziente, agentenbasierte KI auf Edge-Geräten
Rekonstruktionstechnologie für generative KI für optimierte und energieeffiziente KI-Modelle auf Basis von Takane LLM. Weltweit höchste Genauigkeitsbeibehaltung von 89 Prozent, dreifache Inferenzgeschwindigkeit und 94 Prozent weniger Speicherbedarf durch 1-Bit-Quantisierung. Fujitsu hat eine neue Rekonstruktionstechnologie für generative KI entwickelt. Als zentraler Bestandteil des Fujitsu Kozuchi AI Service ermöglicht sie die Erstellung kompakter und energieeffizienter KI-Modelle…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Services
Ultrakomprimierte KI-Modelle: kleiner, sicherer, nachhaltiger und industriereif
Quanteninspirierte Tensornetzwerke zur Komprimierung von KI-Modellen ermöglichen es große Modelle effizienter und an lokale Bedingungen anpassbar zu machen, indem sie die Genauigkeit numerischer Werte verringert und unnötige Parameter eliminiert – ohne die Leistung zu verringern. Dadurch können KI-Modelle auf einer Vielzahl von Plattformen eingesetzt werden, was die Energieeffizienz verbessert und die Betriebskosten senkt. Besonders in…
News | Trends 2030 | Trends 2025 | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz
Die Top 10 der aufstrebenden Technologien für 2025
KI-Agenten stellt die nächste Stufe der Automatisierung dar und ermöglicht es Systemen, selbstständig und zielgerichtet Entscheidungen zu treffen. Mit der Weiterentwicklung generativer KI zu KI-Agenten, der zunehmenden Komplexität der Automatisierung und dem Übergang neuer Technologien zum großflächigen Einsatz werden Unternehmen bis Ende 2025 nicht mehr mit KI experimentieren, sondern darum wetteifern, mit der Beschleunigung…
News | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz
KI-Prognosen 2025: Preiswerte, spezialisierte KI und Herausforderungen bei Energie
Die Zeiten von künstlicher Intelligenz als reiner Leuchtturm der Innovation sind vorbei. 2025 muss die Technologie messbaren Mehrwert in konkreten Anwendungen beweisen, Herausforderungen im Bereich Energieverbrauch und der Zukunft des Arbeitsmarktes lösen. KI-Experte Carsten Kraus gibt seine Prognosen zu den technologischen Entwicklungen des Jahres ab. Wirtschaft: Günstigere und innovative KI Preiskampf bei KI-Modellen: Der…
News | Business | Trends 2025 | Digitalisierung | Trends Infrastruktur | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Kommunikation
Technologie-Prognosen für 2025: KI, Robotics, »Internet Space Race« und die Bedeutung der Konnektivität
Vom Bergbau auf dem Mond bis hin zu humanoiden Robotern – die DE-CIX Experten Ivo Ivanov (CEO) und Dr. Thomas King (CTO) bewerten einige der spannendsten Trends und das notwendige Zusammenspiel der Kommunikationstechnologien. Fünf Trends, die die vernetzte Geschäftswelt, weitere Technologieentwicklungen und das Interconnection-Geschäft für 2025 – dem Jahr des 30-jährigen Jubiläums von DE-CIX…
News | Trends 2024 | Digitalisierung | Strategien
Was geht, was kommt, was bleibt? – Die Technik-Trends 2024
Alle Jahre wieder … blicken die Analystinnen und Analysten von Gartner in ihre Glaskugeln und verkünden die wichtigsten Tech-Trends, die uns in den kommenden Monaten bevorstehen. Wie richtig sie damit liegen, haben wir unsere Expertinnen und Experten für Wirtschaft, Unternehmensführung und künstliche Intelligenz bei der SRH Fernhochschule gefragt. Ein Austausch mit hoher Schlagzahl über alles,…
News | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Strategien
Künstliche Intelligenz betrifft alle Lebensbereiche
Im Wissenschaftsjahr 2019 dreht sich alles um das Thema künstliche Intelligenz – in der kommenden Woche wird es offiziell in Berlin eröffnet. Am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) wird zu diesem wichtigen Zukunftsthema intensiv geforscht: »Lernende Systeme und künstliche Intelligenz bedeuten eine Umwälzung, auf die wir uns als Gesellschaft vorbereiten müssen«, sagt der Präsident des…
News | Digitale Transformation | Digitalisierung | Effizienz | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Internet der Dinge | Kommunikation | Services
Digitale Transformation bis 2025 abgeschlossen
5G gibt frischen Rückenwind für Industrie 4.0, autonomes Fahren & Co. Die aktuelle »heiße Phase« der digitalen Transformation in Deutschland wird bis 2025 abgeschlossen sein. Davon sind laut einer Umfrage unter den Mitgliedsunternehmen des Technologieverbandes VDE 64 Prozent der Befragten überzeugt. Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist der neue Kommunikationsstandard 5G. 43 Prozent der befragten Unternehmen…
News | Business Intelligence | Digitalisierung | E-Commerce | Kommunikation | Marketing | Strategien | Tipps
Michal Kosinski: Haben seine Methoden Donald Trump zum Sieg verholfen?
Seit Donald Trumps Wahl zum neuen US-Präsidenten fragen sich viele Menschen, ob sich mit personalisierten Werbebotschaften, die im großen Stil über soziale Netzwerke verbreitet werden, Wahlen gewinnen lassen. Einer der Wenigen, der diese Frage beantworten kann, ist Michal Kosinski: Der Stanford-Professor hat eine aufsehenerregende Methode entwickelt, mit deren Hilfe sich die Persönlichkeit von Menschen anhand…