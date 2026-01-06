Produktivität und ROI in hybriden Arbeitswelten maximieren

Deutschlands Wirtschaft steht vor einer großen Herausforderung: Immer mehr erfahrene Fachkräfte gehen in den Ruhestand, das wertvolle Know-how der älteren Generationen droht verloren zu gehen. Gleichzeitig erwarten 64 Prozent der Unternehmen starke Disruptionen durch technologische Fortschritte. Ein Viertel der Unternehmen sieht sich gezwungen, seine Strategie grundlegend zu überdenken.
Eine neue globale Studie von IDC mit Unterstützung von Shure zeigt, dass nicht Technologie, sondern vor allem gelungene Zusammenarbeit der eigentliche Treiber für den Return on Investment (ROI) ist. Kollaboration vervielfacht die Wirkung von Investitionen und kann dadurch auch die negativen Auswirkungen des Fachkräftemangels abfedern.
Für den deutschen Teil der IDC-Studie wurden 100 Interviews mit Entscheidern und über 300 Online-Befragungen mit Mitarbeitenden durchgeführt. Insgesamt wurden über 660 Entscheidungsträger und 1.800 Mitarbeitende aus verschiedenen Branchen und globalen Märkten befragt. Die IDC-Studie zeigt, dass gezielte Zusammenarbeit ein zentraler Treiber für Leistung, Produktivität und Innovation in modernen Arbeitsumgebungen ist.
Hier ein paar der wichtigsten Ergebnisse:
- Zusammenarbeit steigert den ROI – nicht Technologie allein:
Laut der globalen Studienergebnisse geben 71 Prozent der Unternehmen an, dass Zusammenarbeit der wichtigste Beschleuniger für den ROI von Investitionen in Kerntechnologien wie KI und Cloud ist.
- Kommunikation und Zusammenarbeit als Produktivitätsbooster:
36 Prozent der deutschen Mitarbeitenden sehen einen klaren Zusammenhang zwischen der Qualität von Kommunikation und Kollaboration und der Steigerung von Produktivität und Effizienz.
- Sofortige, messbare Auswirkungen:
54 Prozent der globalen Entscheidungsträger nennen Produktivität, 46 Prozent Kundenzufriedenheit und 44 Prozent Kosteneinsparungen als direkte, nachweisbare Ergebnisse von Collaboration-Tools – und widerlegen damit den Mythos, dass Kollaboration eine »weiche« Kennzahl ist.
- Deutsche Unternehmen verstehen langsam die Rolle von ROI-Hotspots:
77 Prozent der befragten Unternehmen planen, die Anzahl von Besprechungsräumen und kollaborativen Umgebungen zu erhöhen, um Wissensaustausch und Zusammenarbeit zu fö 59 Prozent haben aktiv Maßnahmen ergriffen oder planen, hybride Meetings in diesen Räumen zu ermöglichen.
- Für Mitarbeitende ist Benutzerfreundlichkeit das entscheidende Kriterium vor Sicherheit:
41 Prozent der deutschen Mitarbeitenden sehen Benutzerfreundlichkeit als wichtigstes Kriterium bei der Auswahl von Kommunikations- und Collaboration-Tools.
»Die richtige Technologie befähigt Menschen zur Zusammenarbeit und zum Erreichen echter Geschäftserfolge«, so Sam Sabet, Chief Technology Officer bei Shure. »Diese Studie bestätigt, was wir aus erster Hand gesehen haben: Wenn Unternehmen in Lösungen investieren, die die Teamkommunikation vereinheitlichen, erzielen sie messbare Verbesserungen in Bezug auf Produktivität, Effizienz und Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen.«
Eine kürzlich in dem renommierten Fachmagazin Nature publizierte Studie unterstützt diese Erkenntnis: Sie zeigt, dass Audio- und Videoqualität entscheidend für Aufmerksamkeit und Verständnis in virtuellen Meetings ist und damit für erfolgreiche Zusammenarbeit unverzichtbar. Die Studie belegt unter anderem, dass Teilnehmende bei schlechter Ton- oder Bildqualität als weniger kompetent und vertrauenswürdig wahrgenommen werden.
Erfolgsformel Kollaboration: Produktivität und ROI maximieren
Zusammenarbeit ist der Schlüssel zu Innovation, Agilität und einem messbar höheren ROI. Damit Unternehmen erfolgreich sind, müssen sie verstehen, wie und wo Menschen arbeiten und ihre Strategien für Zusammenarbeit an diese Realität anpassen.
Um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Zusammenarbeit zu maximieren, hat IDC ein kostenloses ROI-Framework und ein Tool zur Erstellung von belastbaren Business Cases entwickelt. Statt allgemeiner Schätzungen liefert die Lösung präzise, datengesteuerte Analysen und Empfehlungen. Unternehmen können ihre Investitionen in Zusammenarbeit gezielt daran ausrichten, wie und wo ihre Teams tatsächlich arbeiten. Die Ressource hilft Führungskräften dabei,
- ihren Kooperationsquotienten zu ermitteln,
- den passenden Organisationsarchetyp zu identifizieren,
- auf Messgrößen und Empfehlungen zuzugreifen, die auf ihre Organisationstruktur zugeschnitten sind.
Das Ergebnis sind ein schnellerer ROI, eine bessere Unternehmenskultur und intelligentere Entscheidungen, die einen messbaren Wettbewerbsvorteil schaffen.
»Das von IDC entwickelte ROI-Framework basiert auf proprietären Daten und ist auf die Realität unterschiedlicher Organisationsstrukturen zugeschnitten. Es ersetzt pauschale Schätzungen durch Kennzahlen, die die individuelle Unternehmensstruktur, das Zusammenarbeitsmodell und die Komplexität des Arbeitsplatzes widerspiegeln«, erklärt Mick Heys, Vice President, Future of WorkSpace, IDC EMEA. »Dies verschafft Führungskräften einen klaren Vorteil bei der Steigerung des gesamten ROI und führt zu zufriedeneren Mitarbeitenden, einer klarer abgestimmten Arbeitgeberstrategie und messbar verbesserten Geschäftsergebnissen.«
Hybride Zusammenarbeit ist heute ein entscheidender Wettbewerbsvorteil in einer dynamischen und disruptiven Arbeitswelt. Um sich von anderen abzuheben, müssen Unternehmen ihre Technologieinvestitionen neu denken und Zusammenarbeit in den Mittelpunkt jeder Entscheidung stellen. Unternehmen, die Kommunikation und hybrider Kollaboration einen hohen Stellenwert einräumen, können ihren ROI steigern, Fachkräfte besser halten und gewinnen und Innovation vorantreiben.
Lesen Sie den vollständigen IDC InfoBrief »Zusammenarbeit in Deutschland – Der ROI-Hebel«, im Auftrag von Shure, Dokument-Nr. EUR253752525, September 2025,
https://www.shure.com/de-DE/konferenzen/idc-infobrief-the-secret-roi-multiplier
und laden Sie das ROI-Framework hier herunter:
https://www.shure.com/en-US/conferencing/idc-roi-calculator?sfid=idc
