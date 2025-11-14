Missing ROI: »Big-Bang«-Plattformmigrationen belasten Budgets und bremsen Innovationen

Während die Global-2000-Unternehmen um die Modernisierung ihrer Tech-Stacks wetteifern, enthüllt eine neue Umfrage von CloudBees ein »Trugbild der Plattformmigration«: Unternehmen verlieren durchschnittlich 315.000 US-Dollar pro Projekt durch Kostenüberschreitungen, Tool-Wildwuchs, Burnout und Sicherheitslücken.
CloudBees, eine Plattform für Softwareentwicklung, hat seinen ersten DevOps-Migrationsindex veröffentlicht. Die Ergebnisse zeigen eine wachsende Kluft zwischen Modernisierungsambitionen und der geschäftlichen Realität.
Während globale Unternehmen zunehmend unter Druck stehen, Anbieter zu konsolidieren, Kosten zu senken und KI in hybride Umgebungen zu integrieren, kommt die Umfrage von CloudBees unter mehr als 300 IT- und Technologieführern in Unternehmen zu dem Ergebnis, dass sogenannte »Big-Bang«-Migrationen oft das Gegenteil bewirken: Sie belasten Budgets, bremsen Innovationen und führen zu neuen Sicherheitsrisiken. Obwohl 85 % der befragten Unternehmen in den letzten zwei Jahren Plattformmigrationen durchgeführt haben, gab nur jedes vierte an, innerhalb eines Jahres den erwarteten Nutzen erzielt zu haben.
Die Ergebnisse des Migrationsindex verdeutlichen, dass die Zukunft der Unternehmensmodernisierung in flexiblen, offenen Systemen liegt, die Innovation und Weiterentwicklung fördern, ohne dabei die Kontrolle zu gefährden.
»Unternehmen stehen unter enormem Modernisierungsdruck, aber allzu oft wird Modernisierung zum Synonym für Disruption«, sagte Anuj Kapur, CEO von CloudBees. »Wir bei CloudBees glauben, dass Fortschritt nicht auf Kosten der Stabilität oder Innovation gehen sollte. Unsere Kunden verdienen die Freiheit, sich nach ihren eigenen Vorstellungen zu modernisieren, ohne an starre Ökosysteme gebunden zu sein oder zu Konsolidierungen gezwungen zu werden. Mit Unify können sie ihre bereits getätigten Investitionen schützen und gleichzeitig Innovationen mit der Flexibilität und Governance vorantreiben, die moderne Softwarebereitstellung erfordert.«
Die Migrationsillusion: ROI, der nie eintritt
Plattformmigrationen verschlingen enorme Budgets und liefern immer geringere Erträge. Statt Wert zu schaffen, verursachen sie zusätzliche Kosten und Risiken.
Zentrale Ergebnisse:
- Finanzielle Verschwendung: 57 % der Unternehmen gaben im letzten Jahr über 1 Million US-Dollar für Migrationen aus, wobei die durchschnittlichen Projektkosten bei 1,75 Millionen US-Dollar lagen und das Budget um 18 % überschritten wurde – eine durchschnittliche Kostenüberschreitung von 315.000 US-Dollar pro Unternehmen.
- Schwacher ROI: 37 % verloren ein Viertel ihres Migrationsbudgets durch versunkene Kosten, 94 % verzeichneten eine langsamere oder unveränderte Systemleistung und 60 % verpassten Umsatzchancen aufgrund von verzögerten Markteinführungen.
Mehr als nur Kosten: Belastung für Mitarbeiter und Betrieb
Die Auswirkungen von Plattformmigrationen gehen über finanzielle Überschreitungen hinaus. Ständige Umstellungen und Unterbrechungen führen zu Produktivitätsverlusten, die sich mit der Zeit summieren, Teams auslaugen und das Vertrauen in Transformationsprogramme untergraben. Die menschlichen Kosten dieser Transformationsprozesse sind mittlerweile vergleichbar mit den finanziellen: Teams sind überlastet, Projekte stocken und Innovationspipelines schwinden.
Weitere wichtige Ergebnisse:
- Burnout und Ermüdung nehmen zu: 61 % der Führungskräfte berichten, dass Migrationsermüdung Projekte um sechs Monate oder länger verzögert, während 70 % einen erhöhten Burnout bei Entwicklern und 76 % einen Rückgang der Arbeitsmoral bei Entwicklern angeben.
- Konsolidierung hat gegenteilige Wirkung: 74 % gaben an, dass die Tool-Vielfalt zugenommen hat, und 66 % waren nach der Konsolidierung weniger zufrieden, wobei 37 % angaben, dass sie ihre Migrationsstrategie nicht wiederholen würden.
Wachsende Sicherheitslücken in KI-getriebenen Unternehmen
Die Einführung von KI kollidiert mit der Realität von DevSecOps. Anstatt Sicherheitskontrollen zu stärken, schwächen Migrationen sie häufig und erhöhen das Compliance-Risiko und die Schwachstellen von Drittanbietern.
Beispiele:
- Die Sicherheitsbelastung nimmt zu: 75 % der Befragten gaben an, dass es nach Migration schwieriger geworden ist, die Sicherheitsintegrationen aufrecht zu erhalten. 40 % entdeckten neue blinde Flecken, die das Compliance-Risiko vergrößerten.
- Mangelnde Governance: 70 % gaben zu, dass Führungskräfte KI-Tools oft ohne Sicherheitsüberprüfung in Pipelines einführen.
Integration übertrifft Konsolidierung
Während »Rip-and-Replace«-Migrationsstrategien den Markt dominiert haben, weist die Studie von CloudBees einen besseren Weg in die Zukunft: Modernisierung mit Schwerpunkt auf Integration. Anstatt Systeme zu ersetzen, können Unternehmen neue Funktionen auf bestehenden Plattformen aufbauen, um einen schnelleren ROI zu erzielen und gleichzeitig eine starke Governance und Kontrollen aufrechtzuerhalten.
Fazit:
- Integration ist effizienter: 92 % der Unternehmen erzielten durch die Integration von Tools statt deren Ersatz eine höhere Lieferleistung, und 84 % gaben an, dass Echtzeitanalysen ohne Plattformwechsel einfacher zu implementieren seien.
- Modernisierung neu definiert: 92 % der DevOps-Führungskräfte geben nun Modernisierungswegen den Vorzug, die eine Unterbrechung der Plattform vollständig vermeiden.
»CloudBees Unify versteht, was vielen Plattformen fehlt – ein kompletter Austausch funktioniert auf Unternehmensebene einfach nicht«, sagte Sudhakar Parakala, VP of IT and Applications bei Synaptics. »Wir brauchen Lösungen, die unsere bestehenden Systeme ergänzen und nicht mit ihnen in Konflikt stehen. Genau deshalb ist CloudBees Unify für uns so attraktiv.«
[1] Methodik: Die Ergebnisse basieren auf einer Umfrage unter 200 IT-/Technik-Führungskräften in Unternehmen und einer zusätzlichen Umfrage unter 100 IT-/Technik-Führungskräften in Unternehmen, die von der unabhängigen Forschungsagentur TrendCandy durchgeführt wurde.
https://www.cloudbees.com/whitepapers/the-devops-migration-index-2025
