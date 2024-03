PUMA harmonisiert weltweite Sprach- und Kooperationsplattform mit Microsoft Teams und BT – Schnell und flexibel

Cloud-basierte Sprachdienste von BT in Verbindung mit Microsoft Teams vereinfachen die Kommunikation und Zusammenarbeit für die Mitarbeiter des globalen Sportartikel-Anbieters.

Das Sportunternehmen PUMA ist weltweit für seine Produkte bekannt, die Sportler dabei unterstützen, erfolgreich zu sein. Das deutsche Unternehmen ist mit etwa 20.000 Mitarbeitern in mehr als 120 Ländern vertreten. Auch im Hinblick auf Kommunikation und Zusammenarbeit hat PUMA den Anspruch, seinen Mitarbeitern die besten Tools zur Verfügung zu stellen.

PUMA und BT arbeiten bereits seit 2005 zusammen. Als der Sportartikel-Hersteller seine Tools für Kommunikation und Zusammenarbeit modernisieren und in die Cloud migrieren wollte, war es daher naheliegend, BT zu beauftragen, eine schnelle und effektive Lösung zu realisieren.

Die Herausforderung. PUMA nutzte bereits Microsoft Teams als zentrale Plattform für die Zusammenarbeit. Es war daher ein konsequenter nächster Schritt, auch die Sprachtelefonie in die Anwendung zu integrieren. Das Ziel war es, den Mitarbeitern ein nahtloses Nutzererlebnis zu bieten, das sich auf eine einzige Applikation fokussiert. Während Microsoft Teams intern bereits neben einer Reihe anderer Anwendungen genutzt wurde, wollte PUMA es zu einer One-Touch-Lösung für die Kommunikation mit externen Partnern erweitern und die traditionellen Telefone und Telefonanlagen abschaffen. Die Mitarbeiter sollten weiterhin jederzeit in der Lage sein, nach extern telefonieren zu können und über das Sprachnetz von außerhalb erreichbar zu sein.

PUMA entschied sich für einen schnellen Wechsel: Weg von der bestehenden Mischung aus traditionellen Telefonlagen und Cloud-PBX-Infrastruktur zu einer einzigen, harmonisierten Plattform, um die Vorteile schnell zu nutzen. Das Unternehmen brauchte daher einen Partner, der gemanagte Sprachtelefonie für Microsoft Teams auf internationaler Ebene bereitstellen kann. Dazu gehörten ein globaler SIP-Dienst, die Portierung aller Telefonnummern sowie die Möglichkeit, Sprachtelefonie direkt in die Microsoft Azure Cloud zu übertragen. Ebenfalls wichtig: Es sollten auch weiterhin einige analoge Geräte und Faxgeräte angebunden werden.

Die Lösung. BT entwickelte für PUMA eine integrierte Lösung, die die Leistungsfähigkeit von Microsoft Teams mit den globalen Sprachdiensten von BT verbindet, und unterstützte die Umstellung mit dem entsprechenden Projektmanagement. So wurde für einen reibungslosen und effizienten Einführungsprozess gesorgt.

PBX-Hardware und lokale Telefonleitungen gehören bei PUMA nun der Vergangenheit an. Robuste globale SIP-Trunks – gesichert durch Transport Layer Security (TLS) bzw. Secure Real-time Transport Protocol (sRTP) Verschlüsselung – verbinden PUMA direkt mit der Microsoft Azure Cloud in der jeweiligen Region, um eine hervorragende Servicequalität bereitzustellen. Die BT-Teams sorgten dafür, dass bei der Portierung der PUMA-Telefonnummern jeweils die nationalen regulatorischen Anforderungen erfüllt wurden und stellten bei Bedarf neue Nummern bereit.

BT integrierte außerdem PowerSuite, um dafür zu sorgen, dass PUMA-Mitarbeiter Microsoft Teams von jedem Ort unterbrechungsfrei nutzen können. Dieses Ende-zu-Ende-Monitoring- und Reporting-Tool gibt direkten Einblick in die Qualität der Nutzererfahrung, und zwar auch dann, wenn die Verbindung über verschiedene Netzelemente und externe Internet-Provider verläuft. Dadurch lassen sich Probleme schnell erkennen und lösen. Die Mitarbeiter von PUMA können sich außerdem rund um die Uhr an den Kunden-Support von BT wenden.

Um die verbliebenen Geräte, die weiterhin analoge Anschlüsse benötigen, zu versorgen, wurden außerdem lokale Gateways installiert. Alle Faxanrufe werden direkt über die globale Voice-Plattform von BT an den Cloud-Faxdienst von PUMA weitergeleitet.

Das Ergebnis überzeugte PUMA. Gemeinsam haben PUMA und BT einen globalen Standard für in Microsoft Teams integrierte Sprachdienste geschaffen. In der ersten Phase der Einführung nutzten rund 2.000 PUMA-Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und den Niederlanden die Microsoft Teams-Sprachfunktionalität von BT. Der gesamte agile Implementierungsprozess dauerte nur wenige Wochen – dann war die Lösung einsatzbereit.

Heute ist PUMA in der Lage, seine Sprachdienste je nach Geschäftsbedarf flexibel zu skalieren. Südafrika ist ebenso abgedeckt wie die Regionen APAC und EMEA. Dank der schnellen Konfiguration, der kurzen Fristen und der Berücksichtigung aller regulatorischen Vorschriften – die innerhalb der unterschiedlichen Regionen variieren – verfügt PUMA über einen sicheren, verschlüsselten Cloud-basierten Sprachdienst, der mit dem Unternehmen wachsen kann.

Die Lösung bietet die Zuverlässigkeit und Stabilität, die PUMA benötigt, um erfolgreich zu sein. Seit Abschluss der Migration musste PUMA nicht eine einzige Störung melden.

»Es war fantastisch, mit einem so vorausschauenden und schnell handelnden Unternehmen zusammenzuarbeiten, um seine Infrastruktur zu optimieren und hochwertige Sprachdienste über Microsoft Teams bereitzustellen. Wir haben alle gesteckten Ziele erreicht – und konnten auch das PUMA Nachhaltigkeitskonzept mit einem Cloud-basierten Service, der den Stromverbrauch reduzieren hilft, unterstützen«, sagt Dorit Bode, die Deutschland-Chefin von BT.

»Als eine weltweit führende Sportmarke müssen wir schnell und flexibel sein. Unser Ziel war es daher, eine wegweisende globale Lösung für Kommunikation und Zusammenarbeit zu nutzen – die integrierte Lösung von BT bietet genau das. Die Kombination von Microsoft Teams mit den globalen Sprachdiensten von BT ermöglicht uns ein nahtloses Arbeiten in einer einzigen Anwendung«, so Zoran Balenovic, Teamleiter IT-Kommunikationssysteme bei PUMA SE.