Asynchrone Zusammenarbeit als Lösung gegen Info-Dauerstress

Zu viele Benachrichtigungen, zu wenig Konzentration – Echtzeitkommunikation stresst deutsche Büroangestellte.
Mehr als die Hälfte der deutschen Büroangestellten empfindet ständige Erreichbarkeit und Echtzeitkommunikation als belastend. Asynchrone Zusammenarbeit kann mehr als 2 Stunden pro Woche einsparen. Wer asynchron arbeitet, fühlt sich im Schnitt produktiver, zufriedener und weniger gestresst
Druck und Überforderung auf der Arbeit sind alltäglich in Deutschland: Laut einer aktuellen Umfrage von Atlassian fühlt sich mehr als die Hälfte (56 Prozent) zumindest gelegentlich durch Benachrichtigungen oder den Druck, sofort zu reagieren, überfordert [1]. 59 Prozent verbringen täglich zwei oder mehr Stunden damit, E-Mails oder Chat-Nachrichten zu beantworten. Hinzu kommt oft eine Flut an Meetings, die Zeit für konzentriertes Arbeiten raubt und immer wieder als Belastung identifiziert wird. So gaben in einer weiteren Atlassian-Studie aus 2024 78 Prozent der Befragten an, dass sie ihrer Kernarbeit kaum nachgehen können, wenn sie an allen geplanten Besprechungen teilnehmen [2].
Dabei hat die klassische Stechuhr in deutschen Büros längst ausgedient – Gleitzeit etabliert sich zunehmend als Standard. Laut der aktuellen Atlassian-Studie genießen inzwischen schon mehr als zwei Drittel (69 Prozent) der Büroangestellten in Deutschland einen gewissen Grad an Freiheit, wenn es darum geht, ihre Arbeitszeit selbst einzuteilen. Doch die gewonnene Flexibilität bedeutet nicht automatisch weniger Belastung. Denn in der Praxis ist der Arbeitsalltag in vielen Unternehmen noch immer so ausgelegt, dass Beschäftigte nahezu jederzeit erreichbar sein müssen – sei es für kurzfristige Meetings oder um Chat-Nachrichten und E-Mails zu beantworten.
Genau hier setzt ein asynchrones Arbeitsmodell an. Ziel ist es, Unterbrechungen durch ständige Echtzeitkommunikation zu reduzieren und mehr Raum für konzentriertes Arbeiten zu schaffen. Laut Studie sparen Mitarbeitende, die bereits asynchron arbeiten, durchschnittlich mehr als zwei zusätzliche Stunden (etwa 140 Minuten) pro Woche, in denen sie fokussiert arbeiten können.
Was bedeutet asynchrones Arbeiten?
Beim asynchronen Arbeiten erfolgt die Zusammenarbeit im Team zeitversetzt, ohne dass alle Beteiligten gleichzeitig online beziehungsweise aktiv sein müssen. Teammitglieder leisten ihren Beitrag dann, wenn es in ihren individuellen Arbeitsrhythmus passt. Das kann etwa über aufgezeichnete Videos, Kommentare in Dokumenten oder Projektmanagement-Tools erfolgen statt in Live-Meetings oder Chats. Zu den in Deutschland am häufigsten genutzten Methoden asynchroner Zusammenarbeit zählen laut Studie vor allem schriftliche Antworten über Kommentarfunktionen (46 Prozent) sowie der Einsatz von Sprachnachrichten oder aufgezeichneten Video-Updates anstelle von Live-Meetings (32 Prozent). Zudem arbeitet mehr als ein Drittel der Befragten (35 Prozent) regelmäßig über verschiedene Zeitzonen hinweg.
Vorbehalte und Chancen: Bessere Work-Life Balance
Nicht alle befragten Büroangestellten stehen asynchronen Methoden offen gegenüber. So befürchten 30 Prozent, dass ihre Vorgesetzten diese Arbeitsweise als geringere Verfügbarkeit werten könnten. 27 Prozent machen sich zudem Sorgen, dass Entscheidungen verzögert oder Prozesse verlangsamt werden könnten.
Die Erfahrungen derjenigen, die bereits asynchron arbeiten, zeichnen hingegen ein positives Bild: Knapp zwei Drittel (65 Prozent) berichtet von höherer Produktivität und mehr als die Hälfte (54 Prozent) erfährt dank asynchronem Arbeiten weniger Stress. Nicht zuletzt steigt auch die allgemeine Arbeitszufriedenheit: 63 Prozent der Befragten geben an, durch asynchrones Arbeiten zufriedener in ihrem Job zu sein.
[1] Methodik: Atlassian hat in Zusammenarbeit mit Censuswide 4.000 Büroangestellte, darunter 1.000 aus Deutschland, im Zeitraum vom 01. Juli bis 4. Juli 2025 zu ihren Erfahrungen mit und Einstellung zu flexiblen und asynchronen Arbeitsmodellen befragt.
[2] https://www.atlassian.com/blog/workplace-woes-meetings
