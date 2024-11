Weihnachtsfeiern neu gedacht: Teamevents als Boost für die Zusammenarbeit

Kollaboration, Nachhaltigkeit und Innovation sind für Unternehmen wichtiger denn je, wie die von teamgeist durchgeführte Umfrage »Teambuilding-Trends 2024« zeigt [1]. Unternehmen setzen verstärkt auf Teambuilding-Maßnahmen, um den Zusammenhalt und die Kommunikation zu stärken – aber auch um die Themen Nachhaltigkeit und KI (Künstliche Intelligenz) in der Zusammenarbeit stärker in den Fokus zu rücken. Für 55,6 % der Unternehmen bildet Nachhaltigkeit den wichtigsten Zukunftstrend, während 37,4 % KI als sehr bedeutsam einschätzen. Wie können Firmen-Weihnachtsfeiern als gemeinsames Jahreshighlight genutzt werden, um den Zusammenhalt zu stärken und gleichzeitig gesellschaftliche Entwicklung thematisch aufgreifen? Und welche Rahmenprogramme mit Teambuildingcharakter sind jetzt noch für Firmen kurzfristig buchbar?

Social Winter Pitch

Ein ideales Eventformat, um auf der Firmen-Weihnachtfeier Nachhaltigkeit und Solidarität mit Begeisterung zu verknüpfen, ist der Social Winter Pitch. Hier kommen Teams zusammen, um gemeinsam Gutes zu tun und gleichzeitig das Teambuilding zu fördern. Das zentrale Ziel ist eine vorgegebene Summe für eine soziale Einrichtung oder für ein nachhaltiges Umweltprojekt spielerisch zu erarbeiten. Die verschiedenen Teams treten für ihre ausgewählten Projekte an.

Wer ein innovatives Outdoor-Abenteuerspiel sucht, ist mit dem Escape Game »Tara« als Weihnachtsevent gut beraten. Dieses vereint Teambuilding mit Zukunftstrends, indem es die Teilnehmenden herausfordert, komplexe Themen wie künstliche Intelligenz (KI) und Städteentwicklung in Verbindung mit Umweltverschmutzung zu lösen. In einer spannenden Story müssen die Teams innerhalb eines begrenzten Zeitrahmens knifflige Rätsel lösen und ihre gemeinsame Strategie entwickeln, um das fiktive Szenario rund um die KI Tara zu bewältigen. Die Aufgaben sind so gestaltet, dass sie kreatives Denken und Kollaboration fördern und gleichzeitig verdeutlichen, wie wichtig innovative Lösungsansätze im Umgang mit globalen Herausforderungen sind. Tara bietet nicht nur die Möglichkeit, als Team zusammenzuarbeiten, sondern auch den Nervenkitzel eines Escape Games an der frischen Luft – eine mitreißende Kombination, die für ein nachhaltiges Gemeinschaftsgefühl und ein unvergessliches Weihnachtsfeier-Erlebnis sorgt.

@Fotos: teamgeist

Ein gut geplantes Rahmenprogramm bedarf einer gewissen Planungszeit. Besonders große Unternehmen beginnen daher bereits im Frühling mit der Planung ihrer Weihnachtsfeiern, um sich rechtzeitig passende Locations und Eventformate zu sichern. Als einer der größten Teambuilding-Anbieter in Europa kennt teamgeist die Herausforderungen, denen Unternehmen bei der Planung ihrer Weihnachtsfeiern gegenüberstehen. »In vielen unserer Partnerlocations sind die Termine im Dezember schon längst verplant und auch unser Terminkalender ist gut gefüllt«, sagt Anne Kühl, Eventexpertin bei der Teamgeist GmbH »Kurzentschlossene können aber noch gute Chancen haben, wenn sie ihre Feier auf einen Montag oder Dienstag legen oder direkt eine Feier im Januar planen.«

Eine weitere Sorge vieler Planer ist es, kurzfristig ein Rahmenprogramm zu finden, das den teambildenden Aspekt betont. Eventformate, die diese Herausforderungen meistern, sind besonders beliebt: Das Eisstockschießen ist ein winterliches Teamspiel und kann an vielen Standorten in ganz Deutschland und Österreich über den Team Eventanbieter teamgeist noch gebucht werden. Dank der mobilen Variante kann dieses auch direkt beim oder im Firmengebäude stattfinden. Eine teambildende Alternative, die auch ohne feste Location funktioniert, ist die Winter-tabtour. Mit Tablet ausgerüstet, erkunden Teams festlich geschmückte Städte oder verbinden die Tour mit einem Weihnachtsmarktbesuch. Aufgaben und Challenges fördern die Zusammenarbeit und sorgen für ein Erlebnis, das auch ohne Restaurant eine originelle Weihnachtsfeier ermöglicht.

Letztendlich bleibt das Ziel einer jeden Weihnachtsfeier, die Kommunikation und das Wir-Gefühl zu stärken mit einer entspannten Atmosphäre zu schaffen. Inspirationen, um die Firmenfeier selbst zu planen sowie passende Rahmenprogramme für kleine und große Unternehmen hat teamgeist in diesem Blogartikel zusammengefasst.

[1] Infos zur Umfrage Teambuilding – Trends 2024:

Teilnehmer: 561 Führungskräfte aus ganz Deutschland, Österreich und Europa

Erhebungszeitraum: 84 Tage – 02. Juli bis 23. September 2024

Weitere Ergebnisse: Umfrage »Teambuilding-Trends 2024« (teamgeist.com) https://www.teamgeist.com/blog/erkenntnisse-umfrage-teambuilding-trends-2024/

49 Artikel zu „Teamgeist“

News | Digitalisierung | Lösungen | Logistik No-Code: Digitale Lieferketten trotz IT-Ressourcenmangel Digitalisierung von Supply-Chain-Prozessen mit No-Code-Technologie. Globale Lieferketten sind komplexe Gebilde. Supply Chain Manager müssen in der Lage sein, Bestellungen anzunehmen, zu konsolidieren und Kapazitäten zu überprüfen, sie kaufen Logistikdienstleistungen ein und steuern und überwachen Transporte weltweit. Ressourcen sind knapp, Zeit ist kostbar, aber funktionieren muss in der Lieferkette trotzdem alles reibungslos. Dass Prozessautomatisierung in… Weiterlesen →

Trends 2024 | News | New Work Die EM in Büros und Fabrikhallen Aktuelle EM-Studie: Mehr als jeder vierte Beschäftigte schaut sich Spiele der Europameisterschaft heimlich per Livestream auch auf der Arbeit an. Wenn im Sommer die Europameisterschaft im eigenen Land stattfindet, sind viele Deutsche auch am Arbeitsplatz live dabei – wenn es sein muss, sogar heimlich per Livestream. Das ist ein Ergebnis einer repräsentativen Studie zur… Weiterlesen →

News | Business | New Work | Strategien Bürozwang pusht niemanden zu Bestleistungen Interview mit Hans-Peter Weber, Gründer und CEO der secupay AG. Herr Weber, laut einer aktuellen Umfrage der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG erwarten fast 70 Prozent der befragten deutschen CEOs die Rückkehr zur vollen Präsenzpflicht in den kommenden drei Jahren – wie stehen Sie dazu? Nachdem sich das Homeoffice-Experiment während des Lockdowns für uns als sehr erfolgreich… Weiterlesen →