Win-Win-Situation für Mitarbeiter und Unternehmen: die Zukunft der Arbeit ist hybrid

Im Jahr 2020 veränderte die Covid-19 Pandemie weltweit das gesellschaftliche und berufliche Leben massiv. Kontaktbeschränkungen, Abstandsverordnungen, Versammlungsverbote und Homeoffice haben uns selbst, aber natürlich auch die Unternehmen weltweit verändert.

Die digitale Transformation von Geschäftsmodellen (Business Process Transformation) erfuhr einen regelrechten Boost und auch mobiles Arbeiten rückte von einem Tag auf den anderen in den Vordergrund. Dem IT-Analysten Gartner Inc. zufolge wird sich dieser Anstieg auch nach dem Ende der Pandemie noch weiter fortsetzen. So prognostiziert das Marktforschungsunternehmen ein Wachstum des sogenannten Remote Working auf 48 % bis 2030.

In Zukunft werden wir also vermehrt hybride Arbeitsumgebungen in Unternehmen vorfinden. Während der eine Teil der Belegschaft von Zuhause oder unterwegs arbeitet, halten andere Kollegen im Office die Stellung.

Hybride Teams managen – Bedürfnispyramide eines hybriden Arbeitsplatzes

Die Mitarbeiter nicht alle zum gleichen Zeitpunkt am gleichen Ort zu haben, birgt logischerweise einige Herausforderungen. Was jedoch sowohl die Remote-Arbeiter als auch jene vor Ort gemein haben ist, dass Unternehmen die selben Anforderungen an sie stellen. Unabhängig davon wo sich die Angestellten befinden, sie müssen ihre Aufgaben zur Zufriedenheit des Unternehmens erledigen. Voraussetzung dafür ist die Bereitstellung der notwenigen Infrastruktur. Mitarbeiter benötigen neben dem relevanten technischen Equipment eine Arbeitsumgebung in der sie sich wohl fühlen und die sie unterstützt Tag für Tag ihr Bestes zu geben.

Die Basis: Das richtige Equipment

Ohne Schere kann ein Frisör eher schlecht Kunden die Haare schneiden, wird einem Chirurgen kein Skalpell zur Verfügung gestellt, gestaltet sich ist die Operation am offenen Herzen eher schwierig oder steht dem Formel-1-Fahrer kein perfekt abgestimmtes Auto bereit, kann er wohl kaum das Rennen gewinnen. Mit anderen Worten: Fehlt den Mitarbeitern im Unternehmen das benötigte Equipment, ist es schlichtweg nicht möglich, dass sie ihre Aufgaben effizient und motiviert erledigen.

Stellen Sie also sicher, dass Ihre Mitarbeiter über die Basis-Infrastruktur verfügen, die sie benötigen, um erfolgreich zu sein. Im Büro beinhaltet dies natürlich beispielsweise ganz klassische Dinge wie den Bürotisch, -sessel oder Internetzugang, ein Computer und ein Mobiltelefon. Wenn Sie zum Beispiel erwarten, dass Ihre Mitarbeiter an virtuellen Meetings teilnehmen, benötigen sie außerdem angemessene Kameras, Headsets, usw.

Und natürlich muss den Mitarbeitern auch die nötige Software zur Verfügung stehen um effizient arbeiten zu können (Office-Programme, Online Meeting, etc.).

Die unterstützende Unternehmenskultur

Mitarbeiter haben während der Pandemie zu einem Großteil bereits bewiesen, dass das Arbeiten in vom Arbeitgeber kontrollierten Arbeitsbereichen nicht ihre Produktivität oder ihr Engagement bestimmen muss. Flexibilität führt häufig sogar zu einer gesteigerten Effizienz. Damit Mitarbeiter ihre Arbeit effizient und effektiv erledigen können, ist es aber wichtig, dass sie sich wohlfühlen. In diesem Zusammenhang sind zwei Punkte essentiell.

Teamkoordination

Auch wenn die Transparenz darüber wie Mitarbeiter ihre Zeit nutzen wichtig ist, ist es notwendig Arbeiten flexibel zu koordinieren und sich mehr auf die Ergebnisse als auf den Input zu konzentrieren. Vereinbaren Sie beispielsweise konkrete Ziele, aber seien Sie flexibel darin, wie, wo und wann das Team diese erreicht. Beurteilen Sie Teammitglieder nach ihrem Beitrag und nicht nach ihrem Standort. Bedenken, dass Mitarbeiter im Büro aufgrund ihrer physischen Anwesenheit mehr leisten, sind fehl am Platz.

Soziale Interaktion

Als soziale Wesen ist es für Menschen sowohl beruflich als auch privat wichtig mit Anderen in Kontakt zu bleiben. Fördern Sie den virtuellen Austausch zwischen Mitarbeitern – Meetings, Videochats, Gruppenaktivitäten eignen sich hervorragend um den Teamgeist aufrecht zu erhalten.

Die Vorteile eines High Performance Workplace nutzen

Mit den richtigen Mitarbeitern, die über die richtige Kompetenz und Erfahrung verfügen und zur richtigen Zeit am richtigen Projekt arbeiten, lassen sich auch die richtigen Ergebnisse erzielen. Um Höchstleistungen zu bringen ist es jedenfalls notwendig, dass Mitarbeiter auch zu jeder Zeit über die benötigten Informationen verfügen. Ein reibungsloser Informationsfluss zwischen autark arbeitenden Teams ist dafür zwingend notwendig – das beinhaltet auch die Minimierung der Zeit die Mitarbeiter bei der Suche nach relevanten Informationen verschwenden. Innovatives Wissensmanagement als Basis ist dazu unerlässlich.

Wenn Mitarbeitern alle Informationen zur Verfügung haben die sie zur Erledigung ihrer Arbeit benötigen, sich gegenseitig vertrauen können und sich in ihren Handlungen bestärken und unterstützen steigt zweifelsohne auch ihre Zufriedenheit im Job. Dies führt wiederum dazu, dass sie ihre Aufgaben noch produktiver und effizienter erledigen.

Die Pandemie hat in vielen Unternehmen einen Wandel hervorgerufen, was traditionelle Arbeitsformen angeht. Statt nur mehr vom Büro aus zu arbeiten haben Remote- und Homeoffice eine enormen Boost erfahren. Unternehmen die es schaffen diesen Boost zu nutzen werden einen enormen Wettbewerbsvorteil genießen können – sei es beim Kampf um Kunden, der Gewinnung von neuen Mitarbeitern oder beim Erreichen von Geschäftszielen.

Benedict Bleimschein, COO, Mindbreeze

