IT der bbw-Gruppe in den Rechenzentren von noris network – Leistungsstark und doppelt sicher

Bis Norwegen reichte die Suche der Unternehmensgruppe des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft (bbw) e. V. nach geeigneten Rechenzentren. Zwei Hochsicherheitsrechenzentren der noris network AG – jeweils eines in Nürnberg und München – bekamen letztlich den Zuschlag. Seit Juni 2020 wird die gesamte interne IT des bbw dort betrieben – keinen Moment zu früh, denn auch beim Bildungswerk hat Corona eine leistungsfähige IT wichtiger denn je gemacht.

1969 von den bayerischen Arbeitgeberverbänden gegründet, ist das gemeinnützige Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. heute eines der größten Bildungsunternehmen in Deutschland. Unter dem Dach des bbw e. V. sind 17 Bildungs-, Integrations- und Beratungsorganisationen mit knapp 10.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tätig – vor allem in Bayern, aber auch bundesweit sowie international in 25 Ländern auf vier Kontinenten. »Bei uns steht Lehren, Lernen und Betreuen im Mittelpunkt, also Menschen und nicht Technik. Die Informationstechnik darf deshalb niemals zum Hindernis werden, sie muss reibungslos funktionieren«, erklärt Wilfried Berg, Mitglied der Geschäftsleitung und Bereichsleiter Digitalisierung bei der bbw-Gruppe, warum man beim Bildungswerk in Sachen IT-Leistung und Verfügbarkeit keine Kompromisse mehr eingehen wollte. Die bisherigen Lösungen entsprachen nicht mehr den Anforderungen an Sicherheit und Leistung. Um Ausfallsicherheit zu bekommen, sollte die IT zukünftig redundant in zwei räumlich getrennten Rechenzentren betrieben werden. Klar war auch, dass man dieses hohe Niveau wirtschaftlich nicht mehr in den eigenen Einrichtungen würde erreichen können. Deshalb evaluierten die Verantwortlichen europaweit Colocation-Rechenzentren.

Anzeige

Preis, Leistung, Service. Es wurde ein Dienstleister gesucht, der an mindestens zwei getrennten Standorten Platz für die Server des bbw bietet, mit gutem Service und möglichst geringen Energiekosten. Zu diesem letzten Punkt stach ein bayerischer Anbieter mit der Angabe hervor, mit seiner indirekt freien Kühlung des Rechenzentrums 90 Prozent des Jahres keine Kompressoren zur Klimatisierung zu brauchen. Die zwei modernen Rechenzentren der noris network AG in Nürnberg und Aschheim bei München überzeugten mit ihrem Konzept hochverfügbarer Energieversorgungs- und Klimazellen und dem energiesparenden KyotoCooling. Höchste Sicherheitsstandards, ein eigener Internet-Backbone und praktisch jede anwendbare Zertifizierung – all dies brachte noris network schnell in die engere Auswahl. Was Wilfried Berg zudem für das Nürnberger Unternehmen einnahm, war, dass er es hier bis in den Vorstand mit Technikern zu tun hatte, die sich für die Spezifikationen der bbw-IT-Landschaft interessierten und eine darauf zugeschnittene Lösung inklusive Servicekonzept anstrebten.

Was das bbw braucht. Über 40 000 Kunden und Kundinnen nutzen die Onlinelernplattformen des Bildungswerks parallel. Diese werden teils auf Basis von Public-Cloud-Ressourcen betrieben, teils auf eigenen Servern gehostet. Ein Hybrid-Cloud-Ansatz, für den das bbw bei noris network gleich auf Verständnis traf, weil die IT-Experten bereits viele andere Kunden beim Betrieb solcher Mischformen unterstützen. Neben Standardsystemen wie SAP und einer eigenen Social-Intranet-Lösung ist beim bbw vor allem das Server-Based Computing prägend. Rund 7 000 Citrix-Lizenzen sprechen eine deutliche Sprache. Das bbw braucht ein leistungsfähiges Netzwerk ohne Flaschenhälse, damit so viele Thin Clients für die Nutzer genauso schnell und zuverlässig arbeiten wie ein Desktop-PC. Als es an die Kalkulation des benötigten Rack Space ging, erlebte Wilfried Berg eine positive Überraschung: Durch den großen Volumenstrom der indirekt freien Kühlung mit doppelter Decke statt doppeltem Boden können Racks in den beiden Rechenzentren von noris network generell als High-Density-Racks dicht an dicht mit Servern bestückt werden. Das spart Rechenzentrumsfläche und damit Kosten. Die bbw-Gruppe mietete am Standort München fünf und in Nürnberg drei Racks mit je bis zu 24 kVA Leistungsabnahme. Auch bei der Anbindung wurde großzügig dimensioniert: Zu beiden RZ-Ressourcen gehört je ein 10-Gbit/s-Uplink-Port. Der Colocation-Vertrag deckt ein Transfervolumen von 150 TB pro Monat ab und – ganz wichtig – umfasst für beide Standorte einen Remote Hands Service. Für Wartungsarbeiten braucht das bbw-Team nicht extra anzureisen.

Fazit. »Wir haben europaweit nach einem geeigneten Dienstleister für unsere IT gesucht. Bei noris network haben wir die richtige Mischung aus Preis, Leistung, schnellem Service und räumlich getrennten, aber breitbandig verbundenen Rechenzentren gefunden. Und nicht zuletzt ein Team, das bis in den Vorstand hinein technisch kompetent und auf Augenhöhe zugänglich, verständig und entgegenkommend ist«, sagt Wilfried Berg.

202 Artikel zu „noris network“

NEWS | PRODUKTMELDUNG | RECHENZENTRUM noris network eröffnet Rechenzentrum Hof mit Streaming-Event Premiumrechenzentrum für Unternehmen in der Region Hof Nach Hochsicherheitsrechenzentren in Nürnberg und München betreibt der Nürnberger IT-Dienstleister noris network AG jetzt ein Rechenzentrum in Hof. Am 15. Juli 2020 wird der neue Standort eröffnet – offiziell und virtuell. In einem Livestream werden Interviews mit Informationen zu modernen IT-Services geboten und Videoaufnahmen von Technik und Colocation-Flächen… Weiterlesen →

NEWS | PRODUKTMELDUNG | RECHENZENTRUM Corona-Krise: noris network baut Kapazitäten in Rechenzentren aus noris network, IT-Dienstleister und Betreiber von Hochsicherheitsrechenzentren meldet: Der Betrieb der Rechenzentren und die Erbringung von IT-Dienstleistungen laufen uneingeschränkt weiter. Seit Mitte März arbeitet der Großteil der mehr als 370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei vom Home Office aus. Als weitere Reaktion auf die Corona-Krise und die rasch steigende Nachfrage von Kunden wurden die Rechenzentrums- und… Weiterlesen →

NEWS | PRODUKTMELDUNG noris network ist Kubernetes Certified Service Provider noris network AG ist von der Cloud Native Computing Foundation als Kubernetes Certified Service Provider (KCSP) bestätigt worden. Der IT-Dienstleister und Betreiber von Hochsicherheitsrechenzentren ist damit eines von weltweit gerade einmal 122 IT-Unternehmen, die als ausgewiesene Spezialisten für Kubernetes-Projekte auf der Partnerseite der Foundation geführt werden. noris network bietet in seinen Rechenzentren Managed Kubernetes Cluster… Weiterlesen →

NEWS | PRODUKTMELDUNG noris network übernimmt netplace Premium-IT-Dienstleister und Rechenzentrumsbetreiber noris network AG übernimmt rückwirkend zum 1. Januar 2019 die Münchner netplace Telematic GmbH. Der Internet Service Provider und IT-Sicherheitsspezialist netplace firmiert bis auf weiteres unter eigenem Namen, wird mit seinem gesamten Management und Team aber Teil der noris network AG. Die noris network AG, die in der Region München bereits zwei… Weiterlesen →

SICHERHEIT MADE IN GERMANY | AUSGABE 3-4-2016 noris network AG – Erfolgreich aus IT-Leidenschaft Mit Technikbegeisterung und Gespür für die kommerzielle Nutzung zukunftsweisender Technologien wagten Joachim Astel, Ingo Kraupa und Matthias Urlichs 1993 die Gründung des ersten Internet Service Providers Nordbayerns. Sie sind bis heute aktiv und haben mit der Nürnberger noris network AG ein expandierendes mittelständisches Unternehmen mit mehr als 150 Mitarbeitern geschaffen. Ihr Geschäftsmodell: Premium-IT-Services auf Basis eigener Hochsicherheitsrechenzentren und Infrastruktur »made in Germany«. Weiterlesen →

INFRASTRUKTUR | AUSGABE 9-10-2015 Weltweite Qualitätssicherung: Make or Buy? QoS und QoE (Quality of Service und Quality of ­Experience) sind wettbewerbsentscheidende Kriterien für Mobilfunk- und ­Internet-Anbieter. Mobilfunk-Kunden wollen zu jeder Zeit zuverlässig höchste Dienstgüte – auch auf Reisen in aller Welt. Die Testverfahren hierzu sind aufwendig und verlangen eine globale Infrastruktur. Die SIGOS GmbH ist weltweit führender Anbieter für Infrastruktur und Lösungen zur Sicherstellung von Qualität in Mobilnetzen. Beim Hosting der kritischen Systeme verlässt sich das Unternehmen auf den Nürnberger IT-Dienstleister noris network AG. Weiterlesen →

RECHENZENTRUM | STRATEGIEN | AUSGABE 9-10-2014 Vorteile mittelständischer IT-Dienstleister gegenüber Branchenriesen Der Nürnberger IT-Dienstleister und RZ-Betreiber noris network ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Durch den Bau eigener, hochmoderner Rechenzentren und den Ausbau der Angebote an Outtasking- und Outsourcing-Leistungen wurde das Unternehmen zu einem mittelständischen IT-Dienstleister, der große Markenunternehmen zu seinen Kunden zählt. Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | FAVORITEN DER REDAKTION | STRATEGIEN Hybrid Working erfordert neue Führungskultur Selbstverantwortung, Commitment und Vertrauen als Fundament für hybride Arbeitsmodelle. Arbeitgeber auf der ganzen Welt sehen sich gegenwärtig mit einem gewaltigen Umbruch in der Arbeitsorganisation konfrontiert. Spätestens seit der Covid-Pandemie und deren Auswirkungen sind sie zu einem Spagat zwischen Remote Work beziehungsweise Home Office und der Büropräsenz ihrer Mitarbeiter gezwungen. Um sich bei diesem Spagat… Weiterlesen →

NEWS | VERANSTALTUNGEN Explore the virtual DTS World Besuchen Sie am 25. Februar 2021 den ersten virtuellen Showroom in der IT-Branche. DTS Systeme stellt den ersten virtuellen Showroom in der IT-Branche vor! Alle IT-Interessenten sind herzlich dazu eingeladen am 25. Februar 2021 ganzheitliche IT-Lösungen sowie die DTS-Gruppe in ihrer ganzen Vielfalt auf eine völlig neue Art zu entdecken. »So könnte die Zukunft… Weiterlesen →

NEWS | CLOUD COMPUTING | TIPPS 5 Schritte der nahtlosen Cloud-Migration Spätestens seit der großangelegten Umstellung auf Home Office im Zuge der Pandemiebekämpfung ist die Cloud nun wirklich überall angekommen. Durch die Entkopplung der Daten, Anwendungen und Prozesse von physischen Infrastrukturen ergibt sich einerseits eine größere Flexibilität – wichtig in einer Zeit, in der Menschen nicht mehr in Büros arbeiten und von überall Zugriff auf Daten… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY Schrems II: Das Dilemma der KMU Vor 40 Jahren wurde die europäische Datenschutzkonvention unterzeichnet. Jährlich wird deshalb am 28. Januar der Europäische Datenschutztag begangen. Der Datenschutz stellt Unternehmen weiterhin vor große Herausforderungen: Mit dem Urteil des Europäischen Gerichtshof in Sachen Schrems II wächst der Druck auf kleine und mittlere Unternehmen, ihre Prozesse und Abläufe neu evaluieren und den Regularien der EU-DSGVO… Weiterlesen →

TRENDS 2021 | NEWS | WHITEPAPER WQR 2020: Qualitätssicherung treibt digitale Transformation voran Die 12. Ausgabe des World Quality Report 2020-21 (WQR), der von Capgemini, Sogeti und Micro Focus veröffentlicht wurde, zeigt die stetige Weiterentwicklung der Qualitätssicherung (QS) von einer unterstützenden Dienstleistung zu einem integralen Bestandteil der umfassenderen digitalen Transformation von Unternehmen. Der Beitrag zum Unternehmenswachstum und zu den Geschäftsergebnissen ist demnach mit 74 Prozent Zustimmung das wichtigste… Weiterlesen →

NEWS | KÜNSTLICHE INTELLIGENZ | WHITEPAPER Was künstliche Intelligenz im Reklamationsmanagement leisten kann Jeder kennt sie, keiner will sie haben – Reklamationen sind eine Belastung für Unternehmen, gehören aber leider zum Geschäft. Doch wenn sie schon nicht ganz zu vermeiden sind, müssen sie wenigstens unkompliziert bearbeitet und effizient abgewickelt werden können. Das ist im Interesse des Unternehmens, aber auch der Kunden, die eine zügige und korrekte Bearbeitung ihrer… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS Was ist Forex Hedging und welche Hedging-Strategien gibt es? Forex Hedging dient dazu Risiken auszulagern und Investments abzusichern. In diesem Artikel werden die grundlegenden Funktionsweisen des Forex Hedging vorgestellt und unterschiedliche Hedging Strategien erklärt. Er ist eine Einführung und das Thema des Forex Hedging und bietet einen Überblick über die folgenden Fragen: Was ist Forex Hedging? Welche Forex-Strategien gibt es? Und worauf sollte… Weiterlesen →