Automatisiert extrahieren, konsolidieren und analysieren – Künstliche Intelligenz schafft Transparenz im strategischen Einkauf

Das Unternehmen Orpheus GmbH entwickelt Spezialsoftware für den strategischen Einkauf internationaler Konzerne und gilt bei Chefeinkäufern (Chief Procurement Officer) aktuell als einer der weltweit innovativsten Anbieter. Nicht ohne Grund: Die Orpheus-Lösungen nutzen KI und Bots, um Daten zu Einkäufen, Produkten, Preisen und Anbietern aus verschiedensten Quellsystemen, Sprachen und Organisationseinheiten der Konzerne zu extrahieren, zu konsolidieren und zu analysieren. Diese neue Transparenz kann Konzernen Einsparungen in Millionenhöhe bringen. Die skalierbare Cloud-Infrastruktur für die Software und die sicheren Anbindungen an die datenführenden Quellsysteme der Konzerne stellt ein anderes Nürnberger Unternehmen: die noris network AG.

All business is local. Dieser Grundsatz gilt auch für internationale Konzerne. Verantwortliche für den strategischen Einkauf und das Beschaffungscontrolling stellt dieser Umstand allerdings vor große Herausforderungen: die relevanten Einkaufsdaten finden sich in einer Vielzahl von Quellsystemen und Formaten und in vielen Sprachen. Hier haben identische Produkte und Anbieter unterschiedliche Bezeichnungen und in den Regionen werden Kostenkomponenten wie Steuern, Transporte etc. unterschiedlich berechnet und ausgewiesen. Was so einfach klingt, die Einkaufsmacht eines Konzerns für Rahmenverträge und bessere Preise zu nutzen, wird so zur zeit- und kostentreibenden Sisyphusarbeit im Beschaffungscontrolling der Konzerne.

Das Orpheus-Gründerteam hat hier schon 2005 ein Einsatzfeld für semantisches Datenmanagement, Bot-Technologien und künstliche Intelligenz (KI) gesehen. Seit 2010 bieten die Nürnberger sehr erfolgreich KI- und Cloud-basierte Analytiklösungen für das Procurement Performance Management in internationalen Konzernen an.

Automatische Datensammlung und -auswertung. Seither können Einkaufsmanager in den Konzernzentralen mit KI-Algorithmen, Bots und semantischem Datenmanagement über heterogene IT-Systeme hinweg – etwa ERP-Systeme verschiedener Unternehmensteile – Daten zur Beschaffung automatisiert extrahieren, konsolidieren und analysieren. Das Orpheus DigitalBackbone ist dabei der zentrale, intelligente Data Hub, der die verstreut, in vielen internen Datensilos und externen Cloud-Plattformen liegenden Datenquellen mit ihren einkaufsrelevanten Informationen an einem Punkt integriert.

Die Daten aus internen Systemen und Datenquellen lassen sich intelligent anreichern und mit externen Daten sowie selbst generierten Informationen kombinieren. Das DigitalBackbone ist mit zahlreichen Spezialalgorithmen und Methoden der künstlichen Intelligenz ausgestattet. Die automatisierbaren KI-Methoden verbessern die Datenqualität durch Datenbereinigung und – noch wichtiger – sie harmonisieren, standardisieren und verbinden die heterogenen, oft mehrsprachigen und unterschiedlich strukturierten Daten. Erst diese Vorarbeit erlaubt dann die für den strategischen Einkauf relevanten Analysen nach Produkten, Warengruppen, Anbietern etc. Dank Bots und KI lässt sich diese Arbeit deutlich schneller und kostensparender erledigen. Viele kurzfristige, eher interaktive Ad-hoc-Analysen werden so überhaupt erst möglich.

Sämtliche Daten aus allen kundeninternen Systemen sowie aus externen Plattformen beziehungsweise Diensten werden integriert. Die Orpheus.Cloud visualisiert die konsolidierten Daten in Dashboards und stellt KPIs zur Verfügung. Tiefergehende Analysen helfen dabei, Kostentreiber zu finden. Auch über die Analyse von Trends und Auffälligkeiten in den Daten lassen sich Einsparpotenziale identifizieren. Orpheus-Nutzer erreichen eine neue Transparenz über Preise und Beschaffungsvolumina, können Volumenbündelungen und Rahmenvertragsnutzungen sowie das interne und externe Benchmarking verbessern. Klassische Module und Funktionen wie Kennzahlen, grafische Report-Visualisierung, deren automatisierte Erstellung und Verteilung sowie ein intelligentes Erfolgstracking von Maßnahmen runden die leistungsstarke Software ab.

noris network: Partner für sichere Cloud-Ressourcen. Buchhaltungsdaten und ähnlich vertrauliche Informationen aus Niederlassungen in aller Welt in die Cloud ziehen lassen? Um dieses Vertrauen der Kunden zu rechtfertigen, nutzt Orpheus für sein Software-as-a-Service-Angebot bewusst nicht die Public-Cloud-Angebote bekannter Hyperscaler aus den USA. Die Nürnberger fanden ihren Cloud-Anbieter ganz in der Nähe: Seit 2010 leistet die noris network AG die Bereitstellung von IT-Services.

Der große Erfolg der Big-Data-Analysen mit künstlicher Intelligenz führte dazu, dass die Orpheus GmbH und ihre Kunden in global agierenden Konzernen zu den größten und am schnellsten wachsenden Nutzern der Cloud-Plattformen in den zertifizierten Hochsicherheitsrechenzentren von noris network gehören. Neben den Platform-as-a-Service-Leistungen auf Basis von OpenStack und Kubernetes bietet noris network auch individuelle Sicherheitslösungen: So unterstützt der IT-Dienstleister mit Managed Services auch bei der VPN-Anbindung datenführender Kundensysteme.

Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen geht deutlich über die üblichen Geschäftsbeziehungen zwischen einem SaaS- und einem PaaS-Provider hinaus. »noris network ist für uns und unseren rasanten Wachstumskurs der perfekte Partner. Mit komfortabel administrierbaren, beliebig skalierbaren Cloud-Ressourcen auf Basis zertifizierter Hochsicherheitsrechenzentren wäre noris network schon allein aus technischer Sicht für uns ideal. Und über ein Jahrzehnt bester Erfahrungen mit dem Support von noris network macht die Entscheidung noch leichter. OpenStack und Kubernetes, die Kombination von eigen-administrierbaren Infrastrukturen mit hochwertigen IT-Services: Die von noris network aktiv vorangetriebene Weiterentwicklung von Infrastrukturen, Zertifizierungen und Services hilft uns, anspruchsvollen Kunden performante und sichere KI-Lösungen zur Verfügung zu stellen«, erklärt Matthias Schuhmann, Partner & CTO der Orpheus GmbH.

Skalierbarkeit. Die Cloud-Ressourcen aus den Hochsicherheitsrechenzenten von noris network lassen sich vom Kunden komfortabel skalieren – dies gilt nicht nur aus technischer Sicht, sondern auch von der Vertragsgestaltung her. »Um die Nutzung unserer Plattform auch vom kaufmännischen Aspekt her möglichst flexibel und skalierbar zu machen, kauft der Kunde über ›Cloud-Punkte‹ ein Leistungspaket an IT-Ressourcen. Welche Anzahl von Punkten für welche Ressourcen verbraucht werden, kann offenbleiben. Es braucht keine Rücksprache, der Kunde hat Planbarkeit und Skalierbarkeit in seiner Hand«, verrät Süleyman Karakoc, Key Account Manager bei noris network. Die Orpheus GmbH nutzt diese Infrastructure-as-a-Service-Lösung des Rechenzentrumsbetreibers sehr intensiv. Der Grund: Nicht nur die Zahl der Orpheus-Nutzer wächst. Auch bestehende Kunden nutzen das System immer intensiver. Die Controllerteams »kommen auf den KI-Geschmack« und schöpfen die neu gewonnenen Analysemöglichkeiten immer vielfältiger und häufiger aus, da sie das Reporting erleichtern und ein bisher unerreichbares Maß der Transparenz ermöglichen. Die Skalierbarkeit der Cloud-Plattform von noris network stellt sicher, dass die dafür erforderlichen Ressourcen jederzeit bereitgestellt werden können.

Peter Kronfeld,

Freier Journalist

