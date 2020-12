RISE kooperiert beim »Identity Provider« des E-Rezepts mit noris und msg

Anzeige

Im deutschen Gesundheitswesen sollen ab Mitte 2021 alle Rezepte über einen zentralen digitalen Service vereinheitlicht und damit einfach und schnell sowohl für die Konsumenten als auch für alle Gesundheitsinstitutionen zur Verfügung stehen. Die Identitätsprüfung, ein Hochsicherheits- und Hochverfügbarkeits-System als zentrales Element des Gesamtservices, wurde letzte Woche an RISE vergeben. RISE arbeitet in diesem Projekt zusammen mit der noris network AG und der msg systems ag.

Die gematik hat in dem europaweiten Vergabeverfahren zur Einführung des E-Rezepts die österreichische Firma Research Industrial Systems Engineering (RISE) Forschungs-, Entwicklungs- und Großprojektberatung GmbH mit der Entwicklung und dem Betrieb des Identity-Provider (IDP) beauftragt. Die Leistung war zuvor im Rahmen einer EU-weiten Bekanntmachung (Nr. 2020/S 101-244296 vom 26.05.2020) als zweites Los ausgeschrieben worden.

Der Identitätsanbieter – englisch: Identity-Provider – ist ein zentrales Zugangssystem, das die Identität der Teilnehmer (Krankenhäuser, Ärzte, Apotheker und Versicherte) authentifiziert und den Zugriff auf die Systeme des E-Rezepts ermöglicht. Durch die Trennung des Identity-Providers vom Fachdienst E-Rezept in zwei Lose und die Vergabe an voneinander unabhängige Unternehmen wird gewährleistet, dass sicherheitsrelevante Dienste auf mehrere Organisationen verteilt sind. RISE wird im Auftrag der gematik und nach Vorgaben der technischen Spezifikation auf Basis des Standard OpenID Connect bis Mitte 2021 den Identity Provider entwickeln und zur Verfügung stellen.

Bei der Umsetzung für diesen 7 x 24 x 365 Service, der aufgrund seiner übergreifenden Verwendung eine Verfügbarkeit von 99,99 % garantiert, wird das Wiener Technologie-Unternehmen RISE mit einem Sitz in Berlin vom Nürnberger IT-Infrastrukturunternehmen noris unterstützt, das seine über Deutschland verteilten Rechenzentren-, Netzwerk- und Leitungs-Infrastrukturen als Housing für den Identitiy Provider zur Verfügung stellt. Das Beratungs- und IT-Unternehmen msg mit Hauptsitz in Ismaning begleitet den Aufbau des Projektes ebenso, vor allem im Bereich Service-Management und -Delivery sowie Qualitäts- und Test-Management.

Für den ebenfalls in der EU-weiten Bekanntmachung (Nr. 2020/S 101-244296 vom 26.05.2020) als Los 1 ausgeschriebenen Fachdienst E-Rezept hat IBM Deutschland den Zuschlag der gematik erhalten. Zusammen mit der von der gematik entwickelten E-Rezept-App wird am 1. Juli 2021 der Startschuss für die elektronischen Verordnungen fallen, ab 1. Januar 2022 werden dann verpflichtend elektronische Verordnungen für verschreibungspflichtige Arzneimittel die Prozesse sicherer, schneller und effizienter gestalten – von der Ausstellung beim Arzt über die Einlösung durch den Versicherten bei der Apotheke seiner Wahl bis zur Abrechnung bei der Krankenkasse.

Thomas Grechenig, Sprecher der RISE-Geschäftsführung: »Identity Services sind ein zentrales Element der selbstbestimmten digitalen Zukunft Europas. Es meldet digital »Ok, Du bist Du. Du darfst rein.«, etwa ans Mobiltelefon, das gerade anklopft. Beim E-Rezept für ganz Deutschland passiert das in der Zukunft pro Tag im Mittel 2 Millionen mal. »Stehzeiten« darf es pro Monat maximal für 4 Minuten und pro Jahr weniger als 1 Stunde geben. In Summe. Dazu muss man IT global gut im Griff haben. Das hat die RISE. Unsere Identity and Access Management (IAM) Erfahrungen in vielen Industrien über 20 Jahre waren sicherlich mit ein Grund, warum wir dieses Service aufbauen dürfen.

Wir freuen uns darüber hinaus sehr, dass uns zwei so kompetente Deutsche IT-Häuser wie die bewegliche noris und die umfassend aufgestellte msg bei der Umsetzung dieser Aufgabe loyal begleiten. Die Telematikinfrastruktur (TI) ist mit derzeit 73 Millionen Bürgerinnen und Bürgern als Nutzer aktuell Europas größte selbstbestimmte, öffentliche IT-Infrastruktur, die unter Einhaltung von hohen Integritäts- und Sicherheitsbedingungen unter Mitwirkung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und des Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit in einer soliden, zukunftsfähigen Evolution von IT-Sicherheit, Privatheitsschutz und hoher Verfügbarkeit wächst.«

Rolf Kranz, Vorstand der msg: »Das E-Rezept ist einer der wesentlichen Treiber der Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland. Wir freuen uns daher sehr, dieses Projekt als Teil des Konsortiums zu unterstützen und unsere langjährige Erfahrung und Branchenkompetenz im Business Segment Healthcare einzubringen.«

Stefan Keller, Vorstand der noris: »Die gestellten Anforderungen passen strategisch perfekt zur noris mit Ausrichtung auf regulatorische Anforderungen zur Sicherheit, Verfügbarkeit und Compliance in ihren eigenen – und aus verschiedenen Blickwinkeln zertifizierten – Rechenzentren in Deutschland.«

________________________________________

662 Artikel zu „Gesundheitswesen“

NEWS | E-GOVERNMENT | IT-SECURITY Krankenhauszukunftsgesetz sorgt für mehr Datenschutz im Gesundheitswesen Folgen des EuGH-Urteils zum EU-US Privacy Shield abfedern: Krankenhauszukunftsgesetz bietet Chance für mehr Datenschutz im Gesundheitswesen. Als der Europäische Gerichtshof am 16. Juli das Privacy Shield Datenschutzabkommen zwischen der EU und den USA kippte, waren die konkreten Folgen zunächst schwer absehbar. Mittlerweile steht jedoch fest, dass der EuGH damit nicht nur dem legalen Transfer personenbezogener… Weiterlesen →