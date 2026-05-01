Whitepaper: Wie KI-basierte Telefonie-Funktionen das Business entlasten

STARFACE KI-Whitepaper informiert über die smarte Kommunikation von morgen.
KI wird zum Innovationstreiber in der Business-Kommunikation.
Transkription, IVR und Warteschlange als erste Use Cases.
Künstliche Intelligenz entwickelt sich zunehmend zum entscheidenden Innovationstreiber in der Business-Kommunikation. Das neue STARFACE Whitepaper „Telefonie neu gedacht: 3 Wege, wie KI den Unterschied macht“ zeigt auf, wie Unternehmen KI nutzen können, um Kommunikationsprozesse effizienter zu gestalten, Mitarbeitende zu entlasten und das Kundenerlebnis deutlich zu verbessern [1].
Während klassische Telefonie-Lösungen bei steigendem Kommunikationsvolumen und der Auswertung von Gesprächsinhalten schnell an ihre Grenzen stoßen, ermöglichen moderne, KI-gestützte Plattformen einen grundlegenden Wandel: Gespräche werden nicht mehr nur geführt, sondern in Echtzeit analysiert, strukturiert aufbereitet und intelligent weiterverarbeitet.
Das neue STARFACE Whitepaper „Telefonie neu gedacht: 3 Wege, wie KI den Unterschied macht“ rückt drei konkrete Anwendungsbereiche in den Fokus:
- Automatische Transkription und Analyse von Gesprächen:
KI-basierte Transkriptionslösungen erfassen Telefongespräche vollständig und wandeln sie in durchsuchbare Daten um. Ergänzt durch Funktionen wie automatische Zusammenfassungen, Verschlagwortung und Sentiment-Analysen entstehen wertvolle Einblicke in Kundenbedürfnisse, Gesprächsverläufe und Optimierungspotenziale. Unternehmen können so Trends frühzeitig erkennen, die Servicequalität gezielt verbessern und fundierte Entscheidungen auf Basis realer Kommunikationsdaten treffen.
- KI-gestützte IVR-Systeme:
Intelligente Sprachdialogsysteme ersetzen starre Menüstrukturen durch natürliche Interaktion. Anrufende formulieren ihr Anliegen frei, während die KI Absicht und Kontext erkennt und gezielt an die passende Stelle weiterleitet. Das reduziert Frustration, verkürzt Wege zum richtigen Ansprechpartner und steigert die Effizienz im Kundenservice signifikant.
- KI-Assistenten in der Warteschlange:
KI-gestützte Assistenten überbrücken Wartezeiten sinnvoll, indem sie Anliegen vorqualifizieren, relevante Informationen erfassen und erste Hilfestellungen bieten. Service-Mitarbeitende erhalten dadurch bereits vor Gesprächsbeginn einen strukturierten Überblick – was die Bearbeitungszeit verkürzt und die Erstlösungsquote erhöht.
Diese drei Technologien zeigen exemplarisch, wie KI die Unternehmenskommunikation nicht ersetzt, sondern gezielt erweitert und verbessert. Der Fokus liegt dabei klar auf der Kombination aus Effizienzsteigerung, besserer Datenbasis und optimierter Customer Experience.
STARFACE bringt KI-Funktionen direkt in die Cloud PBX
STARFACE setzt diese Entwicklungen bereits konkret in marktreife Lösungen um: Die beschriebenen KI-Funktionen stehen Cloud-Kunden von STARFACE derzeit kostenfrei zur Verfügung und lassen sich über den STARFACE Hub als Cloud-Services einfach und kostenlos nutzen.
Unternehmen erhalten damit unmittelbaren Zugriff auf moderne KI-Werkzeuge, ohne zusätzliche Integrationsaufwände oder komplexe Implementierungsprojekte. Die Funktionen fügen sich nahtlos in bestehende Kommunikationsprozesse ein und bieten sowohl für kleine als auch für große Organisationen einen direkten Mehrwert.
Whitepaper liefert vertiefende Einblicke
Mehr zum Einsatz von KI in der Businesskommunikation erfahren interessierte Leser im neuen STARFACE-Whitepaper „Telefonie neu gedacht: 3 Wege, wie KI den Unterschied macht“. Das Paper präsentiert konkrete KI-Use-Cases in der Business-Telefonie und gibt Orientierung für den erfolgreichen Einsatz intelligenter Kommunikationslösungen. Für Interessierte steht das Whitepaper hier zum kostenlosen Download bereit: www.starface.com/whitepaper/ki-telefonie
7223 Artikel zu „KI Kommunikation“
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services
Revenue Intelligence: Wie KI Transparenz in umsatzrelevante Kommunikationsprozesse bringt
In vielen Vertriebsorganisationen entstehen täglich große Mengen an Kommunikationsdaten – aus Telefonaten, Videomeetings, Chats oder E‑Mails. Obwohl diese Interaktionen einen entscheidenden Einfluss auf Abschlussquoten, Kundenbindung und Forecast-Genauigkeit haben, bleiben die darin enthaltenen Informationen häufig ungenutzt. Moderne Revenue‑Intelligence‑Ansätze setzen genau an dieser Stelle an und zielen darauf ab, Kommunikationsdaten systematisch auszuwerten und für vertriebsnahe Entscheidungen nutzbar…
News | Industrie 4.0 | Kommunikation | Marketing | Whitepaper
Trendbarometer Industriekommunikation 2026: KI wird zum Standard – Chancen aber teilweise noch ungenutzt
Der Bundesverband Industrie Kommunikation e.V. (bvik) hat in einer neuen Studie die Trends untersucht, die für das Marketing im deutschen Mittelstand künftig eine wichtige Rolle spielen. Zentrale Ergebnisse: Künstliche Intelligenz (KI) prägt alle relevanten Trends im B2B-Marketing. Allerdings mangelt es in vielen Unternehmen noch an klaren Regeln für den Umgang mit KI sowie an einem…
News | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 11-12-2025
Echtzeitkommunikation mit der eigenen Stimme – KI meets ALS
Das kreative Potenzial ihres Podcasts »Digitacheles KI« führte zu einer genialen Idee: Zwei Münchner Wirtschaftsinformatiker entwickelten eine App für Menschen, die nicht mehr sprechen können. Und jetzt bekamen sie den Hertie-Preis für Engagement und Selbsthilfe 2025.
Trends 2026 | News | Trends Infrastruktur | Effizienz | Trends Kommunikation | Infrastruktur | Kommunikation | Künstliche Intelligenz
6G und KI: Und Telekommunikation wird wieder spannend
Beim diesjährigen Brooklyn 6G Summit wurde deutlich: Die nächste Mobilfunkgeneration wird nicht einfach schneller. Sie wird intelligenter. Nokia zeichnete das Bild einer Zukunft, in der 6G und künstliche Intelligenz keine getrennten Welten sind, sondern ein gemeinsames System bilden [1]. Die Branche spricht inzwischen von »AI-native networks«: Netzen, die nicht nur Daten übertragen, sondern selbst aktiv…
News | Digitalisierung | Kommunikation | E-Government | Ausgabe 5-6-2025
Cloud, KI und Kommunikation – Digitalisierungstrends in Ämtern und Behörden
Die Digitalisierung ist entscheidend für die Effizienz, Transparenz und Bürgernähe von Kommunen und Behörden. Sie reagiert auf die Erwartungen der Bürger und Unternehmen an schnelle und unkomplizierte öffentliche Dienstleistungen. Bereits finanziell überschaubare Investitionen in Unified-Communications-Lösungen verbessern die Online-Kommunikation und Integration in bestehende digitale Abläufe.
News | Trends 2025 | Trends Kommunikation | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Marketing
Marketing & Kommunikation in Zeiten von KI: Investitionspläne und Prioritäten
Für 77 Prozent der Befragten in Deutschland sind Earned Media der beste Leadtreiber. Mehr als die Hälfte der Entscheidungsträger in Deutschland fokussieren das Verstehen und Integrieren von KI in ihrer strategischen Ausrichtung. Künstliche Intelligenz (KI) hat sich längst von einem Spielzeug zu einem breit eingesetzten und leistungsstarken Werkzeug etabliert – auch und insbesondere in…
News | Digitalisierung | Infrastruktur | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services
Alles wird anders: Wie KI auch die Telekommunikation neu gestaltet
Längst ist klar: Künstliche Intelligenz ist der Gamechanger, der in sämtlichen Branchen und Berufen neue Dimensionen eröffnet. Für manchen überraschend: Auch die Telekommunikation steht vor einem fundamentalen Wandel. Erste bahnbrechende Anwendungen etablieren sich bereits als unverzichtbar im Geschäftsalltag. Bevor wir tiefer in die Welt der automatischen Transkription eintauchen, lohnt sich ein kurzer Blick zurück:…
News | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Kommunikation | Künstliche Intelligenz
KI-Analyse der EZB-Kommunikation verbessert Zinsprognose
KI-Modell analysiert Kommunikation der Europäischen Zentralbank – Ermittelter Kommunikationskursindikator in Verbindung mit ökonomischen Indikatoren verbessert Prognose künftiger Zinsschritte – Aktuell hohe wirtschaftspolitische Unsicherheit spricht für vorsichtiges Vorgehen der EZB. Die Kommunikation der Europäischen Zentralbank (EZB) enthält Informationen über den zukünftigen geldpolitischen Kurs, deren Analyse Zinsprognosen erlaubt. Mithilfe künstlicher Intelligenz können diese Prognosen noch verbessert…
News | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Marketing | Tipps
Das neue SEO: Webseiten für die Kommunikation mit KI-Agenten vorbereiten
Unternehmen müssen das Thema KI-Agenten aus zwei unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Einerseits geht es darum, welche Aufgaben Mitarbeitende bereits heute mit KI-Agenten wie ChatGPT Tasks oder Operator automatisieren können. Andererseits stellt sich die Frage, welche Anpassungen auf der Unternehmenswebsite notwendig sind, um die Interaktion mit KI-Agenten entweder zu optimieren oder gezielt zu unterbinden. Was sind…
News | Trends 2025 | Trends Kommunikation | Infrastruktur | Kommunikation | Whitepaper
KI-Funktionen und Integrationen: Unternehmen bevorzugen hybride Kommunikationssysteme
Es deutet sich ein entscheidender Wandel in den Kommunikationsstrategien von mittelständischen Unternehmen und Konzernen an. 63 % der Unternehmen modernisieren ihre Unified-Communications-Umgebung. 92 % der Unternehmen, die in ihre Kommunikationstechnologie investieren, setzen vorrangig auf hybride Lösungen. Videokommunikation ist ein Muss: 98 % der Befragten erwarten sie bei der Auswahl eines UC-Anbieters. Mitel, ein weltweiter…
News | Trends 2024 | Trends Kommunikation | Kommunikation | Künstliche Intelligenz
Trends 2024: KI-basierte Personalisierung, multimodale Kommunikation und prädiktive Analytik
Spitch, Entwickler von Sprach- und Textdialogsystemen mit künstlicher Intelligenz, prognostiziert drei mögliche Megatrends für den KI-Einsatz in der Kundenkommunikation für das Jahr 2024. Erstens werde die Kundenansprache durch KI-basierte Personalisierung in vielen Branchen einen bisher nicht gekannten Individualisierungsgrad erreichen. Zweitens werde sich die multimodale Kommunikation über unterschiedliche Medien und Kanäle als Standard etablieren. Drittens werde…
News | Trends Kommunikation | Kommunikation | Trends 2021
Trends im Business Messaging: Kommunikationshub, KI und smarte Devices
Die Zukunft der mobilen Kommunikation. Mailen Sie noch oder chatten Sie schon? Messenger-Dienste sind aus der privaten Kommunikation nicht mehr wegzudenken. Auch im beruflichen Bereich gewinnen sie zunehmend an Relevanz. Dabei ist das Thema gar nicht so neu, wie man vermuten mag. Bereits 2001 nennt Gartner den Begriff »Enterprise Instant-Messaging« erstmals in seinem Hype Cycle.…
News | Business | Trends Kommunikation | Trends Services | Trends 2017 | Kommunikation | Lösungen | Services | Strategien
Beruf & Karriere: Kommunikation ist King im Beruf
Eine mangelhafte Kommunikation kann im Berufsleben schnell zu Störungen führen. Verschlechtert sich dann auch noch die Arbeitsatmosphäre, zum Beispiel durch einen hohen Zieldruck oder einen cholerischen Chef, dann vergeht Berufstätigen schnell die Lust an der Arbeit. In einer aktuellen Studie von Netigate wurden Erwerbstätige nach den Faktoren befragt, die sie bei der Arbeit am meisten…
Trends Kommunikation
Global Contact Centre Benchmarking Report 2013: Webchats als neuer Kommunikationskanal mit Kunden / Cloud-Computing-Lösungen für den Kundenservice
Laut dem aktuellen Global Contact Centre Benchmarking Report von Dimension Data sind die Ansprüche an die Kundenbetreuung weiter gestiegen: Kunden erwarten, dass sie ihre Anliegen mit einem Unternehmen unkompliziert, schnell und effektiv regeln können [1]. Viele Kunden bevorzugen deshalb Kanäle wie E-Mail, Chats oder Social Media. Entsprechend steigt die Nachfrage und Nutzung dieser Kontaktwege. Bereits 31,8 Prozent…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps
KI-Kompetenzen werden auch in nicht-technischen Berufen zum Standard
Viele Beschäftigte fühlen sich nicht ausreichend vorbereitet. Generative AI (GenAI) hält in immer mehr Unternehmen Einzug – auch außerhalb von IT- und Technologieunternehmen, wie aktuelle Arbeitsmarktdaten zeigen: Klassische Bürojobs verzeichnen einen deutlichen Zuwachs bei Stellenausschreibungen mit KI-bezogenen Anforderungen. Konkret hat sich dieser Anteil in Deutschland zwischen Januar und November 2025 im Marketing (+123 Prozent),…
News | Digitalisierung | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Services
NEURA Robotics und AWS treten in strategische Zusammenarbeit ein, um physische KI in großem Umfang zu beschleunigen
AWS wird als primärer Cloud-Anbieter von NEURA fungieren und die Neuroraverse-Plattform für Physical-AI-Schulungen, Echtzeit-Datenverarbeitung und gemeinsame Intelligenz über Roboterflotten hinweg hosten. NEURA Gym wird sich in AWS-Services, einschließlich Amazon SageMaker, integrieren, um Schulungspipelines zu beschleunigen, die reale Sensordaten mit High-Fidelity-Simulation kombinieren. NEURA wird über das AWS Partner Network mit AWS zusammenarbeiten, um die Markteinführungsaktivitäten für…
Trends 2026 | News | Trends Security | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI verbreitet sich schneller als Unternehmen sie kontrollieren oder absichern können
KI wird in vielen Unternehmen bereits eingesetzt, auch ohne offizielle Freigabe. Mitarbeitende nutzen entsprechende Anwendungen häufig eigenständig und ohne Einbindung der IT. So entsteht sogenannte Schatten-KI, die schwer zu kontrollieren ist und Risiken für Steuerung und Sicherheit mit sich bringt. Der aktuelle „Work Reborn Report“ von Lenovo, Leading Your Workforce to Triumph with AI,…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Verhaltensanalysen für KI-Agenten in Cloud-Umgebungen: Transparenz und Anomalieerkennung als Sicherheitsfaktor
Wie Security-Teams autonome Software-Agenten über den Lebenszyklus hinweg beobachten, Normalverhalten modellieren und Abweichungen frühzeitig erkennen können. Mit der zunehmenden Verbreitung von KI-Agenten in Unternehmen entsteht eine neue Herausforderung für die IT-Sicherheit: Autonome Systeme handeln eigenständig, interagieren miteinander und greifen auf Daten sowie Dienste zu – häufig bei eingeschränkter Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen und Aktionen. Klassische…
Ausgabe 3-4-2026 | Security Spezial 3-4-2026 | News | IT-Security
LLM prägt das Zusammenspiel von Analyse, Automatisierung und Nutzerverhalten neu – KI verändert E-Mail-Sicherheit und Awareness
Generative künstliche Intelligenz entwickelt sich rasant zu einem bestimmenden Faktor der Cybersicherheit. Während Angreifer Sprachmodelle nutzen, um täuschend echte Phishing-Nachrichten in großer Zahl zu erzeugen, reagieren Sicherheitsanbieter mit neuen Analyseverfahren, automatisierter Kontextbewertung und verhaltensorientierten Schulungskonzepten.
Ausgabe 3-4-2026 | Security Spezial 3-4-2026 | News | Business Process Management | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz
KI im Patch-Management – Weniger Ausfälle, mehr Stabilität
Patch-Management entscheidet heute mit über Stabilität, Sicherheit und Kundenvertrauen. KI-gestützte Automatisierung hilft Informationstechnologie-Teams, Schwachstellen gezielt zu priorisieren, problematische Updates früh zu erkennen und Wartung so zu planen, dass aus potenzieller Downtime planbare Uptime wird. Intelligente Priorisierung macht Updates sicherer und Wartung zum Business-Vorteil.