KI-Funktionen und Integrationen: Unternehmen bevorzugen hybride Kommunikationssysteme

Es deutet sich ein entscheidender Wandel in den Kommunikationsstrategien von mittelständischen Unternehmen und Konzernen an. 63 % der Unternehmen modernisieren ihre Unified-Communications-Umgebung. 92 % der Unternehmen, die in ihre Kommunikationstechnologie investieren, setzen vorrangig auf hybride Lösungen. Videokommunikation ist ein Muss: 98 % der Befragten erwarten sie bei der Auswahl eines UC-Anbieters.

Mitel, ein weltweiter Anbieter von Unternehmenskommunikation, gab die Ergebnisse einer neuen Umfrage bekannt. Diese wurde in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Techaisle durchgeführt und zeigt Kommunikationstrends und -herausforderungen von Unternehmen [1]. Die Ergebnisse deuten auf einen entscheidenden Wandel in den Kommunikationsstrategien von mittelständischen Unternehmen und Konzernen hin. 92 % der Befragten bevorzugen ein hybrides Kommunikationsmodell, das ausreichende Flexibilität bietet, eine konsistente Kommunikation und Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen sicherzustellen. Die Studie basiert auf Interviews mit Entscheidungsträgern aus Wirtschaft und IT in Deutschland, den USA, Großbritannien und Frankreich.

Vorteile hybrider Kommunikationsmodelle

Hybride Kommunikationsmodelle kombinieren neue und bestehende On-Premises-Lösungen mit privaten und öffentlichen Cloud-Plattformen und ermöglichen eine verbesserte Effizienz, Kontrolle, Ausfallsicherheit, Compliance und KI-gestützte Nutzererlebnisse. Auf diese Weise können Unternehmen mehrere Tools und Bereitstellungsmodelle nahtlos integrieren, um einen effizienten Informationsaustausch zu ermöglichen und ein einheitliches Frontend-Erlebnis für Nutzer und Kunden zu schaffen.

Markttrends und Datensicherheit

Die Daten von Techaisle zeigen, dass sich dies auch im Markt widerspiegelt: 68 % der Unternehmen geben an, dass sie hybride Systeme einsetzen, um die Zusammenarbeit zwischen Teams die remote arbeiten und denen, die im Büro arbeiten, zu verbessern. Weitere Faktoren sind die Datensicherheit und die Kontrolle über sensible Informationen (57 %), die Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Geschäftsanforderungen (53 %) und die Maximierung von Investitionen in bestehende Technologien (45 %).

Modernisierung über Technologie hinaus

Über die wachsende Nachfrage nach hybriden Lösungen hinaus, zeigt die Studie das wachsende Bewusstsein dafür, dass die Modernisierung von Kommunikationstools über die reine Aufrüstung der Technologie hinausgeht. Die Verantwortlichen in den Unternehmen sehen Modernisierung als wichtigen Faktor für eine gute Anpassungsfähigkeit im Rahmen eines sich wandelnden Umfelds, für die Verbesserung des Kundenerlebnisses, für Steigerung der betrieblichen Effizienz und für die Nutzung von KI zur Erreichung strategischer Ziele.

Wichtigkeit von KI und Videotelefonie

Die Befragten gaben an, dass sie bei der Auswahl eines Anbieters von Kommunikationslösungen vor allem auf KI-gestützte Funktionen (53 %) und Zusammenarbeit via Videotelefonie (98 %) Wert legen. Die Hälfte (50 %) gab außerdem an, dass Datenkontrolle und -sicherheit entscheidende Elemente sind. Dies zeigt den deutlichen Marktfokus auf die Wahrung der Geschäftskontinuität und die Risikominderung.

Herausforderungen durch Multi-Tenant-Cloud-Lösungen

»Nach der rasanten Einführung von ›Multi-Tenant-Cloud-Lösungen‹ sehen sich viele Unternehmen mit zunehmender Komplexität konfrontiert – ausgelöst durch sich verändernde Sicherheitsanforderungen, Compliance-Vorgaben und die Integration von Zukunftstechnologien wie GenAI. Kunden kämpfen mit Systemen, die sie daran hindern, Risiken im vollen Umfang zu adressieren und Unterbrechungen im Geschäftsbetrieb zu vermeiden«, sagt Luiz Domingos, Chief Technology Officer bei Mitel. »Die Ergebnisse des Berichts bestätigen diese Herausforderungen und zeigen den Wunsch von IT-Teams und Geschäftsführungen, hybride Kommunikationssysteme zu modernisieren und sich auf diese zu konzentrieren. So sollen all die Prioritäten angegangen werden, die zur Resilienz des Unternehmens beitragen: Sicherheit, Compliance, Kundenbindung und Mitarbeiterzufriedenheit.«

Weitere zentrale Ergebnisse des Berichts sind:

Zu viele Organisationen verlassen sich auf veraltete Systeme: 68 % der Befragten aus den Bereichen Finanzen, Behörden und Gesundheitswesen nutzen ihr aktuelles Kommunikationssystem bereits seit mehr als sieben Jahren. Dies hemmt die digitale Transformation, erhöht Risiken und verhindert die nahtlose Nutzung von KI-getriebenen Innovationen.

Kundenbindung ist einer der wichtigsten Gründe für die Modernisierung: Der Wunsch nach einer gesteigerten Kommunikationsqualität mit den eigenen Kunden, treibt Unternehmen an, veraltete Systeme und Arbeitsabläufe zu modernisieren. 52 % der Befragten konzentrieren sich auf die Verbesserung der Interaktion mit Kunden, indem sie Kommunikationslösungen modernisieren und die Kundenorientierung in dem Mittelpunkt stellen.

Modernisierung kann dazu beitragen, unterschiedliche Systeme zu konsolidieren und Prozesse zu skalieren: 41 % der Unternehmen wollen ihre fragmentierten Kommunikationssysteme vereinfachen und die Datentransparenz verbessern, indem sie ihre Tools auf einer einzigen Plattform zusammenfassen. Heutige, segmentierte Tools sind schwer zu verwalten, führen zu isolierten Systemen und damit zu Datensilos und gestörten Arbeitsabläufen.

Kommunikationslösungen treten in das KI-Zeitalter ein: Während sich hybride Lösungen als bevorzugter Ansatz herauskristallisieren, muss auch KI in eine wirksame Modernisierungsstrategie einbezogen werden. Diese Lösungen werden von neuen und effizienten KI-Sprachmodellen angetrieben, die sich ideal für ein hybrides Bereitstellungsmodell eignen. Dadurch werden Leistung, Effizienz und Kosten harmonisiert und gleichzeitig das volle Potenzial der digitalen Transformation erschlossen. Die Produktion (59 %) und das Hotel- und Gaststättengewerbe (59 %) sind die führenden Branchen, die in KI-gestützte Lösungen investieren wollen, um die volle Bandbreite der Kommunikation und Zusammenarbeit zu nutzen – sowohl über die Cloud als auch über leistungsfähiges »Edge-Computing«.

»Die komplexe digitale Landschaft von heute stellt Unternehmen vor viele Herausforderungen, von der Sicherheit und Compliance bis hin zu sich verändernden Kundenerwartungen und der Komplexität hybrider Arbeitsformen«, sagt Anurag Agrawal, Chief Global Analyst bei Techaisle. »Diese Herausforderungen wirken sich direkt darauf aus, wie Unternehmen kommunizieren, und führen zu einem starken Konsens über den Bedarf an hybriden Kommunikationssystemen. Eine starke Grundlage für diese Systeme ist entscheidend, um das volle Potenzial moderner, flexibler und KI-gesteuerter Technologien auszuschöpfen. Mitel ist strategisch positioniert, um hier Marktführer zu sein, und bietet UC-Lösungen mit robuster Integration, KI-gestützter Innovation, fortschrittlicher Sicherheit und Unterstützung für unterschiedliche Mitarbeitergruppen.«

[1] Im Rahmen der Studie »The Hybrid and AI Revolution in Business Communications« wurden 1.954 mittelständische und große Unternehmen (100 bis über 10.000 Mitarbeitende) in den USA, Großbritannien, Deutschland und Frankreich befragt, um Trends bei der Einführung von Kommunikationslösungen zu untersuchen. Die Umfrage richtete sich an Entscheidungsträger aus der Wirtschaft (BDMs) und der IT (ITDMs), die in allen Phasen des Einkaufsprozesses involviert sind, einschließlich Bedarfsermittlung, Funktionsbestimmung, Lösungsbewertung und Bereitstellung von Kommunikations- und Contact-Center-Lösungen.

Um mehr über die Ergebnisse der Umfrage zu erfahren, können Sie hier den vollständigen Bericht »Was die Hybrid- und KI-Revolution für Ihre Unternehmenskommunikation bedeutet« herunterladen.

4338 Artikel zu „Kommunikation Systeme“

News | E-Commerce | ERP | Online-Artikel Komplexität im Fulfillment: Entlastung für ERP-Systeme Onlineshops, die ihre Verkaufskanäle auf neue Plattformen und Regionen ausdehnen, kommen früher oder später an den Punkt, an dem das gewachsene tägliche Bestellaufkommen einen spürbaren Rückstau im Bearbeitungsablauf verursacht. Probleme mit Bestellungen häufen sich im Kundensupport, während die zuständigen Mitarbeitenden Schwierigkeiten haben, in Einzelfällen manuell Ausnahmen im System vorzunehmen, um aufgetretene Probleme zu lösen. Die… Weiterlesen →

News | Digitalisierung | Services | Tipps Unternehmenszukunft: Warum moderne Betriebssysteme wichtig sind Die meisten Unternehmen sind digital gut aufgestellt. Sie entscheiden sich für Computer oder Geräte, die den Betriebsalltag optimieren und die Arbeit für sämtliche Mitarbeiter verbessern. Bei der Wahl der Computersysteme ist es jedoch wichtig, ein geeignetes Produkt zu wählen und dieses regelmäßig zu aktualisieren. In diesem Rahmen gilt es für jedes System, die Vor- und… Weiterlesen →

News | IT-Security | Services | Tipps Die Hausordnung für IT-Systeme: NIS2 NIS2 sorgt in vielen Köpfen für Unsicherheit. Dabei lässt sie sich gut mit der Hausordnung, wie sie in Mehrfamilienhäusern oder Firmengebäuden existiert, vergleichen: Die europaweite Direktive ist das Regelwerk (Hausordnung), deren Einhaltung Dienstleister (analog zum Hausmeister) für Unternehmen (quasi die Bewohner) sicherstellen. Doch was ist neu an NIS2? Welche Maßnahmen müssen Firmen implementieren? Die nachfolgende… Weiterlesen →