Databricks stellt neue Mosaic AI-Funktionen vor, die Kunden bei der Entwicklung von AI-Systemen und -Anwendungen in Produktionsqualität unterstützen

DAIS 24_Ali Ghodsi_CEO_Databricks

Unterstützung der Kunden bei der Beschleunigung der Anwendung, Qualitätsverbesserung und Produktion von generativer KI in ihren Unternehmen.

Databricks, das Daten- und KI-Unternehmen, kündigte mehrere Neuerungen für Mosaic AI an, die Kunden bei der Erstellung von produktionsreifen generativen KI-Anwendungen unterstützen. Databricks investiert in Mosaic AI in drei Schlüsselbereichen: Unterstützung beim Aufbau zusammengesetzter KI-Systeme, Funktionen zur Verbesserung der Modellqualität und neue KI-Governance-Tools. Die daraus resultierenden Innovationen geben den Kunden die Sicherheit, Anwendungen in Produktionsqualität zu erstellen und zu messen, um die Versprechen der generativen KI für ihr Unternehmen zu erfüllen.

Unternehmen tun sich schwer damit, generative KI-Projekte aus Datenschutz-, Qualitäts- und Kostengründen von der Pilotphase in die Serienproduktion zu überführen. Zwar haben sich die Basismodelle alle deutlich verbessert, doch haben sie immer noch Schwierigkeiten, qualitativ hochwertige Ergebnisse zu liefern. Die leistungsstärksten Modelle können immer noch Antworten geben, die ungenau oder unsicher sind oder vertrauliche Daten preisgeben. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, gehen Unternehmen dazu über, nicht nur ein einziges, großes Modell einzusetzen, sondern zusammengesetzte KI-Systeme zu verwenden. Bei diesem Ansatz kommen mehrere Komponenten zum Einsatz, darunter verschiedene Modelle, Retriever, Vektordatenbanken und Tools für Bewertung, Überwachung, Sicherheit und Governance. Infolgedessen bieten zusammengesetzte KI-Systeme eine viel höhere Produktionsqualität und ermöglichen es Unternehmen, präzisere, sicherere und besser kontrollierte KI-Anwendungen effizient bereitzustellen.

»Wir glauben, dass zusammengesetzte KI-Systeme der beste Weg sein werden, um die Qualität, Zuverlässigkeit und Messung von KI-Anwendungen in Zukunft zu maximieren, und möglicherweise einer der wichtigsten Trends in der KI im Jahr 2024 sein werden«, sagt Matei Zaharia, Mitbegründer und CTO bei Databricks. »Databricks ist einzigartig positioniert, um diese Trends mit den Investitionen zu nutzen, die wir tätigen, um die Qualität zu verbessern und das Modell mit Echtzeitdaten, Agenten und Tools zu erweitern, um ihm neue Fähigkeiten zu geben, die es noch nicht kennt.«

Um Kunden bei der Entwicklung produktionsreifer generativer KI-Anwendungen zu unterstützen, bringt Databricks das Mosaic AI Agent Framework, das Mosaic AI Quality Lab, den Mosaic AI Tools Catalog, das Mosaic AI Model Training und das Mosaic AI Gateway auf den Markt.

Mosaic AI Agent Framework und Mosaic AI Tools Catalog helfen Unternehmen bei der Entwicklung komplexer KI-Systeme

Databricks führt mehrere neue Funktionen ein, um Kunden bei der Bereitstellung von unternehmensfähigen Compound AI-Systemen zu unterstützen. RAG ist eine Art von zusammengesetztem KI-System, da es mehrere Komponenten wie eine Vektordatenbank und Tools für die Überwachung, Bewertung, Sicherheit und Governance verwendet, um die Genauigkeit des LLM zu verbessern. Im Mai kündigte Databricks die allgemeine Verfügbarkeit von Mosaic AI Vector Search an, einer serverlosen Vektordatenbank, die nahtlos in die Data Intelligence Platform integriert ist. Heute kündigt Databricks das Mosaic AI Agent Framework an, das es Entwicklern leicht macht, schnell und sicher hochwertige RAG-Anwendungen zu erstellen, indem sie Basismodelle und ihre Unternehmensdaten verwenden. Sie können die Qualität ihrer RAG-Anwendung mit dem Mosaic AI Quality Lab bewerten, schnell iterieren und ihre Anwendung problemlos erneut bereitstellen. Mosaic AI Quality Lab ist ein KI-gestütztes Evaluierungstool, das automatisch feststellt, ob die Ergebnisse qualitativ hochwertig sind, und eine intuitive Benutzeroberfläche bietet, um Feedback von menschlichen Stakeholdern zu erhalten. Zusammengenommen helfen diese Funktionen Unternehmen dabei, generative KI-Lösungen in Produktionsqualität einzusetzen.

Compound AI-Systeme nutzen häufig Tools als Funktionen, die diese Systeme mit neuen Fähigkeiten ausstatten, um mit der Welt zu interagieren, wie z. B. intelligentes Generieren und Ausführen von Code, Durchsuchen des Internets, Aufrufen von APIs und mehr. Mit Mosaic AI Tools Catalog können Unternehmen Tools mit Databricks Unity Catalog verwalten, freigeben und registrieren. Dadurch wird sichergestellt, dass Modelle, die mit Tools ausgestattet sind, diese auf sichere und kontrollierte Weise nutzen können, und dass diese Tools im gesamten Unternehmen auffindbar sind.

Mosaic AI Model Training ermöglicht die Feinabstimmung von Basismodellen, erhöht die Modellqualität und senkt die Kosten

Mit Mosaic AI Model Training werden Open-Source-Basismodelle mit den privaten Daten eines Unternehmens feinabgestimmt und mit neuem, für den jeweiligen Bereich oder die jeweilige Aufgabe spezifischem Wissen versehen. Diese fein abgestimmten Modelle befinden sich vollständig im Besitz und unter der Kontrolle des Kunden und liefern qualitativ hochwertigere Ergebnisse für bestimmte Anwendungsfälle, da sie mit den privaten Daten des Unternehmens für spezielle Aufgaben trainiert wurden. Kleinere Modelle, die durch Model Training feinabgestimmt wurden, sind nicht nur genauer für bestimmte Bereiche, sondern auch schneller und kostengünstiger als größere proprietäre Modelle, da sie weniger Parameter haben und weniger Rechenleistung benötigen.

Mosaic AI Gateway bietet Governance für alle Ihre GenAI-Anwendungen und -Modelle

Mosaic AI Gateway bietet eine einheitliche Schnittstelle zum Abfragen, Verwalten und Bereitstellen beliebiger Open-Source- oder proprietärer Modelle, so dass Kunden die großen Sprachmodelle (LLMs), die ihre Anwendungen antreiben, einfach wechseln können, ohne komplizierte Änderungen am Anwendungscode vornehmen zu müssen. Die Lösung unterstützt die Nachverfolgung der Nutzung und Leitplanken, so dass Unternehmen nachverfolgen können, wer das Modell aufruft, Ratenbeschränkungen einrichten können, um die Ausgaben ihrer Unternehmensnutzer zu kontrollieren, und unabhängig vom verwendeten Modell nach Sicherheit und persönlich identifizierbaren Informationen (PII) filtern können. Und schließlich bietet es integrierte Governance- und Überwachungsfunktionen, um die Qualität kontinuierlich zu gewährleisten.

»Corning ist ein materialwissenschaftliches Unternehmen – unsere Glas- und Keramiktechnologien werden in vielen industriellen und wissenschaftlichen Anwendungen eingesetzt, daher ist das Verständnis und die Nutzung unserer Daten von entscheidender Bedeutung. Wir haben einen KI-Forschungsassistenten entwickelt, der Databricks Mosaic AI Agent Framework nutzt, um Hunderttausende von Dokumenten zu indizieren, darunter auch Daten des US-Patentamts«, sagt Denis Kamotsky, Principal Software Engineer bei Corning. »Für uns war es extrem wichtig, dass unser LLM-gestützter Assistent Fragen mit hoher Genauigkeit beantwortet – so konnten unsere Forscher die Aufgaben, an denen sie arbeiteten, finden und weiterverfolgen. Um dies zu realisieren, nutzten wir Databricks Mosaic AI Agent Framework, um eine generative KI-Lösung zu entwickeln, die mit den Daten des US-Patentamts angereichert wurde. Durch den Einsatz der Data Intelligence Platform von Databricks konnten wir die Abfragegeschwindigkeit, die Qualität der Antworten und die Genauigkeit deutlich verbessern.«

»Ford Direct steht an der Spitze des digitalen Wandels in der Automobilbranche. Wir sind die Datendrehscheibe für Ford- und Lincoln-Händler und mussten einen einheitlichen Chatbot erstellen, der unseren Händlern hilft, ihre Leistung, Bestände, Trends und Kundenbindungskennzahlen zu bewerten. Databricks Mosaic AI Agent Framework ermöglichte es uns, unsere proprietären Daten und Dokumentationen in unsere generative KI-Lösung zu integrieren, die RAG verwendet«, sagte Tom Thomas, VP of Analytics bei FordDirect. »Die Integration von Mosaic AI mit Databricks Delta Tables und Unity Catalog ermöglichte es uns, unsere Vektorindizes in Echtzeit zu aktualisieren, während unsere Quelldaten aktualisiert wurden, ohne dass wir unser eingesetztes Modell berühren mussten.«

»Als führender globaler Hersteller nutzt Lippert Daten und KI, um hochentwickelte Produkte, maßgeschneiderte Lösungen und bestmögliche Erfahrungen zu entwickeln«, sagt Kenan Colson, VP Data & AI, Lippert. »Das Mosaic AI Agent Framework war für uns ein entscheidender Faktor, denn es ermöglichte uns, die Ergebnisse unserer GenAI-Anwendungen zu evaluieren und die Genauigkeit unserer Ergebnisse zu demonstrieren, während wir die vollständige Kontrolle über unsere Datenquellen behielten. Dank der Data Intelligence Platform von Databricks bin ich zuversichtlich, dass wir es in der Produktion einsetzen können.«

Verfügbarkeit

Mosaic AI Agent Framework, Mosaic AI Quality Lab, Mosaic AI Model Training und Mosaic AI Gateway sind jetzt in der öffentlichen Vorschau. Mosaic AI Tools Catalog ist in der privaten Vorschau. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.databricks.com/product/machine-learning

257 Artikel zu „KI-Systeme“

NEWS | IT-SECURITY | KÜNSTLICHE INTELLIGENZ | WHITEPAPER Leitfaden zur Entwicklung sicherer KI-Systeme Internationale Cybersicherheitsbehörden veröffentlichen Leitfaden zur Entwicklung sicherer KI-Systeme. Künstliche Intelligenz (KI) kann unserer Gesellschaft zahlreiche Vorteile bieten. Diese Systeme können unter anderem bei Vorhersagen über Klima und Finanzmärkte, automatisierten medizinischen Diagnosen und (teil-) autonomen Transportmitteln eingesetzt werden. Dazu müssen die Systeme aus Sicht des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) jedoch nicht nur… Weiterlesen →

NEWS | KOMMENTAR | KÜNSTLICHE INTELLIGENZ Europäisches Parlament beschließt Rahmen für KI-Systeme Workday begrüßt Regulierung und risikobasierten Ansatz. Das Europäische Parlament hat am 15. Juni über seine Änderungsanträge zum vorgeschlagenen Gesetz über künstliche Intelligenz, allgemein als KI-Gesetz bekannt, abgestimmt. Diese Abstimmung ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu der weltweit ersten umfassenden Regulierung im Bereich der künstlichen Intelligenz. Die Weichen für die Verhandlungen zwischen dem… Weiterlesen →

NEWS | KÜNSTLICHE INTELLIGENZ | SERVICES Compliance: Künstliche Intelligenz ist kein No-Brainer Voraussetzungen zur Compliance-gerechten Nutzung von Microsoft 365 Copilot. Gartner geht davon aus, dass generative KI bis 2026 bei 80 Prozent der Unternehmen weltweit die Mitarbeitenden bei ihren Tätigkeiten unterstützt [1]. Obwohl künstliche Intelligenz zweifelsfrei als eine der wichtigsten Schlüsseltechnologien für die digitale Transformation gilt, hemmen rechtliche Unsicherheiten und mangelndes Fachwissen Unternehmen noch, im Arbeitsalltag… Weiterlesen →