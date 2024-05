Gartner-Prognose: Weltweiter Umsatz mit KI-Chips wächst 2024 um 33 Prozent

Der Wert von KI-Beschleunigern in Servern wird 2024 bis auf 21 Milliarden US-Dollar steigen.

Rechenelektronik wird 47 Prozent des Gesamtmarkts für KI-Chips ausmachen.

Bis Ende 2026 werden 100 Prozent der PC-Käufe von Unternehmen KI-PCs sein.

Laut einer aktuellen Prognose von Gartner wird der weltweite Umsatz mit KI-Halbleitern im Jahr 2024 71 Milliarden US-Dollar erreichen. Dies entspricht einem Anstieg von 33 Prozent gegenüber 2023.

»Heute treibt generative KI (GenAI) die Nachfrage nach leistungsstarken KI-Chips in Rechenzentren an. Im Jahr 2024 wird der Wert von KI-Beschleunigern in Servern, die die Datenverarbeitung von Mikroprozessoren entlasten, insgesamt 21 Milliarden US-Dollar betragen und bis zum Jahr 2028 auf 33 Milliarden US-Dollar ansteigen«, sagt Alan Priestley, VP-Analyst bei Gartner.

Gartner prognostiziert, dass KI-PCs im Jahr 2024 22 Prozent der gesamten PC-Lieferungen ausmachen werden. Bis Ende 2026 werden alle PC-Käufe von Unternehmen KI-PCs sein. KI-PCs verfügen über eine neuronale Verarbeitungseinheit (NPU), die es ihnen ermöglicht, länger, leiser und kühler zu laufen und KI-Aufgaben kontinuierlich im Hintergrund auszuführen. Dies schafft neue Möglichkeiten, KI in alltägliche Aktivitäten zu integrieren.

Der Umsatz mit KI-Halbleitern wird im Prognosezeitraum weiterhin zweistellig wachsen, wobei 2024 die höchste Wachstumsrate in diesem Zeitraum zu verzeichnen sein wird (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1. Umsatzprognose für KI-Halbleiter, weltweit, 2023-2025 (in Millionen U.S. Dollar)

2023 2024 2025 Umsatz ($M) 53,662 71,252 91,955

Quelle: Gartner (Mai 2024)

Umsatz mit KI-Chips in der Computerelektronik wird den höchsten Anteil im Segment der elektronischen Geräte verzeichnen

Im Jahr 2024 wird der Umsatz mit KI-Chips in der Computerelektronik voraussichtlich 33,4 Milliarden US-Dollar betragen, was 47 % des Gesamtumsatzes mit KI-Halbleitern ausmacht. Der Umsatz mit KI-Chips in der Automobilelektronik wird im Jahr 2024 voraussichtlich 7,1 Milliarden US-Dollar und in der Unterhaltungselektronik 1,8 Milliarden US-Dollar erreichen.

Harter Kampf zwischen Halbleiteranbietern und Technologieunternehmen

Während sich ein Großteil der Aufmerksamkeit auf die Verwendung von Hochleistungs-Grafikprozessoren (GPUs) für neue KI-Workloads richtet, investieren die großen Hyperscaler (AWS, Google, Meta und Microsoft) alle in die Entwicklung eigener, für KI optimierter Chips. Die Entwicklung von Chips ist zwar kostspielig, aber die Verwendung maßgeschneiderter Chips kann die betriebliche Effizienz verbessern, die Kosten für die Bereitstellung von KI-basierten Diensten für die Nutzer senken und die Kosten für den Zugang der Nutzer zu neuen KI-basierten Anwendungen verringern. »Da sich der Markt von der Entwicklung zur Bereitstellung verlagert, erwarten wir, dass sich dieser Trend fortsetzt«, so Priestley.