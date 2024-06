Prozessintelligenz für das gesamte Unternehmen

Celonis stellt neue KI-Funktionen und Plattform-Erweiterungen vor.

Celonis, Anbieter im Bereich Process Mining und Prozessintelligenz, hat im Rahmen seiner virtuellen Veranstaltung Celonis:Next mehrere Produkt-Updates und neue KI-gestützte Funktionalitäten vorgestellt (https://www.celonis.com/events/celonis-next-2024/). Prozessintelligenz ist für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, um aus ihren Geschäftsabläufen und ihren Tech-Investitionen – insbesondere im Bereich KI (Künstliche Intelligenz) – Mehrwert zu generieren.

KI-Tools für private Nutzer funktionieren im Alltag deshalb meist so gut, weil sie sowohl auf eine riesige Menge an Daten zugreifen können, anhand derer sie trainieren können (z. B. Bücher, Artikel, Webseiten), als auch auf den notwendigen Kontext, um zu verstehen, wie all diese Daten miteinander zusammenhängen (z. B. durch Wikipedia, Online-Archive usw.). Dies ist in Unternehmen häufig nicht der Fall. Hier gibt es zwar eine Fülle von Rohdaten aus Geschäftssystemen (ERP, CRM usw.), aber keine Wikipedia-ähnliche Referenz, die all diese Informationen miteinander verbindet und Sinn stiftet. Prozessintelligenz liefert diese bislang fehlende Verbindung – den Geschäftskontext, der für eine effektive KI-Nutzung im Unternehmen unerlässlich ist.

Vor diesem Hintergrund erweitert die Prozessintelligenz von Celonis die KI-Toolsets von Unternehmen, bestehend aus Software-Agenten, Copiloten und Anwendungen, um Prozesswissen. Zudem nutzt sie dieses Wissen, um das eigene KI-Angebot aus Copiloten, KI-Apps und kundenindividuellen KI-Lösungen zu stärken. Dies erleichtert Kunden die Implementierung und verkürzt die erforderliche Zeit, um Mehrwerte zu realisieren.

»Der Einsatz von KI geht in vielen Unternehmen mittlerweile weit über den Status spielerischer Anfangsversuche hinaus. Firmen nutzen KI, um ihr Geschäft neu zu gestalten, und vertrauen dabei auf unsere Plattform«, sagt Alexander Rinke, Co-CEO und Mitgründer von Celonis. »Unser Ziel ist es, Prozessintelligenz in jeden Bereich des Unternehmens zu bringen – sodass Business-Intelligence-Anwendungen, Automatisierung und KI effektiver eingesetzt werden können. Die starke Nachfrage von bestehenden und neuen Kunden zeigt, wie wichtig die Kombination von Prozessintelligenz und KI ist. Mit den Innovationen, die wir heute auf der Celonis:Next vorgestellt haben, können wir unseren Kunden und dem gesamten Ökosystem einen noch größeren Mehrwert bieten.«

Im Rahmen von Celonis:Next präsentierte Celonis zahlreiche Innovationen, darunter Erweiterungen des Process Intelligence Graphs und des Process Copilots, KI-gestützte Apps, Celonis Studio und vieles mehr.

Process Intelligence Graph: Das effektivste Instrument zur Analyse von Geschäftsprozessen

Der Process Intelligence Graph (PI Graph) wurde auf der Celosphere 2023 vorgestellt und ist das Herzstück der Celonis-Plattform. Er erstellt einen systemunabhängigen digitalen Zwilling eines Unternehmens und verknüpft diesen mit dem jeweiligen Geschäftskontext, beispielsweise mit KPI-Definitionen oder Verbesserungsmöglichkeiten. Er zeigt, wie Prozesse in Unternehmen ablaufen und wo und wie sie verbessert werden können. So lassen sich z. B. Fragen wie »Bei welchen Aufträgen kommt es zu Lieferverzögerungen?« oder »Wie wirken sich Lieferverzögerungen auf die Kundenzufriedenheit aus?« einfach beantworten.

Die Erweiterungen des PI Graphs umfassen:

Oracle EBS-Transformationen: Oracle-Daten für zentrale Prozesse wie Kreditorenbuchhaltung, Beschaffung, Auftragsmanagement, Debitorenbuchhaltung und Bestandsmanagement können nahtlos in den PI Graph integriert werden.

Schnelle Datenmodellsuche: Leichteres und schnelleres Finden von Objekten und Ereignissen sowie gezieltere Suche mit Hilfe verbesserter Filter.

Verbesserte Benutzeroberfläche: Eine intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht eine einfachere Modellierung von Objekten und Ereignissen, inklusive eingehender und ausgehender Objektbeziehungen.

Intuitive Objektauswahl: Dank der objektzentrierten Grundlage des PI Graphs können Ausschnitte der Daten schnell für verschiedene Anwendungsfälle und Benutzer erstellt werden.

Process Copilots: Schnellere Einblicke in großem Maßstab durch GenAI

Mit den Celonis Process Copilots, die erstmals auf der Celosphere 2023 vorgestellt wurden, kann jeder im Unternehmen prozessbezogene Fragen an einen LLM-basierten GenAI-Chatbot stellen. Sie erleichtern Anwendern, die keine Datenanalysten sind, die Arbeit und sind einfach einzurichten. Im ersten Schritt modellieren Kunden ihre Daten im PI Graph und definieren das Wissen, auf das sie zurückgreifen, damit die Copiloten den Unternehmenskontext verstehen. Anschließend wählen sie die KPIs, Datensätze und Attribute aus, auf die die Copiloten zugreifen sollen. Schließlich werden diese aktiviert und alle Mitarbeiter des Unternehmens können ihre Fragen stellen.

»Die Process Copilots machen die Prozessintelligenz von Celonis für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leicht zugänglich und befähigen sie dazu, Prozesse zu optimieren und fundiertere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Gleichzeitig können sich unsere Celonis Experten auf die Realisierung von zusätzlichem Mehrwert konzentrieren«, sagt Alexander Skolik, Digitalisierungsexperte bei Enervie.

Auf eine Frage wie »Wie sieht unser Angebot im Vergleich zur Nachfrage für den jeweiligen Monat aus?« findet der Copilot die relevanten Metriken und erstellt ein Diagramm, damit auch technisch weniger versierte Benutzer schnell Erkenntnisse gewinnen. Bei komplexeren Anfragen wie »Bei welchen Materialien und Anlagen besteht ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, insbesondere im Hinblick auf hohe offene Auftragswerte im Vergleich zum verfügbaren Angebot?« geht der Copilot noch weiter in die Tiefe.

Die Process Copilots bieten:

Schnellere Einblicke für jeden im Unternehmen, ohne dass ein spezielles Dashboard erstellt werden muss, um einfache Fragen zu beantworten.

Produktivere Centers of Excellence, die einen Copilot nur einmal konfigurieren müssen, anstatt mehrere Ad-hoc-Dashboards zu erstellen.

Benutzerfreundliche Anwendung durch die Möglichkeit, Datenanfragen in eigenen Worten zu formulieren.

Process Copilots können auch den Celonis Marketplace nach Apps von Celonis und seinen Partnern durchsuchen, die Unternehmen dabei helfen können, schnell Mehrwert zu generieren.

KI-gestützte Apps: Neue KI-Möglichkeiten realisieren

Neben den GenAI-basierten Process Copilots hat Celonis im Rahmen der Celonis:Next gezeigt, wie seine Plattform-Apps durch KI ergänzt werden. So liefert die Planning Parameter Optimization App Materialplanern fundierte Planungsparameter auf Grundlage aktueller Verbrauchs– und Beschaffungsdaten, die aus einem Machine-Learning (ML)-Modell abgeleitet werden.

Zu den weiteren KI-gestützten Celonis-Anwendungen gehört die Free-Text Requisition App. Diese Anwendung verbessert das Handling von Ausgaben, indem sie Freitextanfragen schnell in Bestellungen umwandelt und dabei ML-basierte Algorithmen verwendet, um in der Vergangenheit gekaufte Waren oder Katalogartikel zu empfehlen. Der Duplicate Invoice Checker wurde dafür entwickelt, doppelte Rechnungen zu erkennen, die von ERP-Systemen oft übersehen werden.

»Durch den Einsatz der Celonis Planning Parameter Optimization App können wir unsere Lieferkette genauer überwachen und steuern, Kosten senken und wichtige Kennzahlen wie Überbestände und Liefertreue verbessern«, sagt Thomas Stoll, Vice President Global Supply Chain bei manroland Goss web systems.

Investitionen in die gesamte Celonis Plattform

Neben den Erweiterungen des PI Graphs und mehreren KI-fokussierten Innovationen kündigte das Unternehmen auf der Celonis:Next weitere Neuerungen an:

Überarbeitete Studio Experience: Verbesserung der Low-Code-Entwicklungsumgebung in der Celonis Plattform.

Celonis Process Management: Die Integration der Technologie von Symbio (Übernahme im letzten Jahr) in die Celonis-Plattform ermöglicht eine Produktreihe bestehend aus Process Designer, Navigator und Cockpit.

Emporix Orchestration Engine: Die Process Orchestration Engine nutzt die Prozessintelligenz von Celonis, um Prozesse in Echtzeit durchgängig zu automatisieren.

Standard Data Ingestion API: Die Schnittstelle ermöglicht es Unternehmen, Daten aus Quellsystemen einfacher und schneller in Celonis zu integrieren, wenn Unternehmen Datenplattformen und Tools von Drittanbietern verwenden.

Premium Process Query Engine: Erhöht die Geschwindigkeit und das Datenvolumen, das Celonis verarbeiten kann – bis zu viermal mehr Daten und dreimal schnellere Verarbeitungsgeschwindigkeit.

Weitere Informationen zu den heute angekündigten neuen und aktualisierten Anwendungen, Funktionen und Möglichkeiten finden Sie in der On-Demand-Veranstaltung Celonis:Next.

