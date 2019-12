Wissen in Datenbanken entdecken – 5 Mythen rund um Data Mining

Data Mining ist kompliziert, ein vorübergehender Trend, benötigt enormes Fachwissen, erfordert riesige Datenbanken und eignet sich zudem nur für bestimmte Branchen. Alles Vorurteile, die leicht zu revidieren sind.

Data Mining wird eingesetzt, um Daten zu analysieren, Muster und Beziehungen innerhalb der Daten zu erkennen und in nützliche Informationen umzuwandeln, damit Unternehmen bessere Entscheidungen treffen können. Die Analyse von Daten erfolgt seit jeher, wird aber in letzter Zeit immer bedeutender, seit neue Spezialtechnologien auf den Markt gekommen sind. Gleichzeitig entstehen aber auch viele Missverständnisse und Mythen über das, was Data Mining ist, wie es funktioniert und welche Vorteile die Nutzung bringt.

Mythos #1

Data Mining ist ein extrem komplizierter Prozess und schwer verständlich.

Algorithmen hinter Data Mining mögen komplex sein, aber mit den richtigen Tools sollte Data Mining einfach zu bedienen sein und die Art und Weise, wie Sie Ihr Unternehmen führen, verändern. Data-Mining-Tools ermöglichen es Ihnen, Ihre Daten durch einfache Diagramme, Abfragen und Visualisierungen leicht darzustellen und zu verstehen, was Ihnen einen Einblick in die Leistungsfähigkeit Ihres Unternehmens gibt. Sie können dann Probleme und potenzielle Engstellen identifizieren und analytisch fundierte Entscheidungen treffen, um Ihre Ineffizienz zu beseitigen. Data-Mining-Tools sind nicht so komplex oder schwer zu bedienen, wie manche Leute denken mögen. Sie sind so konzipiert, dass sie leicht verständlich sind und Unternehmen in der Lage sind, die im Betrieb produzierten Informationen zu interpretieren. Data Mining bringt enorme Vorteile und sollte für diejenigen, die es in Betracht ziehen, nicht einschüchternd sein.

Mythos #2

Data Mining ist nur ein weiterer Trend, der bald aussterben wird.

Quantitative Analyse-Praktiken werden von Unternehmen schon seit langer Zeit angewandt. Data Mining ist nur eine weiterentwickelte Version der Methoden, die schon Anfang des 20. Jahrhunderts existiert haben. Daten sind überall vorhanden und die Größe einiger Datenbanken ist heute so enorm, dass es nicht mehr möglich ist, Analysen manuell durchzuführen. Die einfache Bedienung, die Kosten- und Zeitersparnis und die Möglichkeit, eine Analyse der Unternehmensleistung mit einer schnell einsetzbaren und leicht verständlichen Lösung durchzuführen, sind Garant dafür, dass diese Technologie nicht so schnell verschwinden wird. Data Mining war und bleibt eine präsente Technologie, die sich nur in ihrer Form weiterentwickeln wird.

Mythos #3

Data-Mining-Technik ist so fortschrittlich, dass Fachwissen nicht mehr nötig ist.

Fachwissen und Expertise des Unternehmens und seiner Märkte können nicht durch Data Mining ersetzt werden. Das zusätzliche Wissen durch die neuen Analysemethoden ist wichtig, aber ohne Kenntnis des Geschäfts und seiner Märkte nützen diese Methoden nichts. Daher ist es essenziell, beides zu verstehen. Wenn Sie eine Analyse der Unternehmensdaten durchführen, empfiehlt sich einen Experten auf diesem Gebiet zu haben, der die erzeugten Informationen versteht und nutzen kann. Neben dem Experten, der das Unternehmen und den Markt kennt, braucht man auch einen Experten für Data-Mining-Analysen, der die Tools richtig anzuwenden weiß, um die benötigten Informationen zu bekommen. Data Mining kann im Wesentlichen nicht ohne das Fachwissen existieren.

Mythos #4

Data Mining ist nur für große Datenbanken einsetzbar.

Obwohl Data Mining häufiger für die Analyse großer Datensätze verwendet wird, kann es für jede Größe verwendet werden. Nahezu jede Datenmenge kann wertvolle Informationen liefern, die für Unternehmen genutzt werden können, um Probleme und mögliche Problemauslöser zu erkennen. Selbst mithilfe von Datensätzen in Stichprobengröße können Unternehmen Ineffizienzen eruieren, denen sie proaktiv vorbeugen oder für die sie sich Verbesserungen überlegen können. Oft ist es sogar von Vorteil, für die Analyse nur bestimmte Daten aus einer großen Datenbank zu ziehen, als die komplette Datenbank. Man muss nur wissen, welchen Typ von Daten man analysieren möchte, um wertvolle Ergebnisse und Schlussfolgerungen zu erhalten.

Mythos #5

Data Mining ist nur in bestimmten Branchen sinnvoll.

Obwohl Data Mining am häufigsten in stark datenorientierten und innovationsgetriebenen Branchen eingesetzt wird, ist es ein Tool für jedwede Branche. Es wird immer einen Fall geben, in dem Data Mining nicht rentabel ist. Aber genau wie die Größe der Datenbank keine Rolle spielt, so spielt auch die Branche keine Rolle. Ein breites Anwendungsgebiet des Data Mining ist die datengetriebene Prozessanalyse und Prozessoptimierung, welche in allen Branchen existieren. Mithilfe des Data Mining lassen sich strukturierte digitale Prozesse analysieren und somit die Zusammenhänge der einzelnen Prozessgrößen untereinander ermitteln. Neue fortschrittliche ML-Technologien wie Prozessintelligenz ermöglicht es den Unternehmen sogar, selbst Daten aus unstrukturierten Prozessen zu analysieren und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. Damit wird die Prozessabwicklung schneller und präziser und somit das Kundenerlebnis verbessert.





VP Global Partnerships and Alliances

bei ABBYY

