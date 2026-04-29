NEURA Robotics und AWS treten in strategische Zusammenarbeit ein, um physische KI in großem Umfang zu beschleunigen

AWS wird als primärer Cloud-Anbieter von NEURA fungieren und die Neuroraverse-Plattform für Physical-AI-Schulungen, Echtzeit-Datenverarbeitung und gemeinsame Intelligenz über Roboterflotten hinweg hosten.

NEURA Gym wird sich in AWS-Services, einschließlich Amazon SageMaker, integrieren, um Schulungspipelines zu beschleunigen, die reale Sensordaten mit High-Fidelity-Simulation kombinieren.

NEURA wird über das AWS Partner Network mit AWS zusammenarbeiten, um die Markteinführungsaktivitäten für kognitive Robotiklösungen zu erweitern.

Amazon wird die Möglichkeiten für den Einsatz der Robotertechnologien von NEURA in ausgewählten Fulfillment-Center-Operationen erkunden, einer der fortschrittlichsten realen Umgebungen für die Robotik auf globaler Ebene.

NEURA Robotics (NEURA) und Amazon Web Services (AWS) haben heute eine strategische Vereinbarung zur Beschleunigung der physischen KI in großem Maßstab bekannt gegeben – kognitive Roboter, die von der Entwicklung in den globalen Einsatz hervorgehen können, erkennen, argumentieren und handeln können. Die Zusammenarbeit kombiniert die kognitive Robotik-Plattform von NEURA mit der Cloud- und KI-Infrastruktur von AWS, um die nächste Generation intelligenter Roboter zu trainieren, zu validieren und bereitzustellen.

Die Zusammenarbeit geht eine der wichtigsten Herausforderungen für physische KI an: Während große Sprachmodelle von Billionen von Datenpunkten aus dem Internet profitieren, haben Roboter einen Bruchteil davon – was reale Trainingsdaten zum Schlüssel zur Freischaltung der nächsten Ära der KI macht. Die Intelligenzschicht von NEURA ermöglicht es Robotern, in der realen Welt zuverlässig wahrzunehmen, sich anzupassen und zu arbeiten, und bildet zusammen mit der globalen Cloud-Infrastruktur von AWS den vollen Stapel, um physische KI mit Geschwindigkeit zu skalieren. Die Zusammenarbeit umfasst drei Bereiche:

Cloud-Infrastruktur: AWS wird das Cloud-Backbone für die Neuroraverse bereitstellen und physische KI-Schulungen, Datenverarbeitung und den Austausch von Informationen über Roboterflotten hinweg ermöglichen.

KI-Entwicklung: NEURA Gym-Trainingsumgebungen – speziell entwickelte Trainingseinrichtungen, in denen Roboter komplexe Aufgaben in kontrollierten Umgebungen sowie High-Fidelity-Simulationen üben – werden mit Amazon SageMaker integriert, um gemeinsame KI-Trainingspipelines über NEURA- und Partneranwendungsfälle hinweg zu beschleunigen.

Reale Validierung: NEURA wird sich dem AWS-Partnernetzwerk anschließen, um die Markteinführungsaktivitäten zu erweitern, während Amazon den Einsatz der Robotersysteme von NEURA in ausgewählten Fulfillment-Zentren untersuchen und reale Daten und Anwendungsfälle bereitstellen wird, um die Entwicklung neuer Roboterfunktionen für Logistik- und Lagerbetriebe zu beschleunigen.

Die Skalierung von physischer KI erfordert Daten aus der realen Welt, eine vertrauenswürdige Infrastruktur und globale Reichweite

Der Aufbau kognitiver Roboter, die zuverlässig neben Menschen wahrnehmen, argumentieren und agieren können, erfordert mehr als Hardware. Es erfordert kontinuierliche Lernschleifen zwischen Simulation und Realität, robuste Cloud-Infrastruktur und reale Umgebungen, in denen Intelligenz unter Produktionsbedingungen validiert werden kann.

Die Partnerschaft von NEURA mit AWS basiert auf der Überzeugung, dass die Führung in Physical AI nicht nur Rohleistung erfordert, sondern auch eine fortschrittliche Schulungsinfrastruktur und ein Managed-Service-Netzwerk, um KI-Schulungen schneller, effizienter und reproduzierbar für Roboterplattformen und Flotten zu ermöglichen. Die Position von AWS als weltweit führender Cloud-Anbieter mit unübertroffener Rechenverfügbarkeit und einem umfassenden Portfolio an KI- und Machine-Learning-Services ist der Partner von NEURA. Durch die Ausführung des Neuraverse on AWS und die Verbindung von NEURA Gym mit AWS-Services kann NEURA beschleunigen, wie Robotic Intelligence über Kunden-, Partner- und interne Anwendungsfälle hinweg trainiert, getestet und kontinuierlich verbessert wird.

Für NEURA ist diese Partnerschaft Teil einer breiteren Mission: den Aufbau eines globalen Physical AI-Ökosystems, von dem jeder Durchbruch profitieren kann. Durch die Kombination europäischer Robotik-Innovationen mit der globalen Infrastruktur und der operativen Reichweite von Amazon schafft die Zusammenarbeit eine Grundlage, um physische KI von der Vision in die reale Größe zu bringen.

David Reger, CEO und Gründer von NEURA Robotics, kommentierte: „Physical AI wird nur dann sein volles Potenzial ausschöpfen, wenn Intelligenz in der realen Welt trainiert, validiert und kontinuierlich verbessert werden kann. Mit AWS gewinnen wir die Infrastruktur, um das Neuraverse weltweit zu skalieren. Mit Amazon haben wir die Möglichkeit, physische KI in eines der fortschrittlichsten Betriebsumgebungen der Welt zu bringen. So bewegt sich Physical AI von der Vision zur globalen Realität – von Europa, gemeinsam für die Welt.“

Jason Bennett, VP und Global Head of Startups and Venture Capital bei AWS, erklärte: „NEURA repräsentiert genau die Art von transformativem Denken, das erforderlich ist, um das volle Potenzial von Physical AI zu erschließen. Ihr offener Plattformansatz adressiert die kritischste Herausforderung der Branche – die Datenlücke – und wir freuen uns, ihre Mission mit der skalierbaren Cloud-Infrastruktur von AWS zu unterstützen. Da NEURA die Produktion skaliert, wird AWS die zuverlässige, globale Grundlage bieten, die erforderlich ist, um das Neurografen zu versorgen und den Austausch von Echtzeitinformationen über ihre gesamte Flotte hinweg zu ermöglichen.“

Aufbau der Infrastruktur für ein wachsendes globales Robotik-Ökosystem

Die Zusammenarbeit mit AWS und Amazon markiert einen weiteren Meilenstein in NEURAs wachsendem Ökosystem globaler Technologiepartner – über Cloud-Infrastruktur, KI, Halbleiter, industrielle Bereitstellung und Datenerstellung. Zu diesem Ökosystem gehören vier der 10 größten Robotikunternehmen der Welt, wie Kawasaki, sowie Industrieführer wie Schaeffler, Bosch und Qualcomm Technologies. Zusammen bilden diese Partnerschaften die Grundlage für ein neues Robotik-Ökosystem, in dem Roboter schneller lernen, zuverlässiger skalieren und branchenübergreifend Wert schaffen, mit dem gemeinsamen Ziel, bis 2030 Millionen von kognitiven Robotern zu ermöglichen.

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