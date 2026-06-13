Börsengang: SpaceX ist der Ausreißer im Billionen-Dollar-Club

SpaceX sticht im Kreis der Billionen-Dollar-Konzerne deutlich heraus. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 94,1 liegt das Unternehmen weit über den anderen US-Techfirmen mit mehr als 1 Billion US-Dollar Marktkapitalisierung. Gleichzeitig weist SpaceX als einziger Konzern eine negative operative Marge – also den Anteil des operativen Gewinns am Umsatz – von -14 Prozent auf. Das verdeutlicht die Infografik auf Basis von Unternehmensberichten.
Im Vergleich dazu bewegen sich etablierte Tech-Konzerne wie Broadcom mit 24,3 oder Nvidia mit 19,6 auf deutlich niedrigeren Bewertungsniveaus. Gleichzeitig erzielen sie hohe operative Margen von 43 Prozent beziehungsweise 64 Prozent. Auch Unternehmen wie Apple, Microsoft oder Alphabet kombinieren solide Profitabilität mit moderateren Multiples. Amazon fällt mit einem Wert von 3,5 und 12 Prozent Marge am unteren Ende der Skala auf.
Die Diskrepanz zeigt, wie stark Erwartungen an zukünftiges Wachstum die Bewertung von SpaceX treiben. Während klassische Tech-Giganten ihre Marktstellung bereits monetarisieren, setzen Investoren bei SpaceX offenbar auf langfristige Potenziale. Diese Dynamik könnte das Unternehmen anfällig für stärkere Bewertungsschwankungen machen. Matthias Janson
https://de.statista.com/infografik/36317/kurs-umsatz-verhaeltnis-von-us-techfirmen-mit-ueber-1-billion-us-dollar-marktkapitalisierung/?lid=tlyjc3wws5z5
SpaceX sammelt beim Börsengang 75 Mrd. US-Dollar ein
Der Börsengang von SpaceX verschiebt die Maßstäbe erfolgreicher IPOs deutlich. Mit einem Aktienverkauf im Wert von 75,0 Milliarden US-Dollar lässt das Raumfahrt-Unternehmen den bisherigen Rekord von Saudi Aramco aus dem Jahr 2019 mit 29,4 Milliarden US-Dollar weit hinter sich. Im historischen Vergleich zeigt sich ein Anstieg der Emissionsvolumina. Alibaba erreichte 2014 25,0 Milliarden US-Dollar, SoftBank 2018 23,5 Milliarden US-Dollar, während große Banken wie die Agricultural Bank of China mit 22,1 Milliarden US-Dollar lange zu den Spitzenreitern zählten. Mit Saudi Aramco wurde diese Bandbreite auf rund 30 Milliarden US-Dollar ausgedehnt.
Der Rekordwert von SpaceX unterstreicht die wachsende Bedeutung einzelner kapitalintensiver Technologieunternehmen. Trotz der Euphorie mahnen Marktbeobachter zur Vorsicht. Die angestrebte Bewertung von 1,75 Billionen US-Dollar setzt erhebliche Wachstumsannahmen voraus. Zugleich spielt SpaceX eine zentrale Rolle für die weltweite Raumfahrt. Mit wiederverwendbaren Raketen und dem Ausbau des Starlink-Netzwerks hat das Unternehmen die Kosten für Starts deutlich gesenkt und den Wettbewerb im Sektor verschärft. Ein erfolgreicher Börsengang könnte zusätzliche Investitionen in neue Technologien und Missionen ermöglichen – und damit die Dynamik in der kommerziellen Raumfahrt weiter beschleunigen. Matthias Janson
https://de.statista.com/infografik/36316/gesamterloese-der-groessten-boersengaenge-weltweit/?lid=icetppewj07w
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