Umsatz und Gewinn von Nvidia: Ungebremstes Wachstum

Seit Nvidias Aufstieg zum wertvollsten Unternehmen der Welt sind die Quartalsergebnisse des Chipherstellers zum Lackmustest für die gesamte KI-Branche geworden. Solange die Zahlen bei Nvidia steigen, ist der KI-Boom ungebrochen – so die etwas vereinfachte Lesart. Am Mittwoch nach Börsenschluss war es wieder so weit, und wie zuletzt eigentlich immer hat Nvidia geliefert und die Erwartungen übertroffen.
In den vergangenen drei Monaten wuchs der Umsatz des Unternehmens um 85 Prozent auf über 80 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn verdreifachte sich auf fast 60 Milliarden Dollar. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal deutet auf ungebrochene KI-Euphorie hin: Das Unternehmen rechnet mit etwa 91 Milliarden US-Dollar Umsatz, was einer erneuten Beschleunigung des Wachstums auf 95 Prozent entsprechen würde.
»Der Ausbau von KI-Fabriken – die größte Infrastrukturerweiterung in der Geschichte der Menschheit – schreitet mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit voran,« so Jensen Huang, Gründer und CEO von Nvidia und Galionsfigur des KI-Booms. »Agentische KI ist angekommen, leistet produktive Arbeit, schafft echten Mehrwert und skaliert rasant über Unternehmen und Branchen hinweg,« so die Botschaft Jensens, der zugleich die einzigartige Position seines Unternehmens herausstellte. »Nvidia ist einzigartig im Zentrum dieser Transformation positioniert – als die einzige Plattform, die in jeder Cloud läuft, jedes führende und Open-Source-Modell antreibt und überall dort skaliert, wo KI entsteht,« so Jensens Botschaft an die Anleger und Analysten.
Trotz der starken Ergebnisse fiel Nvidias Aktie nachbörslich zunächst um rund zwei Prozent. Dieses Phänomen lässt sich vielleicht am ehesten als Fluch der guten Tat erklären: Wer die Erwartungen steht’s übertrifft, schürt damit Erwartungen, die kaum noch zu erfüllen sind. Ähnliches war in der Vergangenheit schon häufiger bei Apple zu beobachten, wenn der Aktienkurs trotz Rekordergebnissen nachgab, weil Anleger das sprichwörtliche Haar in der Suppe gefunden hatten. Felix Richter
https://de.statista.com/infografik/35488/umsatz-und-gewinn-von-nvidia/?lid=yt6fmbpl6yne
4,6 Billionen Euro: Nvidia stellt den DAX in den Schatten
21.05.2026
Die Größenordnungen, in denen Unternehmen wie Alphabet, Microsoft, Apple und allen voran Nvidia operieren, sind mittlerweile kaum noch greifbar. War es 2018 noch eine Sensation als Apple als erstes US-Unternehmen eine Marktkapitalisierung von über einer Billion US-Dollar erreichte, bewegen sich die oben genannten Tech-Riesen mittlerweile im Bereich von drei bis weit über fünf Billionen Dollar, und es geht scheinbar immer weiter nach oben.
Um die Dimensionen einmal zu verdeutlichen, haben wir Nvidias Börsenwert von aktuell rund 4,6 Billionen Euro der gesamten Marktkapitalisierung aller DAX-40-Unternehmen gegenübergestellt. Angeführt von Siemens (179 Mrd. €), SAP (167 Mrd. €) und der Allianz (133 Mrd. €) kommt der gesammelte DAX, also die 40 größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands, auf eine Marktkapitalisierung von rund 1,85 Billionen Euro. Das sind rund 40 Prozent von Nvidias aktuellem Börsenwert und verdeutlicht einmal mehr die Kräfteverhältnisse in der aktuellen Weltwirtschaft.
Während deutsche Unternehmen um den Anschluss kämpfen, beherrschen US-Konzerne die wichtigsten Märkte und spielen auch an der Börse eine dominante Rolle. So kletterten die amerikanischen Aktienindizes in den vergangenen Wochen von Rekord zu Rekord, angetrieben von wenigen Unternehmen, die vom KI-Boom profitieren und diesen vorantreiben. Der Krieg im Iran, der weltweit die Energiepreise in die Höhe schießen ließ, war dabei nur ein kurzer Dämpfer, nach wenigen Wochen abgelöst von guten Quartalszahlen und ungebrochener Investitionslust der Tech-Giganten. Felix Richter
https://de.statista.com/infografik/36236/marktkapitalisierung-von-nvidia-im-vergleich-zum-dax/?lid=owbpmm95g62b
220 Artikel zu „Nvidia“
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz
Nvidia: Gewinn von 4 auf 120 Milliarden US-Dollar in drei Jahren gesteigert
Nvidia hat im Geschäftsjahr 2025 einen Nettogewinn von 120 Milliarden US-Dollar ausgewiesen. Damit gehört der Chipkonzern zu einem kleinen Kreis von US-Techunternehmen, die in einem Geschäftsjahr einen Nettogewinn von mehr als 100 Milliarden US-Dollar erzielen – neben Alphabet, Apple und Microsoft. Wie die Statista-Grafik zeigt, liegt Nvidia damit nur hinter Alphabet, das für 2025 einen…
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TechTalk: Mit unserer Nvidia-zertifizierten KI-Lösung lässt sich ChatGPT im eigenen Rechenzentrum nutzen
Gemeinsam mit Nvidia hat Cloudian eine KI-Plattform vorgestellt, die eine im eigenen Rechenzentrum gehostete KI-Umgebung ermöglichen soll. Was der Anteil seitens Cloudian dabei ist, wen diese Lösung adressiert und warum in diesem Kontext eine Nvidia-Lizenzierung wichtig ist, darüber haben wir mit Carsten Graf auf dem CloudFest 2026 sprechen dürfen.
News | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Produktmeldung | Rechenzentrum
Supermicro präsentiert DCBBS mit den neuen NVIDIA Vera Rubin NVL72-, HGX Rubin NVL8- und Vera-CPU-Systemen
Die Systeme wurden entwickelt, um die Markteinführungszeit für Kunden zu verkürzen. Die NVIDIA-Vera-Rubin-NVL72- und NVIDIA-HGX-Rubin-NVL8-Systeme von Supermicro basieren auf dem DCBBS-Flüssigkeitskühlungssystem. Sie zielen darauf ab, im Vergleich zu NVIDIA-Blackwell-Lösungen einen bis zu zehnmal höheren Durchsatz pro Watt bei nur einem Zehntel der Kosten zu erzielen. Das 2U-HGX-Rubin-NVL8-System von Supermicro ist die flexibelste Plattform, die…
News | Effizienz | Infrastruktur | Produktmeldung | Rechenzentrum
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Supermicro kündigt Unterstützung für NVIDIA Vera Rubin NVL72 und HGX Rubin NVL8 Systeme an
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News | Produktmeldung | Rechenzentrum
Supermicro beginnt mit der Serienauslieferung von NVIDIA Blackwell Ultra-Systemen und Rack Plug-and-Play-Lösungen für Rechenzentren
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News | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Produktmeldung
Supermicro stellt neue NVIDIA Blackwell Ultra Systeme und NVIDIA RTX PRO 6000 Lösungen vor
Supermicro, ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage und 5G/Edge, hat NVIDIA Blackwell Ultra Systeme und Rack-Lösungen vorgestellt, die auf den NVIDIA HGX B300 NVL16- und NVIDIA GB300 NVL72-Plattformen basieren. Die neuen KI-Lösungen von Supermicro und NVIDIA bieten bahnbrechende Leistungssteigerungen für die rechenintensivsten KI-Workloads, wie KI-Reasoning, agentenbasierte KI und Video-Inferenz-Anwendungen. »Wir bei Supermicro…
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News | Business Process Management | Effizienz | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum
Self-Driving Datacenter: Autopilot für die IT-Infrastruktur
Management Summary KI hebt die Infrastruktur-Automatisierung auf die nächste Stufe: Statt starrer Skripte werden dynamische, kontextbezogene Entscheidungen und Reaktionen in Echtzeit möglich. AIOps, MLOps und agentenbasierte KI schaffen die Basis für deutlich schnellere Bereitstellung, stabileren Betrieb und proaktive Fehlervermeidung im Rechenzentrum. Das Zielbild eines Self-Driving Datacenter ist realistisch, erfordert jedoch ein Zusammenspiel spezialisierter Agenten, offener…
Trends 2026 | News | Business | Business Process Management | Trends Geschäftsprozesse | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Ohne Modernisierung und Workflow-Integration bleibt der Mehrwert von KI begrenzt
KI liefert überwiegend Effizienz – nicht Wachstum: Obwohl KI in vielen Unternehmen produktiv eingesetzt wird, bleibt der messbare Beitrag zu neuen Umsatzquellen und zum ROI bislang gering. Der Fokus liegt klar auf Produktivität und operativer Effizienz. Fehlende Workflow‑Integration begrenzt den Business Impact: KI wird häufig als isoliertes Tool genutzt statt fest in End‑to‑End‑Prozesse eingebettet.…
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Ein weiterer Krisenfaktor: Die internationale Abhängigkeit von der Produktion von Computer-Chips in Taiwan
Globale Chipabhängigkeit von Taiwan wird zum geopolitischen Risikofaktor Die weltweite Halbleiterproduktion ist hochgradig konzentriert – und Taiwan bildet mit rund 60 % der globalen Chipfertigung sowie über 90 % der High‑End‑Chips das strategische Zentrum dieser Industrie. Der Artikel zeigt, wie geopolitische Spannungen, militärische Drohkulissen und wirtschaftliche Rivalitäten die Abhängigkeit westlicher Volkswirtschaften in ein systemisches Risiko verwandeln.…
Ausgabe 3-4-2026 | News | Business | Cloud Computing | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Strategien
Der Mittelstand zwischen Cloud, KI und Regulierung – Der schleichende Verlust digitaler Kontrolle
Digitale Souveränität ist längst kein politisches Schlagwort mehr, sondern entwickelt sich zur Überlebensfrage für Unternehmen, die zwischen geopolitischen Spannungen, neuen EU‑Regeln und rasanter KI‑Nutzung bestehen müssen. Abhängigkeiten von globalen Cloud‑Konzernen, rechtliche Grauzonen beim Datenschutz und unkontrollierte Schatten‑KI entpuppen sich dabei als reale Risiken für Sicherheit, Compliance und Wettbewerbsfähigkeit. Der Mittelstand sollte jetzt handeln– und sich Schritt für Schritt von der technologischen Abhängigkeit lösen.
News | Rechenzentrum | Veranstaltungen
3D‑AI‑Modelle für die Planung und Optimierung von Rechenzentren
Vertiv präsentiert innovative 3D‑AI‑Modelle für die Planung und Optimierung von Rechenzentren auf der Data Centre World Frankfurt 2026 Vertiv, ein weltweit agierender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, zeigt auf der Data Centre World Frankfurt vom 06. bis 07. Mai 2026 seine neuesten Lösungen für Rechenzentren und KI-Fabriken. Das Unternehmen wird auf der wichtigsten europäischen Rechenzentrumsfachmesse…
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Enterprise-KI auf souveräner Cloud-Infrastruktur: Modelloffene Ansätze für regulierte Umgebungen
Der Einsatz generativer künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig stehen Organisationen – insbesondere in Europa – vor der Herausforderung, Anforderungen an Datenschutz, regulatorische Konformität und technologische Unabhängigkeit mit dem Wunsch nach innovativen KI-Anwendungen zu vereinbaren. Vor diesem Hintergrund rücken modelloffene Plattformen und souveräne Cloud-Infrastrukturen verstärkt in den Fokus. Ein aktuelles…
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KI ohne Kopfschmerzen – DSGVO-konforme KI-Lösungen für Systemhäuser, Softwarehersteller und Öffentliche Verwaltung
Vier Deployment-Varianten in digital souveränen Rechenzentren. Volle Kostenkontrolle dank Fixpreisen oder Abrechnung nach Token. Ideal für Channel sowie Unternehmen mit und ohne eigene Software-Abteilungen. Fachverfahren der Öffentlichen Verwaltung mit KI-Funktionen aufwerten. Die mitteldeutsche IT GmbH (mIT), Spezialist für Cloud-Infrastrukturen- und -Services, erweitert ihr Cloud-Portfolio um vier souveräne und datenschutzkonforme KI-Lösungen: Ein…
News | Künstliche Intelligenz | Strategien
Pentagon-Deal für OpenAI: Eskalation im Machtkampf mit Anthropic
Der Konkurrenzkampf zwischen OpenAI und Anthropic, und was die Entscheidung des U.S.-Verteidigungsministeriums gegen Anthropic bedeuten könnte. OpenAI, der Hersteller von ChatGPT, hat sich Ende Februar diesen Jahres mit dem Verteidigungs- oder Kriegsministerium der USA auf einen exklusiven Vertrag geeinigt, der sich besonders gegen den Konkurrenten Anthropic richtet. Anthropic ist ein junges Unternehmen im AI-Umfeld,…
News | Infrastruktur | Rechenzentrum
AI in der Hitzefalle? Friedrich Merz informiert sich über AI, Rechenzentren, Wettbewerbsfähigkeit
Beim Besuch auf der Hannover Messe informierte sich Bundeskanzler Friedrich Merz bei Rittal und Eplan über AI, Rechenzentren und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie. AI-Anwendungen erhöhen den Bedarf an neuen Rechenzentren mit moderner IT-Infrastruktur deutlich; Rittal liefert bereits in großem Maßstab (u. a. 180.000 Server-Racks/Jahr) an große Cloudanbieter. Die Bundesregierung verfolgt eine ehrgeizige Rechenzentrumsstrategie:…