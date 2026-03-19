Vertiv stattet NVIDIA Vera Rubin DSX AI Factories mit konvergenter physischer Infrastruktur aus

Simulationsfähige Modelle für Stromversorgungs- und Kühlungsinfrastruktur beschleunigen die Bereitstellung und minimieren Ausführungsrisiken.
Vertiv, ein weltweit agierender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, stellt die Weiterentwicklung konvergierter physischer Infrastrukturdesigns für das Referenzdesign der NVIDIA Vera Rubin DSX AI Factory und den NVIDIA Omniverse DSX Blueprint vor.
Da KI-Fabriken hinsichtlich Dichte, Komplexität und Strombedarf immer größer werden, stehen Betreiber unter dem Druck, die Zeit bis zur Inbetriebnahme zu verkürzen, die Infrastrukturnutzung zu verbessern und Integrationsrisiken zu reduzieren. Ein neuer Ansatz für das Infrastrukturdesign, der die Komplexität verringert, das Vertrauen vor dem Ausbau stärkt und die Zeit bis zur Kapazitätserreichung verkürzt, steht nun zur Verfügung, um diesen sich wandelnden Anforderungen gerecht zu werden. Durch die Zusammenarbeit mit NVIDIA steuert Vertiv simulationsfähige, sogenannte DSX SimReady-Komponenten für digitale Stromversorgung und Kühlung, validierte Schnittstellen sowie wiederverwendbare Infrastruktur-Bausteine bei. So sollen Kunden in der Lage sein, KI-Fabriken schneller und mit größerer Betriebssicherheit bereitzustellen.
Diese Arbeit spiegelt eine Erweiterung des etablierten Ansatzes von Vertiv für konvergierte physische Infrastruktur wider – ein Modell auf Systemebene, das Stromversorgung, Kühlung, Steuerung und Dienste in voneinander abhängige Designs integriert, die über den gesamten Antriebsstrang und die thermische Kette hinweg optimiert sind. Dieser Ansatz wird durch fünf grundlegende Elemente ermöglicht: wiederverwendbare Bausteine, definierte Schnittstellen, Systemorchestrierung, digitale Kontinuität und Lebenszyklusunterstützung. Zusammen unterstützen diese Elemente eine skalierbarere Umsetzung von KI-Fabriken, indem sie dazu beitragen, die Komplexität des Designs zu reduzieren, die Koordination zwischen den Infrastrukturbereichen zu stärken und das Vertrauen vom ersten Entwurf über die Bereitstellung bis hin zum Betrieb zu verbessern.
Im Mittelpunkt dieses Ansatzes steht eine skalierbare Bausteinarchitektur, die auf den standardisierten 12,5-MW-Infrastrukturblöcken der integrierten modularen Lösungen von Vertiv OneCore basiert. Diese können kombiniert, konfiguriert und erweitert werden, um Bereitstellungen von kleineren KI-Clustern bis hin zu KI-Fabriken im Gigawatt-Maßstab zu unterstützen. Durch die Etablierung wiederholbarer Designs auf Blockebene mit validierten Schnittstellen zielt Vertiv darauf ab, die Skalierung zu vereinfachen und gleichzeitig die Konsistenz der Bereitstellung, die Systemkoordination und die Betriebsleistung zu verbessern.
»KI-Fabriken erzwingen einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise, wie digitale Infrastruktur entworfen, validiert und bereitgestellt wird«, sagte Scott Armul, Chief Product and Technology Officer bei Vertiv. »Die Rolle von Vertiv besteht darin, dabei zu helfen, komplexe KI-Infrastruktur von einer Ansammlung separater Produkte in konvergierte, simulationsfähige physische Systeme zu verwandeln. In Zusammenarbeit mit NVIDIA unterstützen wir Kunden dabei, schneller vom Entwurf zur Bereitstellung zu gelangen. Durch die Kombination unseres Stromversorgungs- und Kühlungsportfolios mit validierten Schnittstellen und digitalen Modellen können wir Kunden dabei unterstützen, die Entwicklung zu beschleunigen, das Vertrauen in den Betrieb zu stärken und eine bessere Leistung pro Watt zu erzielen.«
Die Zusammenarbeit von Vertiv unterstützt die Entwicklung einer digital validierten KI-Fabrikinfrastruktur mithilfe von Echtzeitsimulationen und Modellierung auf Systemebene, bevor die physische Bereitstellung beginnt. Dieser Ansatz soll Kunden dabei helfen:
- die Komplexität der Bereitstellung und das Risiko der Integration vor Ort zu reduzieren,
- die Zeit bis zur Betriebsbereitschaft zu verkürzen,
- die Infrastrukturkoordination zwischen Stromversorgung, Kühlung und Steuerung zu verbessern,
- und die Leistung vom Netzanschluss bis hin zum Wärmemanagement auf Chip-Ebene und zur Wärmerückgewinnung zu optimieren.
Der Beitrag von Vertiv basiert auf der Fähigkeit, eines der branchenweit umfassendsten Portfolios an kritischer Stromversorgung, Wärmemanagement, integrierten Steuerungen und Lebenszyklus-Services in einer einheitlichen, konvergierten physischen Infrastruktur zu vereinen. Im Gegensatz zu herkömmlichen modularen oder vorgefertigten Ansätzen, die in erster Linie den Zeitplan verkürzen, zielt die konvergierte physische Infrastruktur darauf ab, sowohl eine schnelle Bereitstellung als auch kumulative Vorteile auf Systemebene zu erzielen. Durch die Standardisierung von Schnittstellen und die Schaffung wiederverwendbarer Bausteine will Vertiv eine skalierbarere Umsetzung von KI-Fabriken unterstützen und gleichzeitig eine verbesserte Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit ermöglichen.
»Da KI-Fabriken auf ein beispielloses Niveau an Leistung und Dichte skalieren, benötigen Unternehmen einen konvergenten Ansatz für die physische Infrastruktur, der Stromversorgung, Kühlung und Digital-Twin-Simulation vereint, um das Bereitstellungsrisiko zu reduzieren«, sagte Vladimir Troy, Vice President of AI Infrastructure bei NVIDIA. »Durch die Integration simulationsfähiger Infrastrukturmodelle in das NVIDIA Vera Rubin DSX-Design stellt Vertiv die wiederverwendbaren Bausteine und validierten Schnittstellen bereit, die erforderlich sind, um den Weg vom Entwurf bis zur Betriebsbereitschaft zu beschleunigen.«
Dieses Ergebnis der Zusammenarbeit, Vertiv OneCore Rubin DSX, ist ein auf einer konvergenten physischen Infrastruktur basierendes Designkonzept, das Vertiv auch für die kommenden Rechengenerationen weiterentwickeln wird. Es soll Errichter von KI-Fabriken mit parametrisierten Infrastrukturmodellen und einsatzbereiten Bausteinen unterstützen, die die Bereiche Stromversorgung, Kühlung, Steuerung und Lebenszyklus-Services abdecken.
Vertiv geht davon aus, dass diese Arbeit zukünftige Angebote für konvergierte Infrastrukturen in den Bereichen Hyperscale, Colocation, Unternehmen und aufstrebende KI-Bereitstellungsumgebungen beeinflussen wird.
Weitere Informationen zu den Vertiv-Lösungen für KI-Infrastrukturen finden Sie unter Vertiv.com.
4189 Artikel zu „Rechenzentrum Infrastruktur“
News | Trends 2026 | Trends 2030 | Effizienz | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum
Von Las Vegas ins Rechenzentrum – was die CES 2026 über die bevorstehende Infrastruktur-Revolution verrät
Auf der CES 2026 war KI allgegenwärtig, was auf eine Infrastruktur-Revolution für Unternehmensrechenzentren hindeutet – dies unterstreicht die Notwendigkeit von KI-fähigen Datenplattformen, die GPUs kontinuierlich mit Daten versorgen können. KI stand auf der vor wenigen Tagen zu Ende gegangenen CES im Mittelpunkt – und die Messe kann eine unerwartete Kristallkugel für Trends in der…
News | Effizienz | Infrastruktur | Rechenzentrum | Whitepaper
Leistungsfähigkeit, Verfügbarkeit und Effizienz: Drei Komparative in der Rechenzentrumsinfrastruktur
Leistungsfähigkeit, Verfügbarkeit und Effizienz bei der IT-Infrastruktur scheinen oft ein Widerspruch zu sein. Für die Verfügbarkeit eines Rechenzentrums ist die sichere Stromversorgung, die bereits bei der Einspeisung und der Verteilung beginnt, von entscheidender Bedeutung. Ob Core-, Cloud- oder Edge Data Center – die aktuelle Markttreiber erfordern von Rechenzentrums-Infrastrukturen drei Attribute: Smarter, effizienter und sicherer zu…
News | Cloud Computing | Rechenzentrum | Ausgabe 11-12-2020
Hyperkonvergente Infrastruktur – Rüsten Sie Ihr Rechenzentrum für das Hybrid-Cloud-Zeitalter
Deutsche Unternehmen hängen an ihren Rechenzentren. Doch zeitgleich wird vermehrt auf die Cloud gesetzt. Um beides miteinander zu verbinden, wird im Data Center eine IT-Infrastruktur benötigt, die für eine hybride Multi-Cloud ausgelegt ist. Bei der Erneuerung des Rechenzentrums geht es darum, die Vorzüge der Cloud-Architektur auch On-Prem umzusetzen und damit ein einheitliches Betriebsmodell zu etablieren.
News | Effizienz | Infrastruktur | Kommunikation | Outsourcing | Rechenzentrum | Services | Ausgabe 9-10-2018
Services sind im Rechenzentrum essenziell – Digitale Infrastruktur erfordert technisch versierte Spezialisten
Die Entwicklungszyklen der IT werden immer kürzer. Viele Rechenzentren können mit dieser dynamischen Entwicklung nicht mithalten. Aktive und passive Komponenten müssen erweitert, respektive erneuert werden. Dabei rückt auch die Verkabelungs-Infrastruktur stärker in den Fokus. Maßgeschneiderte Servicedienstleistungen helfen, klare Strukturen zu schaffen und unterstützen die Kunden.
News | Infrastruktur | Online-Artikel | Rechenzentrum
Generationswechsel im Rechenzentrum – das Potenzial konvergierter Infrastrukturen
Rechenzentren haben sich hinsichtlich Platzbedarf und Komplexität weiterentwickelt, aber nicht notwendigerweise auch im Hinblick auf Skalierbarkeit und Leistungsfähigkeit. Für viele kleine und mittelständische Unternehmen ist die Beschaffung und Verwaltung einer IT-Infrastruktur mitunter eine große Herausforderung. Da viele Anwendungen oft über Jahre unabhängig voneinander eingeführt werden, entstehen isolierte IT-Infrastrukturen, die alle gewartet und verwaltet werden müssen.…
News | Infrastruktur | Rechenzentrum | Ausgabe 1-2-2018
In nur neun Monaten zur neuen IT-Infrastruktur – Rechenzentrums-Container von Rittal
ene‘t ist ein auf die Energiebranche spezialisiertes IT-Systemhaus. Mit einer selbst entwickelten Software und den stets aktuellen Daten zum Strom- und Gasmarkt kalkulieren Erzeuger, Netzbetreiber und Versorger die bestmöglichen Endverbraucherpreise. Das rasante Wachstum von ene‘t machte den Neubau eines Rechenzentrums in Rekordzeit notwendig.
News | Cloud Computing | Digitalisierung | Trends Infrastruktur | Trends Cloud Computing | Infrastruktur | IT-Security | Trends 2017 | Outsourcing | Rechenzentrum
Trendprognose: Die Rechenzentrumsinfrastruktur 2017
Diese sechs Trends sollen 2017 für die Infrastruktur von Rechenzentren wichtig werden. »Weltweite Trends wie Cloud, Big Data und Mobility rücken immer mehr in den Fokus. Wer sich in der IT diesen Entwicklungen verweigert wird untergehen«, so Reinhard Purzer, Vice President & Managing Director Deutschland, Österreich & Schweiz (DACH) von Vertiv. »Aber um hier mithalten…
Infrastruktur | Rechenzentrum | Ausgabe 7-8-2016
IT-Infrastruktur heute und morgen – Das Rechenzentrum und die Cloud
Wie können Unternehmen ihre IT heute betreiben? Die Bandbreite an Möglichkeiten reicht hier von eigenen Rechenzentren über das Outsourcing-Modell bis hin zur kompletten Verlagerung von Infrastruktur in die Cloud. Besonders Cloud Service Provider werben mit verlockenden Angeboten: agil, flexibel und kostengünstig könnten Unternehmen ihren IT-Infrastruktur-Bedarf aus der Cloud decken. Allerdings bestehen gerade bei deutschen Unternehmen noch Bedenken bei Datenschutz, Datensicherheit, Performance und Zuverlässigkeit und viele Kunden zögern bei der Verlagerung von IT-Infrastruktur in die Wolke.
News | Digitale Transformation | Effizienz | Infrastruktur | Produktmeldung | Rechenzentrum
Vertiv industrialisiert KI-Bereitstellung mit digital orchestrierter Infrastruktur
Die werkseitig integrierte, digital validierte Infrastruktur Vertiv OneCore reduziert die Komplexität der Bereitstellung vor Ort und beschleunigt die Termintreue trotz immer strengerer Bauauflagen. Vertiv industrialisiert die KI-Bereitstellung und kooperiert für bessere Skalierbarkeit mit Hut 8. Vertiv, ein weltweit agierender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, gibt eine bedeutende Weiterentwicklung im Bereich der Bereitstellung von Rechenzentren…
Ausgabe 1-2-2026 | News | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services
O₂ Telefónica vertraut auf innovative Colocation-Infrastruktur von noris network – Mit Sicherheit in die digitale Zukunft
Mit 34,4 Millionen Mobilfunkanschlüssen ist O₂ Telefónica einer der führenden Telekommunikationsanbieter Deutschlands. Um sich für zukünftiges Wachstum zu rüsten und den Anforderungen der digitalen Transformation gerecht zu werden, entschied sich O₂ Telefónica für eine strategische Partnerschaft mit der noris network AG. Im Fokus des Projekts standen höchste Sicherheitsstandards und effiziente Remote-Hands-Services auf Basis einer leistungsfähigen Colocation-Infrastruktur des IT-Dienstleisters und Rechenzentrumsbetreibers mit Standorten in Nürnberg, München und Hof.
News | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Strategien
Souveräne KI braucht souveräne Infrastruktur
Wie Betreibermodelle die Lücke zwischen Innovation und Kontrolle schließen. Künstliche Intelligenz ist ein entscheidender Wettbewerbsfaktor, aber die Nutzung von Public-Cloud-Modellen birgt für regulierte Branchen und Unternehmen mit sensiblen Daten erhebliche Risiken. Die Lösung liegt in hybriden Ansätzen, die physische Kontrolle mit professionellem Betrieb verbinden und so den Weg für eine sichere, souveräne KI-Nutzung ebnen. …
News | Trends 2026 | Business | Trends 2028 | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
Bis 2028 wird fehlkonfigurierte KI die kritische Infrastruktur eines G20-Staates lahmlegen
Ein sicherer Übersteuerungsmechanismus in KI-Systemen, die nationale kritische Infrastrukturen unterstützen, ist unerlässlich, um die letztendliche Kontrolle durch den Menschen sicherzustellen. Gartner, Inc., ein Unternehmen für Geschäfts- und Technologieanalysen, prognostiziert, dass bis 2028 eine fehlkonfigurierte KI in cyber-physischen Systemen (CPS) die kritische Infrastruktur eines G20-Landes zum Erliegen bringen wird. Gartner definiert cyber-physische Systeme (CPS)…
News | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | IT-Security | Tipps
KRITIS-Dachgesetz beschlossen – Was Betreiber kritischer Infrastrukturen jetzt wissen müssen
Nach mehrjähriger Verzögerung hat der Bundestag am 29. Januar 2026 das KRITIS-Dachgesetz beschlossen [1]. Das Gesetz schafft erstmals bundeseinheitliche Mindeststandards für den physischen Schutz kritischer Anlagen und ergänzt damit die bereits etablierten IT-Sicherheitsanforderungen. Betroffen sind elf Sektoren: Energie, Transport und Verkehr, Finanz- und Versicherungswesen, Gesundheit, Trinkwasser, Abwasser, Siedlungsabfallentsorgung, Informationstechnik und Telekommunikation, Ernährung, Weltraum sowie…
News | Digitalisierung | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services | Whitepaper
Netzwerkinfrastrukturmanagement: Fünf Best Practices, um operative Exzellenz im Netzbetrieb zu erreichen
Das effektive Management ihrer Netzwerkinfrastruktur ist für lokale sowie globale Telekommunikationsanbieter oder Data-Center-Betreiber zu einem kritischen Business-Faktor geworden. Besonders nach vielen Akquisitionen oder vor dem Hintergrund ambitionierter Wachstumspläne sind sie gefordert, ihre Strategien neu zu bewerten, um ihre meist (zu) komplex gewordene Infrastruktur effektiv steuern, skalieren und zukunftssicher aufstellen zu können. Mit den richtigen Ansätzen…
News | Trends 2026 | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Services
Dateninfrastruktur 2026: sieben Prognosen für Leistung, Compliance und Innovation
2026 wird das Jahr, in dem Leistung, Compliance und Innovation zusammenkommen. Für IT-Führungskräfte und Architekten signalisiert dies einen Paradigmenwechsel: Weg von der reinen Beschleunigung von Systemen, hin zu nachweislich kontrollierbaren Architekturen, in denen Transparenz und Steuerbarkeit die neuen Leistungskennzahlen sind. Mit Blick auf die Infrastrukturlandschaft der Daten sieht Scality in 2026 folgende Trends: Die…
News | Cloud Computing | Trends 2025 | Trends Cloud Computing | Infrastruktur | Rechenzentrum
Cloud-Infrastrukturdienste: Keine wolkigen Umsätze
Rund 107 Milliarden US-Dollar Umsatz wurden laut Synergy Research Group im dritten Quartal 2025 mit Cloud-Infrastrukturdiensten erwirtschaftet. Hochgerechnet könnte das Marktvolumen für das Gesamtjahr auf etwa 413 Milliarden US-Dollar steigen – das entspräche einem Plus von 25 Prozent. Zum Vergleich: 2017 waren es noch weniger als 50 Milliarden US-Dollar. Dabei hatte sich das Wachstum bis…
News | Trends 2025 | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz
Datenverfügbarkeit und Dateninfrastruktur entscheiden über KI-Erfolg
Große Unternehmen liegen beim Aufbau KI-fähiger Infrastrukturen vorn. NetApp, Experte für Intelligent Data Infrastructure, hat eine neue weltweite Studie von IDC zur KI-Reife in Unternehmen vorgestellt [1]. Die zweite jährliche Erhebung zeigt eine deutliche Veränderung in der unternehmerischen Herangehensweise an künstliche Intelligenz (KI): Um aktuelle sowie künftige KI-Modelle zu unterstützen, priorisieren die fortschrittlichsten Unternehmen…
News | Effizienz | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Produktmeldung | Rechenzentrum
Delta und Siemens stärken ihre Zusammenarbeit, um die Energieinfrastruktur von Rechenzentren im KI- und Cloud-Zeitalter zu optimieren
Delta, Anbieter von Energie- und intelligenten, nachhaltigen Lösungen, und Siemens Smart Infrastructure haben eine globale Partnerschaft geschlossen, um vorgefertigte, modulare Energielösungen zu liefern, die die Bereitstellung von Rechenzentrumsinfrastruktur beschleunigen und gleichzeitig die CAPEX deutlich reduzieren. Die Kooperation verschafft Hyperscalern und Colocation-Anbietern einen strategischen Vorteil im wettbewerbsintensiven KI- und Cloud-Computing-Markt – mit höchster Leistungsfähigkeit, Energieeffizienz und…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
5 Hindernisse beim Aufbau eines flüssigkeitsgekühlten KI-basierten Rechenzentrums (AIDC)
Wie Anwender die komplexe Infrastruktur von AIDCs der nächsten Generation in der Praxis meistern können. Aufgrund der rasanten Entwicklung KI-basierter Technologien der nächsten Generation, wie GenAI und AI4S (KI für die Wissenschaft), müssen Rechenzentren Workloads bewältigen, die noch vor wenigen Jahren unvorstellbar waren. Allerdings stellen der deutsche Branchenverband Bitkom und nationale Studien fest, dass die…
News | Cloud Computing | Effizienz | Infrastruktur | IT-Security
Mit KI-Observability gegen Alert Fatigue und Blind Spots in hybriden Multi-Cloud-Infrastrukturen
Security Operations Center (SOC) stehen aus mehreren Gründen unter Dauerstress. Die Komplexität heutiger IT-Landschaften – hybride Multi-Cloud-Infrastrukturen – führt zu einem Mangel an konsistenter und vollständiger Visibilität. Herkömmliche Tools wie Network Detection and Response (NDR) oder Cloud Native Application Protection Platforms (CNAPP) lösen dieses Problem jeweils nur teilweise. NDR lassen sich nicht über Cloud-Anbieter hinweg…