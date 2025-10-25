Mit KI-Observability gegen Alert Fatigue und Blind Spots in hybriden Multi-Cloud-Infrastrukturen

Security Operations Center (SOC) stehen aus mehreren Gründen unter Dauerstress. Die Komplexität heutiger IT-Landschaften – hybride Multi-Cloud-Infrastrukturen – führt zu einem Mangel an konsistenter und vollständiger Visibilität. Herkömmliche Tools wie Network Detection and Response (NDR) oder Cloud Native Application Protection Platforms (CNAPP) lösen dieses Problem jeweils nur teilweise. NDR lassen sich nicht über Cloud-Anbieter hinweg skalieren. Und CNAPPs bieten zwar starke Funktionen, allerdings ausschließlich in der Cloud. Die Folgen sind Blind Spots und mangelnde Echtzeitfähigkeit.
Hinzu kommt: Die Zahl der Sicherheitswarnungen nimmt stetig zu, während deren Relevanz für akute Gefahren oft unklar bleibt. Analysten verbringen viel Zeit mit der Sichtung von Alerts, die sich als falsch oder wenig kritisch herausstellen. Die Folge: Alarmmüdigkeit.
Gleichzeitig wächst der Druck auf SOC-Teams kontinuierlich. Angreifer nutzen die mangelnde Visibilität in IT-Umgebungen gezielt aus, um einzudringen, sich monate- oder gar jahrelang unentdeckt zu bewegen und sensibelste Daten und Informationen von Organisationen zu exfiltrieren. Und während Angreifer ihre Taktiken weiterentwickeln und gezielt auf Schwachstellen in vernetzten Systemlandschaften setzen, bleiben Security-Teams oft im Reaktionsmodus. Eine echte strategische Abwehr wird dadurch erschwert – und Angreifer haben leichtes Spiel.
KI schafft Kontext
Das Problem sind nicht die fehlenden Daten. Sicherheitsteams verfügen heute über mehr Informationen, Logs und Telemetriedaten als je zuvor. Die Herausforderung liegt darin, dass herkömmliche Sicherheitstools nicht für die zunehmende Komplexität und Vernetzung moderner IT-Umgebungen ausgelegt sind. Organisationen benötigen aber ein vollständiges, in Echtzeit verfügbares Verständnis ihrer Umgebung: was ist verbunden, warum, und wie. Es geht nicht mehr nur um reine Sichtbarkeit, sondern um echte KI-gestützte Observability. Alle existierenden und möglichen Verbindungen zu sehen, reicht nicht mehr aus – man muss auch verstehen, warum sie existieren, ob sie erwartbar sind, und ob sie im aktuellen Kontext ein Risiko darstellen.
Aus diesem Grund rücken Cloud-Detection-and-Response-Tools, die auf KI-gestützten Sicherheitsgraphen basieren, in den Fokus moderner Verteidigung. Solche CDRs erstellen eine dynamische, kontinuierlich aktualisierte Karte der Umgebung, die Kommunikationsflüsse, Workloads und Identitäten über verschiedene Cloud- und On-Prem-Plattformen hinweg in Beziehung zueinander setzt. Es entsteht eine dynamische, graphbasierte Sicherheitskarte, die kontinuierlich aktualisiert wird.
Während herkömmliche Tools in Listen denken, konzentrieren sich Sicherheitsgraphen auf Verbindungen, insbesondere jene, die Angreifer dazu nutzen, um sich lateral im Netzwerk auszubreiten. Ohne ein graphbasiertes Modell bleiben diese Wege jedoch oft unentdeckt.
Kommunikationsflüsse werden interpretierbar
Durch KI-gestützte Observability bekommen Sicherheitsteams erstmals ein durch Kontext angereichertes Gesamtbild, in dem sicherheitsrelevante Muster deutlich hervortreten. Angriffe, die sich lateral im Netzwerk ausbreiten, lassen sich schneller erkennen, weil nicht mehr nur einzelne Events betrachtet werden, sondern deren Zusammenhang. Unerwartete Querverbindungen zwischen Umgebungen oder Accounts – etwa ein plötzlicher Datenfluss zwischen Entwicklungs- und Produktionssystemen – lösen gezielt Alarm aus.
Durch die Kombination von Echtzeitdaten mit historischen Mustern erkennt das System etwa, wenn ein Workload plötzlich beginnt, außerhalb des gewohnten Kontextes zu kommunizieren. Dies kann auf eine Kompromittierung hindeuten oder auf eine Fehlkonfiguration – in beiden Fällen ist schnelles Handeln gefragt.
Ein weiterer Vorteil: Analysten müssen nicht mehr unzählige Alarme prüfen, sondern werden gezielt zu den wirklich kritischen Kommunikationsflüssen geleitet. Statt die Nadel im Heuhaufen zu suchen, können sie nun fokussierte, risikobasierte Untersuchungen mit hohem Wirkungsgrad durchführen.
Echtzeit statt Rückspiegel
Im Gegensatz zu klassischen CNAPPs, die primär auf Konfigurationsanalysen und Risikobewertungen beruhen, wurden CDR-Tools mit AI-Security-Graphen für den Betrieb in Echtzeit konzipiert. Sie erkennen laufende Angriffe, nicht nur potenzielle Schwachstellen. Das ist entscheidend in dynamischen Cloud-Infrastrukturen, in denen sich Workloads und Netzwerke laufend verändern.
Ein Beispiel: Beginnt ein kompromittierter Teil in einer Azure-Umgebung mit einem sensiblen System in AWS zu kommunizieren, wird diese Cross-Cloud-Aktivität sofort als verdächtig erkannt, da sie vom Normalverhalten abweicht. Der Vorfall wird von ihr priorisiert an das SOC weitergegeben – inklusive der zugehörigen Kommunikationshistorie und Risikoeinstufung.
Darüber hinaus kann das System automatisch untersuchen, ob es sich bei dem Kommunikationspartner um ein bekanntes Ziel für Malware handelt oder ob es sich um ein Shadow-Asset handelt, das in keiner aktuellen Inventarliste auftaucht. Auch so lassen sich verdächtige Aktivitäten schneller und gezielter eingrenzen.
Weniger Rauschen, mehr Wirkung
Das Ergebnis: Weniger Fehlalarme, weniger Kontextsuche, mehr Entscheidungsfähigkeit. KI-gestützte Observability hilft Analysten, den Fokus auf wirklich kritische Vorfälle zu lenken. Statt sich durch Tausende Events zu kämpfen, erhalten sie aggregierte, bewertete und kontextualisierte Hinweise auf Bedrohungen, die tatsächlich Handlungsbedarf erfordern.
Auch die Nachvollziehbarkeit profitiert: Sicherheitsentscheidungen lassen sich besser dokumentieren, da sie auf klaren Beziehungen und Bewertungsmodellen basieren. Dies unterstützt nicht nur Audits, sondern verbessert auch das Vertrauen in sicherheitsrelevante Maßnahmen.
Integration und Skalierbarkeit als Schlüssel
Ein weiterer Vorteil: Moderne graphbasierte Sicherheitslösungen lassen sich meist nahtlos in bestehende Sicherheitsinfrastrukturen integrieren und so bestehende Workflows verbessern. Dank Cloud-nativer Architektur skalieren diese Systeme dynamisch mit, was sie auch für große, global verteilte IT-Umgebungen interessant macht.
Organisationen, die auf diese neue Form der Observability setzen, profitieren nicht nur von schnellerer Bedrohungserkennung (MTTD) und kürzeren Reaktionszeiten (MTTR), sondern auch von einer besseren Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Sicherheitsteams. Denn AI-Security-Graphen stellen eine gemeinsame Datenbasis bereit, die alle Beteiligten verstehen und nutzen können.
Langfristig lassen sich auch Trends ableiten: Wiederkehrende Anomalien, Muster bei Angriffspfaden oder spezifische Schwachstellen in der Netzwerktopologie werden sichtbar und können gezielt adressiert werden. So wird Observability zur strategischen Grundlage für kontinuierliche Verbesserung der Sicherheitsarchitektur.
Sicherheit durch Verstehen
In einer Zeit, in der Sicherheitsteams mit begrenzten Ressourcen auf immer komplexere Infrastrukturen und immer neue Bedrohungen treffen, ist KI-gestützte Observability ein strategischer Vorteil. AI-Security-Graphen bieten genau das: Sie schaffen Kontext, reduzieren die Alarmflut und unterstützen eine gezielte, risikoorientierte Reaktion.
Statt mehr Alerts zu erzeugen, hilft KI-gestützte Observability, die richtigen Fragen zu stellen: Ist diese Verbindung normal? Gehört dieser Zugriff zum erwartbaren Verhalten? Und: Müssen wir jetzt handeln? Antworten darauf liefert kein einzelner Log. Aber ein intelligenter Graph kann genau das – und damit Alarmmüdigkeit endlich zu einem Problem von gestern machen.
Alex Goller, Cloud Solutions Architect EMEA bei Illumio
Alex Goller ist Cloud Solutions Architect EMEA bei Illumio und hilft Unternehmen in dieser Position dabei, resilienter gegenüber Cyberattacken zu werden und ihre vorhandenen Multi-Cloud Infrastrukturen durch Visibilität und Zero-Trust-Segmentierung weiter abzusichern. Er verfügt über langjährige Erfahrung im IT-Sicherheitsumfeld und hat als Softwareingenieur Netzwerk- und Sicherheitssoftware entwickelt. Er kennt die IT-Sicherheitsherausforderungen von Unternehmen aller Branchen und Größen und sieht Automatisierung, Infrastructure as Code und Cloud-native Anwendungen als die nächste Evolution im Bereich IT-Sicherheit.
410 Artikel zu „Observability „
News | Cloud Computing | Digitale Transformation | Rechenzentrum | Services
Observability als Motor für digitale Transformation und Agilität
Vor vier Jahren war der Begriff »digitale Transformation« eines der wohl weltweit beliebtesten Schlagwörter: Ein großer Teil aller Unternehmen wechselte zur Hybridarbeit. Heute ist der Begriff zwar nicht mehr so sehr in aller Munde wie in der Hauptzeit der Covid-19-Pandemie, doch mittlerweile ist mehr Unternehmen bewusst, dass die digitale Transformation niemals aufhört. In letzter Zeit…
News | Business | Digitalisierung | IT-Security | Strategien | Tipps
Deep Observability und fünf weitere Schritte zur NIS2-Konformität
Deep Observability ist für die Anforderungen von NIS2 ein absolutes Must-have. Die unfreiwillige Schonfrist hält weiter an; noch immer gibt es kein genaues Datum, ab dem die EU-Richtlinie NIS2 offiziell greifen soll. Trotzdem müssen sich Unternehmen – sofern noch nicht geschehen – auf diesen Tag vorbereiten, denn es steht eine Menge auf der Maßnahmenagenda.…
News | Infrastruktur | IT-Security | Rechenzentrum | Services
NDR braucht Deep Observability
Gartner geht davon aus, dass Network-Detection-and-Response-Lösungen (NDR) in maximal fünf Jahren in der IT-Abteilung zur Standardausstattung gehören werden, da sie einen essenziellen Beitrag zur Sicherheit leisten. Dieser Meinung ist auch Helmut Scheruebl, Senior Sales Engineer von Gigamon. Doch damit sie effizient arbeiten können, darf die Sichtbarkeit nicht zu kurz kommen. Nur mit ausreichend Visibility lässt…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Ausgabe 9-10-2024 | Security Spezial 9-10-2024
Unified Observability konsolidiert Monitoring-Tools und beseitigt Datensilos – Moderne Observability
Moderne Observability erfordert einen ganzheitlichen Ansatz für das Sammeln, Verarbeiten und Analysieren von Daten. Dieser holistische Blick geht über Protokolle, Metriken und Traces hinaus und weitet sich auf die Sicherheit, Benutzererfahrung und geschäftlichen Aspekte aus.
News | Digitalisierung | Effizienz | Services | Tipps
Tool-Wildwuchs mit Unified Observability bekämpfen
Unified Observability ist der Schlüssel zur Konsolidierung von Monitoring-Tools und Beseitigung von Datensilos. Heutige Unternehmen stehen einer stetig wachsenden Datenflut gegenüber. Darüber hinaus kämpfen viele mit einer großen Anzahl unterschiedlicher Monitoring-Tools, um dieser Datenmengen Herr zu werden und für fundierte Entscheidungen aufzubereiten. Die Überwachung dieser Tools und die damit einhergehenden Datensilos machen es für Unternehmen…
News | Trends 2024 | Trends Security | IT-Security
Visibility, Deep Observability und Zero Trust: Das Problem der blinden Flecken
Ein Blick auf die letzten zwölf Monate zeigt: Deutsche IT- und Security-Entscheider erkennen mittlerweile, dass die Themen Deep Observability und Zero Trust wesentlich zum Erfolg der eigenen Sicherheitsstrategie beitragen. Entsprechende Investitionen haben dazu geführt, dass sie sich weniger um Sicherheitsvorfälle sorgen und in – womöglich falscher – Sicherheit wägen. So scheint der Ernst der Lage…
News | Business Process Management | Cloud Computing | Lösungen | Services
Unified Observability: Konsolidierung von Monitoring-Tools und Beseitigung von Datensilos
Heutige Unternehmen stehen einer stetig wachsenden Datenflut gegenüber. Darüber hinaus kämpfen viele mit einer großen Anzahl unterschiedlicher Monitoring-Tools, um dieser Datenmengen Herr zu werden und für fundierte Entscheidungen aufzubereiten. Die Überwachung dieser Tools und die damit einhergehenden Datensilos machen es für Unternehmen jedoch immer schwieriger, die Leistung und Verfügbarkeit ihrer Anwendungen zu optimieren. Das…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Strategien
Security by Design, Zero Trust und Deep Observability: Dreifaltigkeit der IT-Sicherheit
Ali Moniri, Senior Sales Engineer bei Gigamon, weiß: Security by Design und Deep Observability müssen für optimale Netzwerksicherheit Hand in Hand gehen. Wer Softwareprodukte entwickelt, hat schon einmal von Security by Design als idealen Sicherheitsansatz gehört. Dabei handelt es sich um ein Design-Konzept, bei dem das Produkt über den gesamten Entwicklungsprozess hinweg – von…
News | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien
Observability, Application Security und KI: Tiefe KI-gestützte Echtzeit-Einblicke für Entwicklungsprozesse
Optimierung von DevOps und Platform Engineering durch Observability, Application Security und KI. Bei der Bereitstellung von Cloud-nativen Technologien und Software spielen die Disziplinen DevOps und Platform Engineering eine entscheidende Rolle. Um Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz in den Prozessen zu gewährleisten, ist es wichtig, weitere technologische Investitionen zu tätigen. Eine dieser Schlüsseltechnologien ist Observability. …
News | Business Process Management | Infrastruktur | Services | Strategien
Auf dem Weg zu Full-Stack Observability: Drei wichtigste Meilensteine
Die Überwachung der gesamten Anwendungsperformance ist mittlerweile zu einem wesentlichen Bestandteil vieler Unternehmensstrategien geworden. Das gaben 85 Prozent der IT-Experten in einer kürzlich von Cisco durchgeführten globalen Studie an [1]. Tommy Ziegler, FSO Leader Sales Engineering von Cisco AppDynamics, verrät, wie wichtig es für IT-Experten und Entwickler ist, ihren gesamten IT-Stack im Blick zu haben,…
News | Trends 2024 | Künstliche Intelligenz
Enterprise-IT-Trends 2024: Observability, Datenbankprobleme, AIOps
Unternehmen werden erweiterte künstliche Intelligenz und Automatisierungsfunktionen nutzen, um Transparenz, Wachstum und Produktivität zu steigern. SolarWinds veröffentlicht seine Prognosen für die IT-Trends und ‑Themen, die das kommende Jahr prägen werden. 2024 werden Unternehmen mit großer Wahrscheinlichkeit noch stärker auf künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML) und Automatisierung setzen, um ihre Ziele für Effizienz, Servicebereitstellung…
News | Cloud Computing | Infrastruktur | Lösungen | Ausgabe 11-12-2023
Vereinfachung komplexer IT-Umgebungen durch Full-Stack Observability – Voller Durchblick in den Wolken
Observability reduziert die Komplexität der Cloud, beschleunigt die Ursachenermittlung und Priorisierung von Problemen, ermöglicht eine schnellere Softwareentwicklung, integriert die Runtime-Application-Security in DevSecOps, unterstützt bessere Geschäftsentscheidungen und optimiert die Zusammenarbeit.
News | Cloud Computing | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | IT-Security
Full-Stack Observability: Voller Durchblick in den Wolken
Vereinfachung komplexer IT-Umgebungen durch Full-Stack Observability. Unternehmen kämpfen mit der zunehmenden Komplexität der Cloud. IT-Teams brauchen daher neue Möglichkeiten, um Probleme über den gesamten Technologie-Stack hinweg – von Mainframes bis hin zu Multi-Cloud-Umgebungen – zu erkennen und auf sie reagieren zu können: »Full-Stack Observability«. Diesen umfassenden Überblick zu erhalten, ist auch deshalb unverzichtbar,…
News | Business Process Management | Cloud Computing
Application Observability: 5 Kriterien, die eine Lösung erfüllen muss
Unternehmen führen zunehmend Cloud-native Technologien ein, um Innovationen voranzutreiben. Doch dies führt auch zu einer immer stärker fragmentierten, dynamischen IT-Umgebung mit Anwendungen, deren Komponenten sowohl in der Cloud als auch On-Premises laufen. Traditionelle Monitoring-Tools reichen nicht mehr aus, um diese Komplexität zu beherrschen. Stattdessen gewinnt Application Observability an Bedeutung, aber welche Voraussetzungen muss eine solche…
News | Infrastruktur | IT-Security | Produktmeldung
Cisco Secure Applications ermöglicht Business Risk Observability für native Cloud-Anwendungen
Cisco Secure Applications basiert auf der Full-Stack-Observability-Plattform von Cisco und bietet Unternehmen intelligente Business Risk Einblicke. Dadurch können sie Probleme besser priorisieren, in Echtzeit auf umsatzrelevante Sicherheitsrisiken reagieren und das allgemeine Risikoprofil des Unternehmens zu reduzieren. Cisco hat die Verfügbarkeit von Cisco Secure Application auf der Cisco Full-Stack-Observability-Plattform bekanntgegeben. Anwendungs- und Sicherheitsteams können damit…
News | Trends Security | IT-Security | Trends 2023
Konvergenz von Observability, DevSecOps und Sicherheit wird immer wichtiger
80 Prozent der CIOs in Deutschland beabsichtigen DevSecOps-Kultur auf mehr Teams auszuweiten: Schlüssel zur schnelleren und sichereren Softwareentwicklung sowie digitaler Transformation. Es wird immer schwieriger, die Zuverlässigkeit und Sicherheit von Software aufrechtzuerhalten. Das ergab eine weltweite Umfrage von Dynatrace unter 1.300 CIOs und leitenden DevOps-Managern [1]. Demnach erhöht die Forderung nach kontinuierlichen Release-Zyklen und…
News | IT-Security | Services
Die Frage nach dem Warum: Observability ist mehr als reines Monitoring
Die Nutzung von Cloud, Containern und Microservices hat die Anwendungslandschaft deutlich komplexer gemacht. Klassisches Monitoring zur Überwachung von einzelnen Systemen genügt daher nicht mehr. Besser eignet sich Observability, die Logging, Tracing und Monitoring zentral in sich vereint. Für eine erfolgreiche kontextbasierte Fehlerquellenanalyse sollten Unternehmen die fünf Best Practices von IT-Dienstleister Consol berücksichtigen. Tritt in einem…
News | Cloud Computing | Digitale Transformation | Trends Services | Trends 2022 | Whitepaper
Ein hoher Observability-Reifegrad senkt die Kosten und steigert die Innovationskraft
Observability-Leader sparen allein bei den Kosten von Ausfallzeiten über 20 Millionen Dollar. Splunk hat in Zusammenarbeit mit der Enterprise Strategy Group weltweit 1.250 Praktiker, Fachleute und Führungskräfte befragt, die hauptsächlich mit Observability befasst sind. Die Ergebnisse wurden als Lagebericht Observability 2022 veröffentlicht [1]. Die Studie zeigt deutlich, dass Observability im digitalen Wandel bereits unverzichtbar…
News | Infrastruktur | Lösungen | Ausgabe 9-10-2021
Observability – Die Zukunft des Monitoring
Durch einen ganzheitlichen Ansatz korrelieren und bewerten Observability-Lösungen den Zustand der gesamten IT-gestützten Infrastruktur in Echtzeit, unabhängig davon, ob es sich um das Netzwerk, die Performance der Anwendungen oder die Nutzererfahrung handelt.
News | Infrastruktur | Lösungen | Ausgabe 5-6-2021
Cloud, Observability, Ende-zu-Ende-Sichtbarkeit und Teambuilding – In vier Schritten zum Vorreiter der Softwareentwicklung
Eine positive Customer Experience hängt zu einem großen Teil davon ab, dass Software und Systeme Höchstleistungen bringen. Daher sind für viele Unternehmen die Entwicklung und Bereitstellung optimierter Software die oberste Priorität. Trotzdem erleben Nutzer noch immer Ausfälle, die sich bei den Unternehmen meist unmittelbar als Umsatzverluste niederschlagen. Es ist also noch ein langer Weg zum optimalen Kundenerlebnis.