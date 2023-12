Vereinfachung komplexer IT-Umgebungen durch Full-Stack Observability – Voller Durchblick in den Wolken

Observability reduziert die Komplexität der Cloud, beschleunigt die Ursachenermittlung und Priorisierung von Problemen, ermöglicht eine schnellere Softwareentwicklung, integriert die Runtime-Application-Security in DevSecOps, unterstützt bessere Geschäftsentscheidungen und optimiert die Zusammenarbeit.

Unternehmen kämpfen mit der zunehmenden Komplexität der Cloud. IT-Teams brauchen daher neue Möglichkeiten, um Probleme über den gesamten Technologie-Stack hinweg – von Mainframes bis hin zu Multi-Cloud-Umgebungen – zu erkennen und auf sie reagieren zu können: »Full-Stack Observability«. Diesen umfassenden Überblick zu erhalten, ist auch deshalb unverzichtbar, weil Unternehmen innovative Lösungen zunehmend in Cloud-nativen Umgebungen entwickeln. Doch wie funktioniert Full-Stack Observability? Welche Vorteile bietet die Technologie bezüglich der Cybersicherheit und der Automatisierung manueller Prozesse?

Jeden Endpunkt sehen. Full-Stack Observability beschreibt die Fähigkeit, den Zustand jedes Endpunkts in einer verteilten IT-Umgebung auf der Grundlage seiner Telemetriedaten zu bestimmen. Zu den Endpunkten gehören lokale Server, Kubernetes-Infrastrukturen, in der Cloud gehostete Infrastrukturen und Dienste sowie Open-Source-Technologien. Durch die Observability des gesamten Technologie-Stacks erhalten IT-Teams einen umfassenden Echtzeit-Einblick in das Verhalten, die Leistung und den Zustand von Anwendungen und der zugrunde liegenden Infrastruktur.

Observability-Lösungen nutzen Telemetriedaten wie Protokolle, Metriken und Traces, um IT-Verantwortlichen Einblicke in die Anwendungs- und Infrastruktur-Performance sowie die tatsächliche Nutzererfahrung zu geben. Dieser Kontext ermöglicht es auch nachzuvollziehen, wie all diese Einheiten miteinander verbunden sind Dabei geht es nicht nur um Infrastrukturverbindungen, sondern auch um die Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen Containern, Microservices und Code auf allen Netzwerkschichten.

Eine umfassende Observability ist nicht zuletzt unerlässlich für das Digital Experience Monitoring (DEM). Hierdurch kann die grundlegende Nutzererfahrung ermittelt werden. Fachkräfte können die Ladezeiten von Webseiten, Reaktionszeiten von Webapplikationen beim Endanwender optimieren und die Latenz verringern. Die schnelle Behebung von Problemen sorgt so zum Beispiel bei Webshops für ein positives Kundenerlebnis und einen ungestörten Einkauf.

Warum Observability des gesamten Systems wichtig ist. Cloud-Umgebungen stellen die IT vor viel komplexere Herausforderungen als traditionelle, lokale Rechenzentren. Als Reaktion darauf fügen viele Unternehmen weitere Überwachungstools hinzu. Doch unter Umständen erhöht die Vielzahl an Tools die Komplexität noch weiter und verlangsamt sogar die Reaktion auf Probleme, weil die Übersicht fehlt.

Wenn die IT-Teams ihre Tools in getrennten Silos verwenden, fehlt ihnen ein vollständiges Bild der Aktivitäten. Ohne eine zentralisierte Quelle, in der alle relevanten Informationen zusammenführt werden, haben selbst die besten Fachkräfte oft Schwierigkeiten, dringende geschäftskritische Probleme zu verstehen und effizient zu lösen.

Observability ändert dies. Es bietet über eine zentralisierte Plattform Einblick in jede Schicht der Anwendungsinfrastruktur und reduziert so den Wildwuchs an Überwachungstools, der mit hohen Kosten und Ineffizienz einhergeht. DevOps-Teams profitieren ganz besonders von der Observability des vollständigen Technologie-Stacks. Sie erhalten genaues Echtzeit-Feedback von Integrations- oder Produktionssystemen und können somit Probleme hinsichtlich der Nutzererfahrung und Anwendungsleistung schneller lösen. Dank verbesserter Diagnose- und Analysefunktionen verbringen DevOps-Teams weniger Zeit mit der Fehlersuche und können stattdessen ihre Expertise für die Entwicklung neuer Funktionen einsetzen, von denen Benutzer profitieren.

Sechs Vorteile von Full-Stack Observability im Überblick.

Bewusstsein für die gesamte Umgebung:

Viele Unternehmen haben heute eine Multi-Cloud-Umgebung. Observability bietet einen durchgängigen Einblick in die Gesamtheit der Anwendungsumgebung und beseitigt blinde Flecken in Bezug auf Leistung, Zustand und Verhalten aller Applikationen. Ohne vollständige Observability haben Fachkräfte bestenfalls ein partielles Verständnis ihrer Anwendungsinfrastruktur. Präzise Ursachenermittlung und Priorisierung von Problemen: IT- und DevOps-Teams verschwenden keine Zeit mit dem Durchforsten von Daten und der Interpretation von Statistiken. Mithilfe von Observability können sie schnell die grundlegenden Ursachen identifizieren und Probleme gemäß den Auswirkungen auf Benutzer und Unternehmen priorisieren.

IT- und DevOps-Teams verschwenden keine Zeit mit dem Durchforsten von Daten und der Interpretation von Statistiken. Mithilfe von Observability können sie schnell die grundlegenden Ursachen identifizieren und Probleme gemäß den Auswirkungen auf Benutzer und Unternehmen priorisieren. Beschleunigung und Automatisierung der CI/CD-Pipeline: Full-Stack Observability hilft DevOps-Teams, potenzielle Probleme in der CI/CD-Pipeline (Continuous Integration und Continuous Delivery) rasch zu identifizieren und schneller zu beheben. So kann neue Software schneller in Produktion genommen werden, Unternehmen steigern ihre Innovationsgeschwindigkeit und profitieren schneller von der Umsetzung guter Ideen.

Full-Stack Observability hilft DevOps-Teams, potenzielle Probleme in der CI/CD-Pipeline (Continuous Integration und Continuous Delivery) rasch zu identifizieren und schneller zu beheben. So kann neue Software schneller in Produktion genommen werden, Unternehmen steigern ihre Innovationsgeschwindigkeit und profitieren schneller von der Umsetzung guter Ideen. Integration von Runtime-Application-Security in DevSecOps: Sicherheitsteams müssen Risiken adressieren und managen. Deshalb werden sie von anderen IT-Teams oft als Innovationsbremse wahrgenommen. Full-Stack Observability beseitigt diese interne Konfliktkonstellation, weil sie IT-Teams ermöglicht, die Runtime-Application-Security effektiver in DevSecOps-Prozesse zu integrieren. So können die IT-Mitarbeiter die Geschäftsziele unterstützen, ohne die Sicherheit zu gefährden.

Sicherheitsteams müssen Risiken adressieren und managen. Deshalb werden sie von anderen IT-Teams oft als Innovationsbremse wahrgenommen. Full-Stack Observability beseitigt diese interne Konfliktkonstellation, weil sie IT-Teams ermöglicht, die Runtime-Application-Security effektiver in DevSecOps-Prozesse zu integrieren. So können die IT-Mitarbeiter die Geschäftsziele unterstützen, ohne die Sicherheit zu gefährden. Bessere Geschäftsentscheidungen mit präziser Analytik: Wenn IT-Teams und Fachabteilungen nicht Hand in Hand arbeiten, ist es für Unternehmen schwierig, geschäftskritische Entscheidungen zu treffen. Observability sorgt für die nötige Transparenz, damit alle Beteiligten einen gemeinsamen Bezugsrahmen haben und sich auf geschäftliche Prioritäten einigen können.

Wenn IT-Teams und Fachabteilungen nicht Hand in Hand arbeiten, ist es für Unternehmen schwierig, geschäftskritische Entscheidungen zu treffen. Observability sorgt für die nötige Transparenz, damit alle Beteiligten einen gemeinsamen Bezugsrahmen haben und sich auf geschäftliche Prioritäten einigen können. Beseitigung operativer Silos und Optimierung der Zusammenarbeit: Mit einer zentralisierten Quelle aller relevanten Informationen für die Ursachenanalyse können sich IT- und DevOps-Teams schnell darüber verständigen, was getan werden muss, um eine gute Funktion zu gewährleisten und wer dafür verantwortlich ist. Dies verbessert die abteilungsübergreifenden Arbeitsbeziehungen und sorgt für eine flüssige interne Zusammenarbeit.

KI-gestützte Observability und Automatisierung. Die Komplexität der Cloud hat den Einblick in das gesamte System erschwert. Doch mit einer zentralisierten Plattform, die die Überwachung über den gesamten Technologie-Stack hinweg automatisiert, können Unternehmen alle erforderlichen Betriebs- und Business-Performance-Metriken erhalten, vom Front-End bis zum Back-End und zu allem, was dazwischen liegt. Hier wirkt auch künstliche Intelligenz Wunder: Sobald ein System alle erforderlichen Telemetriedaten zusammenführt, kann deterministische KI schnell aufzeigen, was wichtig ist und weshalb. Dann fällt es Fachkräften leicht, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Der Einsatz von KI für den IT-Betrieb (AIOps) hilft nicht nur dabei, die Informationsflut im IT-Betrieb zu beherrschen, sondern auch die Effizienz und Innovationsgeschwindigkeit zu erhöhen. AIOps ermöglichen eine automatisierte Ursachenanalyse, sodass IT-Teams sich auf übergeordnete Aufgaben konzentrieren können, statt sich in der Suche nach Fehlern zu verlieren.

Durch die Observability des gesamten Systems können Unternehmen alles durchblicken – von der Erfahrung des Endanwenders bis hin zum Zustand der Infrastruktur, inklusive aller Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Schichten, Komponenten oder Codeteilen. Dies unterstützt Unternehmen dabei, ihre digitale Transformation schneller, einfacher und intelligenter gestalten.

Andreas Grabner,

CNCF Ambassador and

Dynatrace DevRel