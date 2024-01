Enterprise-IT-Trends 2024: Observability, Datenbankprobleme, AIOps

Unternehmen werden erweiterte künstliche Intelligenz und Automatisierungsfunktionen nutzen, um Transparenz, Wachstum und Produktivität zu steigern.

SolarWinds veröffentlicht seine Prognosen für die IT-Trends und ‑Themen, die das kommende Jahr prägen werden. 2024 werden Unternehmen mit großer Wahrscheinlichkeit noch stärker auf künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML) und Automatisierung setzen, um ihre Ziele für Effizienz, Servicebereitstellung und Produktivität zu erreichen.

Digitale Umgebungen sind durch die zunehmende Nutzung von Hybrid- und Multi-Cloud-Bereitstellungen nicht nur moderner und ausgereifter geworden, sondern auch komplexer in ihrer Migration, ihrem Monitoring und Management. IT-Teams, die mit eingeschränkten Ressourcen, begrenzten Zeitbudgets und steigenden Arbeitslasten umgehen müssen, haben begonnen, KI-gestützte Automatisierungen als mögliche Lösung einzusetzen.

»KI wird immer ausgereifter und ihre Anwendungsfälle immer umfassender – von Verbraucheranwendungen wie ChatGPT bis hin zu leistungsstarken Unternehmensimplementierungen wie automatisierter Servicebereitstellung und Anomalieerkennung. Es ist nicht mehr die Präsenz von KI, die bemerkenswert ist, sondern die Art und Weise, wie sie verwendet wird«, sagt Jeff Stewart, Vice President of Global Solutions Engineering bei SolarWinds. »Vor allem dank beeindruckender Entwicklungen in den Bereichen KI und maschinelles Lernen in diesem Jahr sind Unternehmen besser als je zuvor dafür ausgerüstet, 2024 kostspielige Rückschläge für ihre Systeme, Dienste oder Umsätze zu lösen oder komplett zu vermeiden.«

SolarWinds prognostiziert, dass diese Themen – ermöglicht und beschleunigt durch KI und maschinelles Lernen – 2024 die Unternehmenstechnologie prägen werden:

Observability für den gesamten Technologie-Stack wird zu einer Priorität werden. Studien von SolarWinds zufolge verliert ein typisches Unternehmen jährlich mehr als 13 Millionen USD durch Kosten in Verbindung mit den neun jeden Monat auftretenden Brownouts oder Ausfällen. Dennoch sieht fast die Hälfte der befragten IT-Experten einen Mangel an Transparenz für den Großteil der Anwendungen und Infrastrukturen ihres Unternehmens [1]. KI-gestützte Observability-Lösungen schaffen Abhilfe, indem sie Daten dazu erfassen, was aus welchen Gründen nicht wie gewünscht funktioniert. So können Teams proaktiv gegen Ausfallzeiten vorgehen, Innovationen schaffen und Kundenerwartungen übertreffen.

Unternehmen werden Datenbankproblemen auf den Grund gehen. 2024 werden Teams mithilfe von KI und Automatisierungen die Integrität, Stabilität und Skalierbarkeit ihrer Services sicherstellen. So können sie nicht nur Problemursachen erkennen, sondern auch von Lösungen in Echtzeit profitieren, Auswirkungen auf die Datenbank bei neuen Codebereitstellungen erkennen und sogar kostspielige Ausfälle vermeiden.

Unternehmen werden künstliche Intelligenz für den IT-Betrieb (AIOps) nutzen, um vielbeschäftigte Teams zu unterstützen. Mit AIOps können Unternehmen Daten aus komplexen hybriden IT-Umgebungen integrieren und erhalten so verwertbare, prädiktive Informationen, die sie benötigen, um die Leistung zu optimieren, Probleme zu beheben und den Druck auf IT-Teams zu senken. Außerdem macht AIOps den Weg zu einem autonomen Betrieb frei, der nahezu kein menschliches Eingreifen mehr erfordern wird [2].