Cisco Secure Applications ermöglicht Business Risk Observability für native Cloud-Anwendungen

Cisco Secure Applications basiert auf der Full-Stack-Observability-Plattform von Cisco und bietet Unternehmen intelligente Business Risk Einblicke. Dadurch können sie Probleme besser priorisieren, in Echtzeit auf umsatzrelevante Sicherheitsrisiken reagieren und das allgemeine Risikoprofil des Unternehmens zu reduzieren.

Cisco hat die Verfügbarkeit von Cisco Secure Application auf der Cisco Full-Stack-Observability-Plattform bekanntgegeben. Anwendungs- und Sicherheitsteams können damit gemeinsam und sicher moderne Anwendungen entwickeln und einsetzen. Die neuste Version von Cisco Secure Applications erweitert die Funktionalitäten von Cisco für die Anwendungssicherheit, um Unternehmen bei der sicheren Verwaltung von Hybrid- und jetzt auch Cloud-nativen Anwendungen zu unterstützen.

Für nahtlose digitale Erlebnisse müssen IT-Teams zunehmend zu modernen, verteilten Anwendungen wechseln. 92 Prozent der Technologiespezialisten weltweit geben jedoch an, dass Innovation und Reaktion auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse zwar notwendig sind, aber auf Kosten einer robusten Anwendungssicherheit während der Softwareentwicklung gehen. Die Folge ist, dass Unternehmen Sicherheitsrisiken und Bedrohungen ausgesetzt sind, da isolierten Teams die Transparenz und der richtige geschäftliche Kontext fehlt, um Schwachstellen priorisieren zu können. Dies verursacht größere Angriffsflächen und Lücken in der Anwendungssicherheitsebene. Unternehmen berichten entsprechend über eine enorme Zunahme von Sicherheitsvorfällen, die nicht nur rufschädigend sind, sondern auch Kundendaten gefährden.

Das neue Cisco Secure Application Angebot von Cisco – jetzt verfügbar auf Ciscos kürzlich veröffentlichter Full-Stack-Observability-Plattform – unterstützt Unternehmen bei der Absicherung ihrer Cloud-Anwendungen, verschafft ihnen einen besseren Einblick in ihre Cloud-Umgebungen und liefert fundierte Einblicke in die Geschäftsrisiken. So können Unternehmen besser priorisieren und in Echtzeit auf umsatz- und rufschädigende Sicherheitsrisiken reagieren – und so das gesamte Risikoprofil des Unternehmens reduzieren.

Cisco Secure Application ist mit den branchenführenden Sicherheitsprodukten von Cisco integriert und ermöglicht Unternehmen:

Sicherheitsprobleme in allen Anwendungsbereichen, einschließlich Services, Workloads, Pods, Container und Geschäftstransaktionen, aufzufinden, zu identifizieren und schnell zu isolieren.

Risiken mit einem Business Risk Score zu priorisieren, der Daten zur Anwendungsperformance und zum geschäftlichen Kontext aus Ciscos eigener Native Application Observability mit der Echtzeit-Erkennung von Schwachstellen und Sicherheitsdaten aus den Sicherheitsprodukten von Cisco kombiniert, um zu ermitteln, welche Geschäftstransaktionen das größte Risiko für das Unternehmen darstellen.

Die Reaktionszeit auf Sicherheitsvorfälle zu verkürzen, indem sie in Echtzeit Anleitungen zur Beseitigung von Schwachstellen erhalten, die auch Maßnahmen zur Priorisierung und Behebung der wichtigsten Sicherheitslücken enthalten.

»Anwendungssicherheit war für Unternehmen noch nie so wichtig wie heute. Herkömmliche Lösungen zur Schwachstellenerkennung liefern jedoch nicht alle nötigen Informationen«, sagt Ronak Desai, SVP und GM, Cisco Full-Stack-Observability und AppDynamics. »Unternehmen müssen Risiken schnell anhand der potenziellen Auswirkungen auf das Geschäft bewerten, Teams koordinieren und Bedrohungen einstufen können. Dafür müssen sie allerdings wissen, wo Schwachstellen vorhanden sind, wie schwerwiegend diese sind, wie wahrscheinlich es ist, dass sie ausgenutzt werden, und wie hoch die jeweiligen Risiken für das Unternehmen sind. Ciscos Business Risk Observability hilft IT-Experten, diese Risiken zu verstehen und zu priorisieren. Die Verfügbarkeit von Cisco Secure Application auf der Cisco Full-Stack-Observability-Plattform ist ein entscheidender nächster Schritt auf dem Weg, unseren Kunden die erforderlichen Werkzeuge an die Hand zu geben, um beispiellose und sichere digitale Erlebnisse in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen zu schaffen.«

»Eine erfolgreiche digitale Infrastruktur muss wie ein Konzert funktionieren – nicht wie eine Sammlung separater Produkte, Anbieter und Menschen. Dies erfordert, dass alle Komponenten – von Core bis Edge, vom Netzwerk bis zu den Anwendungen, von On-Premises-Systemen bis zu öffentlichen Cloud- und Kommunikationsdiensten – als Einheit arbeiten, um die bestmöglichen Servicefunktionen, Sicherheitsvorkehrungen und digitalen Erfahrungen zu bieten«, erklärt Mark Leary, Research Director bei IDC. »Die umfassende Erfahrung von Cisco in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen und der umfassende Überblick über den gesamten Tech-Stack versetzen das Unternehmen in eine gute Position, um Kunden dabei zu helfen, Anwendungsbeobachtung, Sicherheitsdaten und die Beobachtung von Geschäftsrisiken zusammenzubringen. Zusammen geben sie den Kunden Zugang zu den entscheidenden Informationen, die sie benötigen, um intelligente Entscheidungen über ihre Anwendungssicherheit zu treffen.«

Über Cisco Full-Stack-Observability-Plattform

Cisco Full-Stack-Observability-Plattform: Die herstellerunabhängige Lösung, die die Leistungsfähigkeit des gesamten Portfolios des Unternehmens nutzt, wurde auf der Cisco Live US im Juni 2023 vorgestellt. Sie liefert kontextbezogene, korrelierte und prädiktive Erkenntnisse, mit denen Unternehmen Performanceprobleme schneller beheben, digitale Erlebnisse optimieren und gleichzeitig das Geschäftsrisiko minimieren können. Dieses branchenführende Angebot bringt Kunden ein neues Observability-Ökosystem, das Daten aus verschiedenen Bereichen wie Anwendung, Netzwerk, Multi-Cloud-Infrastruktur, Cloud Services, Sicherheit, Endpunkte, Nachhaltigkeit und Geschäftsdaten zusammenführt.

Cisco Secure Application ist ab sofort verfügbar. Auf der Cisco Secure Application Homepage können Kunden mehr Informationen finden oder einen Gesprächstermin vereinbaren.