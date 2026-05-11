Lizenz zum Stillstand: Was der Hannoveraner Datenschutz-Patzer über öffentliche IT-Beschaffung verrät

Der in Hannover bekannt gewordene Vorgang rund um den Einsatz von Microsoft 365 an Schulen wirft gleich mehrere grundsätzliche Fragen auf. Die Verwaltungspraxis einer einzelnen Kommune ist dabei nur der Ausgangspunkt – der Blick muss auf die strategische Ausrichtung öffentlicher IT-Beschaffung in Deutschland und Europa insgesamt fallen.
Nach aktueller Berichterstattung von golem hat die Stadt Hannover Microsoft-365-Education-Lizenzen im Wert von rund 324.000 Euro erworben, ohne zuvor die für den Schulbetrieb zwingend erforderliche datenschutzrechtliche Grundlage sicherzustellen. Beim Kauf wurde lediglich ein Standard-Datenverarbeitungsvertrag geschlossen, anstatt das für Schulen gültige Data Processing Agreement zu vereinbaren. Eine vorliegend erforderliche Datenschutzfolgenabschätzung fand erst im Nachgang statt. In der Folge musste das System vollständig abgeschaltet werden, obwohl die Lizenzen weiterhin gültig sind. Irritierend ist dabei, dass bislang eine nachvollziehbare Erläuterung fehlt, warum eine nachträgliche Korrektur oder Ergänzung der Datenschutzvereinbarungen nicht möglich gewesen sein soll. Gerade im Bildungsbereich ist seit Jahren bekannt, dass der Einsatz solcher Cloud-Dienste regelmäßig zusätzlicher vertraglicher und organisatorischer Absicherungen bedarf.
Noch schwerer wiegt allerdings, dass offenbar auch eine ergebnisoffene Betrachtung möglicher Alternativen vor der Beschaffung unterblieben ist. Weder ein systematischer Vergleich mit regelmäßig datenschutzfreundlicheren Optionen wie lokal betriebenen On-Premises-Lösungen noch die Einbeziehung klassischer Kauflizenzen scheint vor der Beschaffung erfolgt zu sein. Stattdessen entsteht der Eindruck, die Stadt habe zunächst Fakten geschaffen und rechtliche Fragen erst im Nachgang adressiert – mit dem bekannten Ergebnis der Komplettabschaltung und eines erheblichen wirtschaftlichen Schadens.
Cloud-Abonnements: Nutzungsrecht statt Eigentum
Der Fall macht zugleich ein strukturelles Problem moderner Cloud-Abonnements sichtbar, das über den konkreten Datenschutzverstoß hinausgeht. Öffentliche Stellen erwerben bei solchen Modellen keine eigentumsähnliche Rechtsposition, sondern lediglich ein zeitlich befristetes Nutzungsrecht. Dieses kann bei rechtlichen Neubewertungen, regulatorischen Änderungen oder vertraglichen Einschränkungen jederzeit faktisch wertlos werden, selbst dann, wenn bereits erhebliche Mittel geflossen sind. Hannover ist dafür ein Lehrstück: 324.000 Euro verausgabt, kein einziger Schüler kann die Software nutzen. Bei klassischen Kauflizenzen wäre ein solches Totalausfallszenario kaum denkbar.
Denn Kauflizenzen, wie sie auch auf dem Markt für gebrauchte Software gehandelt werden, bieten eine grundlegend andere Qualität. Sie vermitteln eine dauerhafte, bestandsfeste Nutzungsposition, verbunden mit Investitionsschutz, Weiterveräußerbarkeit und Unabhängigkeit von laufenden Abonnementbedingungen. Für die öffentliche Hand bedeutet das planbare Kosten, höhere Rechtssicherheit und die Möglichkeit, Software langfristig einzusetzen, ohne bei jedem regulatorischen Risiko sofort handlungsunfähig zu werden. Die international renommierte Strategieberatung Gartner empfiehlt bereits seit Jahren Perpetual-Lizenzen und hat diesen Ratschlag angesichts der Kostenexplosionen diverser Cloud- und Abo-Modelle erst kürzlich bekräftigt.
Schulen als Einstiegsplattform für dauerhafte Abhängigkeiten
Über den Einzelfall hinaus darf auch die bildungspolitische Dimension nicht ausgeblendet werden. Dass Schülerinnen und Schüler bereits im schulischen Umfeld faktisch auf ein bestimmtes proprietäres Produktökosystem festgelegt werden, wird häufig mit dem Argument begründet, man bereite sie auf das spätere Berufsleben vor. So auch in Hannover, wo die Stadt trotz des Debakels an der Einführung von Microsoft festhalten will. Dieses Argument mag kurzfristig pragmatisch wirken, verstetigt aber langfristig die technologische und wirtschaftliche Abhängigkeit Europas von wenigen außereuropäischen Anbietern.
Im Bildungsbereich besteht ein besonderes strategisches Interesse der Softwarehersteller: Schüler frühzeitig und damit oft dauerhaft an ihre Produkte zu gewöhnen. Daher verwundert es auch nicht, dass es seitens Herstellern wie Microsoft in diesem Marktsegment die mit größtem Abstand höchsten Rabatte gibt. Umgekehrt besteht ein besonderes Schutzbedürfnis von Kindern und Jugendlichen. Hinzu kommt die Vorbildfunktion des Staates, wenn dieser einerseits Datenschutzkonformität von Unternehmen abverlangt, während dann manch politischer Entscheidungsträger selbst Ausnahmen zulassen will. Das Gefährdungspotenzial ist angesichts besonders sensibler Daten wie Zeugnissen, Verhaltensprofilen und Einordnungen von Begabungen und Intelligenz leicht nachvollziehbar. Solange datenschutzrechtliche Bedenken nicht ausnahmslos ausgeräumt werden, kann es keine Nutzung entsprechender Lösungen geben.
Digitale Souveränität: Zwischen Sonntagsrede und Montagmorgen
Wenn staatliche Stellen zugleich regelmäßig digitale Souveränität beschwören, selbst aber kaum Alternativen prüfen oder vorleben, entsteht ein widersprüchliches Signal. Schulen wären prädestiniert, als Ort technologischer Mündigkeit und Vielfalt zu fungieren. Wie ist es ethisch vertretbar, dass Vorbildinstitutionen wie Schulen eine nachlässige Datenschutzpraxis vorleben und so an die zukünftigen Generationen weitergeben? Kinder wachsen ganz selbstverständlich und in allen möglichen Alltagssituationen mit dem Internet, künstlicher Intelligenz und Datenräumen auf. Wir dürfen Kinder mit diesen komplexen und intransparenten Vorgängen nicht allein lassen und müssen frühzeitig auch über deren Risiken aufklären, anstatt die resignative Abhängigkeit zu demonstrieren, wie sie leider viel zu häufig sogar institutionell zu konstatieren ist.
Alternative IT-Konzepte wagen
Der hannoversche Vorgang zeigt daher weniger ein einzelnes Lizenzproblem als vielmehr ein grundlegendes Defizit bei strategischer IT-Beschaffung, Datenschutz-Governance und langfristigem Denken im öffentlichen Sektor. Die Verantwortlichen müssen den verführerischen Trend der Cloud kritisch hinterfragen und alternative Lösungsansätze in den Mittelpunkt ihrer IT-Strategie rücken. On-Premises-Lösungen und hybride IT-Modelle bieten die Möglichkeit, kritische Daten und Anwendungen sicher im eigenen Haus zu verwalten und gleichzeitig flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Ergänzt durch ein modernes Lizenzmanagement, das den gezielten Einsatz gebrauchter Software integriert, entsteht ein IT-Ökosystem, das wirtschaftlich attraktiv und langfristig unabhängig agiert.
Daten sind das Rückgrat staatlicher Prozesse und das Vertrauen der Bürger ein hohes Gut. Öffentliche Institutionen dürfen sich daher nicht blind einer externen Infrastruktur ausliefern. Eine unkritische und schnelle Entscheidung ausschließlich zugunsten der Cloud wird sich langfristig als Bumerang erweisen, finanziell, datenschutzrechtlich und sicherheitspolitisch. Hannover hat diese Lektion auf die denkbar teuerste Art gelernt.
Andreas E. Thyen (Bild: LizenzDirekt)
Andreas E. Thyen ist Präsident des Verwaltungsrats der LizenzDirekt AG. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit strategischer Softwarelizenzierung, Investitionsschutz und der Nutzung von Perpetual‑Lizenzen, insbesondere im Kontext öffentlicher IT‑Beschaffung und digitaler Souveränität. Zudem äußert er sich regelmäßig zu Themen wie Cloud‑Governance, Datenschutz und Abhängigkeiten von proprietären Softwareökosystemen.
Perpetual‑Lizenzen
Perpetual‑Lizenzen (auch Kauflizenzen oder Dauerlizenzen) sind Softwarelizenzen, bei denen der Nutzer kein zeitlich befristetes Abonnement, sondern ein dauerhaftes Nutzungsrecht an einer bestimmten Softwareversion erwirbt.
Konkret bedeutet das:
- Zeitlich unbefristete Nutzung
Nach dem einmaligen Kauf darf die Software grundsätzlich unbegrenzt genutzt werden; ein automatisches Auslaufen wie bei Abos gibt es nicht.
- Bestands- und Investitionsschutz
Das Nutzungsrecht bleibt auch dann bestehen, wenn sich Vertragsbedingungen, Geschäftsmodelle oder regulatorische Rahmenbedingungen ändern. Ein komplettes »Wertloswerden« wie bei Cloud‑Abonnements ist deutlich unwahrscheinlicher.
- Keine laufenden Abonnementkosten
Es fallen in der Regel nur einmalige Anschaffungskosten an. Optional können Wartung oder Support separat vereinbart werden, sind aber nicht zwingend.
- Weiterveräußerbarkeit möglich
Perpetual‑Lizenzen können – unter bestimmten rechtlichen Voraussetzungen – auch weiterverkauft werden (z. auf dem Markt für gebrauchte Software), was insbesondere für die öffentliche Hand relevant ist.
Im Gegensatz dazu stehen Cloud‑ und Abo‑Modelle, bei denen lediglich ein befristetes Nutzungsrecht erworben wird, das bei rechtlichen oder organisatorischen Problemen faktisch wertlos werden kann, selbst wenn bereits hohe Kosten entstanden sind. Genau diesen strukturellen Unterschied hebt der Text am Beispiel des Falls Hannover hervor.
297 Artikel zu „Lizenzen Microsoft“
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Die Regionalgesellschaft einer der führenden deutschen Supermarktketten stand lizenzrechtlich vor einem vertrackten Virtual Desktop-Problem. Erst die Begegnung mit VENDOSOFT auf einem Fachkongress brachte die Lösung – kostenlos!
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Nachhaltigkeit in der Softwarebeschaffung bleibt kein leeres Versprechen: Die MRM Distribution GmbH hat mit ihrer neuen Marke green licensing by MRM erstmals durch ClimatePartner berechnen lassen, welchen Beitrag wiederverwendete Microsoft-Lizenzen zur CO₂-Reduktion leisten. Das Ergebnis: Seit der Gründung im Jahr 2017 wurden durch den Einsatz gebrauchter Microsoft-Lizenzen 318 Tonnen CO₂e eingespart. Und das sind nicht…
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In deutschen Kliniken herrscht Aufruhr. Was Microsoft ab 2025 für die Bereitstellung seiner Softwarelizenzen vorsieht, könnte Betriebe des Gesundheitswesens an den Rand ihrer finanziellen Möglichkeiten bringen. Viele medizinische Versorgungsstellen fürchten, auf teure Cloud-Abos umsteigen zu müssen. Der Microsoft Solutions Partner VENDOSOFT berät Gesundheitseinrichtungen in ganz Europa zu Office-Produkten, Servern und Betriebssystemen – mit durchschnittlichen Kosteneinsparungen von 50 Prozent. »So und ähnlich wird das auch in Zukunft möglich sein«, verspricht Geschäftsführer Björn Orth.
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Weniger Microsoft-Schwachstellen, aber mehr kritische Sicherheitslücken
Die diesjährigen Zahlen des neuesten Microsoft Vulnerabilities Reports zeigen eine deutliche Verlagerung bei den ermittelten Sicherheitsrisiken: Einerseits hat sich die Gesamtzahl identifizierter Schwachstellen stabilisiert, aber andererseits haben die kritischen Anfälligkeiten stark zugenommen, wodurch Schweregrad und Auswirkungen der Sicherheitslücken rapide steigen [1]. Insgesamt gibt es 2025 ein verändertes Risikoprofil, das durch KI-beschleunigte Schwachstellenerkennung, eine wachsende Cloud-Akzeptanz…
News | IT-Security | Kommunikation | Produktmeldung | Services
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Hornetsecurity erweitert Microsoft 365-Schutz: Erkennt bösartige über Microsoft Teams geteilte URLs in Echtzeit. Gibt Administratoren volle Transparenz und ermöglicht sofortiges Eingreifen bei Bedrohungen. Hornetsecurity gibt die Weiterentwicklung von Teams Protection bekannt. Die Lösung basiert auf dem AI Cyber Assistant und ist Teil der Total Protection Suite für M365. Das Rollout neuer Funktionen ist eine…
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News | Digitalisierung | Services | E-Government | Ausgabe 5-6-2025
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Wie die Microsoft-Lizenzierung in Zeiten von Supportende, Compliance und Cyber Security finanziert werden kann – Do more with less
Die Jahre der fetten IT-Budgets sind vorbei. Das attestierte schon 2024 eine Studie des Bundesverbands der IT-Anwender (VOICE) in Zusammenarbeit mit Metrics. Allein für Software-Ausgaben wurde damals ein Anstieg von über acht Prozent erwartet, während die dafür nötigen Budgets nur um etwa 4,3 Prozent stiegen. Noch enger wird es 2025, einem Jahr, in dem zu allen Compliance- und Security-Themen auch noch das Supportende von Windows 10 und Office 2019 ansteht. »Mehr mit weniger schaffen«, ist daher die Devise – ein Microsoft-Lizenzstratege erklärt, wie das geht…
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So viele Microsoft-Schwachstellen wie noch nie
Erhöhung von Berechtigungen und Remotecodeausführung zur Systemkompromittierung sind höchste Sicherheitsrisiken. BeyondTrust, Cybersicherheitsanbieter beim Schutz privilegierter Zugriffswege, hat seinen neuesten Microsoft Vulnerabilities Report herausgegeben [1]. Mit einer Gesamtzahl von 1.360 Schwachstellen führt der diesjährige Bericht so viele Sicherheitslücken in Microsoft-Systemen auf wie noch nie zuvor. Gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2022 entspricht das einem Anstieg von…
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Kostenfalle Microsoft Cloud: Warum die Preiserhöhungen eine Kostenwelle auslösen – und wie Unternehmen gegensteuern können
Die jüngste Ankündigung von Microsoft schlägt hohe Wellen: Ab April 2025 steigen die Preise für Cloud-Dienste wie Microsoft 365, Teams und Azure um bis zu 40 Prozent. Für Unternehmen, die zunehmend auf die Cloud setzen, bedeutet dies einen enormen Kostenanstieg, der viele Budgets überlasten könnte. Doch diese Erhöhungen sind kein Einzelfall: Es handelt sich bereits…
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On-Premises vs. Cloud – Warum ein Produktionsbetrieb der Energiewirtschaft die Microsoft Cloud meidet
In der Diskussion um Fluch und Segen der Microsoft Cloud hat sich ein internationaler Klimagerätehersteller klar für on-prem ausgesprochen. Fabian Gerum von der VENDOSOFT GmbH, betreut das Markenunternehmen in allen Lizenzfragen – und erklärt, warum die Entscheidung richtig ist.
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KI im Dienste der Sicherheit: Wie Partner mit Microsoft Sentinel ihre Kunden schützen
Zunehmende Cyberangriffe und strengere gesetzliche Vorschriften erfordern eine bessere Bedrohungserkennung und eine schnellere Reaktion auf potenzielle Sicherheitsvorfälle. Mit Sentinel bietet Microsoft eine Lösung, die diesen Anforderungen gerecht wird. Durch den Einsatz der Plattform können Partner nicht nur sich selbst und ihre Kunden besser schützen, sondern auch Effizienz und Kundenbindung steigern. Die Cybergefahren durch…
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Microsoft-Lizenzkosten des Bundes auf Rekordniveau: Eine kritische Analyse von M365 und der Cloud-Strategie
Die Lizenzkosten des Bundes für Microsoft-Produkte haben ein neues Rekordhoch erreicht. Laut Berichten von Heise belaufen sich die Ausgaben auf bisher nie dagewesene Summen. Diese Entwicklung wirft ernste Fragen nach der Nachhaltigkeit der IT-Strategie des Bundes auf, insbesondere in Hinblick auf die zunehmende Abhängigkeit von Microsoft 365 (M365) und anderen Cloud-Diensten. Kritiker befürchten, dass diese…
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Die digitale Transformation ist allgegenwärtig. Den Handel prägt sie besonders: durch E-Commerce-Lösungen, daten-getriebenes Marketing, Omnichannel, künstliche Intelligenz. Ganz selbstverständlich findet all das in der Cloud statt. Was Fluch und Segen zugleich ist – denn »die Cloud« wird immer teurer. Da ist es eine gute Nachricht für Handelsunternehmen, dass ihre eigenen Microsoft-Systeme, quasi das Rückgrat ihrer Geschäftstätigkeit, nicht a aus M365-Plänen bestehen müssen. Der Microsoft-Lizenzhändler VENDOSOFT erklärt, wie eine Software-Infrastruktur aussehen kann, die alle Anforderungen erfüllt – aber nur die Hälfte kostet.
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10 Jahre VENDOSOFT: 10 Jahre Microsoft zu erschwinglichen Preisen
Am 25. August 2014 trat der Lizenzhändler VENDOSOFT als Startup an, um B2B-Kunden die Produkte des Software-Giganten Microsoft zu erschwinglichen Preisen anzubieten. Wer hätte damals gedacht, dass 500 postalisch verschickte Werbebriefe in mehr als 8.000 Unternehmenskunden in ganz Europa münden würden? Dass der Markt für gebrauchte Lizenzen trotz Siegeszug der Cloud weiter florieren würde? Wo…
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Microsofts KI-Chef erklärt sämtliche Internet-Inhalte für frei
Was die 90er und KI gemein haben. Erstaunlich tief ließ ein kürzlich erschienenes Interview mit dem KI-Chef von Microsoft, Mustafa Suleyman, im Hinblick auf das weltweit geltende Recht blicken. Sinngemäß wurden hier sämtliche im Web frei verfügbaren Inhalte für kopierbar, reproduzierbar und weiter bearbeitbar erklärt. In einem Interview mit CNBC nahm Suleymann, der sich nach…