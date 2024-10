Wettbewerbsvorteil für Handelsunternehmen – Microsoft-Lizenzierung verschlanken

Die digitale Transformation ist allgegenwärtig. Den Handel prägt sie besonders: durch E-Commerce-Lösungen, daten-getriebenes Marketing, Omnichannel, künstliche Intelligenz. Ganz selbstverständlich findet all das in der Cloud statt. Was Fluch und Segen zugleich ist – denn »die Cloud« wird immer teurer. Da ist es eine gute Nachricht für Handelsunternehmen, dass ihre eigenen Microsoft-Systeme, quasi das Rückgrat ihrer Geschäfts­tätigkeit, nicht a aus M365-Plänen bestehen müssen. Der Microsoft-Lizenz­händler VENDOSOFT erklärt, wie eine Software-Infrastruktur aussehen kann, die alle Anforderungen erfüllt – aber nur die Hälfte kostet.

»In einer Branche, die unter starkem Konkurrenzdruck steht und auf maximale Effizienz angewiesen ist, spielt die Kostensituation der eigenen IT eine entscheidende Rolle«, weiß Joyce Studier. Sie ist Lizenzberaterin bei VENDOSOFT und betreut Lebensmittelketten, Autohändler, Möbelhäuser, Online-Shops, Bekleidungsanbieter und Discounter, wenn es um deren Ausstattung mit Microsoft geht. Dabei stellt sie immer wieder fest: »Die meisten Unternehmen sind zu teuer lizenziert.« Das passiert, wenn reine Cloud-Lösungen präferiert werden.

Kostenersparnis durch gebrauchte Microsoft-Lizenzen. Bei-VENDOSOFT ist man darauf spezialisiert, ganzheitlich zu beraten. Damit ist gemeint, dass alle Kundenanforderungen an Betriebssystem, Anwendersoftware und Server erfüllt sein müssen. Gleichzeitig aber auch der Preis stimmen muss. »Das ist bei den meisten unserer Kunden dann der Fall, wenn wir gebrauchte Lizenzen mit einbeziehen«, sagt Microsoft-Expertin Joyce Studier. »Statt ausschließlich für teure Cloud-Abos zu zahlen, sind Windows, Office und sämtliche Server als gebrauchte Volumenlizenzen zu einem Bruchteil der Kosten erhältlich.« Sie sollten die Basis der IT-Landschaft sein, denn ihre Anschaffungskosten bleiben mittelfristig 40 bis 50 Prozent unter denen der Cloud-Gebühren. Ergänzt um M365-Lizenzen stellen hybride Microsoft-Infrastrukturen – also die Kombination aus On-Premises mit Gebrauchtsoftware und Cloud – die kostensparendste Lösung dar.

Der hybride Ansatz: Das Beste aus beiden Welten. Joyce Studier wird oft gefragt: Warum soll mein Unternehmen auf hybrid setzen, statt vollständig in die Cloud zu migrieren? Ihre Antwort: Schon allein wegen der Kosten! »Ein weiterer Vorteil liegt in der Flexibilität, das Beste aus beiden Welten zu nutzen.« Denn der moderne Handel erfordert schnelle Anpassungsmöglichkeiten – bei der Anzahl der Nutzer, der benötigten Softwareprogramme oder der Datenkapazität. Die Skalierbarkeit der Cloud-Komponenten wie Microsoft 365 hilft bei saisonalen Schwankungen und unvorhersehbaren Marktbewegungen, ermöglicht Remote Work und die Kollaboration in ortsunabhängigen Teams. »Doch für viele Anwender ist es ausreichend, lokal betriebene Software zu nutzen. Dann sind sie über gebrauchte Lizenzen maximal günstig ausgestattet.«

Datensicherheit gewährleisten. Dann ist da noch die Sache mit der Datensicherheit. »Auch hier bewährt sich ein hybrides Softwaremodell«, sagt die Fachfrau: »Weniger sensible Anwendungen und Daten können problemlos in der Cloud betrieben werden, kritische Geschäftsanwendungen und vertrauliche Kundendaten auf lokalen Servern.« Für Händler, die Datensicherheit im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gewährleisten müssen, ein großes Plus! Denn bekanntermaßen ist die Microsoft Cloud immer wieder von Hacker-Angriffen betroffen. Wer hier vollständige Daten-sicherheit wünscht, muss viel Geld investieren. Daher rät Joyce Studier: »Sparen Sie sich das – mit lokal installierten gebrauchten Servern und Client Access Licenses von -VENDOSOFT. Auch hier müssen Sie natürlich vorsorgen. Es kommt Sie dennoch um ein Vielfaches günstiger.«

Fazit. Hybride Softwaremodelle, die gebrauchte Microsoft-Lizenzen mit der Cloud kombinieren, sind wirtschaftlich und strategisch sinnvoll. Denn sie bieten enorme Einsparungen sowie die Flexibilität und Sicherheit, um im wettbewerbs-intensiven Umfeld des Handels erfolgreich zu sein. -VENDOSOFT unterstützt Unternehmen dabei – mit kostenloser Lizenzberatung, mit den passenden Microsoft-Online-Plänen und rechtssicheren gebrauchten Microsoft-Lizenzen. Zusammen eine unschlagbare Kombination für nachhaltigen Erfolg im Handel.

Vorteile hybrider IT-Landschaften für den Handel Kosteneffizienz:

Mit gebrauchten Microsoft-Lizenzen können Handelsunter­nehmen 30 bis 50 % ihrer Softwarekosten einsparen. Ein Wettbewerbsvorteil, denn das schafft Budget für Investitionen, zum Beispiel ins E-Commerce oder die Kundendatenanalyse. Skalierbarkeit:

Dank Cloud-Komponenten kann die IT flexibel an Geschäfts­entwicklungen angepasst werden, etwa bei saisonalen Hochphasen oder temporären Projekten. Sicherheit:

Besonders sensible Daten werden lokal auf eigenen Servern gehalten, weniger kritische in die Cloud ausgelagert. Das erhöht die Sicherheit und erleichtert die Einhaltung regula­torischer Anforderungen. Zukunftssicherheit:

Hybride Strukturen erlauben es, bestehende Systeme und Investitionen langfristig zu nutzen und gleichzeitig moderne Cloud-Lösungen zu integrieren. Diese Dualität lässt Handelsunternehmen technologisch up-to-date sein, ohne bestehende Investitionen aufzugeben.

Beispiele unter www.vendosoft.de/casestudies

