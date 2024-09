Cybersicherheitsstrategie:: Wie man die richtige Strategie für Identitätssicherheit findet

Cyberbedrohungen entwickeln sich stetig weiter. Dabei hat die Zahl der Angriffe auf Zugangsdaten signifikant zugenommen. Nach Angaben der Identity Defined Secure Alliance bekamen es erschreckende 90 Prozent aller Unternehmen im letzten Jahr mit mindestens einem identitätsbezogenen Sicherheitsvorfall zu tun. Diese Art der Angriffe ist inzwischen zur bevorzugten Taktik für Hacker geworden, die mehrere Organisationen gleichzeitig attackieren wollen. Die schwerwiegenden Folgen von geleakten Anmeldeinformationen sind offensichtlich: Angreifer haben die Möglichkeit, Systeme zu infiltrieren, betriebliche Abläufe zu stören und sensible Informationen zu stehlen. Diese alarmierende Statistik unterstreicht einmal mehr die Dringlichkeit für Unternehmen, ihre Cybersicherheitsstrategie zu verstärken.

Die Herausforderungen

Die wachsende Zahl von Identitäten stellt Firmen beim Identitätsmanagement vor immense Herausforderungen. Dazu tragen nicht zuletzt Konten von Bot-Systemen bei und Benutzer, die über mehrere Konten verfügen. Dies macht Konten insgesamt anfällig für eine Kompromittierung. Die Komplexität beim Identitätsmanagement verschärft das Problem zusätzlich. Unternehmen setzen typischerweise mehrere Tools für das Identity und Access Management (IAM) ein. Dies führt dazu, dass Identitäten über unterschiedliche Cloud-Systeme und On-Premises (vor Ort) verteilt sind. Oftmals überschneiden sich die Lösungen und erschweren es so, Aktivitäten zu korrelieren. Dadurch kann es passieren, dass ein kritischer Kontext übersehen wird.

Zudem sind IAM-Lösungen in der Regel auf präventive Kontrollen für die Bereitstellung von Zugriffsberechtigungen und die Authentifizierung ausgerichtet. Diese Herangehensweise erweist sich oft als unzureichend, wenn man identitätsspezifischen Bedrohungen in der Tiefe erkennen will.

Eine Strategie für die Identitätssicherheit im Vergleich zu Identitätsbedrohungen

Identitätsbedrohungen sind so vielfältig wie komplex. Angreifer nutzen Konfigurationsfehler, Sicherheitslücken und raffinierte Technologien wie generative KI für Social Engineering-basierte Attacken. Oder sie kaufen gestohlene Anmeldeinformationen auf einem der vielen Marktplätze im Darknet. Um sich gegen diese Arten von Bedrohungen zu wehren, empfiehlt es sich für IAM- und CISOs einen proaktiven, vielschichtigen Ansatz zu verfolgen. Der sollte umfassend vor der Vielzahl von Identitätsbedrohungen schützen, aber auch kulturelle und technologische Voraussetzungen innerhalb einer Organisation berücksichtigen.

Firmen sollten zudem eine sicherheitsorientierte Denkweise fördern, die auf einem robusten Detection-and-Response-Plan beruht. Die Schulung von Mitarbeitern auf allen Ebenen spielt eine entscheidende Rolle für das Verständnis von Bedrohungen und eine entsprechende Sensibilisierung. Das gilt ganz besonders für Identitäten als Hochrisikokomponenten.

Wird ein privilegiertes Konto, sei es innerhalb der IT oder im Führungsteam, kompromittiert, hat ein Angreifer aufgrund der umfangreichen Kontoberechtigungen weitreichende Befugnisse im System – und kann erheblichen Schaden anrichten.

Der SolarWinds-Fall und die langfristigen Folgen sollten den meisten von uns noch gut im Gedächtnis sein. Der Vorfall veranlasst Firmen, einen umfassenderen Ansatz zur Identitätsverwaltung in Betracht zu ziehen, insbesondere bei der Sicherung privilegierter Identitäten. Mit zunehmend fließenden Arbeitsplatzgrenzen ist Identität zum Mittelpunkt für Cybersicherheitsstrategien geworden.

Diese gerne als »neue Realität« bezeichnete Entwicklung, zwingt Unternehmen, die Lücken in ihren Identity Threat-Detection-and-Response-Fähigkeiten (ITDR) zu identifizieren. Dazu müssen sie das gesamte Spektrum von Angriffsvektoren bewerten – wie sich Cyberangriffe entwickeln und welche verheerenden Folgen sie potenziell haben. Die Basis bildet ein Incident-Response-Plan. Neben der Kombination von Tools, die sich gegenseitig ergänzen, kommt Schulungen eine nicht zu unterschätzende Bedeutung für eine leistungsfähige ITDR-Initiative zu. Ebenso wichtig ist die Schaffung eines gemischten ITDR-Teams aus multidisziplinären Fachleuten, die technologische oder analytische Expertise mit Erfahrung im Unternehmensbereich kombinieren. Ihre Aufgabe wird es sein, die Identitätsinfrastruktur zu schützen und die Integrität von Anmeldeinformationen sicherzustellen.

ITDR-Lösungen der neuesten Generation

Auf technologischer Ebene sollten Unternehmen nach Identity-Threat-Detection-and-Response-Systemen der nächsten Generation suchen. Sie sind in der Lage in einer komplexen, hybriden Infrastruktur zu arbeiten und tragen dazu bei, mögliche Angriffe auf Identitäten zu begrenzen. Ein Schlüsselfaktor bei der Entscheidung für eine bestimmte Lösung sollte sein, ob diese Lösung künstliche Intelligenz auf die richtige Art und Weise einsetzt.

KI, insbesondere generative KI, kann helfen, Datenkorrelationen zu verstehen und im Allgemeinen repetitive Aufgaben zu automatisieren. Sie erlaubt einen tieferen Einblick in die Systeme und erleichtert es einem Team, hochpriorisierte Vorfälle zu erkennen und zu kennzeichnen. Diese Fähigkeiten helfen bei unterschiedlichen Formen der Bedrohungserkennung und Vorfallsreaktion.

KI leistet aber mehr als nur Alarm zu schlagen. Sie entlastet Sicherheitsanalysten, die üblicherweise in einer Flut von mit »red« oder »yellow« gekennzeichneten Vorfällen ertrinken. KI ermöglicht es hingegen, Entscheidungen zu priorisieren und so effizienter als bislang, Bedrohungen zu managen.

KI unterstützt zudem dabei, bestimmte Pfade und den Ausgangspunkt eines Angriffs zu erläutern, ebenso wo zusätzliche Expositionen bestehen und was als nächstes passieren kann. Für Sicherheitsteams sind das wichtige Informationen, um die Angriffsfläche einer Identität besser zu schützen und effektiver gegen Bedrohungen vorzugehen.

Vor dem Hintergrund komplexer, sich ständig weiterentwickelnder Cyberbedrohungen, verspricht die Priorisierung eines ITDR-Ansatzes Abhilfe zu schaffen.

Die Investition in die richtigen Tools, geeignete Schulungs- und Trainingsmaßnahmen sowie Technologien der nächsten Generation, bilden weiterhin die Voraussetzung, um Risiken vorausschauend zu adressieren und digitale Vermögenswerte zu schützen – auf der Basis einer zusammenhängenden Strategie.

Bert Skorupski, Director Solutions Architecture, Quest Software

