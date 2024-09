7 von 10 Unternehmen wollen generative KI für Sicherheit und IT-Business-Alignment einsetzen

Tenable Studie: 71 Prozent der deutschen Unternehmen planen Einsatz von generativer KI, um Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern und IT-Ziele und Business in Einklang zu bringen. In puncto Implementierung sind allerdings nur 17 Prozent zuversichtlich.

Laut einer Studie von Tenable, dem Unternehmen für Exposure-Management, planen 71 Prozent der deutschen Unternehmen in den nächsten 12 Monaten den Einsatz von generativer KI (GenKI), um die Sicherheit zu verbessern und die IT-Ziele mit den übergeordneten Geschäftszielen in Einklang zu bringen. Trotz dieser zunehmenden Verbreitung zeigt die Studie auch einen besorgniserregenden Trend: Nur 17 Prozent der Unternehmen sind zuversichtlich, wenn es um die die effektive Implementierung von GenKI-Technologien geht.

Die Daten stammen aus der deutschen Ausgabe der Studie How to Discover, Analyze and Respond to Threats Faster with Generative AI, die von Forrester Consulting im Auftrag von Tenable durchgeführt wurde und an der 826 IT- und Cybersecurity-Experten, darunter 102 deutsche Befragte, teilnahmen [1].

Die Studie beleuchtet die zunehmende Verbreitung von generativer KI in deutschen Unternehmen als wichtigen Wendepunkt in deren strategischer Ausrichtung. Sie zeigt, dass Security-Verantwortliche hohe Erwartungen in die Fähigkeit von GenKI setzen, Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern. Es wird jedoch auch deutlich, wie komplex der Weg zur KI-Integration ist, da Unternehmen ein empfindliches Gleichgewicht zwischen Innovation und potenziellen Risiken finden müssen.

Ein besorgniserregender Aspekt ist die Wahrnehmung von GenKI als Sicherheitsbedrohung denn als Chance bei 38 Prozent der deutschen Unternehmen. Diese Einstellung spiegelt die weit verbreitete Besorgnis über Cybersicherheitsrisiken wider, die mit der Einführung von GenKI verbunden sind. Darüber hinaus bereitet der interne Missbrauch von GenKI 50 Prozent der Befragten Kopfzerbrechen.

Die Studie unterstreicht außerdem die Bedeutung von Datenqualität und -integrität für den Erfolg von GenKI-Initiativen. 72 Prozent der deutschen Befragten betonen, dass die Effektivität von GenKI stark von der Qualität der verwendeten Daten abhängt. Dies unterstreicht die entscheidende Rolle von Data Governance und Datenmanagement, wenn es darum geht, die Effektivität von GenKI-Anwendungen sicherzustellen.

»GenKI bietet viele spannende Use Cases, vom Customer Support über Bildung bis hin zur Code-Entwicklung«, so Roger Scheer, Regional Vice President Central Europe bei Tenable. »Während GenKI immense Vorteile bietet, gibt es auch ernsthafte Bedenken in Bezug auf Sicherheit, Governance und Datenqualität. Unternehmen müssen sich diesen Herausforderungen stellen, wenn sie das Potenzial von GenKI voll ausschöpfen und gleichzeitig die Risiken minimieren wollen. Mit der zunehmenden Nutzung von Cloud-Diensten, Virtualisierungsplattformen, Microservices, Anwendungen und Codebibliotheken wächst die Angriffsfläche. Das bedeutet, dass Unternehmen mit Schwachstellen, Fehlkonfigurationen in der Cloud und Risiken im Zusammenhang mit Identitätszugriff, Gruppen und Berechtigungen konfrontiert sind. Es ist praktisch unmöglich, all diese Faktoren zusammenzubringen, um zu bestimmen, was wichtig ist und was nicht.

Die effektive Nutzung von GenKI zur Zusammenführung von Daten aus verschiedenen Quellen kann deutschen Unternehmen helfen, Schwachstellen schnell zu identifizieren, Maßnahmen zu priorisieren und Zusammenhänge entlang der gesamten Angriffsfläche zu erkennen. Dabei darf man jedoch nicht vergessen, dass die Daten, auf denen diese Entscheidungen beruhen, verlässlich sein müssen – ganz nach dem Motto ›Garbage in, garbage out‹.«

Weitere Informationen dazu im Blog. https://www.tenable.com/blog/how-to-discover-analyze-and-respond-to-threats-faster-with-generative-ai

[1] Forrester Consulting hat eine Online-Umfrage unter 826 IT- und Cybersecurity-Experten durchgeführt, darunter 102 deutsche Teilnehmer aus Großunternehmen in Australien, Brasilien, Frankreich, Deutschland, Indien, Mexiko, Saudi-Arabien, Japan, Großbritannien und den USA.

