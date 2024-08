Gartner sieht Anstieg der Ausgaben für Informationssicherheit um 15 Prozent im Jahr 2025

Bis 2027 sollen 17 Prozent aller Cyberangriffe von generativer KI ausgehen.

Laut einer neuen Prognose von Gartner werden sich die weltweiten Ausgaben für Informationssicherheit im Jahr 2025 auf 212 Milliarden US-Dollar belaufen, was einem Anstieg von 15,1 Prozent gegenüber 2024 entspricht. Im Jahr 2024 werden die weltweiten Ausgaben der Endnutzer für Informationssicherheit auf 183,9 Milliarden US-Dollar geschätzt.

»Die anhaltende Zunahme der Bedrohungen, der Trend zum Cloud-Computing und der Mangel an Fachkräften rücken das Thema Sicherheit auf der Prioritätenliste nach oben und zwingen Chief Information Security Officers (CISOs), die Sicherheitsausgaben ihrer Unternehmen zu erhöhen«, sagt Shailendra Upadhyay, Senior Research Principal bei Gartner. »Darüber hinaus prüfen Unternehmen derzeit ihren Bedarf an Endpoint Protection (EPP)- und Endpoint Detection and Response (EDR)-Plattformen und nehmen nach dem CrowdStrike-Ausfall Anpassungen vor, um ihre operative Widerstandsfähigkeit und Reaktion auf Vorfälle zu verbessern.«

Der Einsatz von KI und generativer KI (GenAI) wird die Investitionen in Sicherheitssoftware-Märkte wie Anwendungssicherheit, Datensicherheit und Datenschutz sowie Infrastrukturschutz weiter erhöhen. Bis 2025 wird GenAI zu einem sprunghaften Anstieg der Cybersicherheitsressourcen führen, die für ihre Absicherung erforderlich sind, was zu einem erwarteten Anstieg der Ausgaben für Sicherheitssoftware um 15 Prozent führen wird (siehe Tabelle 1).

Table 1. Information Security End-User Spending by Segment, Worldwide, 2023-2025 (Millions of U.S. Dollars)

Segment 2023 Spending 2023 Growth (%) 2024 Spending 2024 Growth (%) 2025 Spending 2025 Growth (%) Security Software 76,574 13.6 87,481 14.2 100,692 15.1 Security Services 65,556 13.6 74,478 13.6 86,073 15.6 Network Security 19,985 6.2 21,912 9.6 24,787 13.1 Total 162,115 12.7 183,872 13.4 211,552 15.1

Source: Gartner (August 2024)

Seit der Veröffentlichung von GenAI setzen Angreifer zunehmend Tools zusammen mit großen Sprachmodellen (LLMs) ein, um groß angelegte Social-Engineering-Angriffe durchzuführen, und Gartner prognostiziert, dass bis 2027 17 % aller Cyberangriffe/Datenlecks auf generative KI zurückzuführen sein werden.

Da Unternehmen weiterhin in die Cloud wechseln, erwarten die Analysten von Gartner eine Zunahme von Cloud-Sicherheitslösungen, und der Marktanteil von Cloud-nativen Lösungen wird wachsen. Der kombinierte Markt für Cloud-Access-Security-Broker (CASB) und Cloud-Workload-Protection-Plattformen (CWPP) wird im Jahr 2025 schätzungsweise 8,7 Milliarden US-Dollar erreichen, gegenüber prognostizierten 6,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024.

Der weltweite Fachkräftemangel in der Cybersicherheitsbranche ist ein wichtiger Faktor, der Investitionen in den Markt für Sicherheitsdienstleistungen (Sicherheitsberatungsdienste, professionelle Sicherheitsdienste und verwaltete Sicherheitsdienste) antreibt, der voraussichtlich schneller wachsen wird als die anderen Sicherheitssegmente.

Gartner clients can read more in »Forecast: Information Security, Worldwide, 2022-2028, 2Q24 Update.«

Learn more in the complimentary Gartner webinar »How to Plan, Prepare and Build a Cybersecurity Strategy for the Future.«

1579 Artikel zu „Sicherheit Budget“

News | IT-Security | Tipps Trotz umfassender IT-Budgetkürzungen: Cybersicherheit bleibt Investitionspriorität Auch während der Covid-19-Pandemie hat IT-Security wachsende Relevanz. Cybersicherheit hat auch 2020 für Unternehmen eine hohe Priorität hinsichtlich der Entscheidung für entsprechende Investitionen, wie eine aktuelle Kaspersky-Umfrage unter Entscheidungsträgern zeigt [1]. Ihr Anteil an den IT-Ausgaben ist bei KMUs von 23 Prozent im vergangenen Jahr auf 26 Prozent 2020 und bei großen Unternehmen im gleichen… Weiterlesen →

News | IT-Security Sicherheit wird noch sichtbarer – IT-Sicherheitskennzeichen für mobile Endgeräte Mobile IT-Geräte wie Smartphones und Tablets speichern und verarbeiten eine Vielzahl relevanter und zum Teil persönlicher Daten wie Fotos, Videos, Textnachrichten und Kontakte. Ein angemessenes IT-Sicherheitsniveau mobiler Endgeräte ist ein wesentlicher Baustein für den Schutz dieser Daten und damit auch der Verbraucherinnen und Verbraucher. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) führt nun die… Weiterlesen →

News | IT-Security | Tipps NIS2: In 5 Schritten zu mehr OT-Cybersicherheit Die Digitalisierung der Industrie hat kritische Infrastrukturen zu einem beliebten Ziel von Cyberangriffen gemacht. Die potenziell verheerenden Schäden für Unternehmen als auch für die Gesellschaft machen das Thema Cybersicherheit für Gesetzgeber immer relevanter. Die NIS2-Richtlinie greift dieses Problem auf, indem sie rechtliche Maßnahmen zur Verbesserung der allgemeinen Cybersicherheit in der EU vorsieht, wobei der Schwerpunkt… Weiterlesen →

News | IT-Security | Lösungen | Tipps Vier Tipps für verbesserte Cybersicherheit in KMU Cyberangriffe betreffen nur Großunternehmen, soziale Netzwerke oder IT-Dienstleister? Weit gefehlt – inzwischen werden immer häufig auch Produktionsbetriebe, Mittelständler oder sogar Kleinunternehmen Ziel der Attacken. Doch gerade dort fehlen oft die Ressourcen, um effektive Prävention zu ergreifen und die eigenen Systeme stets auf dem neusten Stand zu halten. Nils Gerhardt, CTO von Utimaco gibt vier Tipps,… Weiterlesen →