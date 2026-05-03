KI wird zum strukturbildenden Element des Gesundheitswesens

Der Trendreport beschreibt, wie sich das deutsche Gesundheitswesen 2026 im Spannungsfeld zwischen rasanter KI‑Innovation und komplexer Regulierung neu ausrichtet [1]. KI entwickelt sich vom Pilotprojekt zum strukturbildenden Element – sowohl in Versorgung als auch Verwaltung – während gleichzeitig eine Vielzahl großer Reformpakete (Krankenhaus, ambulante Versorgung, Pflege, Apotheken, Datenräume) die Rahmenbedingungen neu definieren.
- KI als strategischer Systemtreiber
- KI wird erstmals systemisch gedacht: nicht mehr als Einzelanwendung, sondern als Bestandteil zukünftiger Versorgungs‑ und Verwaltungsprozesse.
- Der Fokus verschiebt sich von reaktiven LLMs zu zielorientierten KI‑Agenten und Multi‑Agenten‑Systemen, die komplexe Aufgaben arbeitsteilig bearbeiten.
- Realistische Einsatzfelder liegen aktuell in Dokumentation, Wissensmanagement, Patientenkommunikation und administrativen Prozessen.
- Vollautonome KI im klinischen Kernprozess bleibt aufgrund von Haftung, Datenschutz und Medizinprodukterecht unrealistisch.
- Regulatorische Roadmap 2026–2030
Der Report ordnet zentrale Gesetzesinitiativen ein, die das Gesundheitswesen strukturell verändern:
- Digitalstrategie 2026/2030: KI und Europa (EHDS) werden zu Querschnittsthemen.
- GeDIG (Gesetz für Daten und digitale Innovation): Die ePA wird zum zentralen Versorgungseinstieg inkl. Triage, Terminsteuerung und Datenintegration.
- EU AI Act & KI‑MIG: Aufbau eines nationalen Aufsichtsregimes für KI‑Systeme, mit der Bundesnetzagentur als zentraler Prüfstelle.
- EHDS: EU‑weiter Datenraum mit verbindlichen Interoperabilitätsstandards und geregelter Primär‑ und Sekundärdatennutzung.
- Medizinregistergesetz (MedReG): Vereinheitlichung und Vernetzung medizinischer Register als Baustein einer nationalen Datenarchitektur.
- Strukturreformen im Gesundheitswesen
- Krankenhausreform (KHVVG/KHAG): Leistungsgruppen, Versorgungslevel, neue Finanzierung (Vorhaltevergütung), Transformationsfonds mit 29 Mrd. €.
- Reform der Notfallversorgung: Integrierte Notfallzentren, digitale Fallübergabe, telemedizinische Versorgung.
- Apothekenreform (ApoVWG): Erweiterte Kompetenzen, Impfungen, digitale Dokumentation, stärkere Einbindung in ePA‑Prozesse.
- Pflegereform: Entbürokratisierung, erweiterte Befugnisse für Pflegefachpersonen, digitale Nachweisverfahren.
- Ambulante Versorgung: Einführung eines Primärarztsystems mit digitaler Steuerungslogik.
- Gesundheits‑IT‑Trendthesen 2026
- KI wird zum architekturprägenden Element digitaler Gesundheitslösungen.
- Der Wettbewerb verschiebt sich von »bestes Modell« zu Interoperabilität, Governance und Integration.
- Datenqualität, Standardisierung und sichere Infrastruktur werden zu zentralen Erfolgsfaktoren.
- Die nächsten Jahre sind geprägt von strategischer Weichenstellung, nicht von finalen Entscheidungen.
Kurzfazit
Der Trendreport zeigt ein Gesundheitssystem im Übergang: KI wird strukturell verankert, während gleichzeitig eine dichte Folge großer Reformen die organisatorischen und regulatorischen Grundlagen neu definiert. Entscheidend wird sein, wie schnell es gelingt, Innovation, Regulierung und Versorgungsrealität miteinander zu verbinden.
Albert Absmeier & KI
[1] https://www.bvitg.de/wp-content/uploads/2026-04-15_bvitg_Trendreport-Gesundheits-IT-2026-1.pdf
189 Artikel zu „Gesundheitswesens KI“
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KI-Einsatz trotz veralteter IT-Systeme hemmt die Modernisierung des Gesundheitswesens
97 Prozent der IT-Entscheidungsträger in Deutschland berichten von Legacy-Technologien in ihren Organisationen. Die Nutzung zukunftsweisender Technologien, allen voran künstlicher Intelligenz (KI), ist im Gesundheitswesen weltweit auf dem Vormarsch. Doch wie der aktuelle Healthcare-Report »Digitale Zwickmühle im Gesundheitswesen: Zwischen Innovationsdruck und Systemrisiken« von SOTI zeigt, haben 96 Prozent der IT-Führungskräfte in Deutschland (weltweit 97 Prozent)…
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Cyberrisiko Digitalisierung und KI – warum Identitäten zum zentralen Sicherheitsfaktor in Kliniken werden
Statement zur DMEA 2026 von Olaf Milde, Manager Solutions Engineering Central Europe bei Imprivata Mit der wachsenden digitalen Vernetzung der Akteure im Gesundheitswesen und dem Einsatz von KI-Agenten steigt auch die Angriffsfläche für Cyberkriminelle. Krankenhäuser gelten heute als besonders attraktive Ziele für Angreifer: Sie verarbeiten hochsensible Patientendaten, betreiben komplexe IT-Infrastrukturen und sind gleichzeitig auf…
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Sichere KI-Skalierung wird 2026 zum entscheidenden Erfolgsfaktor im Gesundheitswesen
Gesundheitseinrichtungen mit moderner KI-Governance sind besser für regulatorische Anforderungen und steigende Patientenerwartungen gerüstet. Kyndryl, Anbieter geschäftskritischer IT-Dienstleistungen, hat die Ergebnisse seines Healthcare Readiness Report veröffentlicht [1]. Der Bericht zeigt: Gesundheitseinrichtungen stehen unter massivem operativem Druck. Gleichzeitig nimmt die regulatorische Komplexität zu. Viele Organisationen setzen deshalb verstärkt auf künstliche Intelligenz, um eine moderne und hochwertige…
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Die Uhr tickt: IT-Systeme jetzt fit für KI machen
Die Telekommunikations-Branche sieht sich aktuell mit einigen Herausforderungen konfrontiert: Dazu zählen ein stark umkämpfter Wettbewerb und Preisdruck, hohe Betriebskosten, regulatorische Hürden sowie ein Wandel im Verhalten und der Erwartungen von Kunden. Um diese Themen erfolgreich anzugehen, ist die Einführung und Nutzung von KI unabdingbar. Doch genau hier liegt das Problem: Viele Unternehmen arbeiten noch mit…
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Wettlauf der Open-Source-KI-Modelle
TNG Technology Consulting als weltweiter Schlüsselspieler für Open-Source-KI-Modelle gelistet. Mit über einer Billion verarbeiteten Tokens gehört das deutsche KI-Unternehmen TNG Technology Consulting zu den zehn bedeutendsten Modellautoren von Open-Source Large Language Modellen (LLMs) auf der weltweiten KI-Plattform OpenRouter. In der von Andreessen Horowitz ermittelten Top-10-Liste ist TNG mit dem achten Platz der einzige deutsche…
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KI im Gesundheitswesen: Wenn der Chatbot zum medizinischen Ratgeber wird
45 Prozent der Deutschen fragen KI-Chatbots zu Symptomen und Gesundheitsthemen. Das Vertrauen ist hoch, doch der Einsatz von KI in der Medizin macht einigen auch Angst. Drei Viertel halten sich mit Gesundheits-Apps auf dem Smartphone fit. 8 von 10 fordern mehr Tempo bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Künstliche Intelligenz hält in Praxen und Kliniken…
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KI und Cyberresilienz: Die Zukunft der IT-Sicherheit – Cyberresilienz als strategische Priorität
Kathrin Redlich, Vice President DACH & CEE bei Rubrik, betont die Notwendigkeit von Cyberresilienz in Unternehmen, da Cyberangriffe unvermeidlich sind. Dabei ist die schnelle Wiederherstellung der Geschäftskontinuität nach einem Angriff entscheidend für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit. Die Integration von KI in Sicherheitslösungen wird eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Cyberangriffen spielen.
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Freundschaft schließen mit der KI: Warum nicht?
Hälfte der 16- bis 29-Jährigen würde bei bestimmten Themen eher mit einer KI als mit Freunden und Familie sprechen. 27 Prozent meinen, KI-Assistenten können gegen Einsamkeit helfen. Ein Ratschlag von Siri, Trost von Alexa oder ein offenes Ohr vom Google Assistant – mit den Fortschritten bei künstlicher Intelligenz erleben Sprachassistenten einen Entwicklungsschub. Sie werden…
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Hohe Akzeptanz, wenig Bewusstsein: Die KI-Wissenslücke
Neue Untersuchungen in Europa zeigen die KI-Wissenslücke auf – eine deutliche Diskrepanz zwischen dem Vertrauen der Öffentlichkeit in KI und dem Verständnis für den täglichen Gebrauch. Nur 32 % der Befragten in Deutschland glauben, KI oft in ihrem Alltag zu nutzen. Trotz der geringen wahrgenommenen Nutzung ist das Vertrauen der Öffentlichkeit in KI hoch. …
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5 Gründe, an denen KI-Strategien häufig scheitern
90 % der Unternehmen planen, ihre Ausgaben für KI-Tools im nächsten Jahr zu erhöhen. Schon heute sind es lediglich 6 % der Befragten, die noch nicht in irgendeiner Form künstliche Intelligenz einsetzen. Allein diese beiden Zahlen zeigen die aktuelle Transformation der Wirtschaft. Der Wandel zur »AI-First-Company« ist in vollem Gange. Doch auf diesem Weg liegen…
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Studie zur Netzwerkmodernisierung als Schlüssel zur KI-Transformation
NTT DATA und Cisco haben einen gemeinsamen neuen IDC InfoBrief vorgestellt – Wired for Intelligence: A CIO Guide to Enterprise Networking for AI [1]. Die Studie zeigt, wie Unternehmen ihre Netzwerkinfrastrukturen modernisieren müssen, um ihre KI-Transformation zu beschleunigen. Mit der zunehmenden Integration von KI in Anwendungen – von der Fertigungsbranche über das Gesundheitswesen bis…
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Wie KI zur größten Cyberbedrohung wird
Von Michael Kleist, Area Vice President CEE bei CyberArk Das aktuelle »Bundeslagebild Cybercrime 2024« des Bundeskriminalamts hat es nochmal bestätigt: Die Gefährdungslage durch Cyberkriminalität bleibt in Deutschland unverändert hoch, teilweise ist sogar von steigenden Gefahren auszugehen [1]. Ein Grund dafür ist die zunehmende KI-Nutzung durch Angreifer. Auch das Lagebild kommt zum Schluss, dass KI verstärkt…
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Die meisten Unternehmen sind auf KI nicht gut vorbereitet
25 % der Apps nutzen KI, aber nur 2 % der Unternehmen sind hochgradig KI-fähig. 77 % der Unternehmen sind zwar grundsätzlich bereit für KI, sehen aber große Hürden bei Sicherheit und Governance. 71 % wollen die Sicherheit mit KI verbessern, nur 31 % setzen KI-Firewalls ein. F5 zeigt in seinem State of AI…
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Zukunftsmission Bildung: Stifterverband stärkt KI-Kompetenzen
Neue KI-Grundlagenkurse von IBM SkillsBuild sind jetzt kostenlos auf dem KI-Campus des Stifterverbandes verfügbar. Mit einer Lerndauer von je nur zwei Stunden liefern die Onlinekurse einen kompakten Einstieg in die künstliche Intelligenz. Im Rahmen der »Zukunftsmission Bildung« bündeln der Stifterverband, IBM SkillsBuild und der KI-Campus ihre Kräfte, um gezielt Zukunftskompetenzen sowie den souveränen Einsatz…
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Gartner: Über 40 Prozent der Projekte mit agentischer KI werden bis Ende 2027 eingestellt
Laut einer aktuellen Einschätzung von Gartner, Inc. wird mehr als jedes dritte Projekt im Bereich agentischer künstlicher Intelligenz (KI) bis Ende 2027 wieder eingestellt. Gründe dafür sind unter anderem steigende Kosten, unklare wirtschaftliche Vorteile und unzureichende Maßnahmen zur Risikokontrolle. Laut einer aktuellen Einschätzung von Gartner, Inc. wird mehr als jedes dritte Projekt im Bereich agentischer künstlicher…
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KI im Klassenzimmer – Unterstützung für Lehrkräfte und Lernende
Die schnellen Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) in den letzten Jahren haben zahlreiche Möglichkeiten eröffnet, etwa für Unternehmen, die mit KI ihre Betriebsabläufe optimieren. Doch es ist kein Geheimnis, dass Deutschland im Bereich KI eine Fähigkeitslücke hat. Der schnelle technologische Fortschritt macht keine Anstalten, langsamer zu werden, und Fachkräfte und Unternehmen haben es…
News | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz | Whitepaper | Ausgabe 3-4-2025
Healthcare Agents und LLM im Gesundheitswesen – Die nächste Generation der medizinischen KI-Assistenz
KI-Agenten können proaktive Entscheidungen treffen und in Echtzeit auf komplexe Situationen reagieren. Dank hohem Effizienz- und Qualitätssteigerungspotenzial in der Patientenversorgung erwarten Fachleute einen rasch wachsenden Einsatz der KI-Systeme im Gesundheitswesen.
News | Trends 2025 | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Spezialisierten KI-Modellen gehört die Zukunft
Gartner prognostiziert: Bis 2027 werden Unternehmen dreimal häufiger kleine, auf spezielle Aufgaben ausgerichtete KI-Modelle einsetzen als allgemeine Sprachmodelle. Der Bedarf an kontextualisierten, zuverlässigen und kosteneffizienten Lösungen treibt den Trend hin zu spezialisierten KI-Modellen. Laut einer Prognose des Marktforschungsunternehmens Gartner werden Unternehmen bis 2027 kleine, auf bestimmte Aufgaben zugeschnittene KI-Modelle einsetzen – und das mit einem…
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Healthcare Agent: Die nächste Generation der medizinischen KI-Assistenz
Neues Whitepaper zum Einsatz von KI-Agenten und Large Language Models im Gesundheitswesen. KI-Agenten können proaktive Entscheidungen treffen und in Echtzeit auf komplexe Situationen reagieren. Dank hohem Effizienz- und Qualitätssteigerungspotenzial in der Patientenversorgung erwarten Fachleute einen rasch wachsenden Einsatz der KI-Systeme im Gesundheitswesen. In einem neuen Whitepaper über Healthcare Agents diskutieren Expertinnen und Experten des…
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ePa: Ein Quantensprung für die Digitalisierung des Gesundheitswesens
Die Einführung der elektronischen Patientenakte (ePa) ist ein Paradebeispiel für eine komplexe digitale Transformation. Jetzt ist der Rollout gestartet, die Zustimmung in der Bevölkerung ist hoch, die Herausforderungen für Praxen und Versicherungen sind jedoch ebenfalls enorm: Die elektronische Patientenakte (ePa) gilt als das größte IT-Projekt in Deutschland. Knapp 75 Millionen gesetzlich Krankenversicherte sind angesprochen. Die…